Получите все материалы CNews по ключевому слову
СТИ Смарт Технологии Инвест STI Smart Technologies Invest
УПОМИНАНИЯ
|08.09.2025
|Российская цифровая система для управления свинокомплексами поможет в два раза снизить потери на производстве 1
|17.12.2024
|Российский софт для управления свинокомплексами охватит в 2025 г. 40% поголовья 2
СТИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Таврос - Башкирская мясная компания - Уральская мясная компания 11 2
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 973 1
|Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 167 1
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 352 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152814 2
|Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1307 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382386, в очереди разбора - 735049.
Создано именных указателей - 182426.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.