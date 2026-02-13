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МКБ Элекснет Elecsnet Москлирингцентр НКО АО система моментальной оплаты услуг

МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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13.02.2026 МТС ID внедрила функцию автозаполнения данных для клиентов платежного сервиса «Элекснет»

МТС внедрила на сайте оператора финансовых услуг «Элекснет» сервис «МТС ID для бизнеса». Теперь каждый пользователь сможет пройти регистрацию б
20.07.2021 «Элекснет» внедрил сервис по погашению кредитов банков с отозванной лицензией

«Элекснет» (входит в банковскую группу МКБ) предложил заемщикам банков с отозванной лицензией

13.12.2018 «Элекснет» установил терминалы на заправках «Роснефть» и ВР

ГК «Элекснет» объявила об установке платежных терминалов на сети заправок «Роснефть» и ВР на терр
14.09.2018 МКБ запустил совместный проект с терминальной сетью «Элекснет»

Московского Кредитного банка и «Москлирингцентра» по погашению кредитов банка в терминальной сети «Элекснет». Платежи будут приниматься в устройствах сети по идентификатору – номеру кредитного
05.08.2015 «Банк Русский Стандарт» и «Элекснет» запустили сервис пополнения «Кошелька Элекснет» без комиссии

«Банк Русский Стандарт» и группа компаний «Элекснет» внедрили новый сервис пополнения электронного «Кошелька Элекснет» с помощью

28.02.2014 Погасить кредиты «ЮниКредит Банка» теперь можно через терминалы и электронный кошелёк «Элекснет»

С февраля 2014 г. «ЮниКредит Банк» и компания «Элекснет» начали сотрудничество в проведении платежей клиентов банка через терминалы «Элек
18.12.2013 На терминалах «Элекснет» теперь можно проверить и оплатить штрафы ГИБДД

Узнать актуальную информацию о наличии штрафов ГИБДД и моментально их оплатить теперь можно на терминалах «Элекснет», расположенных в 49 регионах РФ. Комиссия составляет 20 руб. плюс 1% от суммы перевода. Зачисление средств происходит в режиме реального времени. Для проверки или оплаты штрафа на тер
11.12.2013 Пополнять карты и счета «Татфондбанка» теперь можно через терминалы и электронный кошелек «Элекснет»

Группа компаний «Элекснет» реализовала возможность пополнения карт и счетов «Татфондбанка» через собственные т
24.09.2013 Оплатить эвакуацию автомобиля в Москве можно через терминалы «Элекснет»

Департамент транспорта города Москвы и ГК «Элекснет» сообщили о запуске сервиса по оплате за перемещение и хранение автомобиля при эваку
05.09.2013 «Элекснет» предлагает новый сервис оплаты услуг и погашения кредитов через интернет

«Элекснет» представил новый сервис «Оплата через интернет», благодаря которому упростился доступ к оплате услуг, погашению кредитов и пополнению банковских счетов на сайте «Элекснет». Гла
06.08.2013 Пополнять карты «Ренессанс Кредит» в терминалах «Элекснет» стало еще проще

«Ренессанс Кредит» упростил процедуру внесения денег на счет карты в терминалах «Элекснет». Раньше для погашения задолженности необходимо было знать номер счета. Теперь можно использовать номер карты, которая всегда под рукой. При этом те, кто уже привык совершать платежи,

16.07.2013 Московские автовладельцы смогут оплачивать парковки с помощью «Элекснет»

Жители столицы, передвигающиеся на личном транспорте, теперь могут оплачивать парковку внутри Бульварного кольца с помощью «Элекснет», а именно – пополнять лицевые счета Московского парковочного пространства на всех терминалах «Элекснет» Московского региона и через «Кошелек Элекснет» в интернете. Напом
13.06.2013 Абонентам МТС доступна услуга автоматического пополнения баланса через «Кошелек Элекснет»

У абонентов МТС появилась возможность автоматического пополнения лицевого счета через «Кошелек Элекснет». Как только баланс телефона достигнет установленного порога, произойдет автоматичес
04.06.2013 Транспортные карты «Тройка» теперь можно пополнять на терминалах «Элекснет»

С июня на терминалах «Элекснет» Московского региона доступно пополнение баланса транспортных карт «Тройка» без комиссии. Минимальная сумма пополнения составляет 10 руб. Как известно, в 2013 г. в Москве поэтапно ввод
23.05.2013 Пополнить счет и оплатить кредит «Сбербанка» через терминалы «Элекснет» можно по свободным реквизитам

Клиенты «Сбербанка» могут теперь пополнять счета и оплачивать кредиты через терминальную сеть «Элекснет», зная только уникальный идентификатор банка (БИК) и номер расчетного счета получателя, в чью пользу совершается денежный перевод. Комиссия при этом составляет 1% и минимум 30 руб. от

16.05.2013 Денежные переводы по системе «Юнистрим» теперь доступны в терминалах «Элекснет»

нистрим» заключила стратегическое партнерское соглашение о запуске денежных переводов в терминалах «Элекснет», что стало еще одним последовательным шагом по расширению глобальной терминальной с
14.05.2013 Пополнить карты MasterCard и Maestro по технологии MasterCard MoneySend можно через терминалы и электронный кошелек «Элекснет»

В терминалах «Элекснет» и через «Кошелек Элекснет» на сайте elecsnet.ru можно пополнить карточные сч
08.05.2013 Владельцы карт «Альфа-банка» и банка «АК Барс» с технологией PayPass могут пополнять счета через терминалы «Элекснет»

Количество банков, заключивших соглашение с группой компаний «Элекснет» об упрощении переводов денежных средств на банковские карты, оснащенные технологией MasterCard PayPass, продолжает расти. Так, на днях к их числу присоединились частный банк России «А
24.04.2013 «Элекснет» расширил возможности оплаты услуг для транспортных компаний

Группа компаний «Элекснет» предоставила транспортным компаниям, которые обслуживают физических и юридических лиц, безопасный канал для перевода наличных денежных средств, полученных сотрудниками в ходе взаимора
23.04.2013 Пополнить карты «ТКС Банка» с помощью технологии PayPass теперь можно через терминалы «Элекснет»

На терминалах «Элекснет» реализована возможность пополнять кредитные и дебетовые карты банка «Тинькофф Кредитные Системы», оснащенные бесконтактной технологией MasterCard PayPass. Как рассказали CNews в «Э
22.04.2013 «Элекснет» упростил процедуру пополнения электронного кошелька в банкоматах «Банка Москвы»

Компания «Элекснет» сообщила о том, что для повышения удобства пополнения электронного кошелька в банкоматах «Банка Москвы» появилась отдельная кнопка «Кошелек Элекснет», и вводить код платежа «20
05.04.2013 Через электронный кошелек и терминалы «Элекснет» теперь можно перевести пожертвование для помощи детям

Благотворительный детский фонд «Виктория» и компания «Элекснет» объявили о начале сотрудничества. Теперь перевести пожертвование для помощи детям,

01.04.2013 Клиенты «Номос-Банка» могут без комиссии пополнить «Кошелек Элекснет» через интернет-банк и банкоматы

«Номос-Банк» сообщил о том, что с апреля 2013 г. пополнение электронного «Кошелька Элекснет» доступно более чем в 850 банкоматах банка, а также через интернет-банкинг «Номос-Линк». Комиссия за услугу не взимается. Зачисление денежных средств на электронный «Кошелек Элексне
04.03.2013 Жители Тверской области могут пополнять «Кошелек Элекснет» без комиссии

Компания «Элекснет» расширила региональное присутствие платежного сервиса «Кошелек Элекснет». Те
10.12.2012 Денежные переводы Western Union в 2013 г. станут доступны через терминалы «Элекснет»

Компания Western Union и компания «Элекснет», пионер российского рынка приема платежей через терминалы самообслуживания, подписа
03.12.2012 Пополнять «Кошелек Элекснет» теперь можно картами «МДМ Банка» без комиссии

Компания «Элекснет» сообщила о том, что в список банков, через которые можно пополнить «Кошелек Элекснет», добавился «МДМ Банк». Пополнение «Кошелька» доступно круглосуточно через интернет-банк «М
25.10.2012 Пополнить счет карт «ФлексБанка» теперь можно через терминалы «Элекснет»

«ФлексБанк» и компания «Элекснет» подписали договор о сотрудничестве. Теперь держатели кредитных карт «ФлексБанка» мо
10.09.2012 Оплатить штрафы ГИБДД можно с помощью терминалов «Элекснет»

Во всех терминалах «Элекснет» появился новый сервис «Оплата штрафов ГИБДД». Теперь клиенты смогут круглосуточно о
12.03.2012 «Финотдел» начал принимать платежи через терминалы «Элекснет»

С 1 марта 2012 г. клиенты «Финотдела» могут погашать полученные займы через платежные терминалы компании «Элекснет». «Элекснет» — российская сервисная компания, предоставляющая потребителям круглосуточную возможность моментальной электронной оплаты товаров и услуг, а также осуществления дене
13.05.2011 Premium-Pay и «Элекснет» выпустили кобрендовую карту клиента

Платежная система Premium-Pay и сеть терминалов «Элекснет» выпустили кобрендовую карту клиента. Это пластиковая карта с RFID-чипом, которая дает мгновенный доступ к персональному платежному меню при поднесении ее к терминалу. Этот способ попо
08.02.2011 Счет в «Деньгах@Mail.Ru» можно пополнить с терминалов «Элекснет»

Платежная система «Деньги@Mail.Ru» объявила о начале сотрудничества с сетью терминалов «Элекснет», которая насчитывает более 4,5 тыс. терминалов. Сотрудничество с новым партнером компания отмечает проведением специальной акции: пользователи «Денег@Mail.Ru» смогут до 31 марта 2011

29.07.2008 «Элекснет» ждет инвестора или IPO

Mint Capital, сейчас ведутся переговоры с потенциальными покупателями 40-процентного пакета акций «Элекснет», одного из пионеров российского рынка сбора платежей через терминалы самообслуживан
20.05.2008 ФАС оставила «Элекснет» под землей

«Данное решение в очередной раз подтвердило законопослушный характер деятельности группы компаний „Элекснет“, которую она осуществляет на российском рынке платежных терминалов самообслуживания
14.05.2008 ФАС достала "Элекснет" из под земли

едителя тендера по установке 256 терминалов оплаты в подземных переходах Москвы. Им стала компания «Элекснет», которая предложила наименьшие инвестиции в проект (около 6,14 млн рублей). Этот фа
03.02.2008 Война платежных терминалов спустилась под землю

Компания «Элекснет» стала победителем тендера по установке 265 терминалов экспресс-оплаты сотовой связи
12.09.2007 Терминальные сети подадут жалобу на «Элекснет»

зь", "Электропей", "Точка оплаты", "Молния" в своих обращениях указали на ряд противоправных действий со стороны конкурентов. В обращениях отражены похожие ситуации, в которых представители компании "Элекснет" вводили в заблуждение владельцев торговых центров, магазинов и других общественных мест, сдающих или планирующих сдать в аренду площади под платежные терминалы других участников рынка
08.08.2007 МТТ начал сотрудничество с «Элекснетом»

аключил соглашение с одной из крупнейших российских электронных систем моментальной оплаты услуг - «Элекснет», существенно облегчив возможность оплаты услуг связи для своих абонентов. Теперь к

05.12.2006 "ВестКолл Интернет-билет" оплачивается через "Элекснет"

Петербургский филиал ЗАО «ВестКолл Лтд» реализовал систему оплаты новой услуги «ВестКолл Интернет-билет» через сеть терминалов самообслуживания компании «Элекснет». «ВестКолл Интернет-билет» – это круглосуточный низкий тариф на интернет: стоимость часа доступа в сеть по нему составляет 15 руб. Услугу «ВестКолл Интернет-билет» можно приобрести в

18.10.2006 Осень 2006: венчурный ИКТ-урожай

оторого насчитывает свыше 85 млн пользователей. Дополнительный объем венчурных инвестиций получила «Элекснет» - компания, профилем которой являются сбор платежей через терминалы самообслуживани
04.10.2006 СЗТ в Санкт-Петербурге начал прием платежей через систему терминалов «Элекснет»

С 1 октября 2006 года Петербургский филиал ОАО «Северо-Западный Телеком» предоставляет своим абонентам возможность оплачивать услуги связи через универсальную систему платёжных терминалов «Элекснет». Осуществлять платежи в Санкт-Петербурге можно в 230 терминалах самообслуживания, расположенных в наиболее удобных и посещаемых местах города. При оплате указанных услуг связи комисси

Публикаций - 141, упоминаний - 192

МКБ и организации, системы, технологии, персоны:

Webmoney - Вебмани.Ру 547 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16359 15
Yandex - Яндекс 9479 13
МегаФон 11102 12
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 879 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9603 8
Бифит - Bifit 92 7
Комита - Комита иннотех 27 7
Инист - Inist 37 7
Diasoft - Диасофт 1196 7
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 716 7
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Intel Corporation 12909 6
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 391 6
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 746 6
ФОРС - Центр разработки 718 6
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 253 6
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 6
Московская Биржа - СМВБ-Информационные технологии 14 5
HP - Hewlett-Packard 3671 5
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 358 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 4
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3632 4
PayPal 675 4
ЦФТ - Золотая Корона 362 4
ЦФТ Г- ород ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 3
ВестКолл - WestCall - ВинЛинк 90 3
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 3
Ростелеком 11109 3
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 188 3
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 314 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 2
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 2
IntellectMoney - ИнтеллектМани 29 2
Новоплат 8 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3409 2
Microsoft Corporation 25940 2
9810 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 2
NanduQ - Qiwi 1014 42
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 28
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 24
Евросеть 1421 22
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9187 19
Visa International 1998 19
Связной ГК 1406 17
Почта России ПАО 2409 16
Рапида НКО - платежные система 146 11
МКБ - Московский кредитный банк 660 11
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 7
Оникс Капитал 17 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3036 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1576 7
Русский стандарт Банк 513 7
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 6
МФД-ИнфоЦентр ИА - Межбанковский финансовый дом 32 6
Унисенсор - Уникасса - сеть терминалов 11 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 5
Русинвестклуб УК - Русский Инвестиционный Клуб 8 5
Mint Global - Mint Capital 27 5
Кампэй - Comepay - платежная система 43 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1432 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1927 5
Альфа-Банк 1998 5
ПСБ - Промсвязьбанк 982 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2013 5
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 4
CreditPilot - КредитПилот 26 4
Московская Биржа - СМВБ - Сибирская межбанковская валютная биржа 18 4
Гормост ГУП - Гормост ГБУ 11 4
eBay Inc 1645 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3179 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 3
Автокард холдинг 21 3
Мобил Элемент ГК 8 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5830 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2359 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1557 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 237 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14176 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2164 3
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2933 3
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3724 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3383 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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