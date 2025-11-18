Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog

Представлена ИИ-платформа VTS для интеллектуального анализа видеоконтента ю разработку — VTS (Video Tagging System), инновационную ИИ-платформу для интеллектуального анализа видеоконтента. Решение создано командой ГИД, которая уже доказала эффективность в создании на

3Logic Group оснастила провайдера видеоконтента высокопроизводительным кластером Crusader 3Logic Group успешно завершила проект по внедрению и запуску мощного вычислительного комплекса для одного из ведущих провайдеров видеоконтента. На объекте заказчика был развернут высокопроизводительный кластер под брендом Crusader, состоящий из шести серверных узлов для платформы Video on Demand (VOD). Проект помог заказ

Rutube протестировал размещение видеоконтента в разрешении 8K временные видеокодеки и технологии, чтобы обеспечить максимально комфортный и качественный просмотр видеоконтента для наших зрителей. В ближайшее время на Rutube будет реализована поддержка вид

«Студия Простора» VK запускает биржу видеоконтента пер A101 и Ozon Travel. В веб-версии «Студии Простора» стал доступен функционал заказа и размещения видеоконтента — он позволяет выбирать креаторов по специализации, лайкам, просмотрам портфоли

9 мая 2025 г. видеоконтент на платформах VK будет без рекламы енно разных аудиторий», — отметил директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров. Помимо видеоконтента на площадках VK, метаканал «Дзена», посвященный 80-летию Победы, также будет ра

VK запустил новую грантовую программу для авторов видеоконтента урс идей, оригинальный и качественный контент, профессионализм и соответствие жанру. Экспертное жюри оценивает потенциал роста аудитории проекта и соблюдение правил платформы. Самые креативные авторы видеоконтента получат возможность реализовать свои идеи и поработать с профессиональными продакшн-студиями».

Степан Михайлюк, Lumen5: Мы даем каждому, независимо от навыков и бюджета, возможность создавать профессиональный видеоконтент искусственного интеллекта. Наша миссия — демократизировать видеопроизводство, предоставив возможность каждому, независимо от уровня технических навыков и бюджета, создавать профессионально выглядящий видеоконтент. Мы стремимся упростить и ускорить процесс создания видео, автоматизируя рутинные задачи и предоставляя пользователям интуитивно понятные инструменты. В Lumen5 я работаю над ключев

Создатели видеоконтента получили гранты от VK Координационный совет выбрал победителей программы грантовой поддержки VK для создателей видеоконтента. Финансирование получит 21 проект авторов сообществ «ВКонтакте» из Бурятии, Татарстана, Липецкой, Тульской, Ульяновской, Московской областей и других регионов России. Об этом CNew

CDN от Serverspace ускоряет загрузку видеоконтента на 31% Облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, провел тестирование загрузки видеоконтента через российский CDN-сервер. В результате качество и скорость доставки материалов до конечных пользователей возросла на 31% по сравнению с аналогичными показателями при использова

Исследование компании «Мовавика»: как зарабатывают российские видеоблогеры после отключения рекламы на YouTube е Google об отключении монетизации для российских Youtube-каналов, интерес пользователей к созданию видеоконтента продолжает расти. Большую роль тут играют российские видеоплатформы, развивающи

Выпускники НГУ создают технологию для повышения качества видеоконтента с использованием нейросетей — Anti-Jackal Команда выпускников НГУ работает над созданием инновационного веб-приложения для повышения качества видеоконтента. Разработка включает в себя алгоритмы, которые проверяют разрешение изображения, удаляют шумы и артефакты на видео. Приложение будет работать на удаленных серверах, обеспечивая вы

VK: любимый видеоконтент россиян – что смотрят разные поколения Сервис «VK Видео» рассказал, какой видеоконтент выбирают россияне разных поколений. Зумеры предпочитают музыку, миллениалы — юмор, а люди старше 45 лет смотрят кино. Об этом CNews сообщили представители VK. Опрос выполнен методо

Исследование: большинство детей смотрит видеоконтент на видеохостингах руясь на вкусы ребенка, а 18% родителей выбирают видео по своему усмотрению. Самым популярным типом видеоконтента среди детей стали российские мультфильмы и мультсериалы — об этом заявили 26% р

Serverspace запустила услугу Video on Demand оступна для всех клиентов. VoD предоставляет возможность пользователям запрашивать и воспроизводить видеоконтент в качественном формате в любое время независимо от их географического местополож

VK создала облачную библиотеку видеоконтента loud. Его объем превысил 1,5 эксабайта или более 1,5 миллиардов гигабайт. Это крупнейшая библиотека видеоконтента среди российских платформ, утверждают в VK. В хранилище собран весь контент «VK

VK построила 150 узлов CDN для ускорения доставки видеоконтента стало возможным благодаря доступу к запрашиваемому контенту из соседнего CDN-узла с кэш-сервисами вне зависимости от локации. В компания VK также сообщают о том, что такое улучшение скорости доставки видеоконтента стало своевременным с учетом роста количества пользователей ВКонтакте и увеличением объема трафика VK Видео. С начала 2024 г. трафик, кстати вырос, почти на треть, а некоторые кат

В МТУСИ разработана студия производства виртуального видеоконтента лизована в среде Unreal Engine (UE), позволяющей обеспечивать высокую степень детализации, качества видеоконтента и реалистичности. Дополнительно использованы технология VR, трехмерная графика

МТС запустила бета-версию новой пользовательской платформы видеоконтента Nuum же в магазинах приложений App Store и Google Play. Уже сейчас в Nuum можно найти большое количество видеоконтента от блогеров и креаторов, которые активно тестируют продукт, среди них: Андрей С

Создана первая российская нейросеть, умеющая генерировать видеоролики Вместо изображения – видеоролик Сбербанк сообщил CNews о запуске своей новейшей нейросети Kandinsky Video, способн

Нейросеть Kandinsky научилась создавать анимационные видеоролики т предложит на выбор 16 вариантов анимации сцены, а после этого нейросеть сгенерирует анимированный видеоролик. Также доступна генерация составных сцен: пользователь может ввести несколько текс

Платформа «VK видео» объявила о полноформатном запуске мобильного приложения «VK видео», платформа для просмотра видеоконтента, объявила о выходе из бета-версии и официальном запуске. Пользователям приложен

«VK Видео» вышла из бета-версии и официально запустилась фициальный запуск VK объявила о выходе из бета-версии и официальном запуске платформы для просмотра видеоконтента «VK Видео». Об этом CNews сообщили представители компании. Пользователи получат

«Газпром-медиа холдинг» запускает новый сервис для распознавания видеоконтента Video Tagging System «Газпром-медиа холдинг» объявляет о запуске сервиса автоматического распознавания и тегирования видеоконтента Video Tagging System. Он разработан телеканалом «Пятница!» и компанией «ГПМ дата» — единым центром управления большими данными активов «Газпром-медиа холдинга». Об этом CNews сооб

Рекламодатели «Яндекса» смогут повышать конверсионность, встраивая карточки с информацией о бренде, товарах или услугах прямо в видеоролики ставители «Яндекса». Увидеть карточки товаров в ролике смогут даже пользователи, которые досмотрели видеоролик: в потоковом видео карусель становится финальным кадром после показа. «Карусель в

Napoleon IT разработала платформу для публикации авторского видеоконтента Trueline 16 ноября 2021 г. состоялся релиз новой международной социальной сети Trueline для передачи правдивой информации. Платформу для публикации авторского видеоконтента разработала компания Napoleon IT. Trueline – это платформа для публикации авторского видеоконтента, в которой не будет фильтров и fake news. Главная особенность и отличие о