Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть

Ленинградская область вошла в число лидеров по спросу на посуточную аренду загородных домов: на регион приходится 15% всех бронирований по России т с ценами, спросом и предложением в данном сегменте. Об этом CNews сообщили представители «Циана». Ленинградская область вошла в число регионов-лидеров по спросу на посуточную аренду загородны

Ozon запустил логистический центр в Ленинградской области Ozon открыл логистический центр в деревне Порошкино Всеволожского района Ленинградской области. С запуском склада клиенты маркетплейса, в том числе из отдаленных насе

МТС расширила покрытие LTE в крупнейших городах Ленинградской области МТС запустила дополнительное телеком-оборудование во Всеволожском и Тихвинском районах Ленинградской области. Модернизация затронула административные центры, густонаселенные города

Sitronics Group обеспечит непрерывную работу системы диспетчеризации ЦОД в Ленинградской области Sitronics Group сообщила о заключении двухлетнего контракта на техническое обслуживание автоматизированной системы диспетчерского управления ЦОД в Ленинградской области. Инженеры Sitronics Group обеспечат полный комплекс работ по поддержанию работоспособности, мониторингу и развитию автоматизированной системы диспетчерского управления дат

RWB совместно с Ленинградской областью будут развивать объекты складской недвижимости Компания RWB и правительство Ленинградской области договорились о сотрудничестве в сфере развития складской инфраструктуры

Правительство Ленобласти, «Сбер» и «Алгоритмика» заключили меморандум о цифровом развитии «Сбер» и правительство Ленинградской области заключили меморандум о сотрудничестве в рамках реализации регионального

Новый формат доставки готовой еды Hot&fresh появился в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Клиентам из Санкт–Петербурга и Ленинградской области будет доступен Hot&fresh — новый бренд горячих блюд и напитков от быстрой доставки Ozon fresh. Ранее Hot&fresh уже появился в Москве и Московской области, где бренд охваты

Билайн автоматизировал больше 2000 рабочих мест в 46 органах власти Ленинградской области «Билайн бизнес» завершил проект по модернизации и обеспечению технологической независимости ИТ-инфраструктуры органов власти Ленинградской области. В рамках проекта 2 298 рабочих мест в 46 учреждениях были объединены в единую цепочку управления на базе российского программного обеспечения: операционной системы РЕД ОС

МТС расширила гигабитную сеть в самом густонаселенном городе Ленобласти МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета во Всеволожском районе Ленинградской области. Доступ к гигабитным скоростям получили тысячи семей, проживающих в гор

MANGO OFFICE подвёл итоги использования своих продуктов компаниями Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 2025 год к Речевой аналитики — на 60%, продажи облачного Контакт-центра — на 32% Компании Санкт-Петербурга и Ленинградской области активно инвестируют в унифицированные коммуникации. Это платформы, кото

РВБ запускает вторую очередь логистического комплекса WB в Ленинградской области отов для перемещения паллет. Компания последовательно развивает свою логистическую инфраструктуру в Ленинградской области. Запуск второй очереди комплекса станет важным этапом этого развития: о

Жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти предупредят о звонках мошенников членам семьи МТС запустила функцию уведомления о мошенниках для членов семьи. Система оповестит жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если на номера, входящие в их семейную подписку, позвонят злоумышленники. Об этом CNews сообщили представители МТС. Владелец подписки «Защитник + для семьи» получит уведо

В Петербурге и Ленобласти снизился темп активности телефонных мошенников МТС сообщает о снижении числа нежелательных звонков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Во втором полугодии 2025 г. количество мошеннических и спам-вызовов жи

Петербургский бизнес — второй в стране по уровню цифровизации МТС оценила востребованность решений для бизнеса в России в 2025 г. Компании Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали чаще инвестировать в облачные платформы, умное видеонаблюдение и

ЦОД МТС в Ленобласти подтвердил высший уровень безопасности МТС и MWS Cloud сообщают, что ЦОД в поселке Федоровское Ленинградской области успешно прошел аттестацию по требованиям закона 152-ФЗ (УЗ-1) о защите

Жители Петербурга и Ленобласти стали в девять раз чаще использовать ИИ на работе ТС, проанализировала использование сервисов для бизнес-коммуникаций и обучения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2025 г. Северо-западные регионы вошли в число лидеров по деловой акти

МТС и власти Ленобласти запустят проект по борьбе с водопотерями Правительство Ленинградской области, «Леноблводоканал» и МТС подписали меморандум по снижению потерь воды. С 2026 г. стороны начнут создание системы оперативного мониторинга состояния сетей, выявления утечек

Wildberries объявляет об открытии нового логоцентра в Ленинградской области але продавцов Wildberries. Логистический комплекс расположен в Тосненском районе, г.п. Красный Бор, Ленинградской области. В рамках открытия первой очереди площадь логоцентра составит 95 тыс. к

Cкоростной домашний интернет пришел к новоселам в Ленобласти Цифровая экосистема МТС в преддверии новогодних праздников расширила сеть проводного интернета в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. К широкополосному доступу теперь подключены более 2,7 тыс. домов в Северной столице и Всеволожском районе 47 региона. Об этом CNews сообщили представители МТС. В зону рас

Петербург несколько дней испытывал проблемы с интернетом. На Новый год проблемы повторятся Проблемы с мобильным интернетом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Санкт-Петербург и Ленинградская область пережили серьезный сбой в работ

МТС нарастила мощность ЦОДа в Ленинградской области на треть МТС ввела в эксплуатацию четвертый модуль в центре обработки данных (ЦОД) в поселке Федоровское Ленинградской области. Он оснащен 125 серверными стойками. После внедрения нового блока общая

В поселках Ленинградской области ускорили мобильный интернет перед зимними каникулами МТС установила дополнительные базовые станции LTE в пяти районах Ленинградской области. Новое телеком-оборудование позволило увеличить радиопокрытие, емкость

ИИ стал активнее помогать петербуржцам на онлайн-встречах МТС изучила деловую активность жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области на платформе «МТС Линк». За осень 2025 г. спрос на решения на базе ИИ д

Simetra разработает цифровой двойник транспортной системы Ленинградской области руппа компаний Simetra приступила к созданию цифрового двойника дорожно-транспортной инфраструктуры Ленинградской области. В рамках проекта Simetra также актуализирует транспортную макромодель

Решение МТС усилит безопасность на заводе АО «ЦЕМРОС» в Ленобласти льзовали оптоволокно. «Мы не первый год развиваем цифровые решения для бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе умные системы для мониторинга, аналитики, с помощью которы

МТС запустила оформление SIM-карт в МФЦ Ленобласти МТС запустила совместный проект с МФЦ Ленинградской области по выдаче SIM-карт в центрах госуслуг 47 региона. Жители Ленинградск

МТС обеспечила связью старинную деревню вепсов в Ленинградской области МТС разместила дополнительное телеком-оборудование в Тихвинском районе Ленинградской области. Теперь скоростной мобильный интернет и стабильная голосовая связь стал

Правительство Ленинградской области переходит на «Ред ОС» ил представитель компании «Ред Софт». В мае 2024 г. экспертный совет по вопросам импортозамещения в Ленинградской области под руководством первого заместителя председателя правительства региона

Санкт-Петербург и Ленобласть защитили от 95,5 млн спам-звонков с начала 2025 года проанализировала звонки с признаками спама и несанкционированной рекламы жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области в первом полугодии 2025 г. С помощью сервиса «Защитник» в этих северо-з

В дачных массивах и городах Ленобласти ускорили мобильный интернет МТС обновила телеком-оборудование, ускорив мобильный интернет в шести районах Ленинградской области. Улучшения затронули дачные кооперативы и города на юго-западном, север

«МегаФон» разогнал интернет в самом густонаселенном городе Ленинградской области ий вошли не только многочисленные жилые кварталы, но и школы, детские сады, торговые центры и крупные транспортные артерии города. «Мурино — один из самых молодых и стремительно развивающихся городов Ленинградской области. Сегодня здесь проживает более ста тысяч человек, которые активно пользуются различными цифровыми услугами. Чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос на интернет-сервис

Wildberries построит еще один логистический комплекс в Ленинградской области Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) усиливает логистические мощности в Ленинградской области. Маркетплейс уже приступил к проектированию нового логоцентра во Всевол

Sitronics KT внедрила автоматизированный контроль размещения рекламы в муниципалитете Ленобласти ИТ-компания Sitronics KT внедрила систему мониторинга и фиксации нанесения несанкционированных надписей, рекламы и граффити на различные объекты городской инфраструктуры в одном из муниципалитетов Ленинградской области. В цифровой платформе управления территорией (ЦПУТ) разработки компании Sitronics KT (входит в Sitronics Group) появился новый модуль. С помощью искусственного интеллекта

SIM-карты «МегаФона» появились в МФЦ Ленинградской области «МегаФон» приступил к реализации проекта по продаже своих SIM-карт в многофункциональных центрах страны. Первый этап стартовал в Ленинградской области и до конца июня охватит более 40 центров госуслуг региональной сети МФЦ. Запуск данного проекта позволит действующим и новым клиентам «МегаФона» существенно сократить сумм

Мобильный интернет ускорили к лету в Петербурге и Ленобласти ельные базовые станции стандарта LTE более чем в 10 районах и населенных пунктах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Обновление сети позволило подготовить телеком-инфраструктуру к предсто

Созданы цифровые копии послевоенных газет Ленинградской области В 2025 г. корпорация «Элар» завершила проект по оцифровке региональной печати для Ленинградской областной универсальной научной библиотеки, создав электронные копии подшивок районных газет «Знамя труда» и «Балтийский луч» за 1997–2001 гг. и 1968–1978 гг. соответственно. Этот

Билайн и ICL Services обеспечивают технологическую независимость регионального правительства Ленобласти В Ленинградской области продолжается масштабный проект по переходу органов исполнительной власт

Сбербанк установил в Ленинградской области почти 13 тыс. терминалов для оплаты улыбкой Сбербанк расширяет использование биометрических технологий в розничной торговле: в Ленинградской области установлено уже более 12,7 тыс. терминалов с функцией «Оплата улыбкой».

«БФТ-Холдинг» модернизировал Электронный магазин Ленинградской области Холдинг» совместно с командой партнера АО «ОТС» реализовал проект по развитию Электронного магазина Ленинградской области (ЭМ ЛО). Благодаря новым цифровым возможностям процесс госзакупок малог