Кибербезопасность SCM Secure (Security) Content Management Управление безопасностью контента CSP Content Security Policy Политика защиты контента SCAP Security Content Automation Protocol Протокол автоматизации управления данными безопас

09.12.2025 Step Logic представила AI Soar для противодействия киберугрозам 1
08.12.2025 «Увеон – облачные технологии» выпустила новую версию платформы для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест Termidesk 1
08.12.2025 Proptech Solutions усилила платформу для отелей Digital Concierge ИИ-ассистентом от «ВейвАксесс» 1
05.12.2025 Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork 1
04.12.2025 «Гарда» снижает нагрузку на ИБ-команды и усиливает контроль конфиденциальной информации 1
18.11.2025 Подтверждена совместимость «Роса Хром 12» с «Центром управления Рутокен» 1
17.11.2025 Объединить — значит выиграть: платформы для разработки выходят на новый трек 1
13.11.2025 Дмитрий Лебедев, Евгений Тарелкин -

Какой NGFW выбрать для комплексной защиты периметра

 1
12.11.2025 Каждый второй специалист по информационной безопасности уверен, что создавать конструктивно безопасные системы — реально 1
06.11.2025 UEM SafeMobile и CipherLab подтвердили совместимость 1
06.11.2025 Исследование: почти 80% российских компаний выстраивают процессы безопасной разработки 1
30.10.2025 Positive Technologies выпустила Runtime Radar — первое в России open-source-решение для защиты контейнеров 1
28.10.2025 BFS выбрала ИБ-решения «СёрчИнформ» для защиты бизнеса 1
27.10.2025 GreenData представила конструктор для создания корпоративных ИИ-ассистентов с управляемой безопасностью GreenBox 1
27.10.2025 Иван Чернов, UserGate: Теперь недостаточно контролировать только исходящий и входящий трафик 1
23.10.2025 «Яндекс Браузер» для организаций существенно расширил функции безопасности на мобильных устройствах 2
23.10.2025 Платформа корпоративных коммуникаций «Росчат» подключила сервис push-уведомлений на базе UEM-решения «Аврора Центр» 1
22.10.2025 Центр управления «Рутокен» теперь доступен для Windows 1
22.10.2025 InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с решением Docs Security Suite 1
10.10.2025 Платформа SpaceVM 6.5.8 совместима с Multidirectory Enterprise 2.4.0-01е 1
07.10.2025 Аналитики R-Vision назвали наиболее опасные уязвимости сентября 1
29.09.2025 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера Сервер 9» и службы каталогов Multidirectory 1
18.09.2025 «Флант» выпустил первую версию платформы для виртуализации на базе Kubernetes 1
18.09.2025 iTProtect представила сервис для проверки защищенности внешнего ИТ-контура 1
17.09.2025 «Авито»: производительность ИИ-индустрии растет благодаря самому ИИ: треть разработчиков умных алгоритмов доверила программирование нейросетям 1
Как облегчить внедрение решений ИБ с помощью промышленного фреймворка 1
16.09.2025 «Информзащита»: более 80% поглощаемых компаний при слиянии имеют более низкий уровень ИБ 1
11.09.2025 В «СёрчИнформ FileAuditor» появился инструмент предоставления временного доступа к файлам 1
11.09.2025 «КриптоАРМ» подтвердили совместимость с «Ред АДМ» и «Ред Виртуализацией» 1
Управление облачной инфраструктурой 2025 1
Чем заменить Active Directory? Изучаем российскую альтернативу 1
Как с помощью SD-WAN обеспечить безопасную и бесперебойную передачу трафика 1
03.09.2025 Подтверждена совместимость UEM SafeMobile с персональными устройствами Fplus 1
28.08.2025 DLP «СерчИнформ КИБ» помогла компании «Юникс» предотвратить мошенничество на миллионы 1
27.08.2025 Axoft защитил демозону с помощью Ideco NGFW 1
26.08.2025 Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты 1
26.08.2025 Bi.Zone представила решение Bi.Zone ZTNA 1
25.08.2025 Межсетевой экран «InfoWatch ARMA Стена (NGFW)» получил обновление 4.6 1
21.08.2025 В «СёрчИнформ КИБ» появилась блокировка загрузок в сетевые папки 1
19.08.2025 «Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию ЕЦУ Dallas Lock релиз 4 1

Microsoft Corporation 25236 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 13
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 13
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 8
Broadcom - VMware 2490 7
InfoWatch - Инфовотч 1088 7
Softline - Софтлайн 3261 6
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 6
Ред Софт - Red Soft 995 6
Check Point Software Technologies 800 5
ESET - ESET Software 1147 5
Google LLC 12255 5
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 472 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 5
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 194 4
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 118 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 4
Red Hat 1344 4
Алтэкс-Софт - Altx Soft 33 4
Код Безопасности 702 4
Yandex - Яндекс 8434 4
Информзащита 852 4
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 3
WatchGuard Technologies 74 3
Multifactor - Мультифактор 85 3
HP Inc. 5761 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 3
Ростелеком 10306 3
Telegram Group 2571 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 367 3
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 3
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 56 3
2domains 4 3
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 2
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 62 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 255 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 2
TS Solution - ТС Солюшен 5 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 10
Газпром энергосбыт 11 2
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС 55 1
ABN AMRO 99 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Норникель - НТЭК - Норильско-Таймырская энергетическая компания 4 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 1
КапиталЪ Страхование 19 1
Росатом - ТВЭЛ - Центротех НПО - Русская газовая центрифуга ИЦ - УЗГЦ, Уральский завод газовых центрифуг - УЭХК, Уральский электрохимический комбинат 9 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 42 1
Уралалмаз 3 1
БЭТ - Бетонные элементы транспорта 1 1
Коммерческий Индо банк 4 1
УГМК - СУМЗ - Среднеуральский медеплавильный завод 3 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 177 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 209 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
LEGO 255 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 64 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 54 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
Газпром ПАО 1416 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
НСПК - Национальная система платежных карт 900 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 1
Лента - Сеть розничной торговли 2267 1
Boeing 1017 1
ФосАгро 151 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 1
Лучи - BestDoctor - БестДоктор 22 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 144 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 89 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 73 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 127 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 80 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 11 1
РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 14 1
ООН - International Labour Organization - Международная организация труда, МОТ 17 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 350 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 123
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 112
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 55
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 53
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 51
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 49
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 44
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 42
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 36
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 35
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 34
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 30
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 28
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 26
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 26
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 24
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 24
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4271 24
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 23
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 20
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 18
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 18
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 18
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 17
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 757 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 15
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 14
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 966 13
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Content-control software - web filtering software - контентная фильтрация - программа ограничения веб-контента 113 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 13
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 12
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 12
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 12
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 875 12
Linux OS 10896 34
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 30
Microsoft Windows 16327 25
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 16
Panda GateDefender Performa - Panda GateDefender Integra 30 12
Google Android 14679 9
Apple iOS 8242 8
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 317 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 8
Docker - Платформа распределённых приложений 435 7
Apple macOS 2248 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 6
Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог - MultiDirectory Radius Adapter 29 5
Ред Софт - Ред Адм 90 5
JavaScript - JS - язык программирования 1329 5
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 88 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 4
Axelot TMS 26 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 4
Axelot SCAP 5 4
UserGate C - UserGate D - UserGate E - UserGate F - серия межсетевых экранов 20 4
Google Chrome - браузер 1648 4
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 545 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 4
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 432 4
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 468 4
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 207 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 4
Алтэкс-Софт - RedCheck 20 3
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 146 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 421 3
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 89 3
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 77 3
WatchGuard XCS Series 7 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 3
Oracle Java - язык программирования 3328 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 3
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 235 3
Intel Amber Lake 53 3
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 132 3
Рустамов Рустам 513 6
Парфентьев Алексей 167 4
Ференец Вадим 29 3
Момчилович Ирина 28 3
Бориславский Даниил 21 3
Маннанов Альберт 11 3
Албитов Андрей 31 2
Демурджян Юлий 5 2
Матюхин Константин 5 2
Чернов Иван 36 2
Мандалака Сергей 3 2
Фаррахов Рустам 17 2
Нафиков Рамиль 9 2
Арсеньев Игорь 5 2
Ольков Евгений 2 2
Чижов Илья 4 2
Bennett Steve - Беннет Стив 6 2
Ройфман Роман 16 2
Раевский Алексей 77 2
Hill Raymond - Хилл Рэймонд 3 2
Дрюков Владимир 49 2
Ляпунов Игорь 130 2
Каминский Максим 13 2
Cyphers Bennett - Сайферс Беннет 2 1
Каменский Владислав 22 1
Никитин Алексей 32 1
Чигирёв Алексей 3 1
Алексеев Алексей 12 1
Кубарев Алексей 56 1
Тупицын Александр 9 1
Демидов Михаил 133 1
Трифаленков Илья 17 1
Фарукшин Тимур 26 1
Кондрашин Михаил 22 1
Дбар Федор 48 1
Орлов Сергей 28 1
Лебедев Дмитрий 26 1
Лысенко Александр 8 1
Артемьев Константин 11 1
Радченко Илья 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 111
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 11
Европа 24634 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Индия - Bharat 5697 3
Европа Восточная 3121 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 3
Европа Западная 1492 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Бразилия - Федеративная Республика 2450 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 34 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 404 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Снежногорск 19 1
Россия - СФО - Красноярский край - Туруханский район - Игарка 17 1
Россия - ЦФО - Московская область - Хотьково 12 1
Польша - Республика 2001 1
Япония 13547 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Африка - Африканский регион 3570 1
Ближний Восток 3030 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 439 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 1
Россия - УФО - Тюменская область 1255 1
Румыния 741 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 284 1
Закавказье - Transcaucasia 126 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 1
Америка - Американский регион 2188 1
Америка Латинская 1880 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 37
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 34
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 33
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 27
Аудит - аудиторский услуги 3111 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 18
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 13
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 9
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 8
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 7
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 6
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 6
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
Энергетика - Energy - Energetically 5524 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1760 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 4
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 3
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 559 3
The Register - The Register Hardware 1696 2
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 1
CNews Северо-Запад 24 1
Daily Telegraph 46 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
FT - Financial Times 1259 1
The Washington Post 342 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
Известия ИД 704 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 6
Gartner - Гартнер 3608 6
IDC - International Data Corporation 4943 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 3
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Data Loss Prevention 5 1
MAAWG - Messaging Anti-Abuse Working Group 2 1
Dimensional Research 16 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
СПбГУ - Восточный факультет 7 1
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 8 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 13 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
