Калимулин Эльдар


СОБЫТИЯ


27.02.2026 От шансона до фэнтези: что смотрели, читали и слушали россияне этой зимой 1
27.02.2025 «МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Калимулин Эльдар и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14719 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 180 1
Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 26 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 20 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 415 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 54 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 285 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4221 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 1
HRM - Расчет отпуска 712 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 865 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 92 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 281 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 104 1
Овсенев Илья 1 1
Верещагин Олег 1 1
Герфанов Никита 1 1
Кологривый Никита 4 1
Кукарцев Никита 1 1
Хлебников Макар 1 1
Моряк Елизавета 1 1
Шведов Денис 2 1
Розанова Ирина 1 1
Щербович-Вечер Ирина 1 1
Кулик Евгений 2 1
Лебедева Яна 1 1
Джунковский Андрей 1 1
Дибцева Ольга 2 1
Тумайкина Ольга 1 1
Лапенко Антон 3 1
Прилучный Павел 11 1
Цыганов Евгений 4 1
Воробьёв Даниил 2 1
Михалкова Анна 2 1
Нинидзе Нино 2 1
Снигирь Юлия 1 1
Щетинина Юлия 1 1
Савенкова Юлия 1 1
Михайлова Алена 2 1
Андреева Паулина 1 1
Гигашвили Георгий 1 1
Филатов Максим 2 1
Корешков Егор 1 1
Мастич Олег 1 1
Трибунцев Тимофей 1 1
Оболдина Инга 1 1
Ищенко Елизавета 1 1
Базыкина Елизавета 1 1
Лысенков Дмитрий 1 1
Чеботарев Дмитрий 6 1
Новосад Сергей 2 1
Янковский Филипп 1 1
Маклаков Алексей 2 1
Золотарев Андрей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 158984 2
Тихий океан - Охотское море - Амур - Сунгари - река 39 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2983 1
Металлы - Золото - Gold 1206 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3191 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1303 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 158 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 1
