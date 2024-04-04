Уфимским садоводам ускорили интернет

К началу дачного сезона «МегаФон» расширил инфраструктуру связи в садовых массивах под Уфой. Новые скорости мобильного интернета позволят любителям загородной жизни эффективнее проводить время — узнавать советы по уходу за растениями, делиться фото урожая и отдыхать за просмотром видео. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чтобы обеспечить надежное интернет-соединение и скорость передачи данных до 60-80 Мбит/с, оператор запустил дополнительное телеком-оборудование в селе Ольховом и в северной части уфимского района Шакша. Также более быстрая загрузка стала доступна на территории деревень Дорогино и Князево, расположенных поблизости. Теперь владельцы земельных участков могут за секунды скачать необходимое приложение, видео или фото.

Технические специалисты «МегаФона» установили в частном секторе телеком-оборудование, работающее в среднем диапазоне частот. Оно дает уверенный сигнал и достаточную емкость для обслуживания абонентов. В Ольховом также были задействованы низкие частоты для обеспечения максимального покрытия.

«Перед летним сезоном мы традиционно уделяем внимание загородному направлению. В теплое время года здесь увеличивается нагрузка на сеть: кто-то из горожан приезжает каждые выходные, кто-то — перебирается сразу на несколько месяцев. Часто это люди старшего поколения, которым особенно важно быть на связи с близкими. Уже по цифрам марта видна потребность в быстром интернете в локациях под Уфой. После расширения покрытия ежемесячный дата-трафик в Ольховом вырос на 40%, а в садах Шакши и окрестных деревень — на 15%», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Ранее инженеры оператора запустили базовые станции в селах Бижбулякского, Баймакского, Кугарчинского и Буздякского районов. Жителям Сухоречки, Куянтаево, Кугарчей и Копей-Кубово стали в полной мере доступны современные цифровые сервисы.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.