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Митрофанова Софья



27.02.2025 «МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm 1
14.11.2024 МТС: эмо, рок и этно – какую музыку больше всего ценят на Северо-Западе 1
13.11.2024 МТС: жители Бурятии предпочитают тяжелый рок и панк 1
13.11.2024 МТС: фолк-музыка помогает татарстанцам в поисках своей идентичности 1
30.10.2024 МТС интегрирует «Фиксиков» в детские сервисы 1
11.06.2024 МТС объявляет о назначении Софьи Митрофановой на должность генерального директора «МТС Медиа» 3
09.10.2023 Избран председатель совета директоров «МТС медиа» 2
16.09.2022 Возвращение золотых времен Рунета. Пиратский контент в России теснит легальный 1

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Митрофанова Софья и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 7
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 2
Yandex - Яндекс 7447 1
Microsoft Corporation 24682 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 3
МТС Медиа 39 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 2
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 22 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 482 1
Газпром ПАО 1345 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 43 1
МТС Медиа - МТС Лейбл 14 1
Рики ГК 7 1
Аэроплан 14 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 786 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4547 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2933 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3888 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 2
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10587 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2916 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12637 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 503 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5810 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11236 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6986 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27974 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5319 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2130 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2542 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4208 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3574 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3084 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2969 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5346 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3037 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 201 2
StatCounter 398 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 321 1
Microsoft Windows 15738 1
МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 59 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 74 1
МТС Медиа - МТС Строки 5 1
Рики ГК - Рики - ‎Фиксики - анимационный сериал 31 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 642 1
Николаев Вячеслав 102 2
Бальмонт Елена 5 2
Володькин Антон 13 1
Василенко Сергей 5 1
Титинков Сергей 2 1
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Бойчевски Надежда 9 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145613 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 2
Польша - Республика 1964 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 505 1
Беларусь - Белоруссия 5722 1
Армения - Республика 2296 1
Украина 7635 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 1
Бельгия - Королевство 1151 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 606 1
Индия - Bharat 5475 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 719 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2932 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2963 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11010 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4691 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3503 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 475 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2679 1
Образование - Edutainment - Эдьютейнмент - технология обучения через развлечение 11 1
Английский язык 6664 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1899 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 533 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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