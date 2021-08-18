Индексная книга CNews*
Россия ПФО Башкортостан Республика Башкирия
Публикаций - 928, упоминаний - 1491
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 19
|Медведев Дмитрий 1604 19
|Коротин Павел 29 17
|Кирюшин Геннадий 90 17
|Попов Алексей 329 17
|Асланов Дмитрий 41 13
|Евтушенков Владимир 194 12
|Никифоров Николай 1161 12
|Лысенко Эдуард 238 11
|Орловский Виктор 325 11
|Солодовников Денис 93 9
|Чернышов Михаил 37 9
|Ямалов Ильдар 11 8
|Маевский Леонид 57 8
|Сидоров Сергей 22 8
|Козырев Алексей 274 7
|Исанин Антон 9365 7
|Новиков Алексей 40 7
|Албычев Александр 86 7
|Макаров Станислав 116 7
|Гирев Андрей 75 7
|Ушацкий Андрей 102 7
|Антонов Александр 75 6
|Шагалин Ринат 6 6
|Сечин Игорь 30 6
|Кайбышев Оскар 11 6
|Васильев Сергей 39 6
|Сапельников Сергей 107 6
|Маевский Игорь 32 6
|Бородин Андрей 33 6
|Авербах Владимир 125 6
|Гаттаров Руслан 141 5
|Массух Илья 202 5
|Чучелов Андрей 44 5
|Козлов Александр 57 5
|Контрабаев Артур 68 5
|Дюбанов Анатолий 92 5
|Зингерман Борис 36 5
|Брюквин Юрий 281 5
|Кузьмин Сергей 33 5
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1208588, в очереди разбора - 899947.
Создано именных указателей - 103323.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1208588, в очереди разбора - 899947.
Создано именных указателей - 103323.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.