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Лебедев Артемий

СОБЫТИЯ


04.02.2026 Коллаборация для красоты и пользы: Артемий Лебедев и «Русклимат» представили совместный проект

рная технология обеспечивает низкий уровень шума — всего 19 дБ. «Свежий воздух для меня — это главнейшая потребность в жизни. Если в пространстве нечем дышать, никакой дизайн его не спасет», — сказал Артемий Лебедев. Артемий Лебедев протестировал устройство и рассказал о влиянии инженерных решений и дизайна на комфорт в помещениях в рамках лекции «Воздух, который бесит, и воздух, кот
29.08.2020 Наталью Касперскую и Артемия Лебедева наградили медалями «За заслуги перед Отечеством»

Госнаграды за развитие Рунета Президент России Владимир Путин наградил Артемия Лебедева, руководителя «Студии Артемия Лебедева» и Наталью Касперскую, гендире
02.05.2014 Apple патентует улучшенную клавиатуру Артемия Лебедева
18.07.2013 Just5 и Артемий Лебедев обновили супермодный мобильник и замахнулись на смартфон

и коричневом (хаки) цветах. По словам главы Just5, за дизайн новой линейки мобильников «Студии Лебедева» заплатили немного «Кирпичный» дизайн для четвертой версии Just5 brick был разработан в «Студии Артемия Лебедева», о чем извещает штампованная надпись на торце устройства. Президент Just5 Михаил Николаев в разговоре с CNews охарактеризовал затраты на дизайн «Студии Лебедева» как «копеечны
15.11.2012 Логотип «Эльбы» от «Студии Артемия Лебедева» ушел с молотка за 212 тыс. руб.

tHave, созданному в сентябре 2012 г. На прошлой неделе «СКБ Контур» организовала интернет-аукцион, выставив на торги набор для быстрого запуска стартапа. Главным лотом стал логотип «Эльбы» от «Студии Артемия Лебедева». Торги проводились непосредственно на площадке блога Артемия Лебедева. Стартовая цена лота составила всего 999 руб. В ходе торгов цена логотипа выросла более чем в 200,
20.04.2011 Лучшими веб-студиями Рунета признали «Студию Артемия Лебедева», РБК СОФТ и Actis Wunderman

еб-студий в 2010 г. В этом году число участников было увеличено в 2 раза, но состав лидеров остался практически неизменным, что говорит о стабильной ситуации на рынке, отмечают авторы отчета. «Студия Артемия Лебедева» в 2010 г. стала лидером «Рейтинга Рунета». Компания номер один прошлогоднего рейтинга Actis Wunderman оказалась в этом году на третьей позиции, а РБК СОФТ поднялась, соответст
13.10.2010 «Студия Артемия Лебедева» откроет офис в Нью-Йорке

Известный дизайнер Артемий Лебедев в своем блоге на платформе «Живой журнал» сообщил о том, что его студия планирует открыть собственный офис в Нью-Йорке. «В связи со скорым открытием нашего офиса в Нью-Йорке нам
01.11.2008 Артемий Лебедев переделает сайт «Газпрома»

Компания «Газпром» объявила о том, что в конкурсе на модернизацию ее сайта победила студия «ДизайнРу», генеральным директором которой является Артемий Лебедев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова источника в «Газпроме». Ранее, в начале 2008 г., «Газпром» уже объявлял конкурс на усовершенствование своего сайта, но он был п
16.10.2008 Артемий Лебедев возглавит «Живой журнал»

Дизайнер Артемий Лебедев сообщил о том, что получил предложение быть консультирующим представителем издательского дома «Коммерсант» в компании «Суп» и «стать главным» по блог-сервису «Живой журнал». Об

26.09.2008 iPhone-подобный мобильник от Артемия Лебедева

Дизайн-студия Артемия Лебедева опубликовала описание очередного продукта своего творчества, на этот раз, принадлежащего к сектору высоких технологий. Scartel – такое название получил прототип нового мобильно
17.07.2008 Артемий Лебедев открывает магазин в Нью-Йорке

Студия Артемия Лебедева собирается открыть свой первый фирменный магазин за пределами «европейской ч
15.07.2008 Артемий Лебедев госпитализирован с пулевым ранением

Дизайнер Артемий Лебедев уже около недели находится в московской Городской клинической больнице №1, со
20.11.2007 Студия Артемия Лебедева сделала «Евросеть»

«Евросеть» объявила о запуске нового интерфейса интернет-магазина компании (www.euroset.ru). Новый онлайн-магазин был разработан Студией Артемия Лебедева. Новый магазин «Евросеть» отличается более современным и дружелюбным дизайном, говорится в пресс-релизе. Максимально удобная навигация и простая система заказов товара предоста
27.06.2007 Дизайн для Nokia: Лебедев хлопнул дверью

Как стало известно CNews, финский производитель мобильных телефонов — компания Nokia — расторг контракт с дизайн-студией Артемия Лебедева. Сегодня на официальном сайте Лебедева появилось сообщение о случившемся. Студия представила происшедшее как результат собственной инициативы. Однако источник CNews в Студии со
15.09.2006 Артемия Лебедева засудят за нарушения патента?

анского научного центра РАН Гамид Халидов объявил о своем решении прекратить переговоры со «Студией Артемия Лебедева» по поводу продажи лицензии на свои изобретения, сообщает республиканское ин
04.11.2004 Артемий Лебедев - киберсквоттер?

унете муссируется тема выставления Артемием Лебедевым на продажу 47 доменных имен. На сайте «Студии Артемия Лебедева» вывешено объявление, которое гласит: «Мы являемся владельцами разных доменн
08.04.2003 Артемий Лебедев судится с латвийскими плагиаторами

На прошлой неделе "Студия Артемия Лебедева" подала в рижский суд иск о защите авторских прав против завода Latvijas Keramika. Поводом послужил выпуск латвийским производителем стилизованной керамической кружки, напомина
08.12.1998 Назначен новый координатор по маркетингу Студии Артемия Лебедева

В Студии Артемия Лебедева решением маркетинговых вопросов и консультациями теперь будет заниматься Настасья Савина, ранее занимавшая пост координатора по маркетингу в российском представительстве Inform

Публикаций - 110, упоминаний - 120

Лебедев Артемий и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Microsoft Corporation 25775 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
InterTrust - ИнтерТраст 336 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Intel Corporation 12811 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
BBK Electronics Corp 332 5
Google LLC 12690 5
Samsung Electronics 11065 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
9594 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Philips 2099 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
РиК Компьютерс - R&K Computers - РиК Консалтинг - R&K Consulting - РИК R.&K. 19 3
Mitsumi Electric 15 3
Ростелеком 10948 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Sony 6739 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
D-Link - Д-Линк Трейд 395 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Polymedia - Полимедиа 158 3
Nvidia Corp 4002 2
Just5 10 2
SVEN - Oy Sven Scandinavia Ltd - SVEN Audio 49 2
InFocus 70 2
Новый диск 963 2
Парадигма 169 2
Intelvision - Интелвижен Групп 23 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - СитиЛайн - Cityline 37 2
Quantum Art - Квантум Арт 10 2
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 2
RAD Academy - Русская Академия Дизайна 2 2
Articul Media Group - Артикул Медиа - Articul Technology - Артикул Продакшн 7 2
Студия Артемия Лебедева 101 68
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Альфа-Банк 1979 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Евросеть 1421 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Everland - социальный бизнес-проект 19 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 2
Максимус 28 2
Daewoo 104 2
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Веста 52 1
Tiger Global Management 44 1
Национальные приоритеты АНО 27 1
Dyson 157 1
Реклама.ру 1 1
Anywayanyday - AWAD - Энивейэнидей Тур 35 1
ЭФКО ГК 31 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Бирюса КЗХ - Красноярский завод холодильников 6 1
Айсберг - Смоленский завод холодильников 3 1
Arthur Andersen 64 1
Daikin Industries 64 1
CreditPilot - КредитПилот 26 1
Лесные дали - пансионат 19 1
Студия Дмитрия Кирсанова 1 1
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 14
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
Наушники - Headphones 4479 10
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 6
Joystick - Джойстик 1149 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 6
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 5
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 5
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 11
Microsoft Windows 16882 6
Microsoft Windows XP 2431 5
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 5
Nvidia Optimus 198 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
Microsoft Windows XP Home 196 4
Apple iPad 4012 4
Google Android 15244 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Xerox - Lexmark Color Jetprinter - Lexmark Photo All-in-one 28 3
Western Digital - WD EB 3 3
Acer AL - серия ЖК-мониторов 37 3
Microsoft Trekker Wheel 3 3
Mustek BearPaw - Mustek Be@rPaw 11 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Intel Celeron - Серия процессоров 979 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
СКБ Контур - Контур.Эльба 87 2
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
BBK DV - серия DVD-плееров. 13 2
BBK DL - серия DVD-плееров 8 2
Microsoft Windows Mobile 6 250 2
Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - Цифровой ID 53 2
Apple iOS 8583 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 65 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 2
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 154 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 2
IBM FileNet 140 2
Яндекс.Пробки 69 1
Microsoft Office 2010 157 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 1
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 1
Носик Антон 106 7
Бурбаев Тимур 4 4
Подоляка Юрий 6 4
Рейман Леонид 1065 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Путин Владимир 3454 3
Сурков Владислав 73 3
Ширшов Павел 76 2
Велихов Евгений 36 2
Линев Андрей 25 2
Минаев Сергей 15 2
Вертоградов Владимир 29 2
Бугаенко Андрей 13 2
Березовский Борис 24 2
Алешкин Сергей 65 2
Мартынов Родион 4 2
Дробышевская Алена 11 2
Буланцев Дмитрий 7 2
Саркисов Артём 2 2
Вишневский Константин 4 2
Граденко Михаил 56 2
Ермилов Дмитрий 2 2
Шихалиев Фрэнк 7 2
Капустина Алена 4 2
Азбуханов Айрат 2 2
Лисовец Валерий 2 2
Симонова Анна 2 2
Касперская Наталья 319 2
Волож Аркадий 268 2
Чубайс Анатолий 222 2
Галкин Николай 140 2
Клименко Герман 51 2
Иванов Максим 17 2
Боярский Сергей 49 2
Горячева Анастасия 4 2
Щиров Илья 45 2
Мартынова Елена 90 2
Воробьева Мария 17 2
Савинский Вячеслав 1 1
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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