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Холодов Александр


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Роботы-доставщики станут полноправными участниками дорожного движения и получат номера 1
21.08.2023 BMW отключила россиян от своего ПО 1
15.03.2023 Российские тюремщики хотят следить за заключенными через «умные» камеры, которых в стране не существует 1
17.01.2023 Российским автомобилистам отключили мобильные приложения Skoda, Kia, Nissan и Infiniti 1
06.03.2008 «КапиталЪ Страхование» внедряет решение DeviceLock от «Смарт Лайн Инк» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Холодов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3244 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
ФОРС - Центр разработки 644 1
Ланит - Artezio - Артезио 85 1
Yandex - Яндекс 7685 1
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 46 1
BMW Group 457 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 130 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 276 2
Volkswagen Group - VW 288 2
Renault Groupe 160 2
Skoda - Škoda Auto 50 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2875 1
Hyundai Motor Company 400 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 14 1
Ford 415 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 281 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 276 1
Volkswagen Audi Group 217 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 105 1
Mazda Motor Corporation 71 1
Tata Motors - Jaguar Cars 123 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 94 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 475 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 28 1
ВТБ Корпоративный акселератор 26 1
Автодом - АВТОDOM 24 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 19 1
КапиталЪ Страхование 19 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1120 1
БорисХоф - BorisHof 6 1
Bishenov&Partners - Бишенов и Партнеры АБ 2 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 121 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12007 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 374 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2575 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 298 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 3
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2529 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24671 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25965 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5296 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3310 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30474 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 462 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4142 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14085 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24753 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1654 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1858 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 352 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11502 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 639 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5964 1
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10389 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3507 1
Видеокамера - Camcorder 2288 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 846 1
Microsoft Windows 15892 1
Apple - App Store 2931 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5424 1
Nissan Connect Services 2 1
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Exeed AR 1 1
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Чехия - Чешская Республика 1316 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 683 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19154 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 513 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5977 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7916 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30044 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3362 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 355 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1077 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 418 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2245 1
ФЦП Повышение безопасности дорожного движения - Федеральная целевая программа 33 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1010 1
Ведомости 1070 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1965 1
Известия ИД 656 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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