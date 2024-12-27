Щербакова Варвара
|27.12.2024
|Создатели видеоконтента получили гранты от VK 1
|05.08.2024
|«Девчонки рулят» вместе с Варварой Щербаковой: МТС Юрент запустил кампанию для привлечения женской аудитории 1
Щербакова Варвара и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group 3455 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
|Диденок Кирилл 1 1
|Дуксин Николай 12 1
|Лебедев Артемий 99 1
|Воробьева Мария 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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