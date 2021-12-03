Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СЗФО
Ленинградская область
Ленобласть
Публикаций - 1823, упоминаний - 2677
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 281 36
|Брюквин Юрий 280 15
|Кусков Денис 212 13
|Коротин Павел 29 12
|Смирнов Дмитрий 66 10
|Рейман Леонид 1002 10
|Иванов Олег 128 9
|Костыгин Дмитрий 23 8
|Кочетков Владислав 247 8
|Путин Владимир 2452 8
|Никифоров Николай 1143 8
|Васинкевич Михаил 17 8
|Федоринов Сергей 24 8
|Медведев Дмитрий 1593 8
|Гурко Александр 136 8
|Волошин Кирилл 20 7
|Щеголев Игорь 684 7
|Эмдин Сергей 68 7
|Дрозденко Александр 6 6
|Наумов Виктор 124 6
|Попов Алексей 329 6
|Мейер Август 13 6
|Чернышенко Дмитрий 271 6
|Сердюков Валерий 6 6
|Гурджиян Руслан 19 6
|Ротенберг Игорь 35 6
|Ротенберг Аркадий 45 6
|Рылов Дмитрий 45 6
|Матвиенко Валентина 104 6
|Сергеев Сергей 63 6
|Дмитриев Кирилл 99 6
|Назаров Сергей 55 5
|Елисеев Андрей 15 5
|Погребинский Антон 45 5
|Васильев Евгений 109 5
|Кирюшин Геннадий 90 5
|Скигин Михаил 8 5
|Шорников Андрей 8 5
|Солдатенков Сергей 155 5
|Гук Андрей 18 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170716, в очереди разбора - 1012330.
Создано именных указателей - 65974.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170716, в очереди разбора - 1012330.
Создано именных указателей - 65974.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru