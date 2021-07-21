Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Лебедев Артемий
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Публикаций - 42, упоминаний - 57
Лебедев Артемий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
|Волож Аркадий 181 2
|Путин Владимир 1828 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Осеевский Михаил 221 1
|Волошин Александр 7 1
|Ивашкович Мария 1 1
|Савинский Вячеслав 1 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Сурков Владислав 59 1
|Солдатов Алексей 77 1
|Рейман Леонид 422 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Нигай Карина 1 1
|Чуйков Иван 1 1
|Басов Алексей 80 1
|Биленко Михаил 7 1
|Касперская Наталья 199 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769529, в очереди разбора - 673213.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769529, в очереди разбора - 673213.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru