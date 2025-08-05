Разделы

Россия СЗФО Ленинградская область Всеволожский район Мурино


УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 «Супер Лента» запустила доставку с помощью роботов-курьеров «Яндекса» 1
04.08.2025 В России роботам-курьерам впервые прописали правила эксплуатации 1
23.07.2025 В дачных массивах и городах Ленобласти ускорили мобильный интернет 1
27.06.2025 «МегаФон» разогнал интернет в самом густонаселенном городе Ленинградской области 2
19.05.2025 Роботы-доставщики станут полноправными участниками дорожного движения и получат номера 1
13.03.2025 К весеннему сезону ускорили мобильный интернет под Всеволожском 1
17.10.2024 «Яндекс Маркет» начал использовать автономные грузовики для доставки коммерческих грузов 1
06.08.2024 Роботы-курьеры «Яндекса» будут доставлять заказы из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» 1
20.05.2024 «Яндекс» уничтожает популярную профессию, в которой платят больше, чем программистам. Людей заменят роботами 1
22.01.2024 «МегаФон» подключил 4G для 150 жителей иркутского поселка 1
21.12.2023 Первый робот-доставщик «Яндекса» в Казани начал работу в арт-квартале «Винсент» 1
30.11.2023 «Яндекс» вдвое увеличит флот роботов-доставщиков и начнет сдавать их в аренду бизнесу 1
10.11.2023 Шубарев Максим Валерьевич: профессиональный путь 1
13.10.2023 Внедрение и настройка электронного архива «Этлас» в Администрацию муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 1
01.09.2023 Березин Андрей Валерьевич— биография и карьера предпринимателя 1
02.02.2023 «Мегафон» расширяет географию домашнего интернета в Петербурге 1
19.01.2023 Наталья Быстрова -

Наталья Быстрова, Нетрика: ГИС «СОЛО» выросла от системы в сфере образования до платформы региона 

 1
11.11.2022 Рободоставка «Почты России» теперь доступна на iPhone 1
31.05.2022 МТС запустила в Петербурге виртуального оператора фиксированной связи на сети «ОБИТ» 1
29.03.2022 «Почта России» расширила географию беспилотной доставки из отделений 1
12.05.2021 Tele2 подготовила 4G-сеть в Петербурге и Ленобласти к дачному сезону 1
17.08.2020 «Билайн» построит 1500 вышек в Петербурге и Ленобласти 1
25.07.2019 «Ростелеком» приобретает оператора связи «Прометей» 1
19.10.2010 «ПетерСтар» инвестировал 85 млн руб. в строительство 178 км ВОЛС в Ленинградской области 1
01.11.2007 Салон «Связного» ограблен в Ленобласти 1
28.08.2007 «Поток» выявил угнанный автомобиль в Петербурге 1
21.05.2007 В Ленобласти ограблен «Связной» 1

