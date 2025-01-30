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VK Donut

VK Donut


30.01.2025 Выплаты авторам контента в «Вконтакте» выросли на 28% 1
19.11.2024 Исследование «ВКонтакте»: четверть пользователей донатных сервисов финансово поддерживают авторов образовательного и художественного контента 1
22.08.2024 VK построила 150 узлов CDN для ускорения доставки видеоконтента 1
26.12.2023 Epicstars: цифры декабря подтвердили устойчивый рост российской блогосферы 1
18.09.2023 Пользователи «Вконтакте» смогут благодарить авторов разовыми пожертвованиями 1
17.11.2022 Более четверти россиян поддерживают авторов контента в интернете 1
08.11.2022 Авторы и сообщества «Вконтакте» за год увеличили заработок на 88% 1
01.07.2022 «Вконтакте» тестирует расширение партнерской программы монетизации для сообществ 1
15.06.2022 «Вконтакте» поможет начинающим стримерам: соцсеть запустила программу поддержки для авторов прямых трансляций 1
28.04.2022 «Вконтакте» подвела итоги I квартала 2022 года 1
03.03.2022 «Вконтакте» подвела итоги 2021 г.: 72,5 млн пользователей в России и 1,2 млрд просмотров видео в день 1
02.08.2021 «Вконтакте» открывает сообществам ранний доступ к монетизации видео 1
29.07.2021 Выручка «Вконтакте» выросла на 35%, ежедневные просмотры видео достигли 1 млрд 1
16.07.2021 «Вконтакте» представила возможность публиковать клипы от имени сообществ 1
31.05.2021 «Вконтакте» запускает звонки от сообществ 1
04.03.2021 Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 1
26.10.2020 «Вконтакте» рассказала о росте выручки на 13%, рекорде в «Клипах» и ключевых обновлениях 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

VK Donut и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3917 17
VK - Mail.ru Group 3456 4
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 37 3
My.Games Venture Capital - MGVC 13 2
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 2
Deus Craft 7 2
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 2
Alibaba Group 422 1
Apple Inc 12109 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 1
Прогноз 1651 1
Swag Masha 6 1
Pixonic 21 1
My.Games - Allods Team 3 1
Samsung Electronics 10269 1
LG Electronics 3616 1
Nintendo 758 1
BIT.Games 9 1
VK - Учи.ру - Тетрика 12 1
Patreon 10 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2897 1
Yandex - Яндекс 7364 1
Telegram Group 2002 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 273 1
VK - Mail.ru Group - BeIngame 2 1
Лента - Сеть розничной торговли 2084 7
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 3
Ситимобил - Служба такси 159 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7330 2
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 2
О2О Холдинг 56 2
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 2
Связной ГК 1370 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1631 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 156 1
X5 Group - Перекрёсток 546 1
ВкусВилл - Избёнка 157 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1337 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
Верный - торговая сеть 291 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Быстроном 5 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 6 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 38 1
101Hotels.com 456 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Государственный Дарвиновский музей 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 969 1
Яндекс - Бери Заряд! 19 1
Data monetization - Монетизация данных 1628 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10522 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12041 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4756 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8009 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11150 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3862 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6974 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2242 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4490 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5013 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5050 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24185 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17083 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1613 3
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 26 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1745 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15741 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4119 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3005 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8570 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 354 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6570 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21168 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7391 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2903 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 383 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 550 1
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 316 1
Google Android - приложения и разработчики 592 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13944 1
Робототехника - Collaborative robot - cobot - Коллаборативный робот - кобот 38 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2973 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50571 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24164 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7103 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3468 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6042 1
VK Mini Apps 58 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1792 5
VK Combo 83 5
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 4
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 4
VK Connect 21 4
VK Видео - Mail.Ru Видео 160 4
Ситимобил - Такси ВКонтакте 11 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Еда Вконтакте 8 3
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 63 3
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 2
My.Games 69 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 247 2
Google Android 14013 1
Apple iOS 7817 1
VK - Mail.Ru myTarget 145 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4037 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 61 1
Pixonic War Robots 20 1
Hustle Castle 12 1
Alibaba Group - AliExpress Plus - Global Digital Commerce Group 5 1
Сбер - СберПрайм 45 1
Left to Survive - компьютерная игра 8 1
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 16 1
Love Sick: Interactive Stories - игра 4 1
Conqueror's Blade - Компьютерная игра 3 1
Zero City - игра 7 1
Deus Craft - Grand Hotel Mania 7 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 1
My.Games - Allods Team - Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 100 1
VK - Mail.Ru Почта 350 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 49 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 587 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 303 1
Google Android TV 316 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Добродеев Борис 95 2
Исагулова Элина 31 1
Гришин Дмитрий 209 1
Тоболь Александр 39 1
Рузанова Дарья 2 1
Якупова Елена 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144552 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17406 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43232 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14122 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17055 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52139 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7440 1
Ближний Восток 2944 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2422 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3107 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1567 1
Турция - Турецкая республика 2356 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2670 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 914 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 326 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1575 1
Россия - СФО - Новосибирск 4302 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1957 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48080 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3488 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16317 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10952 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29107 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2106 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 855 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3657 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7494 2
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1638 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4670 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 725 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 658 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1205 2
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 162 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2655 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18532 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4822 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5007 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4368 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24124 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 158 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51120 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 287 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9958 1
HoReCa - Навынос - Блюда для употребления за пределами заведения - Без учета доставки продуктов питания и заказов 16 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 384 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6980 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2590 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1586 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2381 1
Зоология - наука о животных 2608 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13532 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 384 1
Английский язык 6639 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10965 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1742 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 3
AdIndex 7 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 2
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1218 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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