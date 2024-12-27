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Дуксин Николай



27.12.2024 Создатели видеоконтента получили гранты от VK 1
04.12.2024 Сервис «VK Видео» стал доступен на отдельном домене vkvideo.ru 1
01.11.2024 «VK Видео» запускает «Детский режим» на мобильных устройствах 1
18.10.2024 Дети счастливы, родители спокойны: «VK Видео» запускает «Детский режим» 1
17.09.2024 «VK Видео» запускает новую программу монетизации для блогеров и авторов контента 1
10.09.2024 Пользователи «VK Видео» смогут влиять на происходящее на экране: платформа представила интерактивный контент с известными блогерами 1
09.09.2024 Пользователи стали смотреть «VK Видео» на Smart TV в пять раз дольше 1
12.02.2024 Объем нативных интеграций бизнеса на «VK Видео» превысил один млрд рублей в 2023 году 1
09.10.2023 Пользователям «VK музыки» стали доступны музыкальные сниппеты 1
23.01.2023 В «VK музыке» появился раздел «Подкасты» 1
02.06.2022 В VK назначен директор по музыкальным сервисам 2
22.08.2016 Партнер братьев Ротенбергов создает в России единый платный реестр лекарств 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Дуксин Николай и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 11
VK - Mail.ru Group 3455 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 47 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
Zivert 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 5
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 1
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 497 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 265 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 1
Аудиокнига - Audiobook 201 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 1
Podcasts - Подкастинг 256 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 242 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 158 7
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 63 3
Google Android TV 316 2
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
Диденок Кирилл 1 1
Смирнов Александр 75 1
Щербакова Варвара 2 1
Стар Милана 1 1
Ротенберг Борис 9 1
Димитров Андрей 4 1
Путин Владимир 3171 1
Минаева Ксения 1 1
Оболенский Артем 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Смешарики - анимационный сериал для детей 35 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Образование - Edutainment - Эдьютейнмент - технология обучения через развлечение 11 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Forbes - Форбс 817 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
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