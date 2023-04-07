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Чубайс Анатолий

СОБЫТИЯ


07.04.2023 «Роснано» впервые наказало детище Чубайса, принесшее свыше 10 миллиардов убытка. Сумма взыскания: 700 тыс. рублей

айса» Напомним, компания «Пластик лоджик» известна в первую очередь провалившимся проектом, который Анатолий Чубайс (на тот момент глава «Роснано») лично представлял Владимиру Путину (на тот мо
01.06.2021 Детище Чубайса получит сотни миллиардов за счет новых технологий

ции в свободном обращении — 34,24%. В 1998 г. известный советский и российский политический деятель Анатолий Чубайс был назначен председателем правления РАО «ЕЭС России». Считается, что за перв
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова

нвестиций в проекты с участием партнеров составил 590 млрд руб., а объем продаж — свыше 2 трлн руб. Анатолий Чубайс покидает «Роснано», которое возглавлял с 2008 года При этом Президент признал
18.05.2020 Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС

вым членом совета директоров может стать председатель правления управляющей компании (УК) «Роснано» Анатолий Чубайс. Он может быть избран в качестве независимого директора. Роль Чубайса в истор
27.01.2020 Первый директор «Роснано» и предшественник Чубайса избежал 10-летнего срока

и прекратил уголовное дело в отношении экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда, чье кресло позже занял Анатолий Чубайс, и бывшего финдиректора компании Святослава Понурова. Меламед и Понуров являл
20.03.2017 Проект чехла для iPhone с дисплеями от «планшета Чубайса» провалился

у нового поколения электронных пластиковых дисплеев. Позже в рамках эксперимента в российских школах начали внедрять электронные учебники Plastic Logic 100 for Education, также известные как «планшет Чубайса». Позже Plastic Logic отказалась от производства учебников (причины этого неизвестны) и заморозила проект российского завода. Конец финансовой подзарядки Что касается проекта Popslate,

02.07.2015 Арестован первый директор «Роснано» — предшественник Чубайса

чной должности в «Российской корпорации нанотехнологий» (бренд «Роснано»), и чье кресло позже занял Анатолий Чубайс. В офисе «Композита» проведен обыск. Об этом сообщила пресс-служба «Роснано».
17.12.2013 История связи: как Чубайс чуть не погубил «Ростелеком»

этой истории. Не стали комментировать ее и в пресс-службе ОАО «Роснано», которое сейчас возглавляет Анатолий Чубайс. Отметим, что в прошлом году Наум Мардер, покинув Минкомсвязи, стал вице-през
10.09.2012 Эксперимент: «Планшет Чубайса» ломается чаще всех

о с большим отрывом, оказался Pocketbook - 0,32% устройств. В 2011 г. глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс демонстрировал устройство Plastic Logic 100, созданный одноименной британской
17.05.2012 Plastic Logic и «Роснано» отказались от «планшета Чубайса» и от завода в Зеленограде

tic Logic 100 был представлен главой «Роснано» Анатолием Чубайсом Владимиру Путину в ноябре 2011 г. Чубайс показал его премьеру в качестве перспективного электронного учебника. Одновременно с о
09.01.2012 Зам Чубайса под Новый год продал «Билайн» неизвестному покупателю

11 г. замглавы госкорпорации «Роснано» Олег Киселев (председателем правления госкорпорации является Анатолий Чубайс) продал за $111 млн принадлежащие ему 123,6 млн привилегированных акций Vimpe
11.11.2011 CNews TV. Новости из будущего: планшет «Березка», аватар Чубайса и роботы в «Роснефти»

Зачем Владимиру Путину планшет «Березка», как голографические аватары помогают Анатолию Чубайсу, почему президент «Роснефти» недоволен засильем роботов, а депутаты Госдумы – развитием краудсорсинга? CNews фантазирует на тему использования технологий будущего в российских

01.11.2011 Зама Чубайса обвинили в фиктивной покупке акций «Билайна»

ев. О Sparrowhill Trading стало известно этим летом, когда офшор одолжил $108 млн кипрской компании Forrielite, принадлежащей зампреду правления ОАО «Роснано» Олегу Киселеву (главой компании является Анатолий Чубайс). Деньги Киселеву потребовались для покупки за $101 млн у холдинга Altimo (телекоммуникационной «дочки» «Альфа-групп») 123,6 привилегированных акций Vimpelcom, оператора сети «Б
06.10.2011 Медведев, Чубайс, Дворкович, Обама, Шварценеггер и другие - о Стиве Джобсе

своем Twitter’е. «О Джобсе: На Востоке говорят: достигший вершины теряет смысл. Но кто больше изменяет мир: великие политики или великие предприниматели?», - прокомментировал событие глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Глава Microsoft Стив Баллмер (Steve Ballmer): «Я хочу выразить глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Стива Джобса, одного из основателей нашей отрасли и истинного прови
12.09.2011 Что такое «планшет Чубайса». Подробности, ФОТО, ВИДЕО

айса», и изучил его пользовательскую документацию. Напомним, что 18 августа 2011 г. глава «Роснано» Анатолий Чубайс на встрече с Владимиром Путиным продемонстрировал ему устройство, которое наз
12.09.2011 Первый в мире тест "планшета Чубайса"

Глава Роснано Анатолий Чубайс вместе со своей инициативой школьных ридеров оказался в центре внимания совсе
19.08.2011 Какой планшет Чубайс показал Путину? Подробности

18 августа 2011 г. Анатолий Чубайс на встрече с Владимиром Путиным представил премьер-министру планшетный компью
14.06.2011 Зам Чубайса ради «Билайна» занял $108 млн

Заместитель председателя правления Роснано Олег Киселев (главой госкорпорации является Анатолий Чубайс) взял кредит на $108 млн для приобретения акций Vimpelcom (оператор сети «Билайн»), говорится в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам США. Принадлежащий ему кипрский
06.06.2011 Зам Чубайса купил акции “Билайна” на $101 млн

омог "Альфа-групп" снизить долю в Vimpelcom и выкупил их акции за $101 млн Впоследствии дело было прекращено, Киселев вернулся в Россию и с 2009 г. является заместителем главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Сам Киселев был не доступен для комментариев. О своем намерение снизить долю в Vimpelcom холдинг Altimo объявил еще в апреле. Теперь доля россиян снизилась в Vimpelcom с 31% д
18.05.2011 Чубайс открыл первое нанопроизводство в Москве. ФОТО

странами сбыта являются США, Япония, Канада, страны Европы и Юго-Восточной Азии. Свою текущую долю на мировом рынке компания оценивает примерно в 2,5%. Открывая производство в Москве, глава «Роснано» Анатолий Чубайс отметил, что перед РМТ стоит задача к 2015 г. занять около 10% рынка. Выручка РМТ в 2010 г. составила 146 млн руб. К 2015 г. компания рассчитывает достичь показателя в 1,3 млрд

22.04.2011 Чубайс будет строить магазин будущего без «Ситроникса»

н. - Мы предлагали его сменить, но «Роснано» отказалось». Проект «Магазин будущего» глава «Роснано» Анатолий Чубайс анонсировал прошлой осенью. За 5 лет предполагалось создать по всей России се
05.10.2010 Чубайс собрал полный цикл производства чипов

дставитель концерна Sitronics Карина Абагян. Если ЭЛВИС подружится с «Микроном», то в наноколлекции Чубайса окажется маленький российский Intel Представители Роснано и гендиректор ЭЛВИСа Яросла
29.06.2010 Чубайс добрался до ИТ

услуги также будут оказываться и проектным компаниям). Для создания дочерней ИТ-компании "Роснано" Анатолий Чубайс привлек топ-менеджеров, реализовавших подобный проект в НК "Юкос" Второе напр
21.06.2010 Президент РФ наградил А.Чубайса орденом за вклад в нанотехнологии

России Дмитрий Медведев подписал указ о награждении генерального директора госкорпорации "Роснано" Анатолия Чубайса орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, пишет РБК. Таким образом о
05.02.2010 А.Чубайс представит поправки в Налоговый кодекс РФ по поддержке инновационных производств

Глава госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс до конца февраля 2010г. представит на рассмотрение правительства комплекс поп
23.12.2009 А.Чубайс призвал российский бизнес приобретать за рубежом высокотехнологичные компании

Анатолий Чубайс призвал российский бизнес приобретать за рубежом высокотехнологичные компании. Свою то
09.10.2009 CNews TV. Микросхемы 90 нм: Чубайс выделил миллиарды "Ситрониксу"

В России появится производство микросхем по технологии 90 нм. Инвестиционный договор о создании промышленной линии для выпуска таких микрочипов подписали генеральный директор ГК «Роснано» Анатолий Чубайс и председатель совета директоров АФК Система Владимир Евтушенков. Документ был подписан на заводе Микрон в подмосковном Зеленограде в присутствии Владимира Путина.смотреть на CN
09.10.2009 Чубайс выделил миллиарды на «Ситроникс». Путин наблюдал

Генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков подписали инвестиционный договор по созданию серийного производства интегральных схем на основе технологии с п
07.10.2009 Чубайс инвестирует в российское оптоволокно

ованное волокно на основе фотонных кристаллов. 2 октября 2009 г. на «Сарансккабеле» глава «Роснано» Анатолий Чубайс также интересовался выпуском силовых кабелей напряжением до 500 кВ. Для их пр
06.10.2009 А.Чубайс: ситуация вокруг СШ ГЭС не повлияет на финансирование "Роснано"

Глава Российской корпорации нанотехнологий ("Роснано") Анатолий Чубайс считает, что ситуация вокруг Саяно-Шушенской ГЭС не повлияет на степень финан
05.10.2009 Главу РОСНАНО зовут в Госдуму держать ответ за Саяно-Шушенскую ГЭС

заседаний бывшего главу РАО "ЕЭС России", нынешнего генерального директора госкорпорации "Роснано" Анатолия Чубайса, сообщает РБК. Об этом сообщил сегодня журналистам по итогам третьего заседа
24.07.2009 Чубайс ускорит USB до 40Гбит/с

Наблюдательной совет «Роснано», главой которой является Анатолий Чубайс, одобрил участие госкорпорации в проекте по созданию производства арсенид гал
09.07.2009 Чубайс нашел 6,5 млрд для «Ситроникса»

начало реализации данного производства было перенесено на 2010 г. «Роснано» изначально не планировала заниматься поддержкой микроэлектронной промышленности, но в прошлом году госкорпорацию возглавил Анатолий Чубайс, изменивший позицию по этому вопросу. О переговорах между «Роснано» и «Ситрониксом» CNews писал еще в конце прошлого года. Аналитик «Финам» Владислав Кочетков предполагает, что

05.06.2009 ОАО "РИК" выступит соинвестором по проекту РОСНАНО и Группы ОНЭКСИМ

ликанская инвестиционная компания» (ОАО «РИК»). Свои подписи под документом поставили глава РОСНАНО Анатолий Чубайс и генеральный директор ОАО «РИК» Александр Федотов.
04.06.2009 Глава РОСНАНО примет участие в Петербургском международном экономическом форуме 2009

Генеральный директор РОСНАНО Анатолий Чубайс примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пр
27.05.2009 «Роснано» инвестирует в RFID €21 млн

ия RFID-систем произойдет снижение складских затрат, а также сокращение потерь от воровства на 40%. Анатолий Чубайс возглавил рабочую группу по исследованию и развитию рынка RFID в России Также
26.05.2009 А.Чубайс: продукция отечественной наноиндустрии гарантированно безопасна

огий, послужит успешному развитию работ в перспективных направлениях российской науки и техники", - заявил в своем обращении к участникам выставки председатель правления, генеральный директор РОСНАНО Анатолий Чубайс. Корпорация представила на выставке экспонаты в области современных средств измерения и контроля функциональных характеристик и безопасности нанопродукции и нанотехнологий, прох
19.05.2009 В РФ создадут производство оптических чипов с объемом продаж до 300-400 млн. долларов

пов с объемом продаж до $300-400 млн. Об этом сегодня в Москве журналистам сообщил глава корпорации Анатолий Чубайс, пишет РБК. По его словам, с такой заявкой в "Роснано" обратилась американска
19.05.2009 "Роснано" поручено подготовить предложения по развитию инновационной экономики

ционной экономики. Об этом сегодня сообщил журналистам по итогам заседания комиссии глава "Роснано" Анатолий Чубайс, пишет РБК. "Нам поручили не только инвестировать инновационные проекты, но и
14.05.2009 РОСНАНО привлекает инвестиционные банки к поиску новых высокотехнологичных проектов за рубежом

Генеральный директор РОСНАНО Анатолий Чубайс встретился с представителями крупнейших инвестиционных банков, работающих в и

Публикаций - 222, упоминаний - 361

Чубайс Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 53 18
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 13
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 12
Ростелеком 10948 10
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 10
Microsoft Corporation 25775 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Apple Inc 13154 7
Intel Corporation 12811 7
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 6
Samsung Electronics 11064 6
Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor 65 5
МегаФон 10742 5
Cisco Systems 5372 5
LG Electronics 3735 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Philips 2099 5
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 4
Google LLC 12688 4
Роснано - Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника - КНЭ 24 4
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 4
Оптоган - Optogan - ЛЕД-Энергосервис 23 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 4
Adobe Systems 1597 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
Роснано - ФИОП - ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - НЦ ТехноСпарк - TechnoSpark 35 3
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 3
Titan Power Solution - Тайтэн Пауэр Солюшн 7 3
Holst Centre 3 3
Мостелеком 76 3
Crocus Technology - Крокус Технолоджи 20 3
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 26
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 11
РВК - Российская венчурная компания 571 10
ОНЭКСИМ ГК 50 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Альфа-Групп 745 6
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 6
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 6
Газпром ПАО 1493 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 5
DST Global - Digital Sky Technologies 229 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Газпромнефть МНПЗ - Московский НПЗ - Московский нефтеперерабатывающий завод 20 4
Мосэнерго ПАО 132 4
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Почта России ПАО 2370 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 3
Химпром 22 3
Роснано - Роснано Капитал 3 3
Sparrowhill Trading 5 3
Медиа-Социум НП 10 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 3
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Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 14
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Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 5
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Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 3
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Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
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Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
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Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 2
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ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 2
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ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 1
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Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 12
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 12
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 11
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 5
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 12
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Microsoft Office 4170 5
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Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 3
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Age of Kings 2 3
Apple iPad 4011 3
Google Android 15243 3
Linux OS 11533 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 2
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 131 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 2
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 24 2
Microsoft Outlook Mobile - Microsoft Pocket Outlook 30 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 2
Microsoft Windows Embedded 208 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 2
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 2
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 2
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 2
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 2
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 69 2
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 2
FBReader 19 2
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 2
Путин Владимир 3454 41
Медведев Дмитрий 1665 21
Евтушенков Владимир 217 11
Чемезов Сергей 147 10
Дворкович Аркадий 216 10
Вексельберг Виктор 155 10
Киселев Олег 37 10
Собянин Сергей 538 10
Иванов Сергей 405 9
Меламед Леонид 150 9
Фурсенко Андрей 128 9
Алфёров Жорес 57 9
Дерипаска Олег 41 8
Сурков Владислав 73 8
Мильнер Юрий 137 8
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Набиуллина Эльвира 123 7
Кириенко Сергей 149 7
Малышев Андрей 13 6
Свинаренко Андрей 15 6
Прохоров Михаил 41 6
Греф Герман 485 6
Фридман Михаил 146 5
Миллер Алексей 21 5
Ковальчук Михаил 24 5
Рейман Леонид 1065 5
Белоусов Андрей 149 4
Мордашов Алексей 64 4
Матвиенко Валентина 117 4
Дмитриев Владимир 38 4
Куликов Сергей 37 4
Ельцин Борис. 99 4
Алекперов Вагит 44 4
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 4
Касенкова Марина 5 4
Никифоров Николай 1138 3
Касперский Евгений 337 3
Кудрин Алексей 125 3
Шохин Александр 36 3
Мантуров Денис 126 3
Россия - РФ - Российская федерация 166167 201
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 65
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 22
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 18
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 16
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 13
Европа 24964 13
Израиль 2856 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 11
Южная Корея - Республика 7052 10
Франция - Французская Республика 8177 10
Япония 13807 9
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Китай - Тайвань 4245 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 5
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 4
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Египет - Арабская Республика 1100 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 135 4
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 56 4
Германия - Саксония - Дрезден 104 4
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 86
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 68
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 60
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 12
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 11
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 8
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 7
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
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Приватизация - форма преобразования собственности 543 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
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КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 5
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 23
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 9
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Известия ИД 770 3
CNews TV 747 3
РИА Новости 1033 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Inquirer 463 2
МНВК - Московская независимая вещательная корпорация 12 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
ZDnet 663 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Ведомости 1466 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
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Crunchbase 74 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
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D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
AP - Associated Press 2007 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Российская газета 290 1
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РБК ТВ - телеканал 83 1
РБК Daily 91 1
The Verge - Издание 619 1
Forbes - Форбс 1002 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
IDTechEx 4 2
NPD DisplaySearch 285 2
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IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Display Supply Chain Consultants 3 1
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
РАН - Российская академия наук 2122 13
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 9
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
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Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 3
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 2
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 17 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 2
Swedish Academy - Kungliga Vetenskapsakademien - Royal Swedish Academy of Sciences - Шведская королевская академия наук 19 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 2
UPM - Universidad Politécnica de Madrid - Technical University of Madrid - Мадридский политехнический университет 6 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
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ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
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РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
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Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
CAS NCNST - National Center for Nanoscience and Technology - Китайский национальный центр нанотехнологий - Национальный центр нанонауки и технологий 2 1
Дубна Государственный университет - Международный университет природы, общества и человека Дубна 9 1
Библиотека Максима Мошкова 17 1
Минобороны РФ - МсСВУ - Московское Суворовское военное училище 4 1
РЭШ - Российская экономическая школа 14 1
ТОГУ ВО ФГБОУ - Тихоокеанский государственный университет - Хабаровский Государственный технический университет - Хабаровский государственный педагогический университет 20 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 8
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