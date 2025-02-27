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Лебедева Яна
|27.02.2025
|«МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm 1
Лебедева Яна и организации, системы, технологии, персоны:
|Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 26 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12854 1
|ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 156 1
|МТС Медиа - МТС Лейбл 14 1
|ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
|Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 1
|МТС Медиа 39 1
|Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
|МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 202 1
|МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 75 1
|Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 644 1
|МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 59 1
|Митрофанова Софья 8 1
|Наумов Сергей 27 1
|Филатов Сергей 5 1
|Бурец Илья 2 1
|Воробьёв Даниил 2 1
|Цыганов Евгений 4 1
|Лапенко Антон 1 1
|Тумайкина Ольга 1 1
|Дибцева Ольга 1 1
|Овсенев Илья 1 1
|Дуров Павел 294 1
|Иванов Алексей 134 1
|Наумов Александр 5 1
|Нагиев Дмитрий 7 1
|Золотарев Андрей 16 1
|Минаев Сергей 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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