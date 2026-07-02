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Россия СЗФО Ленинградская область Ленобласть

Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть

СОБЫТИЯ


02.07.2026 Ленинградская область вошла в число лидеров по спросу на посуточную аренду загородных домов: на регион приходится 15% всех бронирований по России

т с ценами, спросом и предложением в данном сегменте. Об этом CNews сообщили представители «Циана». Ленинградская область вошла в число регионов-лидеров по спросу на посуточную аренду загородны
29.06.2026 Ozon запустил логистический центр в Ленинградской области

Ozon открыл логистический центр в деревне Порошкино Всеволожского района Ленинградской области. С запуском склада клиенты маркетплейса, в том числе из отдаленных насе
10.06.2026 МТС расширила покрытие LTE в крупнейших городах Ленинградской области

МТС запустила дополнительное телеком-оборудование во Всеволожском и Тихвинском районах Ленинградской области. Модернизация затронула административные центры, густонаселенные города
04.06.2026 Sitronics Group обеспечит непрерывную работу системы диспетчеризации ЦОД в Ленинградской области

Sitronics Group сообщила о заключении двухлетнего контракта на техническое обслуживание автоматизированной системы диспетчерского управления ЦОД в Ленинградской области. Инженеры Sitronics Group обеспечат полный комплекс работ по поддержанию работоспособности, мониторингу и развитию автоматизированной системы диспетчерского управления дат
04.06.2026 RWB совместно с Ленинградской областью будут развивать объекты складской недвижимости

Компания RWB и правительство Ленинградской области договорились о сотрудничестве в сфере развития складской инфраструктуры
03.06.2026 Правительство Ленобласти, «Сбер» и «Алгоритмика» заключили меморандум о цифровом развитии

«Сбер» и правительство Ленинградской области заключили меморандум о сотрудничестве в рамках реализации регионального
01.06.2026 Новый формат доставки готовой еды Hot&fresh появился в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Клиентам из Санкт–Петербурга и Ленинградской области будет доступен Hot&fresh — новый бренд горячих блюд и напитков от быстрой доставки Ozon fresh. Ранее Hot&fresh уже появился в Москве и Московской области, где бренд охваты
27.05.2026 Билайн автоматизировал больше 2000 рабочих мест в 46 органах власти Ленинградской области

«Билайн бизнес» завершил проект по модернизации и обеспечению технологической независимости ИТ-инфраструктуры органов власти Ленинградской области. В рамках проекта 2 298 рабочих мест в 46 учреждениях были объединены в единую цепочку управления на базе российского программного обеспечения: операционной системы РЕД ОС
08.04.2026 МТС расширила гигабитную сеть в самом густонаселенном городе Ленобласти

МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета во Всеволожском районе Ленинградской области. Доступ к гигабитным скоростям получили тысячи семей, проживающих в гор
25.03.2026 MANGO OFFICE подвёл итоги использования своих продуктов компаниями Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 2025 год

к Речевой аналитики — на 60%, продажи облачного Контакт-центра — на 32% Компании Санкт-Петербурга и Ленинградской области активно инвестируют в унифицированные коммуникации. Это платформы, кото
13.03.2026 РВБ запускает вторую очередь логистического комплекса WB в Ленинградской области

отов для перемещения паллет. Компания последовательно развивает свою логистическую инфраструктуру в Ленинградской области. Запуск второй очереди комплекса станет важным этапом этого развития: о
10.02.2026 Жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти предупредят о звонках мошенников членам семьи

МТС запустила функцию уведомления о мошенниках для членов семьи. Система оповестит жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если на номера, входящие в их семейную подписку, позвонят злоумышленники. Об этом CNews сообщили представители МТС. Владелец подписки «Защитник + для семьи» получит уведо
05.02.2026 В Петербурге и Ленобласти снизился темп активности телефонных мошенников

МТС сообщает о снижении числа нежелательных звонков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Во втором полугодии 2025 г. количество мошеннических и спам-вызовов жи
03.02.2026 Петербургский бизнес — второй в стране по уровню цифровизации

МТС оценила востребованность решений для бизнеса в России в 2025 г. Компании Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали чаще инвестировать в облачные платформы, умное видеонаблюдение и

20.01.2026 ЦОД МТС в Ленобласти подтвердил высший уровень безопасности

МТС и MWS Cloud сообщают, что ЦОД в поселке Федоровское Ленинградской области успешно прошел аттестацию по требованиям закона 152-ФЗ (УЗ-1) о защите

15.01.2026 Жители Петербурга и Ленобласти стали в девять раз чаще использовать ИИ на работе

ТС, проанализировала использование сервисов для бизнес-коммуникаций и обучения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2025 г. Северо-западные регионы вошли в число лидеров по деловой акти
29.12.2025 МТС и власти Ленобласти запустят проект по борьбе с водопотерями

Правительство Ленинградской области, «Леноблводоканал» и МТС подписали меморандум по снижению потерь воды. С 2026 г. стороны начнут создание системы оперативного мониторинга состояния сетей, выявления утечек
25.12.2025 Wildberries объявляет об открытии нового логоцентра в Ленинградской области

але продавцов Wildberries. Логистический комплекс расположен в Тосненском районе, г.п. Красный Бор, Ленинградской области. В рамках открытия первой очереди площадь логоцентра составит 95 тыс. к
25.12.2025 Cкоростной домашний интернет пришел к новоселам в Ленобласти

Цифровая экосистема МТС в преддверии новогодних праздников расширила сеть проводного интернета в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. К широкополосному доступу теперь подключены более 2,7 тыс. домов в Северной столице и Всеволожском районе 47 региона. Об этом CNews сообщили представители МТС. В зону рас
15.12.2025 Петербург несколько дней испытывал проблемы с интернетом. На Новый год проблемы повторятся

Проблемы с мобильным интернетом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Санкт-Петербург и Ленинградская область пережили серьезный сбой в работ
09.12.2025 МТС нарастила мощность ЦОДа в Ленинградской области на треть

МТС ввела в эксплуатацию четвертый модуль в центре обработки данных (ЦОД) в поселке Федоровское Ленинградской области. Он оснащен 125 серверными стойками. После внедрения нового блока общая
05.12.2025 В поселках Ленинградской области ускорили мобильный интернет перед зимними каникулами

МТС установила дополнительные базовые станции LTE в пяти районах Ленинградской области. Новое телеком-оборудование позволило увеличить радиопокрытие, емкость

03.12.2025 ИИ стал активнее помогать петербуржцам на онлайн-встречах

МТС изучила деловую активность жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области на платформе «МТС Линк». За осень 2025 г. спрос на решения на базе ИИ д
02.12.2025 Simetra разработает цифровой двойник транспортной системы Ленинградской области

руппа компаний Simetra приступила к созданию цифрового двойника дорожно-транспортной инфраструктуры Ленинградской области. В рамках проекта Simetra также актуализирует транспортную макромодель

20.11.2025 Решение МТС усилит безопасность на заводе АО «ЦЕМРОС» в Ленобласти

льзовали оптоволокно. «Мы не первый год развиваем цифровые решения для бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе умные системы для мониторинга, аналитики, с помощью которы
17.11.2025 МТС запустила оформление SIM-карт в МФЦ Ленобласти

МТС запустила совместный проект с МФЦ Ленинградской области по выдаче SIM-карт в центрах госуслуг 47 региона. Жители Ленинградск
07.10.2025 МТС обеспечила связью старинную деревню вепсов в Ленинградской области

МТС разместила дополнительное телеком-оборудование в Тихвинском районе Ленинградской области. Теперь скоростной мобильный интернет и стабильная голосовая связь стал
08.09.2025 Правительство Ленинградской области переходит на «Ред ОС»

ил представитель компании «Ред Софт». В мае 2024 г. экспертный совет по вопросам импортозамещения в Ленинградской области под руководством первого заместителя председателя правительства региона
14.08.2025 Санкт-Петербург и Ленобласть защитили от 95,5 млн спам-звонков с начала 2025 года

проанализировала звонки с признаками спама и несанкционированной рекламы жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области в первом полугодии 2025 г. С помощью сервиса «Защитник» в этих северо-з
23.07.2025 В дачных массивах и городах Ленобласти ускорили мобильный интернет

МТС обновила телеком-оборудование, ускорив мобильный интернет в шести районах Ленинградской области. Улучшения затронули дачные кооперативы и города на юго-западном, север
27.06.2025 «МегаФон» разогнал интернет в самом густонаселенном городе Ленинградской области

ий вошли не только многочисленные жилые кварталы, но и школы, детские сады, торговые центры и крупные транспортные артерии города. «Мурино — один из самых молодых и стремительно развивающихся городов Ленинградской области. Сегодня здесь проживает более ста тысяч человек, которые активно пользуются различными цифровыми услугами. Чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос на интернет-сервис
27.06.2025 Wildberries построит еще один логистический комплекс в Ленинградской области

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) усиливает логистические мощности в Ленинградской области. Маркетплейс уже приступил к проектированию нового логоцентра во Всевол
09.06.2025 Sitronics KT внедрила автоматизированный контроль размещения рекламы в муниципалитете Ленобласти

ИТ-компания Sitronics KT внедрила систему мониторинга и фиксации нанесения несанкционированных надписей, рекламы и граффити на различные объекты городской инфраструктуры в одном из муниципалитетов Ленинградской области. В цифровой платформе управления территорией (ЦПУТ) разработки компании Sitronics KT (входит в Sitronics Group) появился новый модуль. С помощью искусственного интеллекта

09.06.2025 SIM-карты «МегаФона» появились в МФЦ Ленинградской области

«МегаФон» приступил к реализации проекта по продаже своих SIM-карт в многофункциональных центрах страны. Первый этап стартовал в Ленинградской области и до конца июня охватит более 40 центров госуслуг региональной сети МФЦ. Запуск данного проекта позволит действующим и новым клиентам «МегаФона» существенно сократить сумм
29.05.2025 Мобильный интернет ускорили к лету в Петербурге и Ленобласти

ельные базовые станции стандарта LTE более чем в 10 районах и населенных пунктах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Обновление сети позволило подготовить телеком-инфраструктуру к предсто
21.05.2025 Созданы цифровые копии послевоенных газет Ленинградской области

В 2025 г. корпорация «Элар» завершила проект по оцифровке региональной печати для Ленинградской областной универсальной научной библиотеки, создав электронные копии подшивок районных газет «Знамя труда» и «Балтийский луч» за 1997–2001 гг. и 1968–1978 гг. соответственно. Этот
21.05.2025 Билайн и ICL Services обеспечивают технологическую независимость регионального правительства Ленобласти

В Ленинградской области продолжается масштабный проект по переходу органов исполнительной власт
20.05.2025 Сбербанк установил в Ленинградской области почти 13 тыс. терминалов для оплаты улыбкой

Сбербанк расширяет использование биометрических технологий в розничной торговле: в Ленинградской области установлено уже более 12,7 тыс. терминалов с функцией «Оплата улыбкой».
10.04.2025 «БФТ-Холдинг» модернизировал Электронный магазин Ленинградской области

Холдинг» совместно с командой партнера АО «ОТС» реализовал проект по развитию Электронного магазина Ленинградской области (ЭМ ЛО). Благодаря новым цифровым возможностям процесс госзакупок малог
27.03.2025 «МегаФон» пришел в деревни и поселки Ленинградской области

МегаФона» засветились новые населенные пункты. Теперь местным жителям еще шести деревень и поселков Ленинградской области доступен быстрый интернет и современная голосовая связь. Специалисты оп

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 451
МегаФон 10742 333
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 199
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 168
Ростелеком 10948 154
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 118
Yandex - Яндекс 9216 105
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 91
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 90
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 60
9594 58
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 51
Samsung Electronics 11064 45
Microsoft Corporation 25775 42
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 40
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 31
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 30
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 30
Huawei 4676 30
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 29
Apple Inc 13154 29
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 28
Telegram Group 2940 28
МТС Северо-Запад макрорегион 67 28
Google LLC 12688 27
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 27
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 27
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 25
Selectel - Селектел 544 25
Ростелеком - Связьинвест 1719 25
VK - Mail.ru Group 3602 24
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 23
Siemens AG - Siemens Group 2673 22
SAP SE 5601 22
Intel Corporation 12811 22
Oracle Corporation 7074 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 21
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 20
Cisco Systems 5372 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 146
Почта России ПАО 2370 54
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 43
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 36
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 34
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 33
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 31
Россети Ленэнерго 1699 31
МТС Трэвел - MTS Travel 292 31
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 30
Связной ГК 1401 30
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 27
Евросеть 1421 26
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 26
Газпром ПАО 1493 25
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 24
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 23
Телефорум 93 23
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 21
РЖД - Российские железные дороги 2096 21
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 21
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 20
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 20
Яндекс.Лавка 315 19
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 19
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 17
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 17
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 17
Visa International 1993 16
Dixis - Диксис - Dиксис 371 16
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 14
X5 Group - Перекрёсток 640 14
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 14
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 203
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 134
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ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ЛДПР 116 2
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Apache Software Foundation - ASF 231 2
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РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
Московская ассоциация предпринимателей 9 2
Международная академия связи - МАС 46 2
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 2
Гимназический союз России 3 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 444
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 414
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 407
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 303
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 294
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 290
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 287
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 276
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 224
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 185
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 173
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 157
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 154
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 154
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 154
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 153
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 140
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 137
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 134
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 130
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 119
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 118
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 115
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 106
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 105
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 103
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 102
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 102
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 99
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 97
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 93
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 91
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 91
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 90
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 88
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 88
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 86
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 86
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 82
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 82
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 121
Google Android 15243 66
Microsoft Windows 2000 8678 53
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 51
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 46
Apple iOS 8583 45
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 33
Microsoft Windows 16882 30
FreePik 1841 29
Apple iPhone 6 4861 28
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 28
Linux OS 11533 26
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 25
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 25
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 24
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 22
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 21
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 21
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 20
Apple - App Store 3109 20
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 19
Avito - Авито Путешествия 60 19
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 19
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 18
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 16
МегаФон - GSMЛайт 50 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 16
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 15
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 15
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 14
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 14
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 14
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 13
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 13
МТС Big Data 324 13
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 11
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 134 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 11
Соловенчук Александр 156 86
Орловский Виктор 408 51
Токаренко Максим 48 36
Путин Владимир 3454 23
Дрозденко Александр 18 18
Шадаев Максут 1210 15
Брюквин Юрий 300 15
Кусков Денис 221 15
Коротин Павел 31 14
Бакалов Владимир 13 13
Рейман Леонид 1065 13
Чернышенко Дмитрий 581 12
Сердюков Валерий 12 12
Трофимчук Денис 55 12
Смирнов Дмитрий 112 11
Мишустин Михаил 787 10
Костыгин Дмитрий 24 10
Гук Андрей 41 10
Васинкевич Михаил 18 10
Федоринов Сергей 25 10
Сытник Андрей 25 10
Кичко Дмитрий 69 9
Иванов Олег 153 9
Суховерхов Дмитрий 31 9
Никифоров Николай 1138 8
Матвиенко Валентина 117 8
Кочетков Владислав 248 8
Гурко Александр 139 8
Григоренко Дмитрий 249 8
Медведев Дмитрий 1665 8
Мейер Август 19 8
Игнатова Мария 143 8
Дуров Павел 329 7
Эмдин Сергей 69 7
Сергеев Сергей 179 7
Макаров Александр 47 7
Скигин Михаил 9 7
Наумов Виктор 126 7
Волошин Кирилл 23 7
Горчицына Ольга 18 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1989
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1751
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1236
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 621
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 477
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 366
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 259
Россия - УФО - Свердловская область 1951 259
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 249
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 244
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 230
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 226
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 225
Россия - СЗФО - Псковская область 697 224
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 205
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 191
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 188
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 178
Россия - ПФО - Самарская область 1577 176
Россия - УФО - Челябинская область 1512 175
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 167
Россия - СФО - Новосибирск 4876 163
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 154
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 153
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 130
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 123
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 123
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 122
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 121
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 119
Россия - УФО - Тюменская область 1365 119
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 138 116
Беларусь - Белоруссия 6289 116
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 114
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 113
Европа 24964 111
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 108
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 13
Forbes - Форбс 1002 11
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 10
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 9
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 9
РИА Новости 1033 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 7
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 7
Фонтанка 39 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
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Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 5
Юность - радиостанция 52 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 4
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Российская газета 290 4
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CNews RND - R&D.CNews 2274 4
CNews Северо-Запад 24 4
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Росбалт ИА 60 3
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BleepingComputer - Издание 458 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 2
Комсомольская правда ИД 83 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 73
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 25
Рустелеком ТК 305 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 16
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 16
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 5
IDC - International Data Corporation 4975 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
Mobile Research Group 87 4
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 3
Gartner - Гартнер 3658 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
In-Stat/MDR 74 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
3data Colocation Index - 3DCI 4 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Markets&Markets Research 113 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
SimilarWeb 62 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
CNews Инновация года - награда 155 1
НМГ - Медиалогия 37 1
Allied Market Research 22 1
ТИАР-Центр 3 1
S&P 500 565 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Datamonitor 83 1
РАН - Российская академия наук 2122 20
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 14
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 12
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 10
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 9
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 9
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 6
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 6
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 5
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 21 5
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 5
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 4
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 3
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 3
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 3
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
Государственный Русский музей 52 3
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 3
ЛОУНБ ГКУК - Ленинградская областная универсальная научная библиотека 3 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 15
День молодёжи - 27 июня 1087 14
Единый день голосования 143 13
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 11
Международный женский день - 8 марта 418 11
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CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 9
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 5
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 3
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 3
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 3
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
РИФ - Российский Интернет Форум 109 2
VK Fest 20 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 2
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