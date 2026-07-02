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Россия СЗФО Ленинградская область Ленобласть
СОБЫТИЯ
|02.07.2026
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Ленинградская область вошла в число лидеров по спросу на посуточную аренду загородных домов: на регион приходится 15% всех бронирований по России
т с ценами, спросом и предложением в данном сегменте. Об этом CNews сообщили представители «Циана». Ленинградская область вошла в число регионов-лидеров по спросу на посуточную аренду загородны
|29.06.2026
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Ozon запустил логистический центр в Ленинградской области
Ozon открыл логистический центр в деревне Порошкино Всеволожского района Ленинградской области. С запуском склада клиенты маркетплейса, в том числе из отдаленных насе
|10.06.2026
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МТС расширила покрытие LTE в крупнейших городах Ленинградской области
МТС запустила дополнительное телеком-оборудование во Всеволожском и Тихвинском районах Ленинградской области. Модернизация затронула административные центры, густонаселенные города
|04.06.2026
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Sitronics Group обеспечит непрерывную работу системы диспетчеризации ЦОД в Ленинградской области
Sitronics Group сообщила о заключении двухлетнего контракта на техническое обслуживание автоматизированной системы диспетчерского управления ЦОД в Ленинградской области. Инженеры Sitronics Group обеспечат полный комплекс работ по поддержанию работоспособности, мониторингу и развитию автоматизированной системы диспетчерского управления дат
|04.06.2026
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RWB совместно с Ленинградской областью будут развивать объекты складской недвижимости
Компания RWB и правительство Ленинградской области договорились о сотрудничестве в сфере развития складской инфраструктуры
|03.06.2026
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Правительство Ленобласти, «Сбер» и «Алгоритмика» заключили меморандум о цифровом развитии
«Сбер» и правительство Ленинградской области заключили меморандум о сотрудничестве в рамках реализации регионального
|01.06.2026
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Новый формат доставки готовой еды Hot&fresh появился в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Клиентам из Санкт–Петербурга и Ленинградской области будет доступен Hot&fresh — новый бренд горячих блюд и напитков от быстрой доставки Ozon fresh. Ранее Hot&fresh уже появился в Москве и Московской области, где бренд охваты
|27.05.2026
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Билайн автоматизировал больше 2000 рабочих мест в 46 органах власти Ленинградской области
«Билайн бизнес» завершил проект по модернизации и обеспечению технологической независимости ИТ-инфраструктуры органов власти Ленинградской области. В рамках проекта 2 298 рабочих мест в 46 учреждениях были объединены в единую цепочку управления на базе российского программного обеспечения: операционной системы РЕД ОС
|08.04.2026
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МТС расширила гигабитную сеть в самом густонаселенном городе Ленобласти
МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета во Всеволожском районе Ленинградской области. Доступ к гигабитным скоростям получили тысячи семей, проживающих в гор
|25.03.2026
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MANGO OFFICE подвёл итоги использования своих продуктов компаниями Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 2025 год
к Речевой аналитики — на 60%, продажи облачного Контакт-центра — на 32% Компании Санкт-Петербурга и Ленинградской области активно инвестируют в унифицированные коммуникации. Это платформы, кото
|13.03.2026
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РВБ запускает вторую очередь логистического комплекса WB в Ленинградской области
отов для перемещения паллет. Компания последовательно развивает свою логистическую инфраструктуру в Ленинградской области. Запуск второй очереди комплекса станет важным этапом этого развития: о
|10.02.2026
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Жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти предупредят о звонках мошенников членам семьи
МТС запустила функцию уведомления о мошенниках для членов семьи. Система оповестит жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если на номера, входящие в их семейную подписку, позвонят злоумышленники. Об этом CNews сообщили представители МТС. Владелец подписки «Защитник + для семьи» получит уведо
|05.02.2026
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В Петербурге и Ленобласти снизился темп активности телефонных мошенников
МТС сообщает о снижении числа нежелательных звонков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Во втором полугодии 2025 г. количество мошеннических и спам-вызовов жи
|03.02.2026
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Петербургский бизнес — второй в стране по уровню цифровизации
МТС оценила востребованность решений для бизнеса в России в 2025 г. Компании Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали чаще инвестировать в облачные платформы, умное видеонаблюдение и
|20.01.2026
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ЦОД МТС в Ленобласти подтвердил высший уровень безопасности
МТС и MWS Cloud сообщают, что ЦОД в поселке Федоровское Ленинградской области успешно прошел аттестацию по требованиям закона 152-ФЗ (УЗ-1) о защите
|15.01.2026
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Жители Петербурга и Ленобласти стали в девять раз чаще использовать ИИ на работе
ТС, проанализировала использование сервисов для бизнес-коммуникаций и обучения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2025 г. Северо-западные регионы вошли в число лидеров по деловой акти
|29.12.2025
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МТС и власти Ленобласти запустят проект по борьбе с водопотерями
Правительство Ленинградской области, «Леноблводоканал» и МТС подписали меморандум по снижению потерь воды. С 2026 г. стороны начнут создание системы оперативного мониторинга состояния сетей, выявления утечек
|25.12.2025
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Wildberries объявляет об открытии нового логоцентра в Ленинградской области
але продавцов Wildberries. Логистический комплекс расположен в Тосненском районе, г.п. Красный Бор, Ленинградской области. В рамках открытия первой очереди площадь логоцентра составит 95 тыс. к
|25.12.2025
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Cкоростной домашний интернет пришел к новоселам в Ленобласти
Цифровая экосистема МТС в преддверии новогодних праздников расширила сеть проводного интернета в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. К широкополосному доступу теперь подключены более 2,7 тыс. домов в Северной столице и Всеволожском районе 47 региона. Об этом CNews сообщили представители МТС. В зону рас
|15.12.2025
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Петербург несколько дней испытывал проблемы с интернетом. На Новый год проблемы повторятся
Проблемы с мобильным интернетом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Санкт-Петербург и Ленинградская область пережили серьезный сбой в работ
|09.12.2025
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МТС нарастила мощность ЦОДа в Ленинградской области на треть
МТС ввела в эксплуатацию четвертый модуль в центре обработки данных (ЦОД) в поселке Федоровское Ленинградской области. Он оснащен 125 серверными стойками. После внедрения нового блока общая
|05.12.2025
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В поселках Ленинградской области ускорили мобильный интернет перед зимними каникулами
МТС установила дополнительные базовые станции LTE в пяти районах Ленинградской области. Новое телеком-оборудование позволило увеличить радиопокрытие, емкость
|03.12.2025
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ИИ стал активнее помогать петербуржцам на онлайн-встречах
МТС изучила деловую активность жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области на платформе «МТС Линк». За осень 2025 г. спрос на решения на базе ИИ д
|02.12.2025
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Simetra разработает цифровой двойник транспортной системы Ленинградской области
руппа компаний Simetra приступила к созданию цифрового двойника дорожно-транспортной инфраструктуры Ленинградской области. В рамках проекта Simetra также актуализирует транспортную макромодель
|20.11.2025
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Решение МТС усилит безопасность на заводе АО «ЦЕМРОС» в Ленобласти
льзовали оптоволокно. «Мы не первый год развиваем цифровые решения для бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе умные системы для мониторинга, аналитики, с помощью которы
|17.11.2025
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МТС запустила оформление SIM-карт в МФЦ Ленобласти
МТС запустила совместный проект с МФЦ Ленинградской области по выдаче SIM-карт в центрах госуслуг 47 региона. Жители Ленинградск
|07.10.2025
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МТС обеспечила связью старинную деревню вепсов в Ленинградской области
МТС разместила дополнительное телеком-оборудование в Тихвинском районе Ленинградской области. Теперь скоростной мобильный интернет и стабильная голосовая связь стал
|08.09.2025
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Правительство Ленинградской области переходит на «Ред ОС»
ил представитель компании «Ред Софт». В мае 2024 г. экспертный совет по вопросам импортозамещения в Ленинградской области под руководством первого заместителя председателя правительства региона
|14.08.2025
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Санкт-Петербург и Ленобласть защитили от 95,5 млн спам-звонков с начала 2025 года
проанализировала звонки с признаками спама и несанкционированной рекламы жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области в первом полугодии 2025 г. С помощью сервиса «Защитник» в этих северо-з
|23.07.2025
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В дачных массивах и городах Ленобласти ускорили мобильный интернет
МТС обновила телеком-оборудование, ускорив мобильный интернет в шести районах Ленинградской области. Улучшения затронули дачные кооперативы и города на юго-западном, север
|27.06.2025
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«МегаФон» разогнал интернет в самом густонаселенном городе Ленинградской области
ий вошли не только многочисленные жилые кварталы, но и школы, детские сады, торговые центры и крупные транспортные артерии города. «Мурино — один из самых молодых и стремительно развивающихся городов Ленинградской области. Сегодня здесь проживает более ста тысяч человек, которые активно пользуются различными цифровыми услугами. Чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос на интернет-сервис
|27.06.2025
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Wildberries построит еще один логистический комплекс в Ленинградской области
Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) усиливает логистические мощности в Ленинградской области. Маркетплейс уже приступил к проектированию нового логоцентра во Всевол
|09.06.2025
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Sitronics KT внедрила автоматизированный контроль размещения рекламы в муниципалитете Ленобласти
ИТ-компания Sitronics KT внедрила систему мониторинга и фиксации нанесения несанкционированных надписей, рекламы и граффити на различные объекты городской инфраструктуры в одном из муниципалитетов Ленинградской области. В цифровой платформе управления территорией (ЦПУТ) разработки компании Sitronics KT (входит в Sitronics Group) появился новый модуль. С помощью искусственного интеллекта
|09.06.2025
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SIM-карты «МегаФона» появились в МФЦ Ленинградской области
«МегаФон» приступил к реализации проекта по продаже своих SIM-карт в многофункциональных центрах страны. Первый этап стартовал в Ленинградской области и до конца июня охватит более 40 центров госуслуг региональной сети МФЦ. Запуск данного проекта позволит действующим и новым клиентам «МегаФона» существенно сократить сумм
|29.05.2025
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Мобильный интернет ускорили к лету в Петербурге и Ленобласти
ельные базовые станции стандарта LTE более чем в 10 районах и населенных пунктах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Обновление сети позволило подготовить телеком-инфраструктуру к предсто
|21.05.2025
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Созданы цифровые копии послевоенных газет Ленинградской области
В 2025 г. корпорация «Элар» завершила проект по оцифровке региональной печати для Ленинградской областной универсальной научной библиотеки, создав электронные копии подшивок районных газет «Знамя труда» и «Балтийский луч» за 1997–2001 гг. и 1968–1978 гг. соответственно. Этот
|21.05.2025
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Билайн и ICL Services обеспечивают технологическую независимость регионального правительства Ленобласти
В Ленинградской области продолжается масштабный проект по переходу органов исполнительной власт
|20.05.2025
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Сбербанк установил в Ленинградской области почти 13 тыс. терминалов для оплаты улыбкой
Сбербанк расширяет использование биометрических технологий в розничной торговле: в Ленинградской области установлено уже более 12,7 тыс. терминалов с функцией «Оплата улыбкой».
|10.04.2025
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«БФТ-Холдинг» модернизировал Электронный магазин Ленинградской области
Холдинг» совместно с командой партнера АО «ОТС» реализовал проект по развитию Электронного магазина Ленинградской области (ЭМ ЛО). Благодаря новым цифровым возможностям процесс госзакупок малог
|27.03.2025
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«МегаФон» пришел в деревни и поселки Ленинградской области
МегаФона» засветились новые населенные пункты. Теперь местным жителям еще шести деревень и поселков Ленинградской области доступен быстрый интернет и современная голосовая связь. Специалисты оп
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Соловенчук Александр 156 86
|Орловский Виктор 408 51
|Токаренко Максим 48 36
|Путин Владимир 3454 23
|Дрозденко Александр 18 18
|Шадаев Максут 1210 15
|Брюквин Юрий 300 15
|Кусков Денис 221 15
|Коротин Павел 31 14
|Бакалов Владимир 13 13
|Рейман Леонид 1065 13
|Чернышенко Дмитрий 581 12
|Сердюков Валерий 12 12
|Трофимчук Денис 55 12
|Смирнов Дмитрий 112 11
|Мишустин Михаил 787 10
|Костыгин Дмитрий 24 10
|Гук Андрей 41 10
|Васинкевич Михаил 18 10
|Федоринов Сергей 25 10
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|Кичко Дмитрий 69 9
|Иванов Олег 153 9
|Суховерхов Дмитрий 31 9
|Никифоров Николай 1138 8
|Матвиенко Валентина 117 8
|Кочетков Владислав 248 8
|Гурко Александр 139 8
|Григоренко Дмитрий 249 8
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Мейер Август 19 8
|Игнатова Мария 143 8
|Дуров Павел 329 7
|Эмдин Сергей 69 7
|Сергеев Сергей 179 7
|Макаров Александр 47 7
|Скигин Михаил 9 7
|Наумов Виктор 126 7
|Волошин Кирилл 23 7
|Горчицына Ольга 18 7
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