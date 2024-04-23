Компания «Диасофт» поддержала требования Федерального закона №482-ФЗ и реализовала новую функцию «Расчет комиссии в рамках переводов Me2Me ». Она контролирует лимиты по переводам по вкладам, переводам через Систему быстрых платежей (СБП), переводам по платежным картам, долгосрочным поручениям. Новый функционал расширяет возмо

ные переводы» в «ЮMoney». Чтобы перевод прошел, ФИО и номер телефона получателя и отправителя должны совпадать. Важно, чтобы оба банка были подключены к СБП и давали возможность пользоваться сервисом Me2Me Pull . С полным списком банков можно ознакомиться по ссылке. *** «ЮMoney» — российская финтех-компания, входит в экосистему «Сбера». Людям компания предлагает сервис электронных платежей «