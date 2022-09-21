Индексная книга CNews*
Видеоконтент видеоролик видеозапись видеоизображение видеоблог video content video blog
Публикаций - 8030, упоминаний - 8397
Видеоконтент упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 52
|Мишустин Михаил 376 19
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 14
|Чернышенко Дмитрий 320 12
|Гришин Дмитрий 185 9
|Резников Олег 14 8
|Мельникова Анастасия 197 7
|Хинштейн Александр 68 5
|Фомин Дмитрий 20 5
|Кузнецов Александр 85 4
|Гостев Дмитрий 22 4
|Массух Илья 202 4
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 4
|Комлев Николай 55 3
|Глуховский Дмитрий 22 3
|Акимов Максим 170 3
|Кожевников Алексей 61 3
|Садовенко Илья 63 3
|Подлеснов Владимир 0 2
|Малышев Сергей 49 2
|Smith Brad - Смит Брэд 64 2
|Абрамов Сергей 69 2
|Горелкин Антон 38 2
|Жарков Сергей 0 2
|Чебышев Дмитрий 0 1
|Вайдэр Дмитрий 0 1
|Дин Дмитрий 0 1
|Постников Дмитрий 0 1
|Зелинский Сергей 5 1
|Жичин Дмитрий 0 1
|Новоселов Олег 0 1
|Чижиков Эдуард 0 1
|Кузнецова Ольга 10 1
|Соболев Сергей 0 1
|Gibs Jon - Гибс Джон 3 1
|Силкина Елена 11 1
|Mercury Freddie - Меркьюри Фредди 0 1
|Колодюк Андрей 2 1
|Мантуров Денис 66 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 93
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 47
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 36
|Forbes - Форбс 591 27
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 15
|The Register 1286 14
|FT - Financial Times 1118 12
|РИА Новости 766 12
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 11
|DigiTimes - Издание 1284 6
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 4
|Inquirer 462 3
|РБК ТВ - телеканал 59 1
|Discovery Science 0 1
|Discovery Networks 0 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200049, в очереди разбора - 924566.
Создано именных указателей - 93754.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200049, в очереди разбора - 924566.
Создано именных указателей - 93754.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.