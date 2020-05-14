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«Техносерв консалтинг» и ВТБ реализуют проект по созданию цифровой ипотеки

ИТ в банках

«Техносерв консалтинг» завершил первый этап совместного с банком ВТБ проекта по созданию сервиса «Цифровая ипотека».

«Цифровая ипотека» – новая услуга по дистанционному оформлению заявки на ипотечный кредит с созданием личного кабинета заемщика на сайте ВТБ. Сервис заметно упрощает получение ипотеки за счет онлайн-взаимодействия клиента с банком без необходимости личного присутствия в офисе до момента подписания договора. Пользователь заполняет упрощенную заявку на сайте, после чего получает предварительное одобрение. Далее создается личный кабинет, в котором клиент работает с расширенной анкетой и прикладывает сканы или фотографии необходимых документов, а затем они поступают в банк. ВТБ проверяет их и принимает финальное решение по выдаче кредита и одобрению объекта недвижимости, после чего клиента приглашают на сделку в один из офисов.

На данном этапе «Цифровой ипотекой» могут воспользоваться все жители Москвы, Московской области, а также Северо-Западного региона. Сервис запущен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Республике Карелия и Республике Коми. К концу 2020 г. услуга будет распространена по всей России.

«Применение agile-подхода в реализации проекта показало прекрасные результаты. Проект был создан «с нуля» и выведен в промышленную эксплуатацию за пять месяцев. Мы продолжаем совместно с банком развивать продукт и постоянно добавляем новые возможности. Например, вскоре после одобрения сделки клиент сможет пригласить своего риелтора или представителя застройщика, которые помогут заполнить всю документацию по объекту недвижимости. Также в личном кабинете отсканированные документы будут распознаваться автоматически и заполнять соответствующие поля анкеты, появится удобный выбор страховщиков и многие другие полезные функции, которые помогут сократить срок всего процесса выдачи кредита в несколько раз», – сказал Анатолий Савчук, директор практики программных и интеграционных решений «Техносерв консалтинг».

«Одна из основных задач проекта – создать максимально комфортные условия для онлайн-обслуживания клиентов. Кроссплатформенное решение дает возможность заполнить анкету с мобильных устройств или других гаджетов в любое время и в любом месте. В этом году сервисом в Московском регионе им уже воспользовались более 25 тысяч клиентов. В настоящее время мы масштабируем его на северо-западный регион страны. Современные технологии позволяют заемщикам сократить время получения ипотечного кредита и избавляют от необходимости многократного посещения офисов банка. Особенную актуальность это приобретает в настоящее время в условиях, когда важно позаботиться о здоровье и остаться дома», – сказал Михаил Сероштан, заместитель руководителя департамента розничных продуктов — вице-президент банка ВТБ.

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