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Индексная книга (каталог) CNews*
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React JS JavaScript фреймворк

React JS - JavaScript фреймворк


19.05.2025 Умное производство: изучаем потенциал супераппа для компаний реального сектора 1
21.04.2025 Дизайн-платформа билайна Yellowbe вошла в реестр отечественного ПО 1
20.02.2025 Факультет компьютерных наук и Школа дизайна НИУ ВШЭ запускают совместную программу 1
20.02.2025 Пользователям стала доступна облачная среда для разработки GigaIDE Cloud с ИИ-ассистентом 1
13.02.2025 «Хоулмонт» представила новый продукт — платформу для процессной разработки OpenBPM 1
06.02.2025 Российских программистов прекращают нанимать на бессрочный договор. Теперь их просто арендуют на полгода-год или даже меньше 1
24.12.2024 Высшая школа экономики запускает онлайн-курсы по разработке 2
03.12.2024 Вышел релиз Roc Integration 2.0 с разграничением ролей и обновлениями в компонентах мониторинга 1
20.11.2024 В Московском Политехе студенты создали умный алгоритм для прогнозирования пешеходного трафика 1
21.10.2024 «ИТ Парк Рус» в Севастополе и компания SimpleOne завершили совместный обучающий курс 1
29.08.2024 Дмитрий Сухарев, Deel: Технологический прогресс невозможен без open-source технологий 1
12.08.2024 В России запустили новую платформу для поиска работы и подбора персонала GdeRabota.ru 1
30.07.2024 Перспективные технологии программирования: на что обратить внимание 1
30.07.2024 Самые перспективные языки программирования на сегодня и ближайшее будущее 1
25.07.2024 Сервис на основе большой языковой модели в четыре раза ускорил проверку научных работ студентов ИТМО 1
04.07.2024 В SkillStaff рассказали, какие вузы окончили айтишники 1
14.05.2024 Российские PHP-программисты резко обеднели. Рост зарплат и близко не перекрыл инфляцию, а требований солидно прибавилось 1
13.05.2024 В российском бизнесе катастрофическая напряженка с ИТ-специалистами. На работу берут даже джунов 1
15.04.2024 AUXO в партнерстве с Вeeline cloud разработал портал дистрибьюторов для крупной производственной компании 1
21.03.2024 В «Перекрестке» и «Пятерочке» внедрили собственную систему управления складом на замену платформам из США 1
15.03.2024 Angara Security выявила мошеннические домены для сбора данных избирателей в российских регионах 1
04.03.2024 Эксперты Angara Security выявили уязвимости в FreeIPA и React Native Image Picker 1
01.03.2024 «Северсталь» и «Норникель» создадут открытый стандарт промышленного ИТ, подобный USB и Wi-Fi 1
16.01.2024 ITentika разрабатывает систему управления данными для медицинского BI-портала 1
21.12.2023 Вадим Казанцев -

Спрос выше возможностей: как компании решат проблему привлечения 500 тысяч айтишников в 2024 году

 1
14.12.2023 Skillbox и «Газпромбанк.тех» запускают программу подготовки фронтенд-разработчиков 2
28.11.2023 Каких ИТ-специалистов арендуют по модели аутстаффинга   3
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
10.11.2023 Amazon создала «убийцу» Android, полностью независимого от технологий Google 1
23.08.2023 Алексей Чечет о том, как использовать ChatGPT и сможет ли ИИ заменить разработчиков 1
30.06.2023 Санкции дают сбой. Европе понадобились тысячи российских ИТ-шников, пишущих на Java, Python и SQL 1
13.06.2023 Олег Сенчук -

Олег Сенчук, Лига Цифровой Экономики: Маркетплейсы стали главным драйвером электронной коммерции

 1
01.06.2023 Когда в России появятся собственные Open Source продукты 1
19.05.2023 Как выбрать low-code-платформу и не просчитаться 1
18.04.2023 Михаил Свинцицкий, Лига Цифровой Экономики: Налоговый мониторинг — режим полной открытости 1
02.02.2023 Дмитрий Пашкевич, Smartup Technology: Вселенная интернета сейчас есть только у США, Китая и России 1
24.01.2023 20000 транзакций в секунду: как автоматизировали «Национальную Лотерею» 1
27.12.2022 ИТ-компания WaveAccess создала корпоративный портал для внутренних коммуникаций 1
25.12.2022 7 профессий, связанных с технологией блокчейн 1
01.12.2022 «Яндекс карты» представили новый JS API с расширенными возможностями дизайна карт 1

Публикаций - 90, упоминаний - 97

React JS и организации, системы, технологии, персоны:

8405 17
Microsoft Corporation 24795 10
GitHub 861 9
Google LLC 11916 9
Nginx - Энджайникс 171 6
Meta Platforms - Facebook 4458 5
IBM - International Business Machines Corp 9465 5
Oracle Corporation 6751 5
1С-Битрикс - Bitrix 589 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 810 4
Camunda - Camunda Services GmbH 26 4
Adobe Figma 45 4
МегаФон 9172 3
Amazon Inc - Amazon.com 3036 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13072 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8849 3
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 40 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4092 3
Apple Inc 12235 3
SAP SE 5321 3
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 19 3
Mindbox - Майндбокс 23 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2014 3
Haulmont - Хоулмонт 118 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 522 3
БАРС Груп 550 2
X Corp - Twitter 2877 2
Huawei 4000 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 382 2
Directum - Директум 1110 2
Salesforce.com 433 2
Accenture plc 684 2
Yandex - Яндекс 7626 2
Мегаплан 78 2
JetBrains 71 2
Siemens AG - Siemens Group 2601 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 2
Intel Corporation 12277 2
Superjob - Суперджоб 577 6
ГПБ - Газпромбанк 1103 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 484 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 4
ВТБ - Почта Банк 470 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Альфа-Банк 1790 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 3
Сбер - СберАвто 31 3
РЖД - Российские железные дороги 1935 3
НСПК - Национальная система платежных карт 829 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7521 3
МКБ - Московский кредитный банк 569 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1219 2
Microsoft - LinkedIn 658 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
Visa International 1953 2
American Express - Amex 331 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 2
Альфа-Капитал УК 108 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 2
JCB International 145 2
Diners Club International - платёжная система 82 2
Русагро Группа Компаний 286 2
Верный - торговая сеть 294 2
Совкомбанк ПАО 260 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 365 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 2
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 15 2
X5 Group - Перекрёсток 566 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 883 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 738 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 467 2
Почта России ПАО 2148 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 162 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2953 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11946 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1923 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4910 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 852 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2015 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1398 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4322 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1376 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 214 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5546 1
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 347 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 78 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 1
Федеральное казначейство России 1804 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1233 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3027 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 58 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3013 1
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Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 459 2
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ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 284 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 236 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 5 1
РАН - Российская академия наук 1918 1
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МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
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НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 123 1
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ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 34 1
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УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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