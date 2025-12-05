Разделы

В поселках Ленинградской области ускорили мобильный интернет перед зимними каникулами

МТС установила дополнительные базовые станции LTE в пяти районах Ленинградской области. Новое телеком-оборудование позволило увеличить радиопокрытие, емкость сети и ускорить мобильный интернет перед новогодними каникулами в поселках и городах на северном, южном и восточном направлениях 47 региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В преддверии зимнего сезона инженеры МТС развернули десятки дополнительных базовых станций в густонаселенных районах Ленинградской области: во Всеволожском, Кировском, Ломоносовском, Лужском и Подпорожском. К декабрю их количество выросло в среднем на 6% в каждом районе.

Герман Величко, «Айсорс»: Виртуализация АСУ ТП дает до 30% экономии

Обновления затронули городские поселки Дубровка, Новоселье, Нижний Городок, Токсово, деревню Санино и массивы Малое Кайдалово, Восход, Мшинская на южной и центральной частях региона. Новая инфраструктура коснулась и крупнейших городов Всеволожского района с плотной застройкой: Кудрово, Мурино, Всеволожск (административный центр). Сеть LTE обновили на территориях, прилегающих к Мурманскому шоссе и мемориальной исторической трассе, шоссе Дорога жизни.

«В этом году мы продолжаем развивать телеком-инфраструктуру, принимая во внимание загруженность локаций и сезонность. Мы усиливаем сеть не только в крупных городах и административных центрах Ленинградской области, но и в малых поселках, СНТ. Как правило, с приближением холодов жители все чаще уезжают за город, чтобы насладиться природой, заняться спортом, да и просто отдохнуть от интенсивного ритма мегаполиса, поэтому подготовку к сезону праздников начинаем заранее. Ранее мы обновили мобильную связь вдоль региональных шоссе по пути из Петербурга в пригороды. Все эти работы — естественное продолжение нашего большого проекта, который мы завершили год назад, рефарминга, то есть перевода всех частот 3G на территории Петербурга и Ленобласти в LTE. Мы продолжим совершенствовать технологии для цифрового комфорта жителей и гостей северо-западных регионов», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

