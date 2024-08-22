VK построила 150 узлов CDN для ускорения доставки видеоконтента

Крупнейшая социальная сеть в России модернизировала Content Delivery Network (CDN)-сеть для повышения скорости загрузки видеоконтента. Серверы, входящие в состав CDN, не являются подобием файловых серверов, на которые контент размещается для последующего скачивания. CDN используются не для хранения контента, а для кэширования на основе конкретных алгоритмов.

Увеличила охват CDN-сети

Компания VK сообщила о расширении инфраструктуры распределенной CDN-сети, объединяющей между собой множество кеширующих контент серверов, расположенных в разных географических точках и укоряющих передачу содержимого веб-ресурсов конечному пользователю. Об этом в конце августа 2024 г. сообщили в пресс-службе компании.

CDN-сети - это географически распределенная сетевая инфраструктура, обеспечивающая быструю доставку контента пользователям веб-сервисов и сайтов. Входящие в состав CDN cерверы географически располагаются таким образом, чтобы сделать время ответа для пользователей сайт или же сервиса минимальным. CDN используется не только для раздачи статики в строгом смысле слова: распределение контента по многочисленным серверам в разных точках планеты помогает обеспечивать доступность в периоды пиковых нагрузок. В течение последних 15 лет широкое распространение в интернете получил еще один тип контента - стриминговый (многочисленные сервисы потокового аудио и видео, которые в наши дни имеют огромную популярность и миллионную, если не миллиардную, аудиторию). Раздача сегодня является еще одним распространенным сценарием использования CDN. Как правило, для подгрузки контента из CDN используются две популярные технологии: GeoDNS и AnyCast.

Фотобанк Фотодженика - Vadymvdrobot VK расширила охват CDN-сети в связи с ростом VK Видео

Представим себе веб-сервис, которым пользуются люди на всей территории России. Основные серверы расположены в Санкт-Петербурге, а пользователи находятся в самых разных географических точках: в Краснодаре (2,6 тыс. км от Санкт-Петербурга), Новосибирске (3,8 тыс. км), Иркутске (5,6 тыс. км) или Владивостоке (9,6 тыс. км). Чем дальше пользователь находится от оригинального сервера, тем больше время ‎оригинального ответа. На заре рунета, в самом начале 2000 г., жители Южно-Сахалинска или Петропавловска-Камчатского могли дожидаться полной загрузки простой веб-страницы полновесные пять, а то и все десять минут.

В компании VK заявили о том, что им удалось охватить все федеральные округа России и страны СНГ с помощью 150 CDN-узлов. Скорость загрузки выросла в среднем от 20% до 30%. Это стало возможным благодаря доступу к запрашиваемому контенту из соседнего CDN-узла с кэш-сервисами вне зависимости от локации.

В компания VK также сообщают о том, что такое улучшение скорости доставки видеоконтента стало своевременным с учетом роста количества пользователей ВКонтакте и увеличением объема трафика VK Видео. С начала 2024 г. трафик, кстати вырос, почти на треть, а некоторые категории видео показали даже рост трафика в несколько раз. Например, детская видеопродукция стала популярнее в 4,5 раза, а видео про спорт - в пять раз, а вот просмотры развлекательных видео вообще выросли более чем в 10 раз.

«Пропускная способность стыков с операторами связи выросла вдвое по сравнению с 2023 годом. А производительность сети VK до 40 ТБ/с», - сказала заместитель вице-президента VK Елена Якупова.

Этих параметров будет достаточно, даже если в ближайшее время аудитория ВКонтакте удвоится. Смотреть видео в VK можно без задержек, а также быстро решать множество других задач.

Рекорды по аудитории

За последний год ВКонтакте запустила сотни продуктовых и технологических обновлений, значительно улучшила рекомендательные алгоритмы. Это позволило социальной сети нарастить аудиторию и увеличить ее вовлеченность и активность на ИТ-платформе. По данным компания VK, в марте 2023 г. ежедневная аудитория ВКонтакте в России выросла до 53,6 млн (+12% год к году), что стало новым рекордом по посещаемости.

Одним из драйверов роста в начале года стали VK Клипы. В январе прошлого года сервис радикально улучшил качество рекомендаций. Это позволило увеличить на 30% время, которое проводит пользователь за просмотром клипов, и число просмотров на 17%. В общей сложности в феврале 2023 г. просмотры в VK Клипах выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, а время просмотры клипов - в 3,2 раза. Благодаря продуктовым и технологическим обновлениям VK Клипы впервые достигли пикового значения в 1,1 млрд просмотров в сутки.

По итогам января и февраля количество просмотров увеличилось на 46% год к году. Растут и другие сервисы взаимодействия пользователей. За первые два месяца 2023 г. количество комментариев на площадке увеличилось на 43% по сравнению с 2022 г., а число подтвержденных запросов на добавление в друзья повысилось на 40% год к году.

По данным компания VK, за счет активной работы с сообществами и улучшению рекомендательных алгоритмов авторы ВКонтакте смогли значительно увеличить свои заработки в социальной сети. За 2022 г. сообщества, использующие официальные инструменты монетизации (партнерская программа, монетизация видео, VK Donut), заработали рекордные 4 млрд руб. Также в 2022 г. доходы создателей контента с помощью VK Donut выросли в 2,9 раза, до 440 млн руб. Выросло в целом и количество пабликов - в декабре 2022 г. число активных авторских пабликов достигло 2 млн (+13% год к году).

Благодаря продуктовым и технологическим улучшением ВКонтакте демонстрирует рост по всем основным направлениям, а социальной сетью ежемесячно пользуется уже 86% всей аудитории рунета.