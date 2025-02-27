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Фоменко Николай


27.02.2025 «МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm 1
04.07.2012 Marussia B2 появится в NFS World 1
12.08.2011 Касперского не привлекает политика, но интересуют проекты Прохорова 1
04.12.2007 Need For Speed ProStreet в продаже 1
29.06.2000 Правительство обещает решить проблему мошеннической регистрации доменных имен 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Фоменко Николай и организации, системы, технологии, персоны:

EA - Electronic Arts 1288 2
Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 26 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 158 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4956 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12920 1
Eastman Kodak - Кодак 495 1
Оптоган - Optogan - ЛЕД-Энергосервис 23 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 39 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 14 1
Marussia Motors - Маруся Моторс 14 1
Marussia Virgin Racing 1 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3376 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5517 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 464 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1024 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17193 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67388 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19924 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4943 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10647 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3903 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 1
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 377 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 288 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 205 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 59 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 647 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 75 1
Mitsubishi Lancer - Mitsubishi Lancer Evolution - Mitsubishi Evo 15 1
Nissan GT-R - спортивный автомобиль 16 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1835 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4045 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 175 1
Логинов Виктор 2 1
Золотарев Андрей 16 1
Наумов Сергей 29 1
Минаев Сергей 12 1
Нагиев Дмитрий 7 1
Наумов Александр 5 1
Иванов Алексей 135 1
Лапенко Антон 1 1
Хлебников Макар 1 1
Моряк Елизавета 1 1
Шведов Денис 1 1
Розанова Ирина 1 1
Щербович-Вечер Ирина 1 1
Кулик Евгений 1 1
Лебедева Яна 1 1
Овсенев Илья 1 1
Дибцева Ольга 1 1
Тумайкина Ольга 1 1
Филатов Сергей 5 1
Цыганов Евгений 4 1
Воробьёв Даниил 2 1
Бурец Илья 2 1
Маклаков Алексей 2 1
Митрофанова Софья 8 1
Одноблюдов Максим 6 1
Watkins Tony - Уоткинс Тони 8 1
Грундул Александр 7 1
Корчагин Александр 2 1
Клебанов Илья 23 1
Дуров Павел 295 1
Соколова Ксения 1 1
Прохоров Михаил 37 1
Касперский Евгений 324 1
Кабановский Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 146414 4
Тихий океан - Охотское море - Амур - река 27 1
Канада 4904 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52340 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1241 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2980 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2695 1
Металлы - Золото - Gold 1147 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5945 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5145 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6988 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8705 1
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 93 1
Здравоохранение - ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция - грипп - астма - туберкулез - коклюш 200 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5226 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11042 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 141 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 1
GQ 21 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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