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МКБ
Элекснет
Elecsnet
Москлирингцентр НКО АО
система моментальной оплаты услуг

МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг


20.07.2021 «Элекснет» внедрил сервис по погашению кредитов банков с отозванной лицензией
13.12.2018 «Элекснет» установил терминалы на заправках «Роснефть» и ВР
14.09.2018 МКБ запустил совместный проект с терминальной сетью «Элекснет»
05.08.2015 «Банк Русский Стандарт» и «Элекснет» запустили сервис пополнения «Кошелька Элекснет» без комиссии
28.02.2014 Погасить кредиты «ЮниКредит Банка» теперь можно через терминалы и электронный кошелёк «Элекснет»
18.12.2013 На терминалах «Элекснет» теперь можно проверить и оплатить штрафы ГИБДД
11.12.2013 Пополнять карты и счета «Татфондбанка» теперь можно через терминалы и электронный кошелек «Элекснет»
24.09.2013 Оплатить эвакуацию автомобиля в Москве можно через терминалы «Элекснет»
05.09.2013 «Элекснет» предлагает новый сервис оплаты услуг и погашения кредитов через интернет
06.08.2013 Пополнять карты «Ренессанс Кредит» в терминалах «Элекснет» стало еще проще
16.07.2013 Московские автовладельцы смогут оплачивать парковки с помощью «Элекснет»
13.06.2013 Абонентам МТС доступна услуга автоматического пополнения баланса через «Кошелек Элекснет»
04.06.2013 Транспортные карты «Тройка» теперь можно пополнять на терминалах «Элекснет»
23.05.2013 Пополнить счет и оплатить кредит «Сбербанка» через терминалы «Элекснет» можно по свободным реквизитам
16.05.2013 Денежные переводы по системе «Юнистрим» теперь доступны в терминалах «Элекснет»
14.05.2013 Пополнить карты MasterCard и Maestro по технологии MasterCard MoneySend можно через терминалы и электронный кошелек «Элекснет»
08.05.2013 Владельцы карт «Альфа-банка» и банка «АК Барс» с технологией PayPass могут пополнять счета через терминалы «Элекснет»
24.04.2013 «Элекснет» расширил возможности оплаты услуг для транспортных компаний
23.04.2013 Пополнить карты «ТКС Банка» с помощью технологии PayPass теперь можно через терминалы «Элекснет»
22.04.2013 «Элекснет» упростил процедуру пополнения электронного кошелька в банкоматах «Банка Москвы»
05.04.2013 Через электронный кошелек и терминалы «Элекснет» теперь можно перевести пожертвование для помощи детям
04.03.2013 Жители Тверской области могут пополнять «Кошелек Элекснет» без комиссии
10.12.2012 Денежные переводы Western Union в 2013 г. станут доступны через терминалы «Элекснет»
03.12.2012 Пополнять «Кошелек Элекснет» теперь можно картами «МДМ Банка» без комиссии
25.10.2012 Пополнить счет карт «ФлексБанка» теперь можно через терминалы «Элекснет»
10.09.2012 Оплатить штрафы ГИБДД можно с помощью терминалов «Элекснет»
12.03.2012 «Финотдел» начал принимать платежи через терминалы «Элекснет»
13.05.2011 Premium-Pay и «Элекснет» выпустили кобрендовую карту клиента
08.02.2011 Счет в «Деньгах@Mail.Ru» можно пополнить с терминалов «Элекснет»
29.07.2008 «Элекснет» ждет инвестора или IPO
20.05.2008 ФАС оставила «Элекснет» под землей
14.05.2008 ФАС достала "Элекснет" из под земли
03.02.2008 Война платежных терминалов спустилась под землю
12.09.2007 Терминальные сети подадут жалобу на «Элекснет»
05.12.2006 "ВестКолл Интернет-билет" оплачивается через "Элекснет"
04.10.2006 СЗТ в Санкт-Петербурге начал прием платежей через систему терминалов «Элекснет»
25.09.2006 RUpay упростил оплату через "Элекснет"
18.03.2004 В терминалах "Элекснет" открыт прием средств за услуги МГТС
20.06.2003 «Элекснет»: «Наши терминалы способна вывести из строя только ядерная война»
24.08.2001 Единые карты e-port по банковским платежным картам

Публикаций - 131, упоминаний - 173

МКБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Webmoney 476 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8519 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6193 11
Yandex - Яндекс 4552 9
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 714 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7471 8
Бифит - Bifit 78 7
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 541 7
Diasoft - Диасофт 500 7
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 43 6
ФОРС - Центр разработки 284 6
Логика Бизнеса 164 6
Intel Corporation 10785 6
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 364 6
HP - Hewlett-Packard 3423 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1474 4
Город ФСГ - Федеральная Система 29 3
ВестКолл - WestCall 62 3
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 3
PayPal 615 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7770 3
Золотая Корона 339 3
RBK Money 75 3
Qrator Labs 90 3
Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2226 2
Microsoft Corporation 20985 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 2
I-Free 105 2
НТВ-Плюс 252 2
VK - Mail.ru Group 2809 2
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 140 2
Robokassa - Робокасса 44 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 1
МТС Северо-Запад 52 1
Инверсия 104 1
ДиалогНаука 169 1
Мотив - Екатеринбург-2000 129 1
UMC - United Microelectronics Corporation 272 1
HandySolutions - Хэндисолюшенс 9 1
Qiwi 789 38
CyberPlat - КиберПлат 329 26
Евросеть 1342 21
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 17
Связной ГК 1083 17
Visa International 1640 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4825 16
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 16
Почта России ПАО 1773 14
Рапида НКО - платежные система 137 10
МКБ - Московский кредитный банк 284 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 696 6
Юнистрим - Unistream 169 5
Русский стандарт Банк 344 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 843 5
CreditPilot - КредитПилот 26 4
ВТБ Банк Москвы 432 4
ПСБ - Промсвязьбанк 636 4
ЮниКредит Банк - UniCredit 157 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 556 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 767 3
Lamoda 87 3
ВТБ24 622 3
eBay Inc 1560 3
Альфа-Банк 1327 3
Citibank - Ситибанк 250 3
РОСНО СК 163 2
МДМ Банк 164 2
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 2
Экспобанк - Expobank 25 2
ПСКБ - Петербургский социальный коммерческий банк 18 2
JCB International 134 2
UnionPay - Платёжная система 77 2
Экотехпром ГУП 4 2
Western Union 117 2
American Express 302 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 175 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1901 2
Wildberries 149 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2743 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1728 5
Правительство Москвы 815 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 822 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2022 2
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 43 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 109 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 739 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2314 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 464 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1479 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 69 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1843 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1136 1
Администрация Президента РФ 324 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7329 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 809 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2344 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 12
АРБ - Ассоциация российских банков 147 9
OSI - Open Source Initiative 52 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3958 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12118 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1783 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2570 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 564 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3071 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 917 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 139 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 65 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 2
e-Commerce - Электронная коммерция 379 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 686 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 791 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 79 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 662 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 724 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3030 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 37 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1808 1
SYN-флуд - одна из разновидностей сетевых атак типа отказ от обслуживания (DDoS) 8 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 649 1
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 283 1
AAC - Advanced Audio Coding 385 1
WAV - Waveform Audio File Format 447 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 201 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12279 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2513 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 454 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10081 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1887 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1092 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1491 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 746 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3170 1
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 584 15
ЦФТ Faktura.ru 153 6
Paycash - Пейкэш - российская электронная платёжная система 91 5
Webmoney Transfer 147 4
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 162 3
Apple iPad 3537 3
Apple Safari - Браузер 724 2
Qrator Radar 8 2
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1668 2
Qiwi Кошелек 154 2
Apple - App Store 2352 2
MasterCard Maestro 134 2
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 63 2
Wallet One - Единый кошелек 51 2
Microsoft Project 99 1
Apple iTunes Store 1032 1
Тинькофф All Airlines 7 1
Тинькофф банк - Tinkoff Black - Дебетовая карта 16 1
Microsoft Access 51 1
Qiwi Терминалы 100 1
Yandex DDoS Protection 1 1
Цифровой рубль - Крипторубль 13 1
Штрафы ГИБДД 16 1
Apple iPod Touch 718 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 101 1
ПриватБанк Приват24 115 1
Visa Electron 62 1
ПСБ PSB-Retail 38 1
MasterCard MoneySend 39 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 105 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 442 1
VideoMost Online 4 1
Google Chrome - браузер 1163 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 122 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 511 1
Apple iOS 6210 1
Google Android 11645 1
Microsoft Office Excel 718 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5813 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2539 1
Локотцов Юрий 6 6
Ким Борис 72 5
Достов Виктор 22 3
Ликсутов Максим 35 3
Романенко Андрей 82 3
Волож Аркадий 206 2
Антонов Игорь 9 2
Румянцев Вадим 10 2
Тихонова Виктория 12 2
Шрамко Кирилл 23 1
Горбачев Владимир 14 1
Айриян Сурен 34 1
Заботкин Алексей 6 1
Савцов Олег 46 1
Забелин Глеб 2 1
Изотов Вадим 10 1
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Кондратьев Дмитрий 18 1
Хавторин Антон 25 1
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Самойленко Максим 65 1
Ворыхалов Антон 41 1
Домбровский Юрий 59 1
Ковалев Виктор 36 1
Носик Антон 100 1
Симонов Игорь 100 1
Савин Сергей 94 1
Тосунян Гарегин 10 1
Смирнов Илья 6 1
Евтюшкин Александр 6 1
Абрамов Константин 7 1
Полозов-Яблонский Андрей 7 1
Ладыгин Кирилл 7 1
Резник Владислав 8 1
Давидюк Глеб 8 1
Алешко Евгения 8 1
Иванов Даниил 8 1
Чуйкин Алексей 27 1
Лапицкий Дмитрий 10 1
Полевой Василий 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 82238 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26616 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11542 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12043 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33964 9
Украина 5525 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11596 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3775 6
Казахстан - Республика 4128 6
Молдавия - Республика Молдова 644 4
Грузия 1032 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2886 4
Армения - Республика 1044 4
Беларусь - Белоруссия 3200 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2130 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1728 3
Узбекистан - Республика 1251 3
Европа Восточная 2809 3
Азия - Азиатский регион 3150 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 468 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 432 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 904 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 394 2
Румыния 547 2
Таджикистан - Республика 712 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 646 2
Россия - ПФО - Казань 1885 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 986 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1190 2
Нидерланды 1990 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1925 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1773 2
Европа 7252 2
Германия - Федеративная Республика 7779 2
Япония 7891 1
Чехия - Чешская Республика 973 1
Латинская Америка 1341 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 856 1
Болгария - Республика 631 1
Транспорт 65 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 116 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 77 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 23 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 164 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4085 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 7 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 89 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3648 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 181 1
Федеральное законодательство 355 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 125 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
НКО - Некоммерческая организация 96 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 1
Образование в России 551 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 3
Regnum - Регнум 95 2
Wikipedia - Википедия 398 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 550 1
Thomson Reuters - Рейтер 5678 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 319 1
ТНТ - Телеканал 114 1
Эхо Москвы - радиостанция 169 1
Звезда - Телеканал 1 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
Сбербанк - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 49 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 2651 5
Gartner 3180 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1025 1
РАН - Российская академия наук 935 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 62 1
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iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 26 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1419 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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Создано именных указателей - 58348.
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