Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Уфимским садоводам ускорили интернет

К началу дачного сезона «МегаФон» расширил инфраструктуру связи в садовых массивах под Уфой. Новые скорости мобильного интернета позволят любителям загородной жизни эффективнее проводить время — узнавать советы по уходу за растениями, делиться фото урожая и отдыхать за просмотром видео. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чтобы обеспечить надежное интернет-соединение и скорость передачи данных до 60-80 Мбит/с, оператор запустил дополнительное телеком-оборудование в селе Ольховом и в северной части уфимского района Шакша. Также более быстрая загрузка стала доступна на территории деревень Дорогино и Князево, расположенных поблизости. Теперь владельцы земельных участков могут за секунды скачать необходимое приложение, видео или фото.

Технические специалисты «МегаФона» установили в частном секторе телеком-оборудование, работающее в среднем диапазоне частот. Оно дает уверенный сигнал и достаточную емкость для обслуживания абонентов. В Ольховом также были задействованы низкие частоты для обеспечения максимального покрытия.

«Перед летним сезоном мы традиционно уделяем внимание загородному направлению. В теплое время года здесь увеличивается нагрузка на сеть: кто-то из горожан приезжает каждые выходные, кто-то — перебирается сразу на несколько месяцев. Часто это люди старшего поколения, которым особенно важно быть на связи с близкими. Уже по цифрам марта видна потребность в быстром интернете в локациях под Уфой. После расширения покрытия ежемесячный дата-трафик в Ольховом вырос на 40%, а в садах Шакши и окрестных деревень — на 15%», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Ранее инженеры оператора запустили базовые станции в селах Бижбулякского, Баймакского, Кугарчинского и Буздякского районов. Жителям Сухоречки, Куянтаево, Кугарчей и Копей-Кубово стали в полной мере доступны современные цифровые сервисы.

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений
Импортонезависимость

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Россияне бунтуют против роста цен на связь. Переходы от одного оператора к другому участились в полтора раза, сотовики недовольны

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

В России повысили штраф за спам-звонки до миллиона рублей

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

МТС, «Билайн» и «Мегафон» протестировали совместное использование «железа» Ericsson и Nokia в условиях санкций

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

9 лучших уличных обогревателей для веранды: хиты продаж

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще