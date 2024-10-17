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В села Учалинского района Башкирии впервые пришла мобильная связь

Жителям сел Рысаево и Ильчино в Учалинском районе стали доступны стабильная голосовая связь и мобильный интернет четвертого поколения. Телеком‑оборудование в населенных пунктах первым из операторов запустил «МегаФон».

Суммарно в двух селах проживает около 1,5 тыс. человек. Запуск новых базовых станций позволяет им не только общаться с друзьями и родственниками, но и помогает в решении бытовых и рабочих вопросов. Воспользоваться «Госуслугами», банковскими сервисами, образовательными онлайн-платформами теперь можно онлайн. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические специалисты «МегаФона» установили в Рысаево и Ильчино оборудование, работающее в среднем диапазоне частот. Оно дает уверенный сигнал и имеет достаточную емкость для обслуживания абонентов. Как показывают замеры оператора, после проведенных работ скорость передачи данных составляет до 60 Мбит/c.

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«Особую необходимость в услугах связи в сельской местности подтверждает постоянный рост дата‑трафика у наших абонентов, проживающих за пределами городов. За год этот показатель увеличился на 20%. Из‑за расположения, особенностей ландшафта и небольшой плотности населения расширение покрытия в некоторых поселениях может быть затруднено, однако мы видим социальную значимость и продолжаем эту работу», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Потребность в связи в населенных пунктах Учалинского района также высокая. Уже сейчас пользователи в Рысаево суммарно прокачивают в неделю 970 ГБ интернет-данных — объем 650 фильмов в разрешении для смартфона. В Ильчино показатель составляет 1860 ГБ. По телефону сельчане за то же время проговаривают 43 и 129 часов соответственно.

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