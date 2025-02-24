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Гутник Артем



24.02.2025 НСПК полностью перешла на российские HSM-модули 1
15.02.2024 НСПК: Уровень фрода в СБП значительно ниже мировых показателей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гутник Артем и организации, системы, технологии, персоны:

НСПК - Национальная система платежных карт 820 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4793 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2180 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5091 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1726 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5069 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 627 1
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 150 1
C2S - Customer-to-Services - соединения между потребителями и сервисами 12 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 673 1
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 508 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 889 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342309, в очереди разбора - 766783.
Создано именных указателей - 169286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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