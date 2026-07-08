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Россия ПФО Башкортостан Республика Башкирия
СОБЫТИЯ
|08.07.2026
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В Башкирии усилили связь для учреждений культуры Учалов
Новые скорости мобильного интернета стали доступны в самом восточном городе Башкирии. Техническая служба «МегаФона» запустила дополнительную инфраструктуру связи в центр
|03.06.2026
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В Башкирии более 3000 жителей обеспечили быстрым мобильным интернетом
нет-данных на человека являются как раз отдаленные деревни с небольшим населением. Государственная поддержка вносит существенный вклад в их доступ к цифровым сервисам», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.
|16.04.2026
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Аналитика «МегаФона»: в какие регионы и страны звонят жители Башкирии
х вызовов из региона, отмечают аналитики «МегаФона» с опорой на обезличенную статистику абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Как показывают большие данные оператора, горожане в Башкирии чуть более общительны, чем сельские жители. Они проводят «на телефоне» в среднем 6 часов 19 минут в месяц, тогда как сельчанам нужно 5 часов 52 минуты. Среди городов самые высокие цифр
|18.03.2026
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В Башкирии усилили связь на родине олимпийской чемпионки
я связь упрощает местным жителям решение личных и рабочих вопросов. Воспользоваться госуслугами, пройти обучающие курсы, получить налоговый вычет удобнее в интернете», — отметил директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Оператор ведет системную работу по расширению покрытия в малых населенных пунктах республики. В 2025 г. только по программе проекта «Устранение цифрового неравенства»
|12.02.2026
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В одном из самых интернет-активных городов Башкирии улучшили покрытие 4G
ередь — благодаря новым, недавно построенным микрорайонам. Мы постоянно анализируем динамику мобильного трафика и системно модернизируем и расширяем существующую сеть», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Как показывает big data оператора, в топ-5 самых качающих городов республики сейчас входят Уфа, Октябрьский, Стерлитамак, Нефтекамск и Туймазы. За год Октябрьский под
|21.01.2026
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«МегаФон» улучшил связь в зеленой зоне Туймазов в Башкирии
Гостям парка административного центра Туймазинского района Башкирии стал доступен высокоскоростной мобильный интернет «МегаФона». Сейчас они могут слушать музыку и аудиокниги, совершать видеозвонки и делиться впечатлениями от прогулок на скорости до 60
|15.01.2026
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В Башкирии улучшили связь вблизи Павловского водохранилища
аем дополнительные базовые станции в туристических местах. За последние месяцы работы прошли не только на Павловском водохранилище, но и в Ильмурзино, Саузово, Нугуше», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.
|20.11.2025
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В Башкирии расширили покрытие 4G на озере Саузово
а, в том числе внутри зданий. Благодаря такому решению жители малого населенного пункта и приезжие могут пользоваться звонками VoLTE, скачивать и загружать тяжёлые файлы и оплачивать счета онлайн. «В Башкирии развивают туристическую инфраструктуру даже в отдаленных локациях. Со своей стороны мы усиливаем покрытие и предоставляем комфортные скорости мобильного интернета. Потребность в этом в
|28.10.2025
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RUVDS ввел в работу серверные мощности в Башкирии
Хостинг-провайдер RUVDS начал предоставлять услуги виртуального хостинга в Республике Башкортостан. Оборудование введено в строй в дата-центре «Уфанет» в Уфе и уже доступно пользователям. Об этом CNews сообщили представители RUVDS. «Это наша 13-я локация в России и 20
|27.10.2025
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В Башкортостане еще 4500 жителей обеспечили быстрым мобильным интернетом
дов. Ранее в этом году мы совместно с Министерством цифрового развития государственного управления республики уже подключили к сети 28 сел и деревень в рамках УЦН 2.0», — сказал директор «МегаФона» в Башкортостане Дамир Байгильдин. «Операторы связи активно расширяют покрытие сети связи в Башкортостане, мы всегда поддерживаем такие инициативы. Обеспечение мобильной связью и интернетом
|07.08.2025
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Более 1500 сельчан Башкортостана получили связь в рамках федеральной программы
идим социальную значимость расширения сети и продолжаем эту работу», — сказал директор «МегаФона» в Башкортостане Дамир Байгильдин. Как показывает big data оператора, сельские жители в республи
|02.07.2025
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«МегаФон» расширил покрытие на Нугушском водохранилище в Башкирии
Жители и гости Башкирии теперь могут пользоваться надежной связью вблизи востребованного места отдыха. Техническая служба «МегаФона» усилила здесь покрытие, чтобы обеспечить соединение даже на удаленных берег
|20.06.2025
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Ozon и правительство Республики Башкортостан продолжат совместно развивать предпринимательство в регионе
ами государственной власти Ozon Дмитрий Ким и заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан
|10.06.2025
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В Уфе открылся кампус «Школы 21»
х технологий «Сбера». Образовательный проект реализует «Сбер» совместно с правительством Республики Башкортостан. Кампус школы расположен на базе Геномного центра Межвузовского студенческого ка
|04.06.2025
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«МегаФон» ускорил связь в одном из ведущих вузов Башкирии
рый интернет даёт возможность учащимся работать на онлайн-платформах, создавать мультимедийные презентации сразу на занятиях и моментально находить нужную информацию», — отметил директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Благодаря проведенным работам новые скорости мобильного интернета стали доступны и в близлежащих кварталах. В частности, улучшение качества связи могут ощутить жители
|21.05.2025
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В самом интернет-активном городе Башкирии усилили покрытие 4G
развертывания дополнительных мощностей и увеличения пропускной способности. После запуска нового оборудования дата-трафик в зоне его действия ежемесячно растет на 40%», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Как показывает big data оператора, в среднем городским жителям в республике сейчас необходимо по 22 ГБ интернет-данных в месяц. Рекордсменами являются как раз сибайцы
|15.05.2025
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В Башкирии улучшили связь на родине военных поэтов
х в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». А теперь еще около 500 человек в Новокутово могут общаться, учиться, получать госуслуги на комфортных скоростях», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Технические специалисты «МегаФона» установили оборудование, работающее в низком и среднем диапазоне частот. Такое решение обеспечивает максимальное покрытие и дает до
|09.04.2025
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В Башкирии улучшили связь на родине художника Ахмата Лутфуллина
зи в старинном селе Аскарово, откуда родом Ахмат Лутфуллин — один из самых значимых живописцев республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В своих работах Лутфуллин изображал жизнь в Башкирии в ХХ веке. Большим направлением в его живописи являются портреты местных жителей, от сельчан до известных писателей. Картины художника сейчас находятся в Государственной Третьяковской
|19.03.2025
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«МегаФон» расширил покрытие 4G для еще восьми тысяч жителей Башкирии
рограммы. Наша компания активно включена в реализацию: это третий этап работ в рамках УЦН 2.0. Ранее мы уже запустили голосовую связь и интернет в более 200 поселений», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Результаты проведенных мероприятий напрямую отразились на объемах дата‑трафика в регионе. За год потребление пользователей в сельской местности выросло на 10%, а всег
|07.02.2025
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В Башкортостане увеличилось количество систем фотовидеофиксации
Российский производитель и интегратор интеллектуальных транспортных систем «НПО "ИТС"» начал установку в Башкортостане дополнительных 56 комплексов фотовидеофиксации нарушений на дорогах. Об этом CNews сообщили представители «НПО "ИТС"». Компания выполнит полный комплекс работ по требованию заказч
|17.01.2025
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«ЭРА-ГЛОНАСС» помогла водителю при тяжелой аварии в Башкирии
Слаженная работа госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» и спасателей Государственного комитета Республики Башкортостан помогла автомобилистам, попавшим в тяжелую аварию. Ранним утром на дороге Белорецк-Учалы столкнулись две иномарки, в каждой из них находилось по три человека. От сильног
|16.01.2025
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В Башкирии «МегаФон» расширил покрытие вблизи парка отдыха «Ильмурзино»
ыха «Ильмурзино», расположенный в 40 километрах от Уфы, находится на живописном озере. Летом жители Башкирии проводят здесь время на пляже, а зимой катаются на коньках и лыжах, ездят на снегохо
|05.12.2024
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Более 90 сел в Башкирии получили доступ к мобильной связи «МегаФона»
жному интернету получили более 27 тыс. жителей региона. Запуск объектов связи шел при поддержке министерства цифрового развития государственного управления республики», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Расширение покрытия — это уже второй этап реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» в рамках компании. Ранее инженеры «МегаФона» охватили 116 сел и дереве
|17.10.2024
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В села Учалинского района Башкирии впервые пришла мобильная связь
дшафта и небольшой плотности населения расширение покрытия в некоторых поселениях может быть затруднено, однако мы видим социальную значимость и продолжаем эту работу», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Потребность в связи в населенных пунктах Учалинского района также высокая. Уже сейчас пользователи в Рысаево суммарно прокачивают в неделю 970 ГБ интернет-данных — об
|16.09.2024
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Холдинг «Цикада» и Полномочное Представительство Республики Башкортостан при Президенте России обсудили перспективы сотрудничества
В Москве состоялась встреча представителей АО «Цикада» и Полномочного Представительства Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации, в рамках которой обсуждены важные направлен
|11.09.2024
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«СберМобайл» предложил услуги связи жителям Башкортостана
Виртуальный оператор связи «СберМобайл» начал предоставлять услуги в Башкортостане, используя сеть «МегаФона». Теперь MVNO-оператор охватывает 77 регионов России.
|17.07.2024
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В Уфе «МегаФон» улучшил связь в Ботаническом саду и парке им. Лесоводов Башкирии
нительную инфраструктуру связи в районе Зеленая роща. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Благодаря запуску нового телеком-оборудования прогулки в Ботаническом саду и парке им. Лесоводов Башкирии стали еще комфортнее. Уфимцы и гости города могут запускать прямые трансляции в соцсетях, звонить по видеосвязи и пользоваться стриминговыми сервисами без задержек и зависаний. В Ботан
|07.06.2024
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Региональный оператор «Сколково» начнет работу в Республике Башкортостан
Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), Правительство Республики Башкортостан и компания «Эталонные Концессии» заключили трехстороннее соглашение. В рамках со
|23.04.2024
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1,5 млн обращений граждан обработал голосовой помощник в медучреждения Башкортостана
я Аксенова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами компании «Ростелеком» в Башкортостане. Голосовой помощник работает ежедневно с 7:30 до 20:00. С его помощью клиенты м
|01.03.2024
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Жителям еще 116 сел Башкирии стала доступна связь 4G от «МегаФона»
ерством цифрового развития государственного управления. Благодаря совместным действиям в малочисленные и труднодоступные поселения пришла качественная мобильная связь», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Высокую потребность в услугах связи подтверждает постоянный рост дата-трафика в малых населенных пунктах республики. Уже с начала года показатель увеличился на 10% по
|01.02.2024
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Еще четыре села в Башкирии получили доступ к скоростному интернету и мобильной связи
аведения, дома культуры, библиотеки и другие социальные учреждения», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Сельчане уже оценили качество телеком-услуг. Лидерами по телефонны
|25.01.2024
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Динара Еникеева, Минздрав Башкортостана: Цифровые технологии снижают нагрузку на врачей, позволяя им сосредоточиться на лечении пациентов
Еникеева: Мы начали комплексную цифровизацию республиканской медицины в 2012 году. МИС существует в Башкортостане более десяти лет. Система построена на базе российского продукта РИАМС «Промед»
|20.09.2023
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В городах и селах Башкирии ускорили мобильный интернет
Стерлитамака, Туймазов, а также около 20 небольших поселений в районах. Перед проведением работ «Мегафон» с помощью инструментов big data проанализировал потребление мобильного трафика на территории Башкирии. Полученные сведения стали основой для масштабного улучшения качества связи: площади покрытия в регионе, проникновения сигнала внутрь зданий и скорости загрузки данных. Также благодаря
|31.07.2023
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C помощью умных камер МТС предотвращает лесные пожары в Башкирии
онентов, но «цифровой фундамент» для высокотехнологичных решений», - отметил директор филиала МТС в Республике Башкортостан Егор Фисюк. «Внедрение современных цифровых технологий позволяет моде
|15.06.2023
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«Ростех» организовал серийное производство БАС-200 в Башкортостане
Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» организовал в Башкортостане серийный выпуск первой отечественной сертифицированной беспилотной авиационной системы вертолетного типа – БАС-200. Беспилотник представлен на стенде республики на Петербургском м
|14.06.2023
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«СКБ Контур» помог Министерству предпринимательства и туризма Башкортостана автоматизировать сбор информации о субъектах МСП
Правительство Республики Башкортостан и «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных те
|15.03.2023
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В Башкортостане на «Эларскан» оцифруют около четырех тысяч уникальных документов
В Национальный литературный музей Республики Башкортостан поставлен отечественный планетарный сканер «Эларскан» А2-600Р. Об этом CNews соо
|06.03.2023
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«Контур» помог Торгового-промышленной палате Башкортостана автоматизировать проверки
Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан сократила время на верификацию новых членов с месяца до 10 минут с помощью «API
|15.12.2022
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«СКБ Контур» будет развивать информационные технологии в Башкирии
уратов, премьер-министр – министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана: «Башкортостан идет в ногу со временем, следует установленному Президентом страны курсу – стано
|15.11.2022
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«Ростелеком-ЦОД» обеспечил видеоконференцсвязью правительство Башкирии
идеоконференцсвязи по заказу Министерства цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан. Специалисты «Ростелеком-ЦОД» провели анализ рынка на предмет актуальных отечест
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Байгильдин Дамир 41 41
|Путин Владимир 3454 30
|Орловский Виктор 408 23
|Медведев Дмитрий 1665 20
|Попов Алексей 339 19
|Коротин Павел 31 17
|Кирюшин Геннадий 91 17
|Козырев Алексей 328 15
|Евтушенков Владимир 217 14
|Катамадзе Анна 133 14
|Лысенко Эдуард 317 13
|Асланов Дмитрий 41 13
|Чернышенко Дмитрий 581 12
|Никифоров Николай 1138 12
|Бойко Елена 152 12
|Калина Роман 62 12
|Звягина Наталья 64 12
|Шадаев Максут 1210 11
|Солодовников Денис 108 11
|Фишер Андрей 75 11
|Бутенко Юрий 65 11
|Таипов Расул 11 11
|Ямалов Ильдар 11 11
|Чамара Денис 59 10
|Евстигнеев Сергей 21 10
|Стрельцов Андрей 62 10
|Чернышов Михаил 45 10
|Смирнов Алексей 269 9
|Албычев Александр 168 9
|Цариковский Федор 32 9
|Герасимюк Максим 20 9
|Гуревич Раиса 16 9
|Игнатова Мария 143 9
|Русинов Михаил 54 9
|Левин Леонид 134 8
|Раков Ярослав 51 8
|Чернякова Елена 30 8
|Приданкин Андрей 30 8
|Песчанских Георгий 39 8
|Малышев Александр 39 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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