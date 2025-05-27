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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177821
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Чеботарев Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 UserGate SIEM доступен для приобретения в Белоруссии 1
29.04.2025 Релиз 7.3 разделил UserGate SIEM и UserGate Log Analyzer на отдельные продукты 1
27.02.2025 «МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Чеботарев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 353 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13376 1
Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 26 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 167 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 42 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 244 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68982 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2436 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29447 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53690 2
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 367 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2176 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 846 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21146 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32247 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 656 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26191 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4036 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5998 1
UserGate SOC - UserGate Security Operations Center - UserGate SIEM - UserGate Security Information and Event Management 11 2
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 63 1
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 19 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 217 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 64 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 721 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 81 1
Корешков Егор 1 1
Филатов Максим 2 1
Михалкова Анна 1 1
Акиньшина Оксана 3 1
Трибунцев Тимофей 1 1
Оболдина Инга 1 1
Ищенко Елизавета 1 1
Базыкина Елизавета 1 1
Лысенков Дмитрий 1 1
Новосад Сергей 1 1
Янковский Филипп 1 1
Джунковский Андрей 1 1
Мастич Олег 1 1
Верещагин Олег 1 1
Герфанов Никита 1 1
Кукарцев Никита 1 1
Хлебников Макар 1 1
Моряк Елизавета 1 1
Шведов Денис 1 1
Розанова Ирина 1 1
Кологривый Никита 2 1
Щербович-Вечер Ирина 1 1
Дуров Павел 298 1
Гигашвили Георгий 1 1
Золотарев Андрей 17 1
Логинов Виктор 2 1
Наумов Сергей 29 1
Минаев Сергей 13 1
Нагиев Дмитрий 7 1
Наумов Александр 5 1
Иванов Алексей 144 1
Кулик Евгений 1 1
Лебедева Яна 1 1
Овсенев Илья 1 1
Дибцева Ольга 1 1
Тумайкина Ольга 1 1
Лапенко Антон 2 1
Цыганов Евгений 4 1
Воробьёв Даниил 2 1
Бурец Илья 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 150346 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
Беларусь - Белоруссия 5866 1
Тихий океан - Охотское море - Амур - река 34 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1263 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3070 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2807 1
Металлы - Золото - Gold 1163 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 146 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369000, в очереди разбора - 750171.
Создано именных указателей - 177821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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