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Чубайс Анатолий


29.06.2021 За хозяевами МТС будет наблюдать знаменитый вице-премьер из девяностых 3
01.06.2021 Детище Чубайса получит сотни миллиардов за счет новых технологий 2
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 14
31.07.2020 Государство дало Чубайсу 2 миллиарда на ИТ 2
18.05.2020 Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС 13
06.05.2020 «Роснано» и «Газпром нефть» вошли в состав учредителей организации «Цифровая экономика» 1
13.03.2020 В России появилось первое производство гибкой электроники 2
10.03.2020 «Роснано» открыла Российский центр гибкой электроники 2
27.01.2020 Первый директор «Роснано» и предшественник Чубайса избежал 10-летнего срока 7
31.10.2019 Андрей Евдокимов, «Байкал Электроникс»: Хотим, чтобы российские процессоры мог купить любой желающий 1
12.09.2018 ДФВТ инвестирует в пилотные инновационные проекты до 350 миллионов рублей 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
20.03.2017 Проект чехла для iPhone с дисплеями от «планшета Чубайса» провалился 1
22.11.2016 Наноцентр «Т-Нано» вышел из компании ОКАС с прибылью 1
26.10.2016 Звуки помешали Дмитрию Медведеву выступить на форуме инноваций. Видео 1
23.12.2015 Наноцентр «Техноспарк» сосредоточился на гибкой электронике 1
29.10.2015 За последние 5 лет доля инновационной продукции в ВВП России практически не изменилась 1
02.07.2015 Арестован первый директор «Роснано» — предшественник Чубайса 4
19.06.2015 «Почта России» будет отслеживать внутрироссийские почтовые отправления с помощью RFID-меток 2
15.05.2015 Минпромторг России, «Роснано» и ФИОП объединили усилия с целью содействия импортозамещению 1
27.08.2014 Букридер ONYX BOOX M96M Zeus — новый, большой, уникальный 1
15.07.2014 Открыт нанотехнологический центр «Дубна» 1
23.05.2014 «Почта России» и «Роснано» создадут систему мониторинга почтовых отправлений 1
17.12.2013 История связи: как Чубайс чуть не погубил «Ростелеком» 2
26.11.2013 Открыт Зеленоградский нанотехнологический центр 1
22.10.2013 «Московская Биржа» и NASDAQ займутся привлечением международных инвесторов 1
11.10.2013 В «Либрусеке» нашлись экстремистские материалы. Провайдеры включают блокировку 1
02.04.2013 «Филипс и Оптоган» запустил производство новых светодиодных светильников 1
10.12.2012 Председателем набсовета фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» стал министр образования Дмитрий Ливанов 1
31.10.2012 Virgin и «Роснано» основали совместный инвестиционный фонд 1
10.09.2012 Эксперимент: «Планшет Чубайса» ломается чаще всех 3
07.08.2012 Экспертный совет при Медведеве: ИТ-бизнес представлен слабо 2
05.07.2012 Московская Биржа и «РВК» создали Russian Innovation IPO Club 1
19.06.2012 Путин создал совет по модернизации экономики и инновационному развитию России 1
17.05.2012 Plastic Logic и «Роснано» отказались от «планшета Чубайса» и от завода в Зеленограде 1
14.05.2012 Plastic Logic и «Роснано» объявили о революционном прорыве в электронике. ФОТО 2
23.04.2012 Заместитель председателя правления «Роснано» покидает компанию 1
05.04.2012 Первый тест в России ридера Onyx Boox i62M Pilgrim: ZOOM.CNews рекомендует 1
02.04.2012 Россия: Первый в мире «гибкий ридер» поступает в продажу 1
09.02.2012 Планшет для китайских госчиновников за полторы тысячи долларов: первый взгляд 1

Публикаций - 106, упоминаний - 201

Чубайс Анатолий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 6
Microsoft Corporation 11095 5
АФК Система ПАО 995 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 4
VK - Mail.ru Group 2483 3
Samsung Electronics 5677 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 3
FlexEnable 2 2
Holst Centre 3 2
РЦГЭ - Российский центр гибкой электроники 2 2
Cisco Systems 2040 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
ТехноСпарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 18 2
Хевел - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 7 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 1
Ситроникс - Sitronics 561 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 1
Orange France Télécom 99 1
Комстар Регионы 89 1
Artek Electronics - Артек Электроникc 1 1
Agfa Gevaert 9 1
Воентелеком 134 1
РТИ 122 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Lenovo Group 1637 1
KPMG - КПМГ 131 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 1
СКБ Контур 416 1
Т-Платформы 274 1
Микрон - Micron 365 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
3748 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 1
РВК - Российская венчурная компания 476 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Интер РАО ПАО 158 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Почта России ПАО 1574 2
Композит 8 1
Алемар 4 1
Concept Group 7 1
Cosmos Hotel Group 10 1
РоснаноМедИнвест - RusnanoMedInvest 2 1
Alium - Алиум 2 1
Чип и Дип 5 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Бинбанк 184 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 157 1
Новамедика 4 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Альфа-Групп 320 1
Газпром нефть 382 1
Boeing 98 1
Роснефть НК 367 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Россети ПАО 168 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Qiwi 783 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Газпром ПАО 521 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Роснано 456 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
Администрация Президента РФ 268 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 3
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 2
Правительство РФ 2205 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Мэр города Москвы 13 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Рособоронэкспорт 34 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
Правительство Москвы 653 1
ДФВТ - Дальневосточный фонд высоких технологий 3 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Союз машиностроителей России 26 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 5
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 900 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
IGZO IPS TFT - Indium Galium Zink Oxide - Оксид индия, галлия и цинка - Полупроводниковый материал для сенсорных панелей 35 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 436 1
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 1
DDR - Double data rate 1069 1
Google Android 10751 3
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
Microsoft Windows Live 119 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Microsoft Excel 436 1
Apple iPhone 7 246 1
Apple iPhone 6 547 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Linux OS 4260 1
Apple macOS 926 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Nvidia GeForce GTX 2067 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Дворкович Аркадий 169 10
Медведев Дмитрий 1434 4
Путин Владимир 1826 4
Собянин Сергей 211 3
Меламед Леонид 61 2
Евтушенков Владимир 130 2
Меламед Александр 38 2
Евтушенков Феликс 15 2
Ковалевич Денис 5 2
Чемезов Сергей 121 2
Чайка Юрий 21 2
Никифоров Николай 1126 2
Волож Аркадий 181 2
Сурков Владислав 59 2
Ельцин Борис Николаевич 27 2
Лисин Владимир 1 1
Островенко Владимир 1 1
Чирахов Владимир 8 1
Потанин Владимир 19 1
Вайно Антон 16 1
Свинаренко Андрей 9 1
Шамалов Николай 2 1
Патрушев Николай 15 1
Федотов Михаил 13 1
Шишханов Михаил 1 1
Мутко Виталий 5 1
Малышев Андрей 8 1
Муров Андрей 3 1
Фурсенко Андрей 27 1
Чекунков Алексей 3 1
Миллер Алексей 13 1
Громов Алексей 5 1
Сечин Игорь 27 1
Алекперов Вагит 6 1
Белова Анна 3 1
Shneider Etienne - Шнайдер Этьен 1 1
Тихонова Катерина 3 1
Шамалов Кирилл 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Галкин Борис 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 9
Европа 3759 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 4
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 3
Великобритания - Кембридж 71 3
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
Беларусь - Белоруссия 2090 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 3
Бельгия - Королевство 398 2
Новая Москва 45 2
Нидерланды 975 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Россия - Владивосток 864 1
Япония 2788 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 499 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
США - Вашингтон 334 1
США - Кремниевая долина 399 1
Казахстан - Республика 2632 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Украина 3372 1
Армения - Республика 688 1
Израиль 721 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Восточная Европа 1679 1
Индия - Республика 2173 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
CAATSA - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
Федеральный закон 211-ФЗ - О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий 4 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Forbes - Форбс 442 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
The Bell - Издание 34 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
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IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 8 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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