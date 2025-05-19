React JS - JavaScript фреймворк

Факультет компьютерных наук и Школа дизайна НИУ ВШЭ запускают совместную программу 1

В Московском Политехе студенты создали умный алгоритм для прогнозирования пешеходного трафика 1

Самые перспективные языки программирования на сегодня и ближайшее будущее 1

Сервис на основе большой языковой модели в четыре раза ускорил проверку научных работ студентов ИТМО 1

AUXO в партнерстве с Вeeline cloud разработал портал дистрибьюторов для крупной производственной компании 1

Angara Security выявила мошеннические домены для сбора данных избирателей в российских регионах 1

Эксперты Angara Security выявили уязвимости в FreeIPA и React Native Image Picker 1

Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1