Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МКБ
Элекснет
Elecsnet
Москлирингцентр НКО АО
система моментальной оплаты услуг
Публикаций - 131, упоминаний - 173
МКБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 12
|АРБ - Ассоциация российских банков 147 9
|OSI - Open Source Initiative 52 1
|Локотцов Юрий 6 6
|Ким Борис 72 5
|Достов Виктор 22 3
|Ликсутов Максим 35 3
|Романенко Андрей 82 3
|Волож Аркадий 206 2
|Антонов Игорь 9 2
|Румянцев Вадим 10 2
|Тихонова Виктория 12 2
|Шрамко Кирилл 23 1
|Горбачев Владимир 14 1
|Айриян Сурен 34 1
|Заботкин Алексей 6 1
|Савцов Олег 46 1
|Забелин Глеб 2 1
|Изотов Вадим 10 1
|Прохоров Михаил 28 1
|Кондратьев Дмитрий 18 1
|Хавторин Антон 25 1
|Гайкович Владимир 39 1
|Самойленко Максим 65 1
|Ворыхалов Антон 41 1
|Домбровский Юрий 59 1
|Ковалев Виктор 36 1
|Носик Антон 100 1
|Симонов Игорь 100 1
|Савин Сергей 94 1
|Тосунян Гарегин 10 1
|Смирнов Илья 6 1
|Евтюшкин Александр 6 1
|Абрамов Константин 7 1
|Полозов-Яблонский Андрей 7 1
|Ладыгин Кирилл 7 1
|Резник Владислав 8 1
|Давидюк Глеб 8 1
|Алешко Евгения 8 1
|Иванов Даниил 8 1
|Чуйкин Алексей 27 1
|Лапицкий Дмитрий 10 1
|Полевой Василий 14 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2651 5
|Gartner 3180 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 606 1
|CNews SaaS рейтинг 22 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1025 1
|РАН - Российская академия наук 935 1
|ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 62 1
|Академия АйТи 51 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
Создано именных указателей - 58348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168462, в очереди разбора - 1038627.
Создано именных указателей - 58348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru