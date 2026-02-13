МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг

МТС ID внедрила функцию автозаполнения данных для клиентов платежного сервиса «Элекснет» МТС внедрила на сайте оператора финансовых услуг «Элекснет» сервис «МТС ID для бизнеса». Теперь каждый пользователь сможет пройти регистрацию б

«Элекснет» внедрил сервис по погашению кредитов банков с отозванной лицензией «Элекснет» (входит в банковскую группу МКБ) предложил заемщикам банков с отозванной лицензией

«Элекснет» установил терминалы на заправках «Роснефть» и ВР ГК «Элекснет» объявила об установке платежных терминалов на сети заправок «Роснефть» и ВР на терр

МКБ запустил совместный проект с терминальной сетью «Элекснет» Московского Кредитного банка и «Москлирингцентра» по погашению кредитов банка в терминальной сети «Элекснет». Платежи будут приниматься в устройствах сети по идентификатору – номеру кредитного

«Банк Русский Стандарт» и «Элекснет» запустили сервис пополнения «Кошелька Элекснет» без комиссии «Банк Русский Стандарт» и группа компаний «Элекснет» внедрили новый сервис пополнения электронного «Кошелька Элекснет» с помощью

Погасить кредиты «ЮниКредит Банка» теперь можно через терминалы и электронный кошелёк «Элекснет» С февраля 2014 г. «ЮниКредит Банк» и компания «Элекснет» начали сотрудничество в проведении платежей клиентов банка через терминалы «Элек

На терминалах «Элекснет» теперь можно проверить и оплатить штрафы ГИБДД Узнать актуальную информацию о наличии штрафов ГИБДД и моментально их оплатить теперь можно на терминалах «Элекснет», расположенных в 49 регионах РФ. Комиссия составляет 20 руб. плюс 1% от суммы перевода. Зачисление средств происходит в режиме реального времени. Для проверки или оплаты штрафа на тер

Пополнять карты и счета «Татфондбанка» теперь можно через терминалы и электронный кошелек «Элекснет» Группа компаний «Элекснет» реализовала возможность пополнения карт и счетов «Татфондбанка» через собственные т

Оплатить эвакуацию автомобиля в Москве можно через терминалы «Элекснет» Департамент транспорта города Москвы и ГК «Элекснет» сообщили о запуске сервиса по оплате за перемещение и хранение автомобиля при эваку

«Элекснет» предлагает новый сервис оплаты услуг и погашения кредитов через интернет «Элекснет» представил новый сервис «Оплата через интернет», благодаря которому упростился доступ к оплате услуг, погашению кредитов и пополнению банковских счетов на сайте «Элекснет». Гла

Пополнять карты «Ренессанс Кредит» в терминалах «Элекснет» стало еще проще «Ренессанс Кредит» упростил процедуру внесения денег на счет карты в терминалах «Элекснет». Раньше для погашения задолженности необходимо было знать номер счета. Теперь можно использовать номер карты, которая всегда под рукой. При этом те, кто уже привык совершать платежи,

Московские автовладельцы смогут оплачивать парковки с помощью «Элекснет» Жители столицы, передвигающиеся на личном транспорте, теперь могут оплачивать парковку внутри Бульварного кольца с помощью «Элекснет», а именно – пополнять лицевые счета Московского парковочного пространства на всех терминалах «Элекснет» Московского региона и через «Кошелек Элекснет» в интернете. Напом

Абонентам МТС доступна услуга автоматического пополнения баланса через «Кошелек Элекснет» У абонентов МТС появилась возможность автоматического пополнения лицевого счета через «Кошелек Элекснет». Как только баланс телефона достигнет установленного порога, произойдет автоматичес

Транспортные карты «Тройка» теперь можно пополнять на терминалах «Элекснет» С июня на терминалах «Элекснет» Московского региона доступно пополнение баланса транспортных карт «Тройка» без комиссии. Минимальная сумма пополнения составляет 10 руб. Как известно, в 2013 г. в Москве поэтапно ввод

Пополнить счет и оплатить кредит «Сбербанка» через терминалы «Элекснет» можно по свободным реквизитам Клиенты «Сбербанка» могут теперь пополнять счета и оплачивать кредиты через терминальную сеть «Элекснет», зная только уникальный идентификатор банка (БИК) и номер расчетного счета получателя, в чью пользу совершается денежный перевод. Комиссия при этом составляет 1% и минимум 30 руб. от

Денежные переводы по системе «Юнистрим» теперь доступны в терминалах «Элекснет» нистрим» заключила стратегическое партнерское соглашение о запуске денежных переводов в терминалах «Элекснет», что стало еще одним последовательным шагом по расширению глобальной терминальной с

Пополнить карты MasterCard и Maestro по технологии MasterCard MoneySend можно через терминалы и электронный кошелек «Элекснет» В терминалах «Элекснет» и через «Кошелек Элекснет» на сайте elecsnet.ru можно пополнить карточные сч

Владельцы карт «Альфа-банка» и банка «АК Барс» с технологией PayPass могут пополнять счета через терминалы «Элекснет» Количество банков, заключивших соглашение с группой компаний «Элекснет» об упрощении переводов денежных средств на банковские карты, оснащенные технологией MasterCard PayPass, продолжает расти. Так, на днях к их числу присоединились частный банк России «А

«Элекснет» расширил возможности оплаты услуг для транспортных компаний Группа компаний «Элекснет» предоставила транспортным компаниям, которые обслуживают физических и юридических лиц, безопасный канал для перевода наличных денежных средств, полученных сотрудниками в ходе взаимора

Пополнить карты «ТКС Банка» с помощью технологии PayPass теперь можно через терминалы «Элекснет» На терминалах «Элекснет» реализована возможность пополнять кредитные и дебетовые карты банка «Тинькофф Кредитные Системы», оснащенные бесконтактной технологией MasterCard PayPass. Как рассказали CNews в «Э

«Элекснет» упростил процедуру пополнения электронного кошелька в банкоматах «Банка Москвы» Компания «Элекснет» сообщила о том, что для повышения удобства пополнения электронного кошелька в банкоматах «Банка Москвы» появилась отдельная кнопка «Кошелек Элекснет», и вводить код платежа «20

Через электронный кошелек и терминалы «Элекснет» теперь можно перевести пожертвование для помощи детям Благотворительный детский фонд «Виктория» и компания «Элекснет» объявили о начале сотрудничества. Теперь перевести пожертвование для помощи детям,

Клиенты «Номос-Банка» могут без комиссии пополнить «Кошелек Элекснет» через интернет-банк и банкоматы «Номос-Банк» сообщил о том, что с апреля 2013 г. пополнение электронного «Кошелька Элекснет» доступно более чем в 850 банкоматах банка, а также через интернет-банкинг «Номос-Линк». Комиссия за услугу не взимается. Зачисление денежных средств на электронный «Кошелек Элексне

Жители Тверской области могут пополнять «Кошелек Элекснет» без комиссии Компания «Элекснет» расширила региональное присутствие платежного сервиса «Кошелек Элекснет». Те

Денежные переводы Western Union в 2013 г. станут доступны через терминалы «Элекснет» Компания Western Union и компания «Элекснет», пионер российского рынка приема платежей через терминалы самообслуживания, подписа

Пополнять «Кошелек Элекснет» теперь можно картами «МДМ Банка» без комиссии Компания «Элекснет» сообщила о том, что в список банков, через которые можно пополнить «Кошелек Элекснет», добавился «МДМ Банк». Пополнение «Кошелька» доступно круглосуточно через интернет-банк «М

Пополнить счет карт «ФлексБанка» теперь можно через терминалы «Элекснет» «ФлексБанк» и компания «Элекснет» подписали договор о сотрудничестве. Теперь держатели кредитных карт «ФлексБанка» мо

Оплатить штрафы ГИБДД можно с помощью терминалов «Элекснет» Во всех терминалах «Элекснет» появился новый сервис «Оплата штрафов ГИБДД». Теперь клиенты смогут круглосуточно о

«Финотдел» начал принимать платежи через терминалы «Элекснет» С 1 марта 2012 г. клиенты «Финотдела» могут погашать полученные займы через платежные терминалы компании «Элекснет». «Элекснет» — российская сервисная компания, предоставляющая потребителям круглосуточную возможность моментальной электронной оплаты товаров и услуг, а также осуществления дене

Premium-Pay и «Элекснет» выпустили кобрендовую карту клиента Платежная система Premium-Pay и сеть терминалов «Элекснет» выпустили кобрендовую карту клиента. Это пластиковая карта с RFID-чипом, которая дает мгновенный доступ к персональному платежному меню при поднесении ее к терминалу. Этот способ попо

Счет в «Деньгах@Mail.Ru» можно пополнить с терминалов «Элекснет» Платежная система «Деньги@Mail.Ru» объявила о начале сотрудничества с сетью терминалов «Элекснет», которая насчитывает более 4,5 тыс. терминалов. Сотрудничество с новым партнером компания отмечает проведением специальной акции: пользователи «Денег@Mail.Ru» смогут до 31 марта 2011

«Элекснет» ждет инвестора или IPO Mint Capital, сейчас ведутся переговоры с потенциальными покупателями 40-процентного пакета акций «Элекснет», одного из пионеров российского рынка сбора платежей через терминалы самообслуживан

ФАС оставила «Элекснет» под землей «Данное решение в очередной раз подтвердило законопослушный характер деятельности группы компаний „Элекснет“, которую она осуществляет на российском рынке платежных терминалов самообслуживания

ФАС достала "Элекснет" из под земли едителя тендера по установке 256 терминалов оплаты в подземных переходах Москвы. Им стала компания «Элекснет», которая предложила наименьшие инвестиции в проект (около 6,14 млн рублей). Этот фа

Война платежных терминалов спустилась под землю Компания «Элекснет» стала победителем тендера по установке 265 терминалов экспресс-оплаты сотовой связи

Терминальные сети подадут жалобу на «Элекснет» зь", "Электропей", "Точка оплаты", "Молния" в своих обращениях указали на ряд противоправных действий со стороны конкурентов. В обращениях отражены похожие ситуации, в которых представители компании "Элекснет" вводили в заблуждение владельцев торговых центров, магазинов и других общественных мест, сдающих или планирующих сдать в аренду площади под платежные терминалы других участников рынка

МТТ начал сотрудничество с «Элекснетом» аключил соглашение с одной из крупнейших российских электронных систем моментальной оплаты услуг - «Элекснет», существенно облегчив возможность оплаты услуг связи для своих абонентов. Теперь к

"ВестКолл Интернет-билет" оплачивается через "Элекснет" Петербургский филиал ЗАО «ВестКолл Лтд» реализовал систему оплаты новой услуги «ВестКолл Интернет-билет» через сеть терминалов самообслуживания компании «Элекснет». «ВестКолл Интернет-билет» – это круглосуточный низкий тариф на интернет: стоимость часа доступа в сеть по нему составляет 15 руб. Услугу «ВестКолл Интернет-билет» можно приобрести в

Осень 2006: венчурный ИКТ-урожай оторого насчитывает свыше 85 млн пользователей. Дополнительный объем венчурных инвестиций получила «Элекснет» - компания, профилем которой являются сбор платежей через терминалы самообслуживани