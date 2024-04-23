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FinTech Денежные переводы между своими банковскими счетами me2me-переводы P2P-переводы

СОБЫТИЯ

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23.04.2024 «Диасофт» поможет банкам рассчитать комиссию по Me2Me-переводам с учетом требований 482-ФЗ

Компания «Диасофт» поддержала требования Федерального закона №482-ФЗ и реализовала новую функцию «Расчет комиссии в рамках переводов Me2Me». Она контролирует лимиты по переводам по вкладам, переводам через Систему быстрых платежей (СБП), переводам по платежным картам, долгосрочным поручениям. Новый функционал расширяет возмо
24.11.2022 В «ЮMoney» появились Me2Me-переводы без комиссии

ные переводы» в «ЮMoney». Чтобы перевод прошел, ФИО и номер телефона получателя и отправителя должны совпадать. Важно, чтобы оба банка были подключены к СБП и давали возможность пользоваться сервисом Me2Me Pull. С полным списком банков можно ознакомиться по ссылке. *** «ЮMoney» — российская финтех-компания, входит в экосистему «Сбера». Людям компания предлагает сервис электронных платежей «
26.03.2021 В банкоматах ВТБ можно переводить и конвертировать валюту между своими счетами

ВТБ продолжает расширять функциональность своих банкоматов и запускает новый сервис переводов в разных валютах между своими счетами. Клиенты могут совершать валютно-обменные операции в любом из 15 тыс. устройствах банка. Операция займет не более 2 минут от момента авторизации до момента печати чека. Для
09.07.2020 Group-IB фиксирует всплеск мошенничества с P2P-платежами

торые обеспечивали бы контроль целостности страницы, собирая о ней дополнительную информацию – на каком домене она находится, какое у нее содержимое, формы и элементы. «Мошенничество с использованием P2P-платежей получило новое развитие в период глобальной пандемии, – сказал руководитель направления по защите от онлайн-мошенничества Group-IB Павел Крылов. – Повсеместное использование проток
21.07.2016 Челябинвестбанк запустил сервис P2P-переводов по номеру карты

В Челябинвестбанке запущен новый онлайн-сервис — P2P-переводы на банковские карты в различной валюте. Теперь держатели карт Visa, MasterCard и
04.06.2015 «Трансстройбанк» запустил сервис P2P-переводов с карты на карту

«Трансстройбанк» запустил сервис P2P-переводов с карты на карту как для своих карточных клиентов, так и держателей карт MasterCard, Maestro или Visa, выпущенных любым российским банком. Об этом CNews сообщили в группе к
10.02.2015 «Русстройбанк» запустил P2P-переводы по картам любых банков РФ

ии не требуется. Комиссия за перевод взимается с отправителя и составляет 1,9% (минимум — i40). По мнению начальника Управления банковских карт и платежных сервисов Михаила Шевёлкина, «запуск сервиса P2P-переводов является одним из важных шагов на пути продвижения высокотехнологичных услуг банка». «Самостоятельное внедрение P2P-переводов требует обязательной сертификации в международ
26.01.2015 «Восточный экспресс банк» запустил P2P-переводы между картами любых российских банков

«Восточный экспресс банк» запустил новый сервис — P2P-переводы в рублях. Теперь держатели карт Visa, MasterCard и Maestro, выпущенных «Восточны
10.07.2014 «Консервативный коммерческий банк» запустил P2P-переводы по картам любых банков РФ

«Консервативный коммерческий банк» (ККБ) запустил сервис P2P-переводов в рублях по технологии MasterCard MoneySend и Visa Money Transfer. Сервис досту

Публикаций - 154, упоминаний - 171

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 739 8
Apple Inc 13136 6
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 50 6
Diasoft - Диасофт 1142 5
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 5
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 929 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15734 4
Telegram Group 2932 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 712 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 4
Samsung Electronics 11050 3
МегаФон 10714 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4955 3
Webmoney - Вебмани.Ру 547 3
Amazon Inc - Amazon.com 3272 2
X Corp - Twitter 2937 2
Meta Platforms - Facebook 4618 2
SAS Institute 1082 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9504 2
PayPal 671 2
BSS-Security - БСС-Безопасность 20 2
Google LLC 12674 2
Бифит - Bifit 91 2
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 58 2
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 61 2
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 38 2
Ютинет.Ру ГК - Платформа Ютинет.РУ 40 1
С-Инновации 45 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 1
Альфа-Банк - Альфа-Лаборатория - Электронный бизнес 19 1
Tata Communications - Videsh Sanchar Nigam 27 1
Yandex - Яндекс 9196 1
Huawei 4667 1
Xiaomi - Сяоми 2224 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Virgin Mobile - Оператор сотовой связи 51 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1349 1
БАРС Груп 579 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8828 26
Альфа-Банк 1974 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3141 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 14
Visa International 1993 13
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1516 8
НСПК - Национальная система платежных карт 946 7
ВТБ - Почта Банк 514 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
ПСБ - Промсвязьбанк 960 5
Русский стандарт Банк 509 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 5
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 315 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2418 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 3
Татфондбанк АИКБ 81 3
Bereke Bank - Береке - Сбербанк Казахстан 16 3
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
Почта России ПАО 2366 2
ГПБ - Газпромбанк 1267 2
МКБ - Московский кредитный банк 655 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 2
Ак Барс Банк 283 2
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 118 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 625 2
Возрождение - Коммерческий банк 358 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
Синко-банк 6 2
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 2
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5644 14
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3645 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3299 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 630 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3582 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3885 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6534 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3684 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 580 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2064 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4948 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3437 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 102 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 1
Government of Spain - Fuerzas Armadas de España - Вооружённые силы Испании - Policía Nacional - Национальная полиция Испании 20 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 103 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5964 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
Правительство Латвии - Органы государственной власти Латвийская Республика 21 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1685 1
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АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 231 1
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Apple - App Store 3105 15
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Apple iPad 4009 11
Альфа-Мобайл 87 11
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 10
Samsung Pay 296 7
MasterCard Maestro 159 7
Apple Pay 519 6
Apple Touch ID 298 6
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 6
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
Visa Verified By Visa 62 5
MasterCard MoneySend 44 5
НСПК - СБПэй 50 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 953 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6257 4
Oracle Java - язык программирования 3467 4
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 468 4
BSS CORREQTS Retail 17 4
BSS CORREQTS Corporate 49 4
MasterCard SecureCode 79 4
Visa VisaNet - Visa Money Transfer 31 4
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 58 3
Diasoft - Диасофт - Координатор операций ОПКЦ СБП 10 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 3
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 3
Apple iPhone 6 4861 3
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ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 3
Apple macOS VoiceOver 34 3
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 3
BSS BS-Client ДБО 126 3
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 90 3
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 3
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 643 2
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