Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182949
ИКТ 14218
Организации 11053
Ведомства 1490
Ассоциации 1063
Технологии 3505
Системы 26210
Персоны 78633
География 2945
Статьи 1553
Пресса 1254
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2716
Мероприятия 871

Новосад Сергей


УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 Российская цифровая система для управления свинокомплексами поможет в два раза снизить потери на производстве 1
27.02.2025 «МТС Медиа» запускает собственную студию производства фильмов и сериалов Kionfilm 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Новосад Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

СТИ - Смарт Технологии Инвест - STI - Smart Technologies Invest 2 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 169 1
Marshall Capital Partners - Solvo Media Group - Солво Медиа Групп - Solvo International - Солво Интернешнл - Никита Мобайл 26 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13733 1
Таврос - Башкирская мясная компания - Уральская мясная компания 11 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 975 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 47 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 256 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 396 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 16 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 355 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1765 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4443 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11925 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 852 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16482 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4104 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70687 1
СТИ - Смарт Технологии Инвест - Пульс.ЦСС 3 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 228 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 73 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 766 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 84 1
Андреева Паулина 1 1
Соболев Илья 3 1
Прилучный Павел 6 1
Колокольников Юрий 2 1
Гигашвили Георгий 1 1
Филатов Максим 2 1
Корешков Егор 1 1
Михалкова Анна 1 1
Акиньшина Оксана 3 1
Трибунцев Тимофей 1 1
Оболдина Инга 1 1
Ищенко Елизавета 1 1
Базыкина Елизавета 1 1
Лысенков Дмитрий 1 1
Чеботарев Дмитрий 3 1
Янковский Филипп 1 1
Джунковский Андрей 1 1
Мастич Олег 1 1
Верещагин Олег 1 1
Герфанов Никита 1 1
Кологривый Никита 3 1
Кукарцев Никита 1 1
Хлебников Макар 1 1
Шведов Денис 1 1
Нинидзе Нино 1 1
Савенкова Юлия 1 1
Щетинина Юлия 1 1
Снигирь Юлия 1 1
Михайлова Алена 2 1
Климова Екатерина 2 1
Наумов Сергей 31 1
Минаев Сергей 14 1
Золотарев Андрей 17 1
Нагиев Дмитрий 7 1
Наумов Александр 5 1
Логинов Виктор 2 1
Иванов Алексей 149 1
Дуров Павел 300 1
Розанова Ирина 1 1
Щербович-Вечер Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 2
Тихий океан - Охотское море - Амур - Сунгари - река 39 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 540 1
Зоология - наука о животных 2745 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1684 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53917 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5173 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1275 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2873 1
Металлы - Золото - Gold 1182 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3108 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 146 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще