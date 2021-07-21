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Лебедев Артемий


21.07.2021 «Билайн» поддержит улучшение технологии цифрового доступа для незрячих клиентов 1
21.07.2021 «Билайн» поддержит улучшение технологии цифрового доступа для незрячих клиентов 1
17.02.2021 Мобильное приложение «Пятерочки» завоевало серебро в конкурсе «Золотое приложение» 1
20.01.2021 «Ростелеком» открыл флагманский салон связи нового формата в Москве 1
29.08.2020 Наталью Касперскую и Артемия Лебедева наградили медалями «За заслуги перед Отечеством» 5
29.05.2020 Honor представила флагманские смартфоны серии Honor 30. Цены 1
15.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Кто и как пытался взять под контроль Рунет 1
31.03.2015 В 2015 в Москве появится 20 торговых автоматов "Все сам" 1
13.10.2014 Тест ультрабука Lenovo Thinkpad X1 Carbon: верность традициям 1
27.11.2013 «Билайн» обновил официальный сайт 1
17.06.2013 «Билайн» запустил обновленную систему самообслуживания для физических лиц 1
25.04.2013 «Альфа-банк» обновил онлайн-банкинг. Вместо IBM теперь Oracle 1
07.02.2013 «М.Видео» меняет логотип и дизайн 1
06.02.2013 «М.Видео» изменил логотип и дизайн 1
15.11.2012 Логотип «Эльбы» от «Студии Артемия Лебедева» ушел с молотка за 212 тыс. руб. 1
12.11.2012 «СКБ Контур» запустил свой новый сервис для малого бизнеса — «Бухгалтерия.Контур» 2
25.09.2012 9 октября пройдет бесплатный форум «Ударим СЭДом по бездорожью, разгильдяйству и непрозрачным бизнес-процессам!» 2
18.11.2011 Две недели без подзарядки: обзор самого "долгоживущего" смартфона Philips V816 1
03.08.2011 Основатель «Право.ру» продает стартапы оптом 1
20.04.2011 Лучшими веб-студиями Рунета признали «Студию Артемия Лебедева», РБК СОФТ и Actis Wunderman 1
29.03.2011 Ноутбук с двумя экранами: Acer Iconia-484G64is 1
13.10.2010 «Студия Артемия Лебедева» откроет офис в Нью-Йорке 1
13.05.2010 Компьютер-клавиатура Asus EeeKeyboard вышла в продажу. ФОТО 1
12.03.2010 «Контент Мастер» готовит к выпуску новое навигационное ПО Shturmann 1
05.11.2009 «Яндекс» оставил блоги без рейтинга 1
23.10.2009 Есть такая техника! Обзор российских бытовых приборов 1
23.09.2009 На ЖЖ теперь можно заработать деньги 1
21.08.2009 Мат в ЖЖ могут запретить 2
17.06.2009 Дмитрий Медведев проведет совещание в «Лаборатории Касперского» 1
09.12.2008 Телевизор в DVD-плеере: тест "гибрида" BBK 1
01.11.2008 Артемий Лебедев переделает сайт «Газпрома» 1
23.10.2008 В ЖЖ заблокировали сотню топ-блоггеров 1
16.10.2008 Артемий Лебедев возглавит «Живой журнал» 2
26.09.2008 Лебедев создал русский аналог iPhone 3
26.09.2008 iPhone-подобный мобильник от Артемия Лебедева 1
17.07.2008 Артемий Лебедев открывает магазин в Нью-Йорке 3
15.07.2008 Артемий Лебедев госпитализирован с пулевым ранением 2
19.03.2008 BBK DV925HD: DVD-проигрыватель HD-формата 1
26.02.2008 Дизайн современных микроволновых печей 1
05.12.2007 BBK DL377SI - первый в мире DVD плеер-слайдер 2

Публикаций - 42, упоминаний - 57

Лебедев Артемий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
Yandex - Яндекс 4103 2
Microsoft Corporation 11168 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
Криптонит НПК - Научно-производственная компания 12 1
Navitel - Навител Навигатор 254 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 223 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
CompanyMedia 111 1
BT Group - British Telecommunications 88 1
SpyLOG 17 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Газпром ПАО 524 1
Нэклис-Банк 15 1
Студия Артемия Лебедева 21 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Реклама.ру 1 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 796 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 216 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 363 1
Ультрабук - тонкий и лёгкий ноутбук 52 1
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 100 1
Microsoft Windows 7 1662 2
Google Android 10751 2
Microsoft Windows 10 6676 1
Microsoft Windows Live 121 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 211 1
AMD Radeon Vega Graphics - Серия видеокарт 18 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Apple iOS 5742 1
Apple macOS X 907 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
Huawei Honor Magic-Link 9 1
Huawei Honor Watch Magic - Умные часы 13 1
Huawei Honor Magic Earbuds - Наушники 4 1
Huawei Honor Magicbook - серия ноутбуков 27 1
Huawei Honor 30 - Серия смартфонов 27 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Волож Аркадий 181 2
Путин Владимир 1828 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Осеевский Михаил 221 1
Волошин Александр 7 1
Ивашкович Мария 1 1
Савинский Вячеслав 1 1
Дворкович Аркадий 169 1
Сурков Владислав 59 1
Солдатов Алексей 77 1
Рейман Леонид 422 1
Никифоров Николай 1126 1
Нигай Карина 1 1
Чуйков Иван 1 1
Басов Алексей 80 1
Биленко Михаил 7 1
Касперская Наталья 199 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Европа Западная 618 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Европа 3788 1
Украина 3398 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - Петропавловск-Камчатский 142 1
Россия - Ярославль 407 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Пермь 743 1
Северная Америка 1416 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Интернет-экономика - форум 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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