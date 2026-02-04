Коллаборация для красоты и пользы: Артемий Лебедев и «Русклимат» представили совместный проект рная технология обеспечивает низкий уровень шума — всего 19 дБ. «Свежий воздух для меня — это главнейшая потребность в жизни. Если в пространстве нечем дышать, никакой дизайн его не спасет», — сказал Артемий Лебедев. Артемий Лебедев протестировал устройство и рассказал о влиянии инженерных решений и дизайна на комфорт в помещениях в рамках лекции «Воздух, который бесит, и воздух, кот

Наталью Касперскую и Артемия Лебедева наградили медалями «За заслуги перед Отечеством» Госнаграды за развитие Рунета Президент России Владимир Путин наградил Артемия Лебедева, руководителя «Студии Артемия Лебедева» и Наталью Касперскую, гендире

Just5 и Артемий Лебедев обновили супермодный мобильник и замахнулись на смартфон и коричневом (хаки) цветах. По словам главы Just5, за дизайн новой линейки мобильников «Студии Лебедева» заплатили немного «Кирпичный» дизайн для четвертой версии Just5 brick был разработан в «Студии Артемия Лебедева», о чем извещает штампованная надпись на торце устройства. Президент Just5 Михаил Николаев в разговоре с CNews охарактеризовал затраты на дизайн «Студии Лебедева» как «копеечны

Логотип «Эльбы» от «Студии Артемия Лебедева» ушел с молотка за 212 тыс. руб. tHave, созданному в сентябре 2012 г. На прошлой неделе «СКБ Контур» организовала интернет-аукцион, выставив на торги набор для быстрого запуска стартапа. Главным лотом стал логотип «Эльбы» от «Студии Артемия Лебедева». Торги проводились непосредственно на площадке блога Артемия Лебедева. Стартовая цена лота составила всего 999 руб. В ходе торгов цена логотипа выросла более чем в 200,

Лучшими веб-студиями Рунета признали «Студию Артемия Лебедева», РБК СОФТ и Actis Wunderman еб-студий в 2010 г. В этом году число участников было увеличено в 2 раза, но состав лидеров остался практически неизменным, что говорит о стабильной ситуации на рынке, отмечают авторы отчета. «Студия Артемия Лебедева» в 2010 г. стала лидером «Рейтинга Рунета». Компания номер один прошлогоднего рейтинга Actis Wunderman оказалась в этом году на третьей позиции, а РБК СОФТ поднялась, соответст

«Студия Артемия Лебедева» откроет офис в Нью-Йорке Известный дизайнер Артемий Лебедев в своем блоге на платформе «Живой журнал» сообщил о том, что его студия планирует открыть собственный офис в Нью-Йорке. «В связи со скорым открытием нашего офиса в Нью-Йорке нам

Артемий Лебедев переделает сайт «Газпрома» Компания «Газпром» объявила о том, что в конкурсе на модернизацию ее сайта победила студия «ДизайнРу», генеральным директором которой является Артемий Лебедев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова источника в «Газпроме». Ранее, в начале 2008 г., «Газпром» уже объявлял конкурс на усовершенствование своего сайта, но он был п

Артемий Лебедев возглавит «Живой журнал» Дизайнер Артемий Лебедев сообщил о том, что получил предложение быть консультирующим представителем издательского дома «Коммерсант» в компании «Суп» и «стать главным» по блог-сервису «Живой журнал». Об

iPhone-подобный мобильник от Артемия Лебедева Дизайн-студия Артемия Лебедева опубликовала описание очередного продукта своего творчества, на этот раз, принадлежащего к сектору высоких технологий. Scartel – такое название получил прототип нового мобильно

Артемий Лебедев открывает магазин в Нью-Йорке Студия Артемия Лебедева собирается открыть свой первый фирменный магазин за пределами «европейской ч

Артемий Лебедев госпитализирован с пулевым ранением Дизайнер Артемий Лебедев уже около недели находится в московской Городской клинической больнице №1, со

Студия Артемия Лебедева сделала «Евросеть» «Евросеть» объявила о запуске нового интерфейса интернет-магазина компании (www.euroset.ru). Новый онлайн-магазин был разработан Студией Артемия Лебедева. Новый магазин «Евросеть» отличается более современным и дружелюбным дизайном, говорится в пресс-релизе. Максимально удобная навигация и простая система заказов товара предоста

Дизайн для Nokia: Лебедев хлопнул дверью Как стало известно CNews, финский производитель мобильных телефонов — компания Nokia — расторг контракт с дизайн-студией Артемия Лебедева. Сегодня на официальном сайте Лебедева появилось сообщение о случившемся. Студия представила происшедшее как результат собственной инициативы. Однако источник CNews в Студии со

Артемия Лебедева засудят за нарушения патента? анского научного центра РАН Гамид Халидов объявил о своем решении прекратить переговоры со «Студией Артемия Лебедева» по поводу продажи лицензии на свои изобретения, сообщает республиканское ин

Артемий Лебедев - киберсквоттер? унете муссируется тема выставления Артемием Лебедевым на продажу 47 доменных имен. На сайте «Студии Артемия Лебедева» вывешено объявление, которое гласит: «Мы являемся владельцами разных доменн

Артемий Лебедев судится с латвийскими плагиаторами На прошлой неделе "Студия Артемия Лебедева" подала в рижский суд иск о защите авторских прав против завода Latvijas Keramika. Поводом послужил выпуск латвийским производителем стилизованной керамической кружки, напомина