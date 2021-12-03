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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть


03.12.2021 Власти Ленобласти удаленно работают в системе на базе Astra Linux
01.11.2021 Yota доставит SIM-карты «Самокатом» в Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Ленинградской и Московской областях
14.10.2021 В автобусах Ленинградской области появятся цифровые сервисы для пассажиров
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией
29.07.2021 Цифровые портфолио станут доступны учащимся Ленинградской области
12.05.2021 Tele2 подготовила 4G-сеть в Петербурге и Ленобласти к дачному сезону
16.04.2021 Администрация Ленинградской области реализовала систему предупреждения коррупции и конфликта интересов
15.03.2021 В МТС назначен директор по розничному рынку в Санкт-Петербурге и Ленобласти
03.03.2021 «Светец» внес вклад в цифровизацию здравоохранения Ленобласти
15.02.2021 «Билайн» увеличил покрытие технологии VoLTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
03.02.2021 Simetra разработала программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области
22.12.2020 В Ленинградской области завершено создание единого цифрового образовательного пространства
26.11.2020 «Швабе» реализует проект весогабаритного контроля в Ленинградской области
03.11.2020 Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Санкт-Петербурге и Ленобласти
03.11.2020 В МТС назначен директор по работе с бизнес-рынком в Санкт-Петербурге и Ленобласти
28.10.2020 МТС построила первый на Северо-Западе модульный Центр обработки данных
06.10.2020 Tele2 начала принимать на переработку старые телефоны в Петербурге и Ленобласти
09.09.2020 Более 11 тысяч педагогов Ленинградской области обучились работе с ГИС «СОЛО»
20.08.2020 X-Com подготовила аудиторию школы Ленобласти к началу учебного года
17.08.2020 «Билайн» построит 1500 вышек в Петербурге и Ленобласти
29.07.2020 Tele2 и правительство Ленинградской области заключили соглашение о сотрудничестве
29.07.2020 Сбербанк подключил к системе безналичной оплаты проезда маршрутные автобусы в шести городах Ленобласти
14.07.2020 Simetra разработает программу развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области
21.05.2020 Tele2 обеспечил школьников Ленобласти техникой и связью для дистанционного обучения
18.05.2020 «Билайн» завершил модернизацию мобильной сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
18.03.2020 Электронный архив «Этлас» внедрен в ДОСААФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области
10.02.2020 «Техлаб» и «Нетрика» завершили внедрение подсистемы «Онкопомощь» в Ленобласти
14.01.2020 Tele2 обеспечил бесплатным Wi-Fi горнолыжные курорты Ленобласти
30.10.2019 ВТБ запустил мобильного оператора в Санкт-Петербурге
25.07.2019 «Ростелеком» приобретает оператора связи «Прометей»
25.10.2018 «Нетрика» разработала новый портал Администрации Ленинградской области
21.09.2018 МТС запустила Wi-Fi Calling в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
21.08.2018 В России заработала крупнейшая площадка для майнинга биткоинов. Опрос
09.08.2018 ИТ-директором Ленинградской области стала женщина
26.03.2018 Таинственная компания-банкрот задолжала российскому SAP 400 миллионов
22.03.2018 МТС освоила «пятый» диапазон LTE в Петербурге и Ленобласти
23.06.2017 Соперник «Барс груп» остался без госконтракта, несмотря на поддержку суда, ФАС и губернатора Ленобласти
15.12.2016 МТС открыла 70 новых салонов в Петербурге и Ленинградской области
10.10.2016 Каждый третий житель Ленинградской области пользуется интернет-банком «Сбербанк Онлайн»
05.10.2016 CyberPlat и ЕИРЦ Ленинградской области расширили возможности оплаты ЖКУ

Публикаций - 1823, упоминаний - 2677

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8578 218
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6262 169
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7565 156
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2254 130
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7878 107
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1244 100
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 445 79
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 72
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 194 36
Samsung Electronics 9018 32
Yandex - Яндекс 4701 32
5323 28
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 774 28
Microsoft Corporation 21317 27
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1844 26
Ericsson 2343 26
МТС Северо-Запад макрорегион 55 25
Nokia Corporation 5259 25
МегаФон ПетерСтар 302 24
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1845 24
Ростелеком - Связьинвест 1658 24
Google LLC 9595 21
Cisco Systems 4651 20
Ростех - Ростехнологии 2400 20
Siemens AG - Сименс Россия 2275 18
Huawei 3028 18
VK - Mail.ru Group 2890 17
SAP SE 4386 17
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 524 17
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1398 17
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 325 17
АФК Система ПАО 1634 17
Intel Corporation 10841 16
HP Inc. 5121 16
Oracle Corporation 5830 16
СМАРТС Компания 508 15
Синтерра - Synterra 772 15
Selectel - Селектел 148 15
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 326 15
IBM - International Business Machines Corp 8735 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4928 63
Почта России ПАО 1806 36
Евросеть 1366 25
Связной ГК 1103 24
Телефорум 91 22
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1789 21
УЭК - Универсальная электронная карта 556 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1975 20
Dixis - Диксис 343 15
Авангард - Акционерный коммерческий банк 150 14
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 301 13
Юлмарт - Ulmart Holdings 177 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1593 11
Visa International 1663 11
Газпром ПАО 846 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 338 10
РЖД - Российские железные дороги 1355 10
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 883 10
Цифроград 155 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1633 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 895 9
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 123 9
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 79 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 568 8
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 259 8
IPOC 121 8
Ростатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 45 8
Уралсиб Банк 453 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 7
Альфа-Групп 592 7
Банк Санкт-Петербург 125 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 738 7
МДМ Банк 195 7
ГПБ - Газпромбанк 806 7
Россети Ленэнерго 56 7
Ростатом - Калининская АЭС - атомная электростанция 81 7
X5 Group - Пятерочка 292 7
Телефон.Ру 87 6
Балтика - Пивоваренная компания 140 6
Аэрофлот 619 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7476 116
Правительство РФ 4094 71
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2156 55
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3892 52
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2043 40
Президент Российской Федерации 2191 39
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 56 32
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1792 32
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2853 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2375 27
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1775 27
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 383 27
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 26
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 850 25
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2067 25
Правительство Москвы 1224 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2051 21
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области 24 20
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 20
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2459 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1274 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1258 16
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 959 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 945 14
Федеральное казначейство России 1042 14
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1213 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1152 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2061 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 992 13
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1864 13
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 450 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 831 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1543 11
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 54 11
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 644 10
Администрация Смоленской области 19 9
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленинградской области 10 9
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 544 9
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 83 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 34
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 387 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 6
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 162 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 2
Единая Россия - Политическая партия 221 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2474 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
Greenpeace - Гринпис 114 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 30 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
Дари Еду - Благотворительный проект 2 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
ГИС-Ассоциация 231 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 115 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 246 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 40 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
Руссофт - Russoft 347 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 170 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 583 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 18694 138
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4187 125
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6698 111
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12424 59
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4054 55
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3080 54
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10165 37
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LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 336 27
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Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 2998 21
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ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2131 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1610 30
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Apple iOS 6259 22
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 174 21
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 20
МегаФон - GSMЛайт 44 15
Apple - App Store 2367 15
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 747 14
Google Play - Google Store - Android Market 2652 14
Microsoft Windows 10 10321 12
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 518 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 452 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 546 11
ЭОС Дело СЭД 993 10
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 362 9
VK - Mail.ru Одноклассники 1054 8
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 8
Apple iPhone 5 733 8
Apple iPhone - серия смартфонов 5927 8
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 7
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 111 7
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 50 7
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 164 7
Linux OS 7314 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 309 7
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 273 7
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 814 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 198 6
Apple iPad 3559 6
Google YouTube - Видеохостинг 2185 6
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ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 6
Microsoft Skype 1885 6
Microsoft Office 3061 6
Госуслуги - Суперсервисы - Европротокол онлайн 10 6
Яндекс.Маркет 484 6
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 99 5
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 142 5
Орловский Виктор 281 36
Брюквин Юрий 280 15
Кусков Денис 212 13
Коротин Павел 29 12
Смирнов Дмитрий 66 10
Рейман Леонид 1002 10
Иванов Олег 128 9
Костыгин Дмитрий 23 8
Кочетков Владислав 247 8
Путин Владимир 2452 8
Никифоров Николай 1143 8
Васинкевич Михаил 17 8
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Медведев Дмитрий 1593 8
Гурко Александр 136 8
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Щеголев Игорь 684 7
Эмдин Сергей 68 7
Дрозденко Александр 6 6
Наумов Виктор 124 6
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Мейер Август 13 6
Чернышенко Дмитрий 271 6
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Рылов Дмитрий 45 6
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Сергеев Сергей 63 6
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Назаров Сергей 55 5
Елисеев Андрей 15 5
Погребинский Антон 45 5
Васильев Евгений 109 5
Кирюшин Геннадий 90 5
Скигин Михаил 8 5
Шорников Андрей 8 5
Солдатенков Сергей 155 5
Гук Андрей 18 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11707 1219
Россия - Российская федерация - РФ 91095 897
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28671 676
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4402 278
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1894 276
Россия - СЗФО - Новгородская область 447 179
Россия - СЗФО - Калининградская область 847 172
Россия - СЗФО - Псковская область 463 168
Россия - СЗФО - Карелия Республика 494 165
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1251 163
Россия - СЗФО - Мурманская область 492 142
Россия - СЗФО - Вологодская область 471 139
Россия - ЮФО - Ростовская область 1111 138
Россия - СЗФО - Архангельская область 595 136
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5090 22
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 9
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 540 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1112 8
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 217 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 805 7
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 439 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1875 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 56
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 10
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 8
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 5
Ведомости 289 5
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 278 5
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 122 4
CNews RND - R&D.CNews 2111 4
Фонтанка 22 4
Коммерсантъ - Издательский дом 803 4
CNews Северо-Запад 24 4
Thomson Reuters - Рейтер 5694 4
Прайм - Агентство экономической информации 640 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 340 3
РОИ - Российская общественная инициатива 71 3
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РИА Новости 750 2
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Стрим-ТВ - телекомпания 143 1
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ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 214 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 337 5
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 30 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 182 3
ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 31 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 60 3
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 2
ТГУ - Томский государственный университет 85 2
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 2
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НЭБ - Национальная электронная библиотека 29 2
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Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 24 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 8 1
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РЭШ - Российская электронная школа 10 1
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КГУ - Курский государственный университет 2 1
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