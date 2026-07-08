Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия

В Башкирии усилили связь для учреждений культуры Учалов Новые скорости мобильного интернета стали доступны в самом восточном городе Башкирии. Техническая служба «МегаФона» запустила дополнительную инфраструктуру связи в центр

В Башкирии более 3000 жителей обеспечили быстрым мобильным интернетом нет-данных на человека являются как раз отдаленные деревни с небольшим населением. Государственная поддержка вносит существенный вклад в их доступ к цифровым сервисам», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Аналитика «МегаФона»: в какие регионы и страны звонят жители Башкирии х вызовов из региона, отмечают аналитики «МегаФона» с опорой на обезличенную статистику абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Как показывают большие данные оператора, горожане в Башкирии чуть более общительны, чем сельские жители. Они проводят «на телефоне» в среднем 6 часов 19 минут в месяц, тогда как сельчанам нужно 5 часов 52 минуты. Среди городов самые высокие цифр

В Башкирии усилили связь на родине олимпийской чемпионки я связь упрощает местным жителям решение личных и рабочих вопросов. Воспользоваться госуслугами, пройти обучающие курсы, получить налоговый вычет удобнее в интернете», — отметил директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Оператор ведет системную работу по расширению покрытия в малых населенных пунктах республики. В 2025 г. только по программе проекта «Устранение цифрового неравенства»

В одном из самых интернет-активных городов Башкирии улучшили покрытие 4G ередь — благодаря новым, недавно построенным микрорайонам. Мы постоянно анализируем динамику мобильного трафика и системно модернизируем и расширяем существующую сеть», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Как показывает big data оператора, в топ-5 самых качающих городов республики сейчас входят Уфа, Октябрьский, Стерлитамак, Нефтекамск и Туймазы. За год Октябрьский под

«МегаФон» улучшил связь в зеленой зоне Туймазов в Башкирии Гостям парка административного центра Туймазинского района Башкирии стал доступен высокоскоростной мобильный интернет «МегаФона». Сейчас они могут слушать музыку и аудиокниги, совершать видеозвонки и делиться впечатлениями от прогулок на скорости до 60

В Башкирии улучшили связь вблизи Павловского водохранилища аем дополнительные базовые станции в туристических местах. За последние месяцы работы прошли не только на Павловском водохранилище, но и в Ильмурзино, Саузово, Нугуше», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

В Башкирии расширили покрытие 4G на озере Саузово а, в том числе внутри зданий. Благодаря такому решению жители малого населенного пункта и приезжие могут пользоваться звонками VoLTE, скачивать и загружать тяжёлые файлы и оплачивать счета онлайн. «В Башкирии развивают туристическую инфраструктуру даже в отдаленных локациях. Со своей стороны мы усиливаем покрытие и предоставляем комфортные скорости мобильного интернета. Потребность в этом в

RUVDS ввел в работу серверные мощности в Башкирии Хостинг-провайдер RUVDS начал предоставлять услуги виртуального хостинга в Республике Башкортостан. Оборудование введено в строй в дата-центре «Уфанет» в Уфе и уже доступно пользователям. Об этом CNews сообщили представители RUVDS. «Это наша 13-я локация в России и 20

В Башкортостане еще 4500 жителей обеспечили быстрым мобильным интернетом дов. Ранее в этом году мы совместно с Министерством цифрового развития государственного управления республики уже подключили к сети 28 сел и деревень в рамках УЦН 2.0», — сказал директор «МегаФона» в Башкортостане Дамир Байгильдин. «Операторы связи активно расширяют покрытие сети связи в Башкортостане, мы всегда поддерживаем такие инициативы. Обеспечение мобильной связью и интернетом

Более 1500 сельчан Башкортостана получили связь в рамках федеральной программы идим социальную значимость расширения сети и продолжаем эту работу», — сказал директор «МегаФона» в Башкортостане Дамир Байгильдин. Как показывает big data оператора, сельские жители в республи

«МегаФон» расширил покрытие на Нугушском водохранилище в Башкирии Жители и гости Башкирии теперь могут пользоваться надежной связью вблизи востребованного места отдыха. Техническая служба «МегаФона» усилила здесь покрытие, чтобы обеспечить соединение даже на удаленных берег

Ozon и правительство Республики Башкортостан продолжат совместно развивать предпринимательство в регионе ами государственной власти Ozon Дмитрий Ким и заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

В Уфе открылся кампус «Школы 21» х технологий «Сбера». Образовательный проект реализует «Сбер» совместно с правительством Республики Башкортостан. Кампус школы расположен на базе Геномного центра Межвузовского студенческого ка

«МегаФон» ускорил связь в одном из ведущих вузов Башкирии рый интернет даёт возможность учащимся работать на онлайн-платформах, создавать мультимедийные презентации сразу на занятиях и моментально находить нужную информацию», — отметил директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Благодаря проведенным работам новые скорости мобильного интернета стали доступны и в близлежащих кварталах. В частности, улучшение качества связи могут ощутить жители

В самом интернет-активном городе Башкирии усилили покрытие 4G развертывания дополнительных мощностей и увеличения пропускной способности. После запуска нового оборудования дата-трафик в зоне его действия ежемесячно растет на 40%», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Как показывает big data оператора, в среднем городским жителям в республике сейчас необходимо по 22 ГБ интернет-данных в месяц. Рекордсменами являются как раз сибайцы

В Башкирии улучшили связь на родине военных поэтов х в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». А теперь еще около 500 человек в Новокутово могут общаться, учиться, получать госуслуги на комфортных скоростях», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Технические специалисты «МегаФона» установили оборудование, работающее в низком и среднем диапазоне частот. Такое решение обеспечивает максимальное покрытие и дает до

В Башкирии улучшили связь на родине художника Ахмата Лутфуллина зи в старинном селе Аскарово, откуда родом Ахмат Лутфуллин — один из самых значимых живописцев республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В своих работах Лутфуллин изображал жизнь в Башкирии в ХХ веке. Большим направлением в его живописи являются портреты местных жителей, от сельчан до известных писателей. Картины художника сейчас находятся в Государственной Третьяковской

«МегаФон» расширил покрытие 4G для еще восьми тысяч жителей Башкирии рограммы. Наша компания активно включена в реализацию: это третий этап работ в рамках УЦН 2.0. Ранее мы уже запустили голосовую связь и интернет в более 200 поселений», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Результаты проведенных мероприятий напрямую отразились на объемах дата‑трафика в регионе. За год потребление пользователей в сельской местности выросло на 10%, а всег

В Башкортостане увеличилось количество систем фотовидеофиксации Российский производитель и интегратор интеллектуальных транспортных систем «НПО "ИТС"» начал установку в Башкортостане дополнительных 56 комплексов фотовидеофиксации нарушений на дорогах. Об этом CNews сообщили представители «НПО "ИТС"». Компания выполнит полный комплекс работ по требованию заказч

«ЭРА-ГЛОНАСС» помогла водителю при тяжелой аварии в Башкирии Слаженная работа госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» и спасателей Государственного комитета Республики Башкортостан помогла автомобилистам, попавшим в тяжелую аварию. Ранним утром на дороге Белорецк-Учалы столкнулись две иномарки, в каждой из них находилось по три человека. От сильног

В Башкирии «МегаФон» расширил покрытие вблизи парка отдыха «Ильмурзино» ыха «Ильмурзино», расположенный в 40 километрах от Уфы, находится на живописном озере. Летом жители Башкирии проводят здесь время на пляже, а зимой катаются на коньках и лыжах, ездят на снегохо

Более 90 сел в Башкирии получили доступ к мобильной связи «МегаФона» жному интернету получили более 27 тыс. жителей региона. Запуск объектов связи шел при поддержке министерства цифрового развития государственного управления республики», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Расширение покрытия — это уже второй этап реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» в рамках компании. Ранее инженеры «МегаФона» охватили 116 сел и дереве

В села Учалинского района Башкирии впервые пришла мобильная связь дшафта и небольшой плотности населения расширение покрытия в некоторых поселениях может быть затруднено, однако мы видим социальную значимость и продолжаем эту работу», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Потребность в связи в населенных пунктах Учалинского района также высокая. Уже сейчас пользователи в Рысаево суммарно прокачивают в неделю 970 ГБ интернет-данных — об

Холдинг «Цикада» и Полномочное Представительство Республики Башкортостан при Президенте России обсудили перспективы сотрудничества В Москве состоялась встреча представителей АО «Цикада» и Полномочного Представительства Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации, в рамках которой обсуждены важные направлен

«СберМобайл» предложил услуги связи жителям Башкортостана Виртуальный оператор связи «СберМобайл» начал предоставлять услуги в Башкортостане, используя сеть «МегаФона». Теперь MVNO-оператор охватывает 77 регионов России.

В Уфе «МегаФон» улучшил связь в Ботаническом саду и парке им. Лесоводов Башкирии нительную инфраструктуру связи в районе Зеленая роща. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Благодаря запуску нового телеком-оборудования прогулки в Ботаническом саду и парке им. Лесоводов Башкирии стали еще комфортнее. Уфимцы и гости города могут запускать прямые трансляции в соцсетях, звонить по видеосвязи и пользоваться стриминговыми сервисами без задержек и зависаний. В Ботан

Региональный оператор «Сколково» начнет работу в Республике Башкортостан Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), Правительство Республики Башкортостан и компания «Эталонные Концессии» заключили трехстороннее соглашение. В рамках со

1,5 млн обращений граждан обработал голосовой помощник в медучреждения Башкортостана я Аксенова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами компании «Ростелеком» в Башкортостане. Голосовой помощник работает ежедневно с 7:30 до 20:00. С его помощью клиенты м

Жителям еще 116 сел Башкирии стала доступна связь 4G от «МегаФона» ерством цифрового развития государственного управления. Благодаря совместным действиям в малочисленные и труднодоступные поселения пришла качественная мобильная связь», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Высокую потребность в услугах связи подтверждает постоянный рост дата-трафика в малых населенных пунктах республики. Уже с начала года показатель увеличился на 10% по

Еще четыре села в Башкирии получили доступ к скоростному интернету и мобильной связи аведения, дома культуры, библиотеки и другие социальные учреждения», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Сельчане уже оценили качество телеком-услуг. Лидерами по телефонны

Динара Еникеева, Минздрав Башкортостана: Цифровые технологии снижают нагрузку на врачей, позволяя им сосредоточиться на лечении пациентов Еникеева: Мы начали комплексную цифровизацию республиканской медицины в 2012 году. МИС существует в Башкортостане более десяти лет. Система построена на базе российского продукта РИАМС «Промед»

В городах и селах Башкирии ускорили мобильный интернет Стерлитамака, Туймазов, а также около 20 небольших поселений в районах. Перед проведением работ «Мегафон» с помощью инструментов big data проанализировал потребление мобильного трафика на территории Башкирии. Полученные сведения стали основой для масштабного улучшения качества связи: площади покрытия в регионе, проникновения сигнала внутрь зданий и скорости загрузки данных. Также благодаря

C помощью умных камер МТС предотвращает лесные пожары в Башкирии онентов, но «цифровой фундамент» для высокотехнологичных решений», - отметил директор филиала МТС в Республике Башкортостан Егор Фисюк. «Внедрение современных цифровых технологий позволяет моде

«Ростех» организовал серийное производство БАС-200 в Башкортостане Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» организовал в Башкортостане серийный выпуск первой отечественной сертифицированной беспилотной авиационной системы вертолетного типа – БАС-200. Беспилотник представлен на стенде республики на Петербургском м

«СКБ Контур» помог Министерству предпринимательства и туризма Башкортостана автоматизировать сбор информации о субъектах МСП Правительство Республики Башкортостан и «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных те

В Башкортостане на «Эларскан» оцифруют около четырех тысяч уникальных документов В Национальный литературный музей Республики Башкортостан поставлен отечественный планетарный сканер «Эларскан» А2-600Р. Об этом CNews соо

«Контур» помог Торгового-промышленной палате Башкортостана автоматизировать проверки Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан сократила время на верификацию новых членов с месяца до 10 минут с помощью «API

«СКБ Контур» будет развивать информационные технологии в Башкирии уратов, премьер-министр – министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана: «Башкортостан идет в ногу со временем, следует установленному Президентом страны курсу – стано