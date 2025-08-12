Разделы

ИТ в банках
|

Банк «Санкт-Петербург» представляет для компаний МСБ мобильный эквайринг – решение для приема оплат по картам и СБП через смартфон

Банк «Санкт-Петербург» (БСПБ) представляет для компаний МСБ решение для приема оплат по картам и СБП через смартфон – «Мобильный эквайринг. БСПБ» на базе SoftPOS. Об этом CNews сообщили представители БСПБ.

SoftPOS – это программное решение, которое превращает Android-устройство с поддержкой NFC в полноценный терминал для приема банковских карт и платежей СБП. Продавцу достаточно открыть мобильное приложение «Мобильный эквайринг. БСПБ» на базе SoftPOS, выбрать метод оплаты, и покупатель может приложить карту или смартфон с NFC – аналогично работе с классическим POS-терминалом. Сервис ориентирован на предпринимателей малого и среднего бизнеса: кафе, мобильные магазины, рынки, автолавки, ярмарки и выездные сервисы, и реализован совместно с разработчиком ИТ-решений в области мобильной коммерции M4Banking technologies.

В отличие от традиционных терминалов, SoftPOS не требует покупки оборудования и запускается всего за несколько минут, что очень удобно для клиента. SoftPOS помогает предпринимателям легально принимать безналичную оплату картой, смартфоном или СБП. Все платежи проходят в зашифрованном виде, а данные не сохраняются на устройстве. Электронный чек автоматически отправляется покупателю на e-mail, что делает процесс безопасным. Для подключения мобильного эквайринга от БСПБ, нужно обратиться к менеджеру банка.

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?
цифровизация

«Мобильный эквайринг. БСПБ» на базе SoftPOS – логичное продолжение нашей стратегии по развитию удобных и гибких инструментов для бизнеса. Мы стремимся предоставлять предпринимателям современные решения, которые сокращают издержки и упрощают процессы, чтобы каждый предприниматель мог принимать оплату быстро, удобно и безопасно, независимо от масштаба бизнеса и региона», – сказал директор Департамента продуктов корпоративного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.

«Мы видим устойчивый интерес к SoftPOS от банков и предпринимателей по всей стране. Для нас важно, чтобы технология была не просто современной, но и реально работающей в реальных условиях. Совместный запуск с Банком «Санкт-Петербург» – это подтверждение зрелости и эффективности нашего продукта», – отметила коммерческий директор M4Banking technologies Ирина Шаповалова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС

Что тормозит использование искусственного интеллекта

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

Власти придумали, как не лишать россиян мобильного интернета. Работать будут сайты из «белого списка»

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

Переход с RISC-серверов на x86 казался самоубийством, но мы справились, - исполнительный вице-президент Газпромбанка об импортозамещении в банках

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще