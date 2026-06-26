Индексная книга (каталог) CNews*
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Филатов Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 8
Филатов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шведов Денис 6 4
|Янковский Филипп 4 4
|Чеботарев Дмитрий 16 4
|Акиньшина Оксана 11 4
|Козловский Данила 5 3
|Чурсин Юрий 9 3
|Стоянов Максим 9 3
|Гимадеев Станислав 3 3
|Волкова Екатерина 13 3
|Путин Владимир 3454 2
|Андреасян Сарик 4 2
|Дюма Александр 16 2
|Соболев Илья 3 1
|Фоменко Николай 5 1
|Митрофанова Софья 19 1
|Маклаков Алексей 2 1
|Бурец Илья 3 1
|Прозоров Александр 3 1
|Воробьёв Даниил 2 1
|Цыганов Евгений 6 1
|Прилучный Павел 16 1
|Лапенко Антон 4 1
|Тумайкина Ольга 1 1
|Дибцева Ольга 2 1
|Овсенев Илья 1 1
|Лебедева Яна 1 1
|Кулик Евгений 2 1
|Щербович-Вечер Ирина 1 1
|Розанова Ирина 1 1
|Моряк Елизавета 4 1
|Хлебников Макар 1 1
|Кукарцев Никита 1 1
|Кологривый Никита 4 1
|Герфанов Никита 1 1
|Верещагин Олег 1 1
|Мастич Олег 1 1
|Джунковский Андрей 1 1
|Новосад Сергей 2 1
|Лысенков Дмитрий 1 1
|Базыкина Елизавета 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.