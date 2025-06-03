Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176043
ИКТ 13710
Организации 10683
Ведомства 1462
Ассоциации 1000
Технологии 3456
Системы 25685
Персоны 75537
География 2855
Статьи 1522
Пресса 1224
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2640
Мероприятия 854

Савчук Анатолий


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 «Т1 Сервионика» станет стратегическим партнером компании «Катюша» 1
24.01.2023 20000 транзакций в секунду: как автоматизировали «Национальную Лотерею» 1
24.11.2022 «Т1 консалтинг» автоматизировала бизнес-функции программы Министерства финансов России «Национальная лотерея» 1
19.05.2021 «Т1 консалтинг» создала подразделение по разработке цифровых решений 1
05.06.2020 «Техносерв консалтинг» стал партнером Directum 1
14.05.2020 «Техносерв консалтинг» и ВТБ реализуют проект по созданию цифровой ипотеки 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Савчук Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1469 2
8492 2
Directum - Директум 1126 1
МегаФон 9295 1
Эвотор - Evotor 192 1
Штрих-М НТЦ 60 1
Дримкас - Dreamkas 19 1
Почта России ПАО 2162 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2886 2
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 15 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 895 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 258 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 167 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 2
Vaillant Group Rus - Вайлант Груп Рус 2 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 792 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 14 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2027 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6082 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52969 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68236 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31929 3
Ипотека цифровая - Дистанционная, онлайн, электронная ипотека 25 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 652 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 804 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 981 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 566 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11564 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2538 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15020 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3357 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7833 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20772 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12855 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8884 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5725 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6878 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11488 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5516 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1294 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10681 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2144 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 211 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10595 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11419 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7676 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 417 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2623 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3300 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4890 1
Web-client - Веб-клиент 218 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 190 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7076 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 739 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3182 1
Oracle Java - язык программирования 3141 2
React JS - JavaScript фреймворк 94 2
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 125 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 222 1
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
Directum Ario 43 1
Т1 Watchman Security 21 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Google Android 14287 1
Apple iOS 7976 1
Docker - Платформа распределённых приложений 365 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1335 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 55 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 112 1
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 34 1
Чудинов Дмитрий 47 2
Сероштан Михаил 3 1
Нагорнов Иван 7 1
Макаров Дмитрий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 149251 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44254 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17868 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 716 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7740 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2526 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 772 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1342 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 698 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 664 1
Россия - СЗФО - Псковская область 646 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 741 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 701 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3149 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1552 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 723 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3217 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 660 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3097 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9123 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24818 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49284 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52666 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5938 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5020 2
Азартные игры - Лотерея 215 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2266 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4247 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 595 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 699 1
Энергетика - Energy - Energetically 5238 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6068 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7998 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6877 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7039 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 421 2
IDC - International Data Corporation 4921 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3303 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще