Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog

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СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


18.11.2025 Представлена ИИ-платформа VTS для интеллектуального анализа видеоконтента

ю разработку — VTS (Video Tagging System), инновационную ИИ-платформу для интеллектуального анализа видеоконтента. Решение создано командой ГИД, которая уже доказала эффективность в создании на
27.08.2025 3Logic Group оснастила провайдера видеоконтента высокопроизводительным кластером Crusader

3Logic Group успешно завершила проект по внедрению и запуску мощного вычислительного комплекса для одного из ведущих провайдеров видеоконтента. На объекте заказчика был развернут высокопроизводительный кластер под брендом Crusader, состоящий из шести серверных узлов для платформы Video on Demand (VOD). Проект помог заказ
11.08.2025 Rutube протестировал размещение видеоконтента в разрешении 8K

временные видеокодеки и технологии, чтобы обеспечить максимально комфортный и качественный просмотр видеоконтента для наших зрителей. В ближайшее время на Rutube будет реализована поддержка вид
03.07.2025 «Студия Простора» VK запускает биржу видеоконтента

пер A101 и Ozon Travel. В веб-версии «Студии Простора» стал доступен функционал заказа и размещения видеоконтента — он позволяет выбирать креаторов по специализации, лайкам, просмотрам портфоли
06.05.2025 9 мая 2025 г. видеоконтент на платформах VK будет без рекламы

енно разных аудиторий», — отметил директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров. Помимо видеоконтента на площадках VK, метаканал «Дзена», посвященный 80-летию Победы, также будет ра
28.04.2025 VK запустил новую грантовую программу для авторов видеоконтента

урс идей, оригинальный и качественный контент, профессионализм и соответствие жанру. Экспертное жюри оценивает потенциал роста аудитории проекта и соблюдение правил платформы. Самые креативные авторы видеоконтента получат возможность реализовать свои идеи и поработать с профессиональными продакшн-студиями».
30.01.2025 Степан Михайлюк, Lumen5: Мы даем каждому, независимо от навыков и бюджета, возможность создавать профессиональный видеоконтент

искусственного интеллекта. Наша миссия — демократизировать видеопроизводство, предоставив возможность каждому, независимо от уровня технических навыков и бюджета, создавать профессионально выглядящий видеоконтент. Мы стремимся упростить и ускорить процесс создания видео, автоматизируя рутинные задачи и предоставляя пользователям интуитивно понятные инструменты. В Lumen5 я работаю над ключев
27.12.2024 Создатели видеоконтента получили гранты от VK

Координационный совет выбрал победителей программы грантовой поддержки VK для создателей видеоконтента. Финансирование получит 21 проект авторов сообществ «ВКонтакте» из Бурятии, Татарстана, Липецкой, Тульской, Ульяновской, Московской областей и других регионов России. Об этом CNew
19.12.2024 CDN от Serverspace ускоряет загрузку видеоконтента на 31%

Облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, провел тестирование загрузки видеоконтента через российский CDN-сервер. В результате качество и скорость доставки материалов до конечных пользователей возросла на 31% по сравнению с аналогичными показателями при использова
10.12.2024 Исследование компании «Мовавика»: как зарабатывают российские видеоблогеры после отключения рекламы на YouTube

е Google об отключении монетизации для российских Youtube-каналов, интерес пользователей к созданию видеоконтента продолжает расти. Большую роль тут играют российские видеоплатформы, развивающи
28.11.2024 Выпускники НГУ создают технологию для повышения качества видеоконтента с использованием нейросетей — Anti-Jackal

Команда выпускников НГУ работает над созданием инновационного веб-приложения для повышения качества видеоконтента. Разработка включает в себя алгоритмы, которые проверяют разрешение изображения, удаляют шумы и артефакты на видео. Приложение будет работать на удаленных серверах, обеспечивая вы
24.10.2024 VK: любимый видеоконтент россиян – что смотрят разные поколения

Сервис «VK Видео» рассказал, какой видеоконтент выбирают россияне разных поколений. Зумеры предпочитают музыку, миллениалы — юмор, а люди старше 45 лет смотрят кино. Об этом CNews сообщили представители VK. Опрос выполнен методо
06.09.2024 Исследование: большинство детей смотрит видеоконтент на видеохостингах

руясь на вкусы ребенка, а 18% родителей выбирают видео по своему усмотрению. Самым популярным типом видеоконтента среди детей стали российские мультфильмы и мультсериалы — об этом заявили 26% р
06.09.2024 Serverspace запустила услугу Video on Demand

оступна для всех клиентов. VoD предоставляет возможность пользователям запрашивать и воспроизводить видеоконтент в качественном формате в любое время независимо от их географического местополож
29.08.2024 VK создала облачную библиотеку видеоконтента

loud. Его объем превысил 1,5 эксабайта или более 1,5 миллиардов гигабайт. Это крупнейшая библиотека видеоконтента среди российских платформ, утверждают в VK. В хранилище собран весь контент «VK
22.08.2024 VK построила 150 узлов CDN для ускорения доставки видеоконтента

стало возможным благодаря доступу к запрашиваемому контенту из соседнего CDN-узла с кэш-сервисами вне зависимости от локации. В компания VK также сообщают о том, что такое улучшение скорости доставки видеоконтента стало своевременным с учетом роста количества пользователей ВКонтакте и увеличением объема трафика VK Видео. С начала 2024 г. трафик, кстати вырос, почти на треть, а некоторые кат
07.03.2024 В МТУСИ разработана студия производства виртуального видеоконтента

лизована в среде Unreal Engine (UE), позволяющей обеспечивать высокую степень детализации, качества видеоконтента и реалистичности. Дополнительно использованы технология VR, трехмерная графика

04.12.2023 МТС запустила бета-версию новой пользовательской платформы видеоконтента Nuum

же в магазинах приложений App Store и Google Play. Уже сейчас в Nuum можно найти большое количество видеоконтента от блогеров и креаторов, которые активно тестируют продукт, среди них: Андрей С
22.11.2023 Создана первая российская нейросеть, умеющая генерировать видеоролики

Вместо изображения – видеоролик Сбербанк сообщил CNews о запуске своей новейшей нейросети Kandinsky Video, способн
12.10.2023 Нейросеть Kandinsky научилась создавать анимационные видеоролики

т предложит на выбор 16 вариантов анимации сцены, а после этого нейросеть сгенерирует анимированный видеоролик. Также доступна генерация составных сцен: пользователь может ввести несколько текс
04.09.2023 Платформа «VK видео» объявила о полноформатном запуске мобильного приложения

«VK видео», платформа для просмотра видеоконтента, объявила о выходе из бета-версии и официальном запуске. Пользователям приложен
04.09.2023 «VK Видео» вышла из бета-версии и официально запустилась

фициальный запуск VK объявила о выходе из бета-версии и официальном запуске платформы для просмотра видеоконтента «VK Видео». Об этом CNews сообщили представители компании. Пользователи получат
05.04.2023 «Газпром-медиа холдинг» запускает новый сервис для распознавания видеоконтента Video Tagging System

«Газпром-медиа холдинг» объявляет о запуске сервиса автоматического распознавания и тегирования видеоконтента Video Tagging System. Он разработан телеканалом «Пятница!» и компанией «ГПМ дата» — единым центром управления большими данными активов «Газпром-медиа холдинга». Об этом CNews сооб
27.02.2023 Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM
13.12.2022 Рекламодатели «Яндекса» смогут повышать конверсионность, встраивая карточки с информацией о бренде, товарах или услугах прямо в видеоролики

ставители «Яндекса». Увидеть карточки товаров в ролике смогут даже пользователи, которые досмотрели видеоролик: в потоковом видео карусель становится финальным кадром после показа. «Карусель в

24.05.2022 Топовые экшн-камеры 2022 года: выбор ZOOM
10.01.2022 «М.Видео-Эльдорадо»: виниловые проигрыватели становятся товарами массового спроса
23.12.2021 Xiaomi и «М.Видео» открыли первый совместный шоурум в Москве
24.11.2021 Как сделать резервную копию данных в WhatsApp, Facebook и других соцсетях
22.11.2021 «М.видео» добавила в мобильное приложение функцию вызова продавца к полке магазина
19.11.2021 Napoleon IT разработала платформу для публикации авторского видеоконтента Trueline

16 ноября 2021 г. состоялся релиз новой международной социальной сети Trueline для передачи правдивой информации. Платформу для публикации авторского видеоконтента разработала компания Napoleon IT. Trueline – это платформа для публикации авторского видеоконтента, в которой не будет фильтров и fake news. Главная особенность и отличие о
21.10.2021 М.Видео-Эльдорадо за девять месяцев увеличила GMV на 15,4%, продажи через мобильную платформу выросли на 100,4%
06.10.2021 «М.видео» обновила поисковые возможности онлайн-платформ
30.09.2021 «Яндекс» создал «убийцу» TikTok
22.09.2021 Как выбрать IP-камеру для дачи и следить за своим участком
13.09.2021 4 способа скачать видео из Instagram

сть небольшая вероятность, что любой из этих методов может перестать работать, хотя бы временно.Как скачать видео на iPhone На iPhone проще всего загружать видео из Instagram через Быстрые Кома
20.08.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: спрос на игровые ноутбуки вырос на 27% за последний год
11.08.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: беспроводные модели наушников впервые лидируют на российском рынке
10.08.2021 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: роботы захватывают российский рынок пылесосов
05.08.2021 В приложении «Яндекс» появилась лента коротких видео из «Дзена»

Публикаций - 7892, упоминаний - 9005

Видеоконтент и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 1007
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 584
Google LLC 12687 481
Samsung Electronics 11064 466
Apple Inc 13154 396
Microsoft Corporation 25774 391
Sony 6739 373
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 286
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 247
EA - Electronic Arts 1317 236
Yandex - Яндекс 9215 212
Meta Platforms - Facebook 4621 208
Intel Corporation 12811 192
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 189
Huawei 4675 188
Ростелеком 10948 172
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 168
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 164
Новый диск 963 159
Nvidia Corp 4002 151
LG Electronics 3735 148
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 147
Telegram Group 2940 134
X Corp - Twitter 2938 131
Xiaomi - Сяоми 2231 129
9594 129
VK - Mail.ru Group 3602 124
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 118
Canon 1439 114
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 110
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 106
Acer Group - Acer Inc 2776 103
HP Inc. 5883 99
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 98
HTC Corporation 1512 96
Philips 2099 92
Cisco Systems 5372 89
Toshiba Corporation 2980 88
Lenovo Group 2446 86
Qualcomm Technologies 1974 83
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 101
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 95
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 88
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 81
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 81
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 69
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 56
Carl Zeiss AG 307 51
Walt Disney Company 647 49
Россети Ленэнерго 1699 48
Warner Bros. International Television Distribution 289 40
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 39
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 35
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 34
TÜV Rheinland Group 181 28
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 27
Связной ГК 1401 27
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 27
101Hotels.com 456 26
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 26
Warner 540 25
Альфа-Банк 1979 25
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 24
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 24
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 23
Почта России ПАО 2370 22
Vimeo - Видеохостинг 71 22
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 21
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 21
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 21
Block - Square 203 21
Dixis - Диксис - Dиксис 371 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 19
Совкомбанк Совесть 279 19
Газпром ПАО 1493 18
ГПБ - Газпромбанк 1273 18
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 17
Евросеть 1421 17
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 130
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 126
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 90
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 72
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 63
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 49
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 48
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 48
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 46
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 45
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 41
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 37
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 37
Судебная власть - Judicial power 2500 31
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 30
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 29
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 27
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 22
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 22
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 22
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 19
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 16
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 15
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 13
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 12
Федеральное казначейство России 1949 12
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 149
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 146
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 106
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 31
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 13
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 11
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 7
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 7
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 6
Единая Россия - Политическая партия 321 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 5
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 5
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 4
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 4
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 4
Apache Software Foundation - ASF 231 4
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 4
Аль-Каида - террористическая организация 67 4
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 3
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 3
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 3
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 3
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 3
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 3
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 1462
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1281
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 1127
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1046
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 1022
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 967
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 957
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 916
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 876
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 851
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 832
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 826
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 808
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 805
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 776
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 771
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 729
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 728
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 705
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 663
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СФУ - Сибирский федеральный университет 99 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 130
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 45
День молодёжи - 27 июня 1087 45
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 42
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 35
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 30
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 26
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 26
CeBIT 614 23
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Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 19
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Международный женский день - 8 марта 418 17
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 12
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 11
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 10
Связь-Экспокомм 276 10
CSTB Telecom & Media 83 9
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 8
Intel Developer Forum - IDF 317 8
Единый день голосования 143 7
CNews AWARDS - награда 571 7
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 7
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 7
Photokina 60 6
Red Dot Design Award 57 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 5
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 4
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 4
Samsung Forum 14 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
ИгроМир 125 3
Фотофорум 48 3
Leipzig GS - Leipzig Games Convention 11 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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