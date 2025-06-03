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Савчук Анатолий
УПОМИНАНИЯ
Савчук Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 5
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1469 2
|1С 8492 2
|Directum - Директум 1126 1
|МегаФон 9295 1
|Эвотор - Evotor 192 1
|Штрих-М НТЦ 60 1
|Дримкас - Dreamkas 19 1
|Чудинов Дмитрий 47 2
|Сероштан Михаил 3 1
|Нагорнов Иван 7 1
|Макаров Дмитрий 10 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 421 2
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