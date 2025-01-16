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Байгильдин Дамир



16.01.2025 В Башкирии «МегаФон» расширил покрытие вблизи парка отдыха «Ильмурзино» 1
10.01.2025 В пригороде Уфы развернули дополнительную инфраструктуру связи 1
05.12.2024 Более 90 сел в Башкирии получили доступ к мобильной связи «МегаФона» 1
20.11.2024 В центре Башкирского Зауралья ускорили мобильный интернет 1
17.10.2024 В села Учалинского района Башкирии впервые пришла мобильная связь 1
21.08.2024 Новые скорости мобильного интернета стали доступны на «Восточном выезде» из Уфы 1
15.08.2024 «МегаФон» ускорил связь для посетителей Ишеевских пещер 1
17.07.2024 В Уфе «МегаФон» улучшил связь в Ботаническом саду и парке им. Лесоводов Башкирии 1
04.04.2024 Уфимским садоводам ускорили интернет 1
01.03.2024 Жителям еще 116 сел Башкирии стала доступна связь 4G от «МегаФона» 1
01.02.2024 Еще четыре села в Башкирии получили доступ к скоростному интернету и мобильной связи 1
18.01.2024 «МегаФон» обеспечил связь 4G на дороге к Банному 1
20.09.2023 В городах и селах Башкирии ускорили мобильный интернет 1
07.09.2023 «Мегафон» помог запустить колл-центр для сети ресторанов в 100 городах России 1
29.06.2023 «Мегафон» улучшил покрытие на Павловском водохранилище 1
18.05.2023 «Мегафон» улучшил качество покрытия на территории Уфы 1
13.10.2022 Аналитика «Мегафона»: аэропорт Уфы стал самым «качающим» в Поволжье 1
20.09.2022 «Мегафон» ускорил интернет в селах и деревнях Башкирии 1
05.12.2016 «Мегафон» предоставит «большие данные» для разработки стратегии «Уфа 2030» 1
22.10.2015 «Умный транспорт» в Уфе работает на мобильном интернете «МегаФона» 1
09.04.2015 «МегаФон» предоставит «Башавтотрансу» услуги мобильной и фиксированной связи 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Байгильдин Дамир и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8803 21
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 7
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 1
Международный Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая - ИАТА: KZN, ИКАО: UWKD 11 1
Международный аэропорт Чебоксары имени А. Г. Николаева 1 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 24 1
Башавтотранс ГУП РБ - Республики Башкортостан 9 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
ОЭЗ Ульяновск - Ульяновск Портовая особая экономическая зона - Инвестиционная компания 5 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 9
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 8
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1453 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 990 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 195 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 1
Мобильная связь - Многоканальный номер 92 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 634 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 506 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 238 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Meta - Facebook - Instagram Reels 15 1
МегаФон Хаб 4 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 1
Пилипчук Виталий 1 1
Сабирзянов Рашит 1 1
Колохов Александр 1 1
Дорохов Михаил 1 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 20
Россия - РФ - Российская федерация 144186 11
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Ишимбай 21 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Баймакский район - Баймак - Сакмарский район - Сакмар 10 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Туймазинский район - Туймазы 22 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 321 2
Россия - УФО - Челябинская область 1210 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
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Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 317 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 268 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 289 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 205 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 716 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 81 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 73 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Салават 55 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 281 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Краснокамский район - Николо-Берёзовка - Нижняя Татья 4 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 72 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 5
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 2
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 220 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
Спорт - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты 84 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Дача - дачники 814 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 121 1
Частный сектор 138 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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