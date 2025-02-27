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Митрофанова Софья
Митрофанова Софья и организации, системы, технологии, персоны:
|Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 786 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4547 1
|Николаев Вячеслав 102 2
|Бальмонт Елена 5 2
|Володькин Антон 13 1
|Василенко Сергей 5 1
|Титинков Сергей 2 1
|Мишин Игорь 9 1
|Плотников Александр 4 1
|Бойчевски Надежда 9 1
|Немчина Юлия 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1899 1
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
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