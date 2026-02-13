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МКБ Элекснет Elecsnet Москлирингцентр НКО АО система моментальной оплаты услуг
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СОБЫТИЯ
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|13.02.2026
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МТС ID внедрила функцию автозаполнения данных для клиентов платежного сервиса «Элекснет»
МТС внедрила на сайте оператора финансовых услуг «Элекснет» сервис «МТС ID для бизнеса». Теперь каждый пользователь сможет пройти регистрацию б
|20.07.2021
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«Элекснет» внедрил сервис по погашению кредитов банков с отозванной лицензией
«Элекснет» (входит в банковскую группу МКБ) предложил заемщикам банков с отозванной лицензией
|13.12.2018
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«Элекснет» установил терминалы на заправках «Роснефть» и ВР
ГК «Элекснет» объявила об установке платежных терминалов на сети заправок «Роснефть» и ВР на терр
|14.09.2018
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МКБ запустил совместный проект с терминальной сетью «Элекснет»
Московского Кредитного банка и «Москлирингцентра» по погашению кредитов банка в терминальной сети «Элекснет». Платежи будут приниматься в устройствах сети по идентификатору – номеру кредитного
|05.08.2015
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«Банк Русский Стандарт» и «Элекснет» запустили сервис пополнения «Кошелька Элекснет» без комиссии
«Банк Русский Стандарт» и группа компаний «Элекснет» внедрили новый сервис пополнения электронного «Кошелька Элекснет» с помощью
|28.02.2014
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Погасить кредиты «ЮниКредит Банка» теперь можно через терминалы и электронный кошелёк «Элекснет»
С февраля 2014 г. «ЮниКредит Банк» и компания «Элекснет» начали сотрудничество в проведении платежей клиентов банка через терминалы «Элек
|18.12.2013
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На терминалах «Элекснет» теперь можно проверить и оплатить штрафы ГИБДД
Узнать актуальную информацию о наличии штрафов ГИБДД и моментально их оплатить теперь можно на терминалах «Элекснет», расположенных в 49 регионах РФ. Комиссия составляет 20 руб. плюс 1% от суммы перевода. Зачисление средств происходит в режиме реального времени. Для проверки или оплаты штрафа на тер
|11.12.2013
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Пополнять карты и счета «Татфондбанка» теперь можно через терминалы и электронный кошелек «Элекснет»
Группа компаний «Элекснет» реализовала возможность пополнения карт и счетов «Татфондбанка» через собственные т
|24.09.2013
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Оплатить эвакуацию автомобиля в Москве можно через терминалы «Элекснет»
Департамент транспорта города Москвы и ГК «Элекснет» сообщили о запуске сервиса по оплате за перемещение и хранение автомобиля при эваку
|05.09.2013
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«Элекснет» предлагает новый сервис оплаты услуг и погашения кредитов через интернет
«Элекснет» представил новый сервис «Оплата через интернет», благодаря которому упростился доступ к оплате услуг, погашению кредитов и пополнению банковских счетов на сайте «Элекснет». Гла
|06.08.2013
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Пополнять карты «Ренессанс Кредит» в терминалах «Элекснет» стало еще проще
«Ренессанс Кредит» упростил процедуру внесения денег на счет карты в терминалах «Элекснет». Раньше для погашения задолженности необходимо было знать номер счета. Теперь можно использовать номер карты, которая всегда под рукой. При этом те, кто уже привык совершать платежи,
|16.07.2013
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Московские автовладельцы смогут оплачивать парковки с помощью «Элекснет»
Жители столицы, передвигающиеся на личном транспорте, теперь могут оплачивать парковку внутри Бульварного кольца с помощью «Элекснет», а именно – пополнять лицевые счета Московского парковочного пространства на всех терминалах «Элекснет» Московского региона и через «Кошелек Элекснет» в интернете. Напом
|13.06.2013
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Абонентам МТС доступна услуга автоматического пополнения баланса через «Кошелек Элекснет»
У абонентов МТС появилась возможность автоматического пополнения лицевого счета через «Кошелек Элекснет». Как только баланс телефона достигнет установленного порога, произойдет автоматичес
|04.06.2013
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Транспортные карты «Тройка» теперь можно пополнять на терминалах «Элекснет»
С июня на терминалах «Элекснет» Московского региона доступно пополнение баланса транспортных карт «Тройка» без комиссии. Минимальная сумма пополнения составляет 10 руб. Как известно, в 2013 г. в Москве поэтапно ввод
|23.05.2013
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Пополнить счет и оплатить кредит «Сбербанка» через терминалы «Элекснет» можно по свободным реквизитам
Клиенты «Сбербанка» могут теперь пополнять счета и оплачивать кредиты через терминальную сеть «Элекснет», зная только уникальный идентификатор банка (БИК) и номер расчетного счета получателя, в чью пользу совершается денежный перевод. Комиссия при этом составляет 1% и минимум 30 руб. от
|16.05.2013
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Денежные переводы по системе «Юнистрим» теперь доступны в терминалах «Элекснет»
нистрим» заключила стратегическое партнерское соглашение о запуске денежных переводов в терминалах «Элекснет», что стало еще одним последовательным шагом по расширению глобальной терминальной с
|14.05.2013
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Пополнить карты MasterCard и Maestro по технологии MasterCard MoneySend можно через терминалы и электронный кошелек «Элекснет»
В терминалах «Элекснет» и через «Кошелек Элекснет» на сайте elecsnet.ru можно пополнить карточные сч
|08.05.2013
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Владельцы карт «Альфа-банка» и банка «АК Барс» с технологией PayPass могут пополнять счета через терминалы «Элекснет»
Количество банков, заключивших соглашение с группой компаний «Элекснет» об упрощении переводов денежных средств на банковские карты, оснащенные технологией MasterCard PayPass, продолжает расти. Так, на днях к их числу присоединились частный банк России «А
|24.04.2013
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«Элекснет» расширил возможности оплаты услуг для транспортных компаний
Группа компаний «Элекснет» предоставила транспортным компаниям, которые обслуживают физических и юридических лиц, безопасный канал для перевода наличных денежных средств, полученных сотрудниками в ходе взаимора
|23.04.2013
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Пополнить карты «ТКС Банка» с помощью технологии PayPass теперь можно через терминалы «Элекснет»
На терминалах «Элекснет» реализована возможность пополнять кредитные и дебетовые карты банка «Тинькофф Кредитные Системы», оснащенные бесконтактной технологией MasterCard PayPass. Как рассказали CNews в «Э
|22.04.2013
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«Элекснет» упростил процедуру пополнения электронного кошелька в банкоматах «Банка Москвы»
Компания «Элекснет» сообщила о том, что для повышения удобства пополнения электронного кошелька в банкоматах «Банка Москвы» появилась отдельная кнопка «Кошелек Элекснет», и вводить код платежа «20
|05.04.2013
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Через электронный кошелек и терминалы «Элекснет» теперь можно перевести пожертвование для помощи детям
Благотворительный детский фонд «Виктория» и компания «Элекснет» объявили о начале сотрудничества. Теперь перевести пожертвование для помощи детям,
|01.04.2013
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Клиенты «Номос-Банка» могут без комиссии пополнить «Кошелек Элекснет» через интернет-банк и банкоматы
«Номос-Банк» сообщил о том, что с апреля 2013 г. пополнение электронного «Кошелька Элекснет» доступно более чем в 850 банкоматах банка, а также через интернет-банкинг «Номос-Линк». Комиссия за услугу не взимается. Зачисление денежных средств на электронный «Кошелек Элексне
|04.03.2013
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Жители Тверской области могут пополнять «Кошелек Элекснет» без комиссии
Компания «Элекснет» расширила региональное присутствие платежного сервиса «Кошелек Элекснет». Те
|10.12.2012
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Денежные переводы Western Union в 2013 г. станут доступны через терминалы «Элекснет»
Компания Western Union и компания «Элекснет», пионер российского рынка приема платежей через терминалы самообслуживания, подписа
|03.12.2012
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Пополнять «Кошелек Элекснет» теперь можно картами «МДМ Банка» без комиссии
Компания «Элекснет» сообщила о том, что в список банков, через которые можно пополнить «Кошелек Элекснет», добавился «МДМ Банк». Пополнение «Кошелька» доступно круглосуточно через интернет-банк «М
|25.10.2012
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Пополнить счет карт «ФлексБанка» теперь можно через терминалы «Элекснет»
«ФлексБанк» и компания «Элекснет» подписали договор о сотрудничестве. Теперь держатели кредитных карт «ФлексБанка» мо
|10.09.2012
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Оплатить штрафы ГИБДД можно с помощью терминалов «Элекснет»
Во всех терминалах «Элекснет» появился новый сервис «Оплата штрафов ГИБДД». Теперь клиенты смогут круглосуточно о
|12.03.2012
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«Финотдел» начал принимать платежи через терминалы «Элекснет»
С 1 марта 2012 г. клиенты «Финотдела» могут погашать полученные займы через платежные терминалы компании «Элекснет». «Элекснет» — российская сервисная компания, предоставляющая потребителям круглосуточную возможность моментальной электронной оплаты товаров и услуг, а также осуществления дене
|13.05.2011
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Premium-Pay и «Элекснет» выпустили кобрендовую карту клиента
Платежная система Premium-Pay и сеть терминалов «Элекснет» выпустили кобрендовую карту клиента. Это пластиковая карта с RFID-чипом, которая дает мгновенный доступ к персональному платежному меню при поднесении ее к терминалу. Этот способ попо
|08.02.2011
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Счет в «Деньгах@Mail.Ru» можно пополнить с терминалов «Элекснет»
Платежная система «Деньги@Mail.Ru» объявила о начале сотрудничества с сетью терминалов «Элекснет», которая насчитывает более 4,5 тыс. терминалов. Сотрудничество с новым партнером компания отмечает проведением специальной акции: пользователи «Денег@Mail.Ru» смогут до 31 марта 2011
|29.07.2008
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«Элекснет» ждет инвестора или IPO
Mint Capital, сейчас ведутся переговоры с потенциальными покупателями 40-процентного пакета акций «Элекснет», одного из пионеров российского рынка сбора платежей через терминалы самообслуживан
|20.05.2008
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ФАС оставила «Элекснет» под землей
«Данное решение в очередной раз подтвердило законопослушный характер деятельности группы компаний „Элекснет“, которую она осуществляет на российском рынке платежных терминалов самообслуживания
|14.05.2008
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ФАС достала "Элекснет" из под земли
едителя тендера по установке 256 терминалов оплаты в подземных переходах Москвы. Им стала компания «Элекснет», которая предложила наименьшие инвестиции в проект (около 6,14 млн рублей). Этот фа
|03.02.2008
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Война платежных терминалов спустилась под землю
Компания «Элекснет» стала победителем тендера по установке 265 терминалов экспресс-оплаты сотовой связи
|12.09.2007
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Терминальные сети подадут жалобу на «Элекснет»
зь", "Электропей", "Точка оплаты", "Молния" в своих обращениях указали на ряд противоправных действий со стороны конкурентов. В обращениях отражены похожие ситуации, в которых представители компании "Элекснет" вводили в заблуждение владельцев торговых центров, магазинов и других общественных мест, сдающих или планирующих сдать в аренду площади под платежные терминалы других участников рынка
|08.08.2007
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МТТ начал сотрудничество с «Элекснетом»
аключил соглашение с одной из крупнейших российских электронных систем моментальной оплаты услуг - «Элекснет», существенно облегчив возможность оплаты услуг связи для своих абонентов. Теперь к
|05.12.2006
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"ВестКолл Интернет-билет" оплачивается через "Элекснет"
Петербургский филиал ЗАО «ВестКолл Лтд» реализовал систему оплаты новой услуги «ВестКолл Интернет-билет» через сеть терминалов самообслуживания компании «Элекснет». «ВестКолл Интернет-билет» – это круглосуточный низкий тариф на интернет: стоимость часа доступа в сеть по нему составляет 15 руб. Услугу «ВестКолл Интернет-билет» можно приобрести в
|18.10.2006
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Осень 2006: венчурный ИКТ-урожай
оторого насчитывает свыше 85 млн пользователей. Дополнительный объем венчурных инвестиций получила «Элекснет» - компания, профилем которой являются сбор платежей через терминалы самообслуживани
|04.10.2006
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СЗТ в Санкт-Петербурге начал прием платежей через систему терминалов «Элекснет»
С 1 октября 2006 года Петербургский филиал ОАО «Северо-Западный Телеком» предоставляет своим абонентам возможность оплачивать услуги связи через универсальную систему платёжных терминалов «Элекснет». Осуществлять платежи в Санкт-Петербурге можно в 230 терминалах самообслуживания, расположенных в наиболее удобных и посещаемых местах города. При оплате указанных услуг связи комисси
МКБ и организации, системы, технологии, персоны:
|НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 12
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 270 9
|OSI - Open Source Initiative 80 1
|Ассоциация-800 20 1
|Локотцов Юрий 7 7
|Ким Борис 75 5
|Ликсутов Максим 272 3
|Достов Виктор 26 3
|Антонов Игорь 10 3
|Романенко Андрей 95 3
|Савчук Анатолий 9 2
|Тихонова Виктория 14 2
|Румянцев Вадим 10 2
|Вербин Владислав 5 2
|Кузин Сергей 17 2
|Усачев Антон 4 2
|Мальцев Юрий 2 2
|Badulescu Alexandru - Бадулеску Александру 7 2
|Чудинов Дмитрий 108 2
|Галушкин Олег 182 2
|Волож Аркадий 273 2
|Гузев Иван 14 1
|Козлов Сергей 49 1
|Хомяков Сергей 77 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Левашов Александр 92 1
|Соболев Александр 13 1
|Азимов Александр 1 1
|Охорзин Алексей 8 1
|Прудников Андрей 8 1
|Грибов Андрей 74 1
|Поташев Максим 9 1
|Андреева Екатерина 54 1
|Потанин Владимир 94 1
|Осипов Владимир 21 1
|Свинцицкий Антон 6 1
|Бердюгина Ольга 1 1
|Дарахвелидзе Петр 15 1
|Сергеева Татьяна 3 1
|Медведев Дмитрий 1667 1
|Шубин Иван 9 1
|Бочарова Елена 14 1
|Батин Борис 16 1
|Пальчун Кирилл 90 1
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