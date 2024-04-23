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FinTech Денежные переводы между своими банковскими счетами me2me-переводы P2P-переводы
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C2B - Consumer-to-Business
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Системы мониторинга транзакций
СОБЫТИЯ
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|23.04.2024
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«Диасофт» поможет банкам рассчитать комиссию по Me2Me-переводам с учетом требований 482-ФЗ
Компания «Диасофт» поддержала требования Федерального закона №482-ФЗ и реализовала новую функцию «Расчет комиссии в рамках переводов Me2Me». Она контролирует лимиты по переводам по вкладам, переводам через Систему быстрых платежей (СБП), переводам по платежным картам, долгосрочным поручениям. Новый функционал расширяет возмо
|24.11.2022
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В «ЮMoney» появились Me2Me-переводы без комиссии
ные переводы» в «ЮMoney». Чтобы перевод прошел, ФИО и номер телефона получателя и отправителя должны совпадать. Важно, чтобы оба банка были подключены к СБП и давали возможность пользоваться сервисом Me2Me Pull. С полным списком банков можно ознакомиться по ссылке. *** «ЮMoney» — российская финтех-компания, входит в экосистему «Сбера». Людям компания предлагает сервис электронных платежей «
|26.03.2021
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В банкоматах ВТБ можно переводить и конвертировать валюту между своими счетами
ВТБ продолжает расширять функциональность своих банкоматов и запускает новый сервис переводов в разных валютах между своими счетами. Клиенты могут совершать валютно-обменные операции в любом из 15 тыс. устройствах банка. Операция займет не более 2 минут от момента авторизации до момента печати чека. Для
|09.07.2020
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Group-IB фиксирует всплеск мошенничества с P2P-платежами
торые обеспечивали бы контроль целостности страницы, собирая о ней дополнительную информацию – на каком домене она находится, какое у нее содержимое, формы и элементы. «Мошенничество с использованием P2P-платежей получило новое развитие в период глобальной пандемии, – сказал руководитель направления по защите от онлайн-мошенничества Group-IB Павел Крылов. – Повсеместное использование проток
|21.07.2016
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Челябинвестбанк запустил сервис P2P-переводов по номеру карты
В Челябинвестбанке запущен новый онлайн-сервис — P2P-переводы на банковские карты в различной валюте. Теперь держатели карт Visa, MasterCard и
|04.06.2015
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«Трансстройбанк» запустил сервис P2P-переводов с карты на карту
«Трансстройбанк» запустил сервис P2P-переводов с карты на карту как для своих карточных клиентов, так и держателей карт MasterCard, Maestro или Visa, выпущенных любым российским банком. Об этом CNews сообщили в группе к
|10.02.2015
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«Русстройбанк» запустил P2P-переводы по картам любых банков РФ
ии не требуется. Комиссия за перевод взимается с отправителя и составляет 1,9% (минимум — i40). По мнению начальника Управления банковских карт и платежных сервисов Михаила Шевёлкина, «запуск сервиса P2P-переводов является одним из важных шагов на пути продвижения высокотехнологичных услуг банка». «Самостоятельное внедрение P2P-переводов требует обязательной сертификации в международ
|26.01.2015
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«Восточный экспресс банк» запустил P2P-переводы между картами любых российских банков
«Восточный экспресс банк» запустил новый сервис — P2P-переводы в рублях. Теперь держатели карт Visa, MasterCard и Maestro, выпущенных «Восточны
|10.07.2014
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«Консервативный коммерческий банк» запустил P2P-переводы по картам любых банков РФ
«Консервативный коммерческий банк» (ККБ) запустил сервис P2P-переводов в рублях по технологии MasterCard MoneySend и Visa Money Transfer. Сервис досту
FinTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Чугунов Никита 81 7
|Алексахин Андрей 21 7
|Островский Святослав 47 5
|Смирнова-Крелль Оксана 52 5
|Масленникова Анастасия 35 4
|Крылов Павел 25 3
|Haindl Daniel - Хайндль Даниэль 3 2
|Кравченко Георгий 14 2
|Кирсанова Светлана 70 2
|Волков Дмитрий 69 2
|Пятков Иван 31 2
|Курдюков Дмитрий 20 2
|Меднов Сергей 124 2
|Масарская Наталия 36 2
|Китляр Владимир 19 2
|Дегтева Елена 15 2
|Хоботов Андрей 4 2
|Бутенко Игорь 4 1
|Селезнев Виктор 3 1
|Зеленов Алексей 1 1
|Булыгина Лидия 1 1
|Оганесян Артем 5 1
|Новиков Руслан 4 1
|Данилов Илья 2 1
|Козинцев Тимур 4 1
|Сидорова Ксения 4 1
|Гулаков Евгений 1 1
|Цыганов Антон 2 1
|Шевёлкин Михаил 1 1
|Артемьева Наталия 1 1
|Максюта Ирина 5 1
|Андрюшкин Вячеслав 4 1
|Вайсбанд Елена 3 1
|Гутник Артем 3 1
|Никулина Татьяна 1 1
|Маликова Ольга 1 1
|Каютина Диана 1 1
|Dogan Aydin - Доган Адин 1 1
|Howells James - Хауэллс Джеймс 8 1
|Torre Andrew - Торре Эндрю 5 1
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