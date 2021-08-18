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Россия ПФО Башкортостан Республика Башкирия

Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия


18.08.2021 «Ростелеком» приступает к новому этапу развития системы фотовидеофиксации на дорогах Башкортостана
08.07.2021 «Сбер» поможет построить инновационную молочную ферму в Башкирии
02.02.2021 «ЭР-Телеком» создаст «умный город» в Башкортостане
22.09.2020 «Дата Ист» создала цифровую карту природных парков Челябинской области и Башкирии
21.10.2019 МИАЦ Республики Башкортостан внедрил Kaspersky Secutiry
03.09.2019 «Башинформсвязь» установит в Башкортостане более 600 комплексов фотовидеофиксации
10.07.2019 Ростех создал проект «цифрового правительства» для Башкортостана и Татарстана
12.03.2019 МТС в Башкирии включила LTE на частотах 3G
22.02.2019 МТС «разогнала» сеть LTE в Башкирии до гигабитных скоростей
16.11.2018 Правительство Республики Башкортостан и «1C» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ
20.06.2018 МТС запустила VoLTE и Wi-Fi Calling в Башкортостане
13.11.2017 Главным ИТ-шником Башкирии стал педагог-историк
07.09.2017 «Медиалюкс» развернула облачное решение c СЭД «Дело» для властей Башкортостана
17.03.2017 «Компьюлинк» построил более 320 км ВОЛС в Башкортостане в рамках проекта по устранению цифрового неравенства
19.09.2016 «Fort Telecom» подключил школьные автобусы Башкортостана к системе «Глонасс
07.09.2016 МТС назначила нового директора филиала в Республике Башкортостан
07.07.2016 Директором МТС в Санкт-Петербурге назначен Павел Коротин
10.06.2016 ТТК предоставил номер 8-800 ТФОМС Республики Башкортостан
08.06.2016 МТС в Башкирии расширила и ускорила сеть LTE-1800
19.04.2016 МТС «прокачала» сеть для b2b-сектора Башкортостана
07.04.2016 МТС обеспечит связью нефтесервисный холдинг «Таргин» в Башкортостане
29.03.2016 Госсектор Башкортостана в восемь раз увеличил потребление 4G-интернета МТС
08.02.2016 Правительство Республики Башкортостан выбрало услуги связи МТС
28.01.2016 МТС с начала 2015 г. увеличила количество базовых станций LTE в Башкортостане более чем в 2,5 раза
25.12.2015 Абоненты МТС в Башкирии смогут прокатиться на горнолыжных курортах со скоростью 4G
05.10.2015 Аналитический отчет МТС: Бизнес в крупнейших регионах Поволжья «управляется» со смартфонов
02.09.2015 МТС улучшила качество связи в 135 населенных пунктах Башкирии
17.08.2015 Розничная сеть МТС идет в районы Башкирии
23.07.2015 Видеоконференцсвязь от TrueConf объединила таможенные посты Республики Башкортостан
15.07.2015 МТС поможет проконтролировать доставку периодической печати в Башкортостане
09.06.2015 Битва за право ставить штамп «отечественное». «Ростелеком», Башкортостан и Минкомсвязи создали коалицию
08.06.2015 В «Энергетической сбытовой компании Башкортостана» внедрена централизованная система учета
29.04.2015 ТТК предоставил услуги связи «Энергетической сбытовой компании Башкортостана»
10.04.2015 «Ростелеком» консолидириует башкирский телеком за 2,4 млрд рублей
09.04.2015 МТС вложит 2 млрд руб. в развитие телеком-отрасли Республики Башкортостан
06.04.2015 МТС запустила сеть 4G в 150 населенных пунктах Башкирии
30.03.2015 Башкортостан сэкономил на госзакупках 1,7 млрд. руб
05.02.2015 Начато внедрение АИК «Надзор» в Следственном управлении СК РФ по Республике Башкортостан
12.11.2014 СЭД «Дело» внедрено в администрации Янаульского района Республики Башкортостан
23.10.2014 Как Башкортостан переходит на контрактную систему в сфере госзакупок

Публикаций - 928, упоминаний - 1491

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 153
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 86
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 81
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 59
СМАРТС ГК 513 55
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 39
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 114 37
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 36
Microsoft Corporation 22497 31
АФК Система ПАО 1638 27
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 27
АйТи 1179 26
Ростелеком - Связьинвест 1698 25
Медиалюкс 32 24
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 23
6072 23
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 20
Cisco Systems 4720 20
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 20
IBM - International Business Machines Corp 8941 19
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 17
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 17
Samsung Electronics 9333 16
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 15
Softline - Софтлайн 1870 14
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 13
Ситроникс - Sitronics 941 13
Yandex - Яндекс 5015 13
Oracle Corporation 6035 13
SAP SE 4595 13
Directum - Директум 830 13
Huawei 3222 12
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис 519 12
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 11
HP Inc. 5313 11
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 10
Логика Бизнеса 215 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 55
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 48
Почта России ПАО 1853 26
Башнефть ПАО АНК 118 24
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 15
Роснефть НК - нефтяная компания 434 14
Газпром ПАО 1008 12
Евросеть 1393 11
РЖД - Российские железные дороги 1458 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 8
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 25 7
БЭСК - Башкирэнерго - Башкирская электросетевая компания 18 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 6
Альфа-Банк 1476 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 6
ПСБ - Промсвязьбанк 682 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 5
Татнефть 182 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 5
Visa International 1809 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 5
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 15 5
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 5
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 117 5
Ак Барс Банк 212 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 4
РОСНО СК - Страховая компания 171 4
DHL Express 112 4
Газпром нефтехим Салават - Салаватнефтеоргсинтез - СНОС 0 4
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 74 4
ГПБ - Газпромбанк 842 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 206 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 4
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 203
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 116
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 63
Президент Российской Федерации 3770 43
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 43
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 37
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 36
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 34
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 34
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 29
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 28
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 48 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 20
Верховный суд Российской Федерации 709 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 18
Правительство Москвы 1640 18
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 17
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 14
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 13
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 12
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 12
Федеральное казначейство России 1345 11
Администрация Президента РФ 904 11
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 10
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 10
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 9
Счётная палата РФ 628 9
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 9
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 8
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 410 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 35
РосКомСвобода - Общественная организация 82 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
Ассоциация правовой помощи и просвещения Самарской области 2 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 51 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
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Знание - Российское общество 1 1
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АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 16 1
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SoGo - Open Source Groupware 8 1
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Единая Россия - Политическая партия 246 1
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Козлов Александр 57 5
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Брюквин Юрий 281 5
Кузьмин Сергей 33 5
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 325
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Россия - УФО - Екатеринбург 3060 52
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 129
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 84
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 27
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 24
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 20
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 17
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 14
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Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 12
Образование в России 460 12
Абонентская база - Абонентская плата 1383 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 11
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 10
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 7
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ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 323 7
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КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 6
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка 0 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 6
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РБК ТВ - телеканал 59 1
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Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 3
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
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РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
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FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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