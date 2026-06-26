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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Филатов Сергей

СОБЫТИЯ


26.06.2026 Молодежь Татарстана смотрит триллеры, читает фантастику и слушает поп-музыку 1
26.06.2026 Якутская молодежь смотрит триллеры, читает Дюма и слушает поп-музыку 1
26.06.2026 «Отпечатки» и «Граф Монте-Кристо» возглавили рейтинг популярного контента среди молодежи Нижегородской области 1
27.02.2025 «МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm 1
15.02.2017 «Норбит» автоматизировала бюджетный процесс Министерства финансов Камчатского края 1
28.04.2015 «Открытый бюджет» в Министерстве финансов Камчатского края стал доступен каждому 1
10.06.2010 «Среднеуральский медеплавильный завод» защитился от ИТ-угроз с помощью решения Panda 1
24.04.2003 «Союзный телевизор» разродился DVD-видеодвойкой 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Филатов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Ланит - Норбит - Norbit 431 2
Toshiba Rus - Тошиба рус - Toshiba CIS 12 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 192 1
Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 27 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 79 4
Zivert 15 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 20 1
УГМК - СУМЗ - Среднеуральский медеплавильный завод 3 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 55 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Управляемость - Manageability 2271 1
Управление финансами - Financial management 646 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Content-control software - web filtering software - контентная фильтрация - программа ограничения веб-контента 120 1
HRM - Расчет отпуска 873 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 1
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 277 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 1
Коллективный интеллект - Коллективный разум - Распределенный интеллект - Роевой интеллект - Collective Intelligence - Swarm intelligence - Swarm intelligent technique - интеллект роя, стаи, толпы 94 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 121 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис 73 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Panda GateDefender Performa - Panda GateDefender Integra 30 1
Шведов Денис 6 4
Янковский Филипп 4 4
Чеботарев Дмитрий 16 4
Акиньшина Оксана 11 4
Козловский Данила 5 3
Чурсин Юрий 9 3
Стоянов Максим 9 3
Гимадеев Станислав 3 3
Волкова Екатерина 13 3
Путин Владимир 3454 2
Андреасян Сарик 4 2
Дюма Александр 16 2
Соболев Илья 3 1
Фоменко Николай 5 1
Митрофанова Софья 19 1
Маклаков Алексей 2 1
Бурец Илья 3 1
Прозоров Александр 3 1
Воробьёв Даниил 2 1
Цыганов Евгений 6 1
Прилучный Павел 16 1
Лапенко Антон 4 1
Тумайкина Ольга 1 1
Дибцева Ольга 2 1
Овсенев Илья 1 1
Лебедева Яна 1 1
Кулик Евгений 2 1
Щербович-Вечер Ирина 1 1
Розанова Ирина 1 1
Моряк Елизавета 4 1
Хлебников Макар 1 1
Кукарцев Никита 1 1
Кологривый Никита 4 1
Герфанов Никита 1 1
Верещагин Олег 1 1
Мастич Олег 1 1
Джунковский Андрей 1 1
Новосад Сергей 2 1
Лысенков Дмитрий 1 1
Базыкина Елизавета 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 2
Тихий океан - Охотское море - Амур - Сунгари - река 41 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 1
Беларусь - Минск 706 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 51 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Известия ИД 770 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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