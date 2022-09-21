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Видеоконтент видеоролик видеозапись видеоизображение видеоблог video content video blog

Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog


21.09.2022 Россияне создали не имеющий аналогов в мире датчик для весового контроля автомобилей 1
21.09.2022 «Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населения 1
20.09.2022 Пользователь Telegram украл и выложил в Сеть исходные коды GTA V и GTA 6 1
19.09.2022 Мир перевернулся. Google Chrome начал без спроса передирать идеи для развития у браузера Microsoft Edge 1
19.09.2022 Лучшие онлайн-доски с поддержкой русского языка: выбор ZOOM 1
16.09.2022 Всемирный день русского единения пройдет в Парке Горького 1
14.09.2022 «Ростелеком» и «Агротек» будут совместно развивать цифровые технологии в АПК 1
14.09.2022 Бывший глава АНО «Цифровая экономика» перешел на работу в «1С» 1
12.09.2022 Импортозамещение теперь не страшно: вышел новый релиз отечественного межсетевого экрана 1
07.09.2022 Vk выпустила свой «Дзен» в собственном новом дизайне 1
02.09.2022 «Мегафон» улучшил качество сети для участников Восточного экономического форума 1
30.08.2022 «Сбер» представил платформу управления медиаконтентом на цифровых экранах для бизнеса «Салют экраны» 1
29.08.2022 Сервис знакомств Mamba запустил аудио и видеозвонки 2
26.08.2022 Разработчик пиратского ПО сдал своего коллегу за то, что тот украл его код 1
25.08.2022 В Приамурье усилили качество и скорость мобильного интернета 1
23.08.2022 Утвержден новый список обязательных к предустановке российских приложений. Доминирует ПО «Яндекса» и VK 1
19.08.2022 «Мегафон» полностью обновил телеком-оборудование в 16 районах Оренбуржья 1
18.08.2022 «Мегафон» обеспечил LTE-сигналом водный путь на остров Кижи 1
18.08.2022 Инженер Microsoft: В Сети есть песня, выводящая из строя ноутбуки 1
17.08.2022 «Сбер» запатентовал технологии по распознаванию дипфейков 1
17.08.2022 «Мегафон» разогнал мобильный интернет на ВДНХ до скорости 5G 1
16.08.2022 Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2022 обеспечила свыше 3,5 млн часов трансляций 1
16.08.2022 Google создал искусственный интеллект с «интуицией» 1
15.08.2022 Малогабаритные IP-камеры STC-IPM8508A марки Smartec с 4К-разрешением 1
15.08.2022 Станислав Ашманов -

Станислав Ашманов, «Наносемантика»: Через 2-3 месяца эксплуатации робот уже приносит пользу

 1
11.08.2022 «Мегафон» обеспечил связью все главные туристические локации Байкала 1
10.08.2022 «Мегафон» увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза 1
09.08.2022 «Яндекс» предложит видео на иностранных языках по запросу на русском и тут же их переведёт 1
05.08.2022 В США могут запретить продажи ПК Acer, Asus, Lenovo и Motorola 1
02.08.2022 Развивать «Мегафон» в Сибири и на Дальнем Востоке будет новый топ-менеджер 1
02.08.2022 Совкомбанк и «Сколково» определили лучших системных аналитиков Sovcombank Challenge 2022 1
01.08.2022 От Маймы до Чемала: «Мегафон» ускорил мобильный интернет на Алтае 1
01.08.2022 Россияне не хотят платить за контент, популярность пиратских сервисов бьет рекорды 1
29.07.2022 На российском рынке ВКС настала эпоха импортозамещения 1
29.07.2022 Высокие скорости мобильного интернета получили жители 10 районов Хабаровского края 1
28.07.2022 Ноглики и Мгачи: где «Мегафон» разогнал скорость мобильного интернета 1
21.07.2022 «Мегафон» за безопасную рыбалку: сеть LTE появилась на Вазузском водохранилище 1
21.07.2022 В WhatsApp заработала «самая востребованная» пользователями функция 1
21.07.2022 «Ростелеком» оборудовал сквер столицы Южного Урала облачным видеонаблюдением и Wi-Fi 1

Публикаций - 8030, упоминаний - 8397

Видеоконтент упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 732
Samsung Electronics 9333 635
Microsoft Corporation 22497 631
Huawei 3222 386
Intel Corporation 11262 361
Yandex - Яндекс 5015 297
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 274
Nvidia Corp 3118 270
LG Electronics 3372 250
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 226
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 224
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 223
Lenovo Group 2077 213
Xiaomi 1095 205
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 182
Элемент ГК - Elementec 1523 154
AMD - Advanced Micro Devices 3661 154
Amazon Inc - Amazon.com 2650 131
IBM - International Business Machines Corp 8941 99
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 91
Telegram Group 805 85
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 77
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 70
BBK OPPO Electronics 281 66
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 969 61
Крок - Croc 1616 52
Бука - Buka Entertaiment 473 44
HP - Hewlett-Packard 3567 40
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 37
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 130 35
SanDisk 311 33
HMD Global - Nokia 128 33
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 33
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 32
BBK Electronics Corp 396 31
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 30
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 28
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 26
Softline - Софтлайн 1870 25
PayPal 634 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 127
Лента - Сеть розничной торговли 912 115
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 108
РЖД - Российские железные дороги 1458 48
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 37
Почта России ПАО 1853 37
Альфа-Банк 1476 33
Газпром ПАО 1008 27
Самолёт ГК 216 22
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 22
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 19
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 17
Техносила - СервисТрейд 239 15
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 14
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 13
LEGO 202 11
Sony Pictures Entertainment 135 10
ПСБ - Промсвязьбанк 682 8
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 7
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 6
IKEA - ИКЕА 124 6
ВкусВилл - Избёнка 68 6
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 5
Sony Music Entertainment 140 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 4
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 3
Мегаполис ТК 152 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 3
Сбер - Кухня на районе 14 3
Mary Kay - Мэри Кэй 88 3
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 14 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания 75 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 350
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 160
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 112
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 92
Президент Российской Федерации 3770 87
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 74
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 58
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 46
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 37
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 34
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 33
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 29
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 18
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 18
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 17
Верховный суд Российской Федерации 709 16
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 14
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 13
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 11
Администрация Президента РФ 904 10
Счётная палата РФ 628 9
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 7
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 7
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 6
Петербургский метрополитен ГУП 73 5
Таможня - Таможенная служба 421 5
Совет при президенте Российской Федерации 55 4
Конституционный суд РФ 79 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 4
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 4
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 2
UK MI6 - Military Intelligence - Secret Intelligence Service MI6 - Секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6 17 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 28
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 9
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 9
Web development - Веб-разработка 0 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 5
Знание - Российское общество 1 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 1215
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 1107
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 1067
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 942
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 874
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 860
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 731
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 625
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 620
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 617
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 595
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 563
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 551
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 528
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 480
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 432
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 426
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 395
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 393
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 388
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 383
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 382
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 349
Автофокус - Автофокусировка 699 343
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 340
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 335
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 330
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 308
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 304
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 283
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 272
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 250
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 231
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 228
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 225
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 214
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 211
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 208
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 195
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 188
Google Android 11959 1124
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 386
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 304
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 263
Linux OS 7669 226
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 186
Apple macOS 1457 168
Microsoft Windows 2000 2856 137
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 115
Microsoft Office 3247 114
Apple iPod 1369 114
Mozilla Firefox - браузер 1738 82
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 73
Microsoft Windows 2104 72
Microsoft Windows 7 1780 70
Microsoft Windows XP 2291 60
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 198 55
Microsoft Xbox One - игровая приставка 246 54
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 316 54
Apple Safari - браузер 743 54
Microsoft DirectX 686 50
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 49
Oracle Java - язык программирования 2554 49
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 48
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 235 47
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 47
Nokia Symbian OS 1388 42
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 41
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 222 41
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 41
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 193 40
Intel Celeron - Серия процессоров 924 39
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 38
Honor SuperCharge 74 37
Google Gmail 802 37
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 35
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 141 33
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 33
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 31
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 31
Путин Владимир 2542 52
Мишустин Михаил 376 19
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 14
Чернышенко Дмитрий 320 12
Гришин Дмитрий 185 9
Резников Олег 14 8
Мельникова Анастасия 197 7
Хинштейн Александр 68 5
Фомин Дмитрий 20 5
Кузнецов Александр 85 4
Гостев Дмитрий 22 4
Массух Илья 202 4
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 4
Комлев Николай 55 3
Глуховский Дмитрий 22 3
Акимов Максим 170 3
Кожевников Алексей 61 3
Садовенко Илья 63 3
Подлеснов Владимир 0 2
Малышев Сергей 49 2
Smith Brad - Смит Брэд 64 2
Абрамов Сергей 69 2
Горелкин Антон 38 2
Жарков Сергей 0 2
Чебышев Дмитрий 0 1
Вайдэр Дмитрий 0 1
Дин Дмитрий 0 1
Постников Дмитрий 0 1
Зелинский Сергей 5 1
Жичин Дмитрий 0 1
Новоселов Олег 0 1
Чижиков Эдуард 0 1
Кузнецова Ольга 10 1
Соболев Сергей 0 1
Gibs Jon - Гибс Джон 3 1
Силкина Елена 11 1
Mercury Freddie - Меркьюри Фредди 0 1
Колодюк Андрей 2 1
Мантуров Денис 66 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 1102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 713
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 263
Япония 10069 254
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 249
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 214
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 207
Земля - планета Солнечной системы 7427 178
Азия - Азиатский регион 3803 97
Китай - Тайвань 2115 77
Америка 2011 77
Беларусь - Белоруссия 3525 75
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 75
Австралия - Австралийский Союз 2791 72
Россия - ПФО - Казань 2085 71
Африка - Африканский регион 2928 67
Россия - СФО - Новосибирск 3269 66
Казахстан - Республика 4467 62
Нидерланды 2197 47
Бразилия - Федеративная Республика 1945 45
Швеция - Королевство 2072 43
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 40
Германия - Берлин 635 39
Россия - Сибирь 1579 37
Солнечная система - Solar system 2236 29
Чехия - Чешская Республика 1053 29
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 25
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 24
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 24
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 22
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 19
Австрия - Австрийская Республика 1020 19
Таиланд - Королевство 671 19
Армения - Республика 1112 18
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 16
Луна - спутник Земли 1184 15
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибы 249 14
Румыния 592 14
Россия - ЦФО - Тульская область 965 13
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 1035
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