Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Samsung INPAS SoftPOS Платежное решение



17.12.2024 Российские предприниматели смогут заменить платежные терминалы смартфонами 1
11.07.2024 UCS запустила сервис оплаты для бизнеса на основе технологии SoftPOS 1
11.07.2024 Эквайринг в смартфоне. UCS запустил сервис оплаты для бизнеса на основе технологии SoftPOS 1
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 1
22.01.2024 Банк «Русский Стандарт»: в предпраздничном декабре 2023 г. платежи за услуги курьеров выросли на 21% относительно декабря 2022 года 1
30.06.2023 Bi.Zone получила аккредитацию Национальной системы платежных карт 1
21.02.2023 Life Pay представила приложение Life Pos, способное заменить привычное кассовое оборудование 1
18.01.2023 CDEK Pay присоединился к НСПК 1
17.01.2023 Бесплатное приложение для приема оплат от Life Pay 1
02.12.2022 ВТБ запустил сервис оплаты для бизнеса на базе технологии SoftPOS 1
27.05.2022 До 100 тыс. интернет-магазинов смогут обслуживать клиентов с помощью «СДЭК финанс» 1
01.02.2022 Банк «Русский стандарт» реализовал возможность приема Mastercard на смартфоне через решение SoftPOS с введением PIN-кода 1
17.11.2021 Выйти на новые рынки: как работает столичная программа развития технологического бизнеса 1
08.06.2021 Делобанк запустил эквайринг в телефоне 1
17.03.2021 QIWI запустила бесконтактный платежный сервис на базе технологии SoftPOS 1
27.01.2021 Банк «Русский стандарт» реализовал возможность приема карт «Мир» на смартфоне через решение SoftPOS 1
08.11.2019 ВТБ запустил мобильное приложение, заменяющее POS-терминал 1
10.10.2019 Samsung и INPAS представили смартфон-кассу SoftPOS 2
24.09.2019 ВТБ и Visa начали принимать платежи с помощью смартфона 1
19.09.2019 Промсвязьбанк запустил технологию SoftPos для бесконтактных платежей по любым картам 1

Публикаций - 20, упоминаний - 21

Samsung INPAS SoftPOS и организации, системы, технологии, персоны:

Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 28 3
Samsung Electronics 10255 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 2
ITG Group - INPAS - ИНПАС 126 1
Fiserv - Файсерв 11 1
Смартфин - 2can&ibox 48 1
Google LLC 11775 1
UVL Robotics - ЮВЛ Роботикс 2 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
8213 1
ClimateGuard - КлайматГард 1 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 1
Ingenico Group - Инженико 44 1
ЮР-ЛИ - UR-LI 3 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
МегаФон 8805 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
McKinsey & Company Int 248 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 37 1
МегаФон Ритейл 79 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 1
Oracle Corporation 6688 1
VK - Много приложений 2 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 1
Эвотор - Evotor 184 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Цифра ГК 2426 1
Visa International 1949 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 5
Русский стандарт Банк 441 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
НСПК - Национальная система платежных карт 813 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Ингосстрах СПАО 421 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Синара Банк - ДелоБанк 35 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 5 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Lucky Child - Лаки Чайлд 2 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 18 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Автодом - АВТОDOM 21 1
eBay Inc 1619 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 17
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 16
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 15
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 8
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2471 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 3
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 70 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Google Android 13994 13
Apple Pay 489 5
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 5
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 5
Google Play - Google Store - Android Market 3291 4
Samsung Pay 291 4
Google Android 7 - Android Nougat 214 2
СДЭК - CDEK Pay - CDEK Finance 7 2
Lifepay - Life POS 7 2
UCS POS 2 2
Samsung Galaxy 955 1
Samsung Knox 96 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 119 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Toweco - Умный агрегатор 2 1
Beorg Smart Vision 34 1
ВТБ Касса - ВТБ SoftPOS 7 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 223 1
СДЭК - CDEK Media 5 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 28 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 79 1
СДЭК - CDEK Forward 4 1
Angry.Space 2 1
Kaspersky Smart - Kaspersky Smart Home & IoT Scanner 8 1
Kaspersky Secure Mobility Management - Kaspersky MDM 4 1
Red Hat WildFly - Keycloak 30 1
Передовые технологии - RuDesktop 27 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 51 1
Киричек Алексей 66 2
Богдашев Дмитрий 20 2
Балин Дмитрий 5 2
Ивлева Юлия 2 2
Терехов Александр 15 1
Петелина Екатерина 13 1
Лаврухин Алексей 4 1
Хомутов Никита 13 1
Протопопов Андрей 27 1
Ельцев Александр 2 1
Точилова Мария 10 1
Емельянова Инна 21 1
Копытова Юлия 17 1
Волошин Евгений 63 1
Галямина Ирина 2 1
Косенко Арсений 1 1
Бескровный Родион 1 1
Воропаев Алексей 1 1
Мамут Владимир 1 1
Гафурова Наталья 1 1
Семенченко Сергей 1 1
Крутько Иван 21 1
Будник Иван 19 1
Кеуш Анна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Польша - Республика 1959 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Америка Латинская 1812 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Европа 21768 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 717 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Израиль 2730 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 300 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Казахстан - Республика 5526 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Нидерланды 3517 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 18
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 4
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 2
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 31 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 237 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 613 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5973 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 267 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 310 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще