Чубайс Анатолий

«Роснано» впервые наказало детище Чубайса, принесшее свыше 10 миллиардов убытка. Сумма взыскания: 700 тыс. рублей айса» Напомним, компания «Пластик лоджик» известна в первую очередь провалившимся проектом, который Анатолий Чубайс (на тот момент глава «Роснано») лично представлял Владимиру Путину (на тот мо

Детище Чубайса получит сотни миллиардов за счет новых технологий ции в свободном обращении — 34,24%. В 1998 г. известный советский и российский политический деятель Анатолий Чубайс был назначен председателем правления РАО «ЕЭС России». Считается, что за перв

Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова нвестиций в проекты с участием партнеров составил 590 млрд руб., а объем продаж — свыше 2 трлн руб. Анатолий Чубайс покидает «Роснано», которое возглавлял с 2008 года При этом Президент признал

Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС вым членом совета директоров может стать председатель правления управляющей компании (УК) «Роснано» Анатолий Чубайс. Он может быть избран в качестве независимого директора. Роль Чубайса в истор

Первый директор «Роснано» и предшественник Чубайса избежал 10-летнего срока и прекратил уголовное дело в отношении экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда, чье кресло позже занял Анатолий Чубайс, и бывшего финдиректора компании Святослава Понурова. Меламед и Понуров являл

Проект чехла для iPhone с дисплеями от «планшета Чубайса» провалился у нового поколения электронных пластиковых дисплеев. Позже в рамках эксперимента в российских школах начали внедрять электронные учебники Plastic Logic 100 for Education, также известные как «планшет Чубайса». Позже Plastic Logic отказалась от производства учебников (причины этого неизвестны) и заморозила проект российского завода. Конец финансовой подзарядки Что касается проекта Popslate,

Арестован первый директор «Роснано» — предшественник Чубайса чной должности в «Российской корпорации нанотехнологий» (бренд «Роснано»), и чье кресло позже занял Анатолий Чубайс. В офисе «Композита» проведен обыск. Об этом сообщила пресс-служба «Роснано».

История связи: как Чубайс чуть не погубил «Ростелеком» этой истории. Не стали комментировать ее и в пресс-службе ОАО «Роснано», которое сейчас возглавляет Анатолий Чубайс. Отметим, что в прошлом году Наум Мардер, покинув Минкомсвязи, стал вице-през

Эксперимент: «Планшет Чубайса» ломается чаще всех о с большим отрывом, оказался Pocketbook - 0,32% устройств. В 2011 г. глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс демонстрировал устройство Plastic Logic 100, созданный одноименной британской

Plastic Logic и «Роснано» отказались от «планшета Чубайса» и от завода в Зеленограде tic Logic 100 был представлен главой «Роснано» Анатолием Чубайсом Владимиру Путину в ноябре 2011 г. Чубайс показал его премьеру в качестве перспективного электронного учебника. Одновременно с о

Зам Чубайса под Новый год продал «Билайн» неизвестному покупателю 11 г. замглавы госкорпорации «Роснано» Олег Киселев (председателем правления госкорпорации является Анатолий Чубайс) продал за $111 млн принадлежащие ему 123,6 млн привилегированных акций Vimpe

CNews TV. Новости из будущего: планшет «Березка», аватар Чубайса и роботы в «Роснефти» Зачем Владимиру Путину планшет «Березка», как голографические аватары помогают Анатолию Чубайсу, почему президент «Роснефти» недоволен засильем роботов, а депутаты Госдумы – развитием краудсорсинга? CNews фантазирует на тему использования технологий будущего в российских

Зама Чубайса обвинили в фиктивной покупке акций «Билайна» ев. О Sparrowhill Trading стало известно этим летом, когда офшор одолжил $108 млн кипрской компании Forrielite, принадлежащей зампреду правления ОАО «Роснано» Олегу Киселеву (главой компании является Анатолий Чубайс). Деньги Киселеву потребовались для покупки за $101 млн у холдинга Altimo (телекоммуникационной «дочки» «Альфа-групп») 123,6 привилегированных акций Vimpelcom, оператора сети «Б

Медведев, Чубайс, Дворкович, Обама, Шварценеггер и другие - о Стиве Джобсе своем Twitter’е. «О Джобсе: На Востоке говорят: достигший вершины теряет смысл. Но кто больше изменяет мир: великие политики или великие предприниматели?», - прокомментировал событие глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Глава Microsoft Стив Баллмер (Steve Ballmer): «Я хочу выразить глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Стива Джобса, одного из основателей нашей отрасли и истинного прови

Что такое «планшет Чубайса». Подробности, ФОТО, ВИДЕО айса», и изучил его пользовательскую документацию. Напомним, что 18 августа 2011 г. глава «Роснано» Анатолий Чубайс на встрече с Владимиром Путиным продемонстрировал ему устройство, которое наз

Первый в мире тест "планшета Чубайса" Глава Роснано Анатолий Чубайс вместе со своей инициативой школьных ридеров оказался в центре внимания совсе

Какой планшет Чубайс показал Путину? Подробности 18 августа 2011 г. Анатолий Чубайс на встрече с Владимиром Путиным представил премьер-министру планшетный компью

Зам Чубайса ради «Билайна» занял $108 млн Заместитель председателя правления Роснано Олег Киселев (главой госкорпорации является Анатолий Чубайс) взял кредит на $108 млн для приобретения акций Vimpelcom (оператор сети «Билайн»), говорится в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам США. Принадлежащий ему кипрский

Зам Чубайса купил акции “Билайна” на $101 млн омог "Альфа-групп" снизить долю в Vimpelcom и выкупил их акции за $101 млн Впоследствии дело было прекращено, Киселев вернулся в Россию и с 2009 г. является заместителем главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Сам Киселев был не доступен для комментариев. О своем намерение снизить долю в Vimpelcom холдинг Altimo объявил еще в апреле. Теперь доля россиян снизилась в Vimpelcom с 31% д

Чубайс открыл первое нанопроизводство в Москве. ФОТО странами сбыта являются США, Япония, Канада, страны Европы и Юго-Восточной Азии. Свою текущую долю на мировом рынке компания оценивает примерно в 2,5%. Открывая производство в Москве, глава «Роснано» Анатолий Чубайс отметил, что перед РМТ стоит задача к 2015 г. занять около 10% рынка. Выручка РМТ в 2010 г. составила 146 млн руб. К 2015 г. компания рассчитывает достичь показателя в 1,3 млрд

Чубайс будет строить магазин будущего без «Ситроникса» н. - Мы предлагали его сменить, но «Роснано» отказалось». Проект «Магазин будущего» глава «Роснано» Анатолий Чубайс анонсировал прошлой осенью. За 5 лет предполагалось создать по всей России се

Чубайс собрал полный цикл производства чипов дставитель концерна Sitronics Карина Абагян. Если ЭЛВИС подружится с «Микроном», то в наноколлекции Чубайса окажется маленький российский Intel Представители Роснано и гендиректор ЭЛВИСа Яросла

Чубайс добрался до ИТ услуги также будут оказываться и проектным компаниям). Для создания дочерней ИТ-компании "Роснано" Анатолий Чубайс привлек топ-менеджеров, реализовавших подобный проект в НК "Юкос" Второе напр

Президент РФ наградил А.Чубайса орденом за вклад в нанотехнологии России Дмитрий Медведев подписал указ о награждении генерального директора госкорпорации "Роснано" Анатолия Чубайса орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, пишет РБК. Таким образом о

А.Чубайс представит поправки в Налоговый кодекс РФ по поддержке инновационных производств Глава госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс до конца февраля 2010г. представит на рассмотрение правительства комплекс поп

А.Чубайс призвал российский бизнес приобретать за рубежом высокотехнологичные компании Анатолий Чубайс призвал российский бизнес приобретать за рубежом высокотехнологичные компании. Свою то

CNews TV. Микросхемы 90 нм: Чубайс выделил миллиарды "Ситрониксу" В России появится производство микросхем по технологии 90 нм. Инвестиционный договор о создании промышленной линии для выпуска таких микрочипов подписали генеральный директор ГК «Роснано» Анатолий Чубайс и председатель совета директоров АФК Система Владимир Евтушенков. Документ был подписан на заводе Микрон в подмосковном Зеленограде в присутствии Владимира Путина.смотреть на CN

Чубайс выделил миллиарды на «Ситроникс». Путин наблюдал Генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков подписали инвестиционный договор по созданию серийного производства интегральных схем на основе технологии с п

Чубайс инвестирует в российское оптоволокно ованное волокно на основе фотонных кристаллов. 2 октября 2009 г. на «Сарансккабеле» глава «Роснано» Анатолий Чубайс также интересовался выпуском силовых кабелей напряжением до 500 кВ. Для их пр

А.Чубайс: ситуация вокруг СШ ГЭС не повлияет на финансирование "Роснано" Глава Российской корпорации нанотехнологий ("Роснано") Анатолий Чубайс считает, что ситуация вокруг Саяно-Шушенской ГЭС не повлияет на степень финан

Главу РОСНАНО зовут в Госдуму держать ответ за Саяно-Шушенскую ГЭС заседаний бывшего главу РАО "ЕЭС России", нынешнего генерального директора госкорпорации "Роснано" Анатолия Чубайса, сообщает РБК. Об этом сообщил сегодня журналистам по итогам третьего заседа

Чубайс ускорит USB до 40Гбит/с Наблюдательной совет «Роснано», главой которой является Анатолий Чубайс, одобрил участие госкорпорации в проекте по созданию производства арсенид гал

Чубайс нашел 6,5 млрд для «Ситроникса» начало реализации данного производства было перенесено на 2010 г. «Роснано» изначально не планировала заниматься поддержкой микроэлектронной промышленности, но в прошлом году госкорпорацию возглавил Анатолий Чубайс, изменивший позицию по этому вопросу. О переговорах между «Роснано» и «Ситрониксом» CNews писал еще в конце прошлого года. Аналитик «Финам» Владислав Кочетков предполагает, что

ОАО "РИК" выступит соинвестором по проекту РОСНАНО и Группы ОНЭКСИМ ликанская инвестиционная компания» (ОАО «РИК»). Свои подписи под документом поставили глава РОСНАНО Анатолий Чубайс и генеральный директор ОАО «РИК» Александр Федотов.

Глава РОСНАНО примет участие в Петербургском международном экономическом форуме 2009 Генеральный директор РОСНАНО Анатолий Чубайс примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пр

«Роснано» инвестирует в RFID €21 млн ия RFID-систем произойдет снижение складских затрат, а также сокращение потерь от воровства на 40%. Анатолий Чубайс возглавил рабочую группу по исследованию и развитию рынка RFID в России Также

А.Чубайс: продукция отечественной наноиндустрии гарантированно безопасна огий, послужит успешному развитию работ в перспективных направлениях российской науки и техники", - заявил в своем обращении к участникам выставки председатель правления, генеральный директор РОСНАНО Анатолий Чубайс. Корпорация представила на выставке экспонаты в области современных средств измерения и контроля функциональных характеристик и безопасности нанопродукции и нанотехнологий, прох

В РФ создадут производство оптических чипов с объемом продаж до 300-400 млн. долларов пов с объемом продаж до $300-400 млн. Об этом сегодня в Москве журналистам сообщил глава корпорации Анатолий Чубайс, пишет РБК. По его словам, с такой заявкой в "Роснано" обратилась американска

"Роснано" поручено подготовить предложения по развитию инновационной экономики ционной экономики. Об этом сегодня сообщил журналистам по итогам заседания комиссии глава "Роснано" Анатолий Чубайс, пишет РБК. "Нам поручили не только инвестировать инновационные проекты, но и