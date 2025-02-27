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Маклаков Алексей


27.02.2025 «МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm 1
28.04.2011 Городские птицы умнее "диких" 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Маклаков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 26 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12894 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 157 1
МТС Медиа - МТС Лейбл 14 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 1
МТС Медиа 39 1
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3184 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1213 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1242 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 732 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1241 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 141 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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