Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182426
ИКТ 14186
Организации 11018
Ведомства 1487
Ассоциации 1059
Технологии 3503
Системы 26162
Персоны 78374
География 2940
Статьи 1553
Пресса 1246
ИАА 716
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2714
Мероприятия 869

СТИ Смарт Технологии Инвест STI Smart Technologies Invest


УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 Российская цифровая система для управления свинокомплексами поможет в два раза снизить потери на производстве 1
17.12.2024 Российский софт для управления свинокомплексами охватит в 2025 г. 40% поголовья 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

СТИ и организации, системы, технологии, персоны:

Таврос - Башкирская мясная компания - Уральская мясная компания 11 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 973 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 167 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 352 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11900 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4426 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16378 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 844 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55069 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1760 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21903 1
СТИ - Смарт Технологии Инвест - Пульс.ЦСС 3 2
Google Android 14466 1
Самойлов Артем 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152814 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1307 1
Зоология - наука о животных 2742 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 540 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5163 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53825 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1683 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1656 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 440 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9687 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382386, в очереди разбора - 735049.
Создано именных указателей - 182426.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: