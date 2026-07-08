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Россия ПФО Башкортостан Республика Башкирия

Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия

СОБЫТИЯ


08.07.2026 В Башкирии усилили связь для учреждений культуры Учалов

Новые скорости мобильного интернета стали доступны в самом восточном городе Башкирии. Техническая служба «МегаФона» запустила дополнительную инфраструктуру связи в центр
03.06.2026 В Башкирии более 3000 жителей обеспечили быстрым мобильным интернетом

нет-данных на человека являются как раз отдаленные деревни с небольшим населением. Государственная поддержка вносит существенный вклад в их доступ к цифровым сервисам», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.
16.04.2026 Аналитика «МегаФона»: в какие регионы и страны звонят жители Башкирии

х вызовов из региона, отмечают аналитики «МегаФона» с опорой на обезличенную статистику абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Как показывают большие данные оператора, горожане в Башкирии чуть более общительны, чем сельские жители. Они проводят «на телефоне» в среднем 6 часов 19 минут в месяц, тогда как сельчанам нужно 5 часов 52 минуты. Среди городов самые высокие цифр
18.03.2026 В Башкирии усилили связь на родине олимпийской чемпионки

я связь упрощает местным жителям решение личных и рабочих вопросов. Воспользоваться госуслугами, пройти обучающие курсы, получить налоговый вычет удобнее в интернете», — отметил директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Оператор ведет системную работу по расширению покрытия в малых населенных пунктах республики. В 2025 г. только по программе проекта «Устранение цифрового неравенства»
12.02.2026 В одном из самых интернет-активных городов Башкирии улучшили покрытие 4G

ередь — благодаря новым, недавно построенным микрорайонам. Мы постоянно анализируем динамику мобильного трафика и системно модернизируем и расширяем существующую сеть», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Как показывает big data оператора, в топ-5 самых качающих городов республики сейчас входят Уфа, Октябрьский, Стерлитамак, Нефтекамск и Туймазы. За год Октябрьский под
21.01.2026 «МегаФон» улучшил связь в зеленой зоне Туймазов в Башкирии

Гостям парка административного центра Туймазинского района Башкирии стал доступен высокоскоростной мобильный интернет «МегаФона». Сейчас они могут слушать музыку и аудиокниги, совершать видеозвонки и делиться впечатлениями от прогулок на скорости до 60
15.01.2026 В Башкирии улучшили связь вблизи Павловского водохранилища

аем дополнительные базовые станции в туристических местах. За последние месяцы работы прошли не только на Павловском водохранилище, но и в Ильмурзино, Саузово, Нугуше», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.
20.11.2025 В Башкирии расширили покрытие 4G на озере Саузово

а, в том числе внутри зданий. Благодаря такому решению жители малого населенного пункта и приезжие могут пользоваться звонками VoLTE, скачивать и загружать тяжёлые файлы и оплачивать счета онлайн. «В Башкирии развивают туристическую инфраструктуру даже в отдаленных локациях. Со своей стороны мы усиливаем покрытие и предоставляем комфортные скорости мобильного интернета. Потребность в этом в
28.10.2025 RUVDS ввел в работу серверные мощности в Башкирии

Хостинг-провайдер RUVDS начал предоставлять услуги виртуального хостинга в Республике Башкортостан. Оборудование введено в строй в дата-центре «Уфанет» в Уфе и уже доступно пользователям. Об этом CNews сообщили представители RUVDS. «Это наша 13-я локация в России и 20
27.10.2025 В Башкортостане еще 4500 жителей обеспечили быстрым мобильным интернетом

дов. Ранее в этом году мы совместно с Министерством цифрового развития государственного управления республики уже подключили к сети 28 сел и деревень в рамках УЦН 2.0», — сказал директор «МегаФона» в Башкортостане Дамир Байгильдин. «Операторы связи активно расширяют покрытие сети связи в Башкортостане, мы всегда поддерживаем такие инициативы. Обеспечение мобильной связью и интернетом
07.08.2025 Более 1500 сельчан Башкортостана получили связь в рамках федеральной программы

идим социальную значимость расширения сети и продолжаем эту работу», — сказал директор «МегаФона» в Башкортостане Дамир Байгильдин. Как показывает big data оператора, сельские жители в республи
02.07.2025 «МегаФон» расширил покрытие на Нугушском водохранилище в Башкирии

Жители и гости Башкирии теперь могут пользоваться надежной связью вблизи востребованного места отдыха. Техническая служба «МегаФона» усилила здесь покрытие, чтобы обеспечить соединение даже на удаленных берег
20.06.2025 Ozon и правительство Республики Башкортостан продолжат совместно развивать предпринимательство в регионе

ами государственной власти Ozon Дмитрий Ким и заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

10.06.2025 В Уфе открылся кампус «Школы 21»

х технологий «Сбера». Образовательный проект реализует «Сбер» совместно с правительством Республики Башкортостан. Кампус школы расположен на базе Геномного центра Межвузовского студенческого ка
04.06.2025 «МегаФон» ускорил связь в одном из ведущих вузов Башкирии

рый интернет даёт возможность учащимся работать на онлайн-платформах, создавать мультимедийные презентации сразу на занятиях и моментально находить нужную информацию», — отметил директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Благодаря проведенным работам новые скорости мобильного интернета стали доступны и в близлежащих кварталах. В частности, улучшение качества связи могут ощутить жители
21.05.2025 В самом интернет-активном городе Башкирии усилили покрытие 4G

развертывания дополнительных мощностей и увеличения пропускной способности. После запуска нового оборудования дата-трафик в зоне его действия ежемесячно растет на 40%», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Как показывает big data оператора, в среднем городским жителям в республике сейчас необходимо по 22 ГБ интернет-данных в месяц. Рекордсменами являются как раз сибайцы
15.05.2025 В Башкирии улучшили связь на родине военных поэтов

х в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». А теперь еще около 500 человек в Новокутово могут общаться, учиться, получать госуслуги на комфортных скоростях», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Технические специалисты «МегаФона» установили оборудование, работающее в низком и среднем диапазоне частот. Такое решение обеспечивает максимальное покрытие и дает до
09.04.2025 В Башкирии улучшили связь на родине художника Ахмата Лутфуллина

зи в старинном селе Аскарово, откуда родом Ахмат Лутфуллин — один из самых значимых живописцев республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В своих работах Лутфуллин изображал жизнь в Башкирии в ХХ веке. Большим направлением в его живописи являются портреты местных жителей, от сельчан до известных писателей. Картины художника сейчас находятся в Государственной Третьяковской

19.03.2025 «МегаФон» расширил покрытие 4G для еще восьми тысяч жителей Башкирии

рограммы. Наша компания активно включена в реализацию: это третий этап работ в рамках УЦН 2.0. Ранее мы уже запустили голосовую связь и интернет в более 200 поселений», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Результаты проведенных мероприятий напрямую отразились на объемах дата‑трафика в регионе. За год потребление пользователей в сельской местности выросло на 10%, а всег
07.02.2025 В Башкортостане увеличилось количество систем фотовидеофиксации

Российский производитель и интегратор интеллектуальных транспортных систем «НПО "ИТС"» начал установку в Башкортостане дополнительных 56 комплексов фотовидеофиксации нарушений на дорогах. Об этом CNews сообщили представители «НПО "ИТС"». Компания выполнит полный комплекс работ по требованию заказч
17.01.2025 «ЭРА-ГЛОНАСС» помогла водителю при тяжелой аварии в Башкирии

Слаженная работа госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» и спасателей Государственного комитета Республики Башкортостан помогла автомобилистам, попавшим в тяжелую аварию. Ранним утром на дороге Белорецк-Учалы столкнулись две иномарки, в каждой из них находилось по три человека. От сильног
16.01.2025 В Башкирии «МегаФон» расширил покрытие вблизи парка отдыха «Ильмурзино»

ыха «Ильмурзино», расположенный в 40 километрах от Уфы, находится на живописном озере. Летом жители Башкирии проводят здесь время на пляже, а зимой катаются на коньках и лыжах, ездят на снегохо
05.12.2024 Более 90 сел в Башкирии получили доступ к мобильной связи «МегаФона»

жному интернету получили более 27 тыс. жителей региона. Запуск объектов связи шел при поддержке министерства цифрового развития государственного управления республики», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Расширение покрытия — это уже второй этап реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» в рамках компании. Ранее инженеры «МегаФона» охватили 116 сел и дереве
17.10.2024 В села Учалинского района Башкирии впервые пришла мобильная связь

дшафта и небольшой плотности населения расширение покрытия в некоторых поселениях может быть затруднено, однако мы видим социальную значимость и продолжаем эту работу», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Потребность в связи в населенных пунктах Учалинского района также высокая. Уже сейчас пользователи в Рысаево суммарно прокачивают в неделю 970 ГБ интернет-данных — об
16.09.2024 Холдинг «Цикада» и Полномочное Представительство Республики Башкортостан при Президенте России обсудили перспективы сотрудничества

В Москве состоялась встреча представителей АО «Цикада» и Полномочного Представительства Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации, в рамках которой обсуждены важные направлен
11.09.2024 «СберМобайл» предложил услуги связи жителям Башкортостана

Виртуальный оператор связи «СберМобайл» начал предоставлять услуги в Башкортостане, используя сеть «МегаФона». Теперь MVNO-оператор охватывает 77 регионов России.
17.07.2024 В Уфе «МегаФон» улучшил связь в Ботаническом саду и парке им. Лесоводов Башкирии

нительную инфраструктуру связи в районе Зеленая роща. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Благодаря запуску нового телеком-оборудования прогулки в Ботаническом саду и парке им. Лесоводов Башкирии стали еще комфортнее. Уфимцы и гости города могут запускать прямые трансляции в соцсетях, звонить по видеосвязи и пользоваться стриминговыми сервисами без задержек и зависаний. В Ботан
07.06.2024 Региональный оператор «Сколково» начнет работу в Республике Башкортостан

Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), Правительство Республики Башкортостан и компания «Эталонные Концессии» заключили трехстороннее соглашение. В рамках со
23.04.2024 1,5 млн обращений граждан обработал голосовой помощник в медучреждения Башкортостана

я Аксенова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами компании «Ростелеком» в Башкортостане. Голосовой помощник работает ежедневно с 7:30 до 20:00. С его помощью клиенты м
01.03.2024 Жителям еще 116 сел Башкирии стала доступна связь 4G от «МегаФона»

ерством цифрового развития государственного управления. Благодаря совместным действиям в малочисленные и труднодоступные поселения пришла качественная мобильная связь», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Высокую потребность в услугах связи подтверждает постоянный рост дата-трафика в малых населенных пунктах республики. Уже с начала года показатель увеличился на 10% по
01.02.2024 Еще четыре села в Башкирии получили доступ к скоростному интернету и мобильной связи

аведения, дома культуры, библиотеки и другие социальные учреждения», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин. Сельчане уже оценили качество телеком-услуг. Лидерами по телефонны
25.01.2024 Динара Еникеева, Минздрав Башкортостана: Цифровые технологии снижают нагрузку на врачей, позволяя им сосредоточиться на лечении пациентов

Еникеева: Мы начали комплексную цифровизацию республиканской медицины в 2012 году. МИС существует в Башкортостане более десяти лет. Система построена на базе российского продукта РИАМС «Промед»
20.09.2023 В городах и селах Башкирии ускорили мобильный интернет

Стерлитамака, Туймазов, а также около 20 небольших поселений в районах. Перед проведением работ «Мегафон» с помощью инструментов big data проанализировал потребление мобильного трафика на территории Башкирии. Полученные сведения стали основой для масштабного улучшения качества связи: площади покрытия в регионе, проникновения сигнала внутрь зданий и скорости загрузки данных. Также благодаря
31.07.2023 C помощью умных камер МТС предотвращает лесные пожары в Башкирии

онентов, но «цифровой фундамент» для высокотехнологичных решений», - отметил директор филиала МТС в Республике Башкортостан Егор Фисюк. «Внедрение современных цифровых технологий позволяет моде
15.06.2023 «Ростех» организовал серийное производство БАС-200 в Башкортостане

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» организовал в Башкортостане серийный выпуск первой отечественной сертифицированной беспилотной авиационной системы вертолетного типа – БАС-200. Беспилотник представлен на стенде республики на Петербургском м
14.06.2023 «СКБ Контур» помог Министерству предпринимательства и туризма Башкортостана автоматизировать сбор информации о субъектах МСП

Правительство Республики Башкортостан и «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных те
15.03.2023 В Башкортостане на «Эларскан» оцифруют около четырех тысяч уникальных документов

В Национальный литературный музей Республики Башкортостан поставлен отечественный планетарный сканер «Эларскан» А2-600Р. Об этом CNews соо
06.03.2023 «Контур» помог Торгового-промышленной палате Башкортостана автоматизировать проверки

Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан сократила время на верификацию новых членов с месяца до 10 минут с помощью «API

15.12.2022 «СКБ Контур» будет развивать информационные технологии в Башкирии

уратов, премьер-министр – министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана: «Башкортостан идет в ногу со временем, следует установленному Президентом страны курсу – стано
15.11.2022 «Ростелеком-ЦОД» обеспечил видеоконференцсвязью правительство Башкирии

идеоконференцсвязи по заказу Министерства цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан. Специалисты «Ростелеком-ЦОД» провели анализ рынка на предмет актуальных отечест

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 234
МегаФон 10742 202
Ростелеком 10948 108
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 72
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 57
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 42
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 42
9594 40
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 40
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 40
АйТи 1519 39
Microsoft Corporation 25775 38
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 33
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 29
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 29
Yandex - Яндекс 9216 26
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 26
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 26
Ростелеком - Связьинвест 1719 26
Медиалюкс 32 24
Cisco Systems 5372 22
Softline - Софтлайн 3743 22
Samsung Electronics 11064 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
Oracle Corporation 7074 21
SAP SE 5601 20
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 20
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 20
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 19
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 19
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 19
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 18
Huawei 4676 16
Apple Inc 13154 16
Directum - Директум 1268 16
Telegram Group 2940 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 15
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 70 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 71
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 58
Почта России ПАО 2370 30
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 28
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 26
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 23
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 21
Газпром ПАО 1493 18
Роснефть НК - нефтяная компания 562 18
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 14
Евросеть 1421 12
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 12
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
ПСБ - Промсвязьбанк 963 10
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
X5 Group - Перекрёсток 640 9
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 9
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 8
Ак Барс Банк 283 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
Альфа-Банк 1979 7
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 7
МТС Трэвел - MTS Travel 292 7
Башавтотранс ГУП РБ - Республики Башкортостан 10 7
Angentro Trading and Investments 23 7
Связной ГК 1401 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
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Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 6
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ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
ГосИнформСистемы 160 3
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 3
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 10 3
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
Ассоциация правовой помощи и просвещения Самарской области 2 2
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 289
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 230
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 215
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 202
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 176
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 156
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 136
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 135
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 134
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 130
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 128
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 106
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 97
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 84
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 84
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 83
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 83
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 78
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 74
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 74
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 70
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 67
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 67
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 63
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 61
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 60
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 58
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 57
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 57
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 54
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 53
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 53
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 53
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 52
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 50
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 50
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 49
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 47
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 45
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 44
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 152
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 46
Microsoft Windows 2000 8678 38
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 34
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 27
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 19
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 19
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 17
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 17
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 17
Linux OS 11533 16
Apple iPhone 6 4861 16
МТС EnergyTool 32 16
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 15
Google Android 15243 14
Apple iOS 8583 14
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 13
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 13
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 12
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 12
Apple iPad 4011 11
Microsoft Windows 16882 11
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 11
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
FreePik 1841 10
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 9
Avito - Авито Путешествия 60 9
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 8
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 8
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 8
МТС Big Data 324 8
Directum СЭД - ECM-система 307 8
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 8
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 8
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 8
Байгильдин Дамир 41 41
Путин Владимир 3454 30
Орловский Виктор 408 23
Медведев Дмитрий 1665 20
Попов Алексей 339 19
Коротин Павел 31 17
Кирюшин Геннадий 91 17
Козырев Алексей 328 15
Евтушенков Владимир 217 14
Катамадзе Анна 133 14
Лысенко Эдуард 317 13
Асланов Дмитрий 41 13
Чернышенко Дмитрий 581 12
Никифоров Николай 1138 12
Бойко Елена 152 12
Калина Роман 62 12
Звягина Наталья 64 12
Шадаев Максут 1210 11
Солодовников Денис 108 11
Фишер Андрей 75 11
Бутенко Юрий 65 11
Таипов Расул 11 11
Ямалов Ильдар 11 11
Чамара Денис 59 10
Евстигнеев Сергей 21 10
Стрельцов Андрей 62 10
Чернышов Михаил 45 10
Смирнов Алексей 269 9
Албычев Александр 168 9
Цариковский Федор 32 9
Герасимюк Максим 20 9
Гуревич Раиса 16 9
Игнатова Мария 143 9
Русинов Михаил 54 9
Левин Леонид 134 8
Раков Ярослав 51 8
Чернякова Елена 30 8
Приданкин Андрей 30 8
Песчанских Георгий 39 8
Малышев Александр 39 8
Россия - РФ - Российская федерация 166167 969
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 576
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 455
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 383
Россия - ПФО - Самарская область 1577 303
Россия - УФО - Свердловская область 1951 274
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 238
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 218
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 203
Россия - УФО - Челябинская область 1512 198
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 197
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 187
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 164
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 156
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 154
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 152
Россия - УФО - Тюменская область 1365 143
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 142
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 140
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 131
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 130
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 129
Россия - ПФО - Пензенская область 637 129
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 127
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 124
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 123
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 118
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 114
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 113
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 112
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 103
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 103
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Россия - СФО - Омская область 789 92
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Российская газета 290 7
Башинформ ИА 7 6
Мобильные системы 118 5
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
NEWSru.com 229 4
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 3
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РИА Новости 1033 2
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Forbes - Форбс 1002 1
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FT - Financial Times 1296 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 67
Gartner - Гартнер 3658 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 12
IDC - International Data Corporation 4975 11
Рустелеком ТК 305 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
Forrester Research 834 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
ETS - Educational Testing Service - Prometric Testing - Sylvan Prometric 13 2
Radicati Group 26 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
ABI Research 236 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
НМГ - Медиалогия 37 1
Директ Инфо 9 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Synergy Research Group 48 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Мишень 186 1
Автостат 55 1
Technavio 29 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
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НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 6
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МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 4
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СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 4
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