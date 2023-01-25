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Индексная книга CNews*
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ККТ Контрольно-кассовая техника mPOS SoftPOS POS-терминал (point of sale) онлайн-кассы интернет-эквайринг мобильная касса платежный терминал единый кассовый чек смарт-терминалы

ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы

электронное программно-техническое устройство для приёма к оплате платёжных карт


25.01.2023 Из России вот-вот сбежит крупнейший поставщик терминалов для отечественных банков
06.12.2022 «Почта банк» и «Связной» запустили кредитную линию по технологии POS-кредитов
26.07.2022 Онлайн-касса «АТОЛ 27Ф» внесена в реестр РЭП Минпромторга
21.06.2022 «Сбер» обеспечит 1 млн POS-терминалов системой генерации QR-кодов для оплаты SberPay до конца 2022 года
04.04.2022 Клиенты «Сбера» смогут получить онлайн-кассу бесплатно
08.09.2021 Исправленные уязвимости в POS-терминалах PAX могли использоваться в мошеннических операциях
29.07.2021 Сбербанк и «Связной» объявили о сотрудничестве в рамках POS-кредитования
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных
24.02.2021 На картах Mastercard можно не вводить PIN-код, выдав их за Visa
27.01.2021 «Эвотор» интегрировал свои смарт-терминалы с сервисом r_keeper Lite
23.11.2020 HP расширяет возможности представителей ритейла и HoReCa с помощью мощного кассового моноблока
01.06.2020 Visa запустила сервис рассрочки на POS-терминалах с банками «Русский стандарт» и «Хоум кредит»
08.11.2019 ВТБ запустил мобильное приложение, заменяющее POS-терминал
31.10.2019 МКБ предложил бизнесу онлайн-кассы
04.09.2019 Почта Банк оснастит почтовые отделения Чукотки POS-терминалами
01.04.2019 Промсвязьбанк начал принимать бесконтактные платежи системы «Мир» во всех собственных POS-терминалах
27.03.2019 Аренда облачных касс приводит бизнес в порядок
27.03.2019 Зачем магазинам «у дома» облачные сервисы
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды
20.03.2019 «Дочка» Сбербанка выпустила «умную» кассу размером со смартфон и поддержкой бесконтактной оплаты
20.03.2019 Сбербанк и «Эвотор» представили «умную» онлайн-кассу российского производства
14.02.2019 «Почта Банк» установил 50 тысяч POS-терминалов в отделениях «Почты России»
31.01.2019 МТС предложила бизнесу онлайн-кассы напрокат
18.01.2019 «Атол» выпустил новые недорогие онлайн-кассы для малого бизнеса
13.12.2018 «Райффайзенбанк» запускает прием бесконтактных карт «Мир» в своих POS-терминалах
14.11.2018 «АТОЛ» обновила ПО ККТ для перехода на новую ставку НДС и ФФД 1.05
07.11.2018 Две трети российских бизнесменов не знают, что к Новому году онлайн-кассы нужно перепрошить или выбросить
25.09.2018 ФНС хочет лишить доменов интернет-магазины без касс
01.08.2018 Ofd.ru запустил систему уведомлений для пользователей ККТ
17.07.2018 Как кассовая реформа изменит российскую розницу
16.07.2018 Inpas представила новый дизайн экранов POS-терминалов
12.07.2018 ВТБ начал принимать Huawei Pay в своей сети POS-терминалов
27.06.2018 Ofd.ru разработал комплексный сервис перехода на онлайн-кассы для вендинга
27.06.2018 Платежные терминалы МКБ начнут принимать заказы на услуги МОБТИ
06.06.2018 «Первый ОФД» и банк «Русский Стандарт» обеспечат комплексное обслуживание клиентов
04.06.2018 «Связной» и банк «Русский Стандарт» существенно нарастят выдачу POS-кредитов
22.05.2018 Банк «Восточный» представил онлайн-кассу «ВосточныйКасса»
22.05.2018 Panasonic представил решение для автономных мобильных POS-терминалов
09.04.2018 «Атол» представила универсальный смарт-терминал Атол Sigma 10
14.03.2018 Онлайн-кассы «Эвотор» начали принимать платежи Alipay

Публикаций - 1807, упоминаний - 2211

ККТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7111 151
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 284 148
1С-ИжТиСи 6425 146
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 210 102
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9665 84
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1110 72
Эвотор - Evotor 148 63
Microsoft Corporation 23641 62
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8124 56
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 92 54
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6343 52
INPAS - ИНПАС 125 48
IBM - International Business Machines Corp 9222 48
Yandex - Яндекс 5833 44
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 299 41
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 70 39
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10188 38
Сервис Плюс 182 38
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 440 38
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7083 38
1С-Рарус 808 36
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 97 34
SAP SE 4942 34
Oracle Corporation 6360 33
Google LLC 11045 32
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 207 30
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 390 29
Смартфин - 2can&ibox 44 29
Verifone 55 28
ЦРТ Сервис 76 28
Apple Inc 11296 27
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 141 26
БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты 108 25
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 658 25
Webmoney 524 23
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 163 23
Samsung Electronics 9787 23
Штрих-М НТЦ 54 21
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1844 20
Intel Corporation 11711 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5951 213
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 189
Visa International 1878 181
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2448 68
Qiwi 931 53
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 48
Почта России ПАО 2024 40
Русский стандарт Банк 385 40
НСПК - Национальная система платежных карт 625 38
Евросеть 1401 38
Связной ГК 1343 35
Лента - Сеть розничной торговли 1739 34
Альфа-Банк 1612 33
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1876 32
ВТБ - ВТБ24 660 31
X5 Group 836 29
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 29
Магнит - Тандер - сеть магазинов 678 29
ПСБ - Промсвязьбанк 745 27
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 851 27
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 911 26
Почта Банк 371 26
МКБ - Московский кредитный банк 438 25
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 247 24
Auchan Holding - Ашан Ритейл 244 24
ПриватБанк - PrivatBank 196 22
X5 Group - Перекрёсток 459 22
American Express - Amex 310 21
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 371 20
РЖД - Российские железные дороги 1652 18
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 18
UnionPay - Платёжная система 96 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6262 17
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 135 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 577 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 929 15
Спортмастер - Sportmaster 151 15
Роснефть НК - нефтяная компания 481 14
Дикси - Сеть магазинов 132 14
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 82 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2470 198
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18283 116
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3790 54
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10505 42
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1191 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9352 27
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1688 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3027 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3084 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2743 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2967 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2381 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2456 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 701 15
Правительство Москвы 2068 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2454 15
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 885 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4625 14
Президент Российской Федерации 3774 13
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 12
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1897 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1060 10
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 550 9
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 78 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 829 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1440 8
Федеральное казначейство России 1571 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2041 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 662 6
Судебная власть - Judicial power 2121 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 404 5
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 115 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1258 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 209 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2851 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 401 4
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 38 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1224 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 15
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2588 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1368 4
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 4
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 3
Россия Ассоциация - АРБР - Ассоциация региональных банков России 27 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 450 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 3
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 12 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 2
АРБ - Ассоциация российских банков 208 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 53 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 192 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 20 2
OWASP - Open Web Application Security Project 73 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
Ассоциация управления авторскими и смежными правами 3 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
CПPФ - Союз потребителей Российской Федерации 8 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 1
ABECS - Бразильская ассоциация кредитных карт и услуг 1 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 561 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 215 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
Единая Россия - Политическая партия 269 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79916 629
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54314 520
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26376 401
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4506 304
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2056 282
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3827 227
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10143 220
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21649 211
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39909 209
FinTech - Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1283 209
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25614 178
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2633 175
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3821 172
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11046 164
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13689 158
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8393 157
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13417 148
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26211 137
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7619 132
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10354 129
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17604 129
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22496 127
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3658 127
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11388 126
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8421 120
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5548 117
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10201 114
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22270 113
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17536 113
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - barcode 1319 113
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3105 110
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9322 110
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11074 106
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8127 105
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3031 105
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20440 103
FinTech - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1099 99
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5606 93
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12844 90
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11764 90
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6643 147
Google Android 12730 138
Apple iOS 6912 63
Microsoft Windows 14574 58
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1986 50
Google Play - Google Store - Android Market 2981 46
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 226 44
Microsoft Windows 2000 12756 42
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 39
Luxe Retail TradeX 60 39
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 429 37
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4204 35
Apple Pay 465 35
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 66 33
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 615 32
IBM SurePOS 36 31
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 773 30
Linux OS 8390 29
Samsung Pay 283 28
Apple - App Store 2640 28
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 387 27
Сервис Плюс - СуперМаг 71 24
Apple iPhone 6 6236 23
Apple iPhone - серия смартфонов 6672 23
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 404 23
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 909 22
Visa payWave 76 22
БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - SmartVista - СмартВиста 79 22
1С:Бухгалтерия 856 21
Microsoft Office 3479 21
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3347 21
Honeywell Metrologic 52 21
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf Beetle 25 20
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 540 19
СКБ Контур - Контур.Фокус 749 19
Microsoft Dynamics 1173 19
MasterCard Maestro 148 17
Сервис Плюс АРТ 32 16
Oracle Java - язык программирования 2792 15
1С:Розница 84 15
Макаров Алексей 56 26
Романенко Андрей 90 25
Румянцев Антон 47 24
Баров Алексей 27 19
Бродянский Станислав 21 16
Ларькин Максим 26 16
Русинова Юлия 23 15
Грибов Андрей 73 15
Богдашев Дмитрий 18 14
Киричек Алексей 66 13
Кирсанова Светлана 61 12
Рудычева Наталья 91 11
Жмуренко Николай 13 10
Лавров Виталий 22 10
Комлев Владимир 32 9
Заржецкий Александр 32 9
Малых Дмитрий 41 8
Свириденко Кирилл 40 8
Путин Владимир 2769 7
Носова Юлия 12 7
Тютнев Владимир 7 7
Волков Владимир 49 6
Рогов Михаил 14 6
Мишустин Михаил 500 6
Катаева Елена 18 6
Попов Алексей 330 6
Паныч Инга 7 6
Григорьева Евгения 59 5
Григорьев Василий 21 5
Емельянова Инна 21 5
Краснопольский Алексей 12 5
Колчина Оксана 11 5
Греф Герман 371 5
Евтушенко Алексей 37 5
Голубцов Павел 5 5
Богаткин Алексей 30 5
Натрусов Артем 197 5
Анкудинов Алексей 16 5
Бударин Андрей 10 4
Усик Сергей 7 4
Россия - РФ - Российская федерация 124748 1044
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39800 404
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15349 171
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50439 107
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13265 97
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6379 84
Европа 21447 84
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17207 55
Украина 7326 54
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Казахстан - Республика 4941 44
Беларусь - Белоруссия 4385 44
Россия - УФО - Екатеринбург 3364 41
Япония 13012 33
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation 2237 46
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 396 4
Bloomberg 1125 3
Ведомости 590 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 814 3
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Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 102 2
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СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 13 6
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УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 113 3
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РЭШ - Российская электронная школа 22 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 23 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 32 1
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НИУ ВШЭ - Банковский институт 1 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 1
Институт трудовых ресурсов 1 1
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РЭШ - Российская экономическая школа 7 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 47 1
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