ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы

Индексная книга CNews*
ККТ Контрольно-кассовая техника mPOS SoftPOS POS-терминал (point of sale) онлайн-кассы интернет-эквайринг мобильная касса платежный терминал единый кассовый чек смарт-терминалы
электронное программно-техническое устройство для приёма к оплате платёжных карт
Публикаций - 1807, упоминаний - 2211
ККТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Макаров Алексей 56 26
|Романенко Андрей 90 25
|Румянцев Антон 47 24
|Баров Алексей 27 19
|Бродянский Станислав 21 16
|Ларькин Максим 26 16
|Русинова Юлия 23 15
|Грибов Андрей 73 15
|Богдашев Дмитрий 18 14
|Киричек Алексей 66 13
|Кирсанова Светлана 61 12
|Рудычева Наталья 91 11
|Жмуренко Николай 13 10
|Лавров Виталий 22 10
|Комлев Владимир 32 9
|Заржецкий Александр 32 9
|Малых Дмитрий 41 8
|Свириденко Кирилл 40 8
|Путин Владимир 2769 7
|Носова Юлия 12 7
|Тютнев Владимир 7 7
|Волков Владимир 49 6
|Рогов Михаил 14 6
|Мишустин Михаил 500 6
|Катаева Елена 18 6
|Попов Алексей 330 6
|Паныч Инга 7 6
|Григорьева Евгения 59 5
|Григорьев Василий 21 5
|Емельянова Инна 21 5
|Краснопольский Алексей 12 5
|Колчина Оксана 11 5
|Греф Герман 371 5
|Евтушенко Алексей 37 5
|Голубцов Павел 5 5
|Богаткин Алексей 30 5
|Натрусов Артем 197 5
|Анкудинов Алексей 16 5
|Бударин Андрей 10 4
|Усик Сергей 7 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228714, в очереди разбора - 868000.
Создано именных указателей - 115703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228714, в очереди разбора - 868000.
Создано именных указателей - 115703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.