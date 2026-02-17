Число авторов в «VK Видео» достигло 400 тысяч

Количество авторов платформы «VK Видео» достигло 400 тыс., увеличившись за год более чем в два раза. Число просмотров видео выросло в 1,7 раза, а время смотрения –– в 1,9 раза. Всего авторы загрузили в 2,8 раза больше видеоконтента, чем годом ранее. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Лидерами роста по числу авторов в 2025 г. стали категории «развлечения», прибавив 94% блогеров, «детский и семейный контент» — 89%, «гейминг» — 93% креаторов, «новостной и политический контент» — 38%. На эти категории приходится две трети всего времени просмотра видео на платформе.

В топе по динамике прироста аудитории выделяются крупные блогеры и авторские проекты на разные тематики, увеличившие число подписчиков на сотни тысяч человек.

Лидеры по приросту подписчиков за последний год: Влад Бумага А4, категория «Детский контент» – 3930000 подписчиков (+1 млн); творческое объединение «Одиннадцать», категория «Культура» – 1100000 подписчиков (+1 млн); Елена Ландэ, категория «Кулинария» 910000 подписчиков (+900 тыс.); кухня наизнанку, категория «Кулинария» – 1220000 подписчиков (+510 тыс.); Марат Ка / Академия Декорирования, категория DIY – 385000 подписчиков (+380 тыс.); Татьяна Мужицкая, категория «Психология» – 278000 подписчиков (+276 тыс.).

Вместе с числом подписчиков и просмотров увеличились доходы авторов платформы. За год средний доход вырос в 4,5 раза, наибольшие выплаты пришлись на категории «Детский контент», «Игры» и «Новости». На платформе запущены основная программа монетизации и VK Donut. Аудитория может поддерживать автора напрямую — делать ежемесячные взносы, безвозмездно или в обмен на эксклюзивные видео.

«Одним из фокусов «VK Видео» является развитие авторского блока, чтобы креаторам было проще находить свою аудиторию и масштабироваться. Мы последовательно работали с сообществом авторов, улучшили личный кабинет, расширили тематические вертикали, усовершенствовали рекомендации и поиск», — отметил вице-президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин. — «В результате количество новых авторов на платформе постоянно увеличивается. Этой зимой на платформе появилось 70 тыс.новых креаторов, которые уверенно прошли онбординг и уже набирают аудиторию в «VK Видео». В 2026 г. мы продолжим развивать авторское направление — от продуктовых решений и рекомендаций до инструментов монетизации».