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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Чубайс Анатолий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 106, упоминаний - 201
Чубайс Анатолий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дворкович Аркадий 169 10
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Путин Владимир 1826 4
|Собянин Сергей 211 3
|Меламед Леонид 61 2
|Евтушенков Владимир 130 2
|Меламед Александр 38 2
|Евтушенков Феликс 15 2
|Ковалевич Денис 5 2
|Чемезов Сергей 121 2
|Чайка Юрий 21 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Волож Аркадий 181 2
|Сурков Владислав 59 2
|Ельцин Борис Николаевич 27 2
|Лисин Владимир 1 1
|Островенко Владимир 1 1
|Чирахов Владимир 8 1
|Потанин Владимир 19 1
|Вайно Антон 16 1
|Свинаренко Андрей 9 1
|Шамалов Николай 2 1
|Патрушев Николай 15 1
|Федотов Михаил 13 1
|Шишханов Михаил 1 1
|Мутко Виталий 5 1
|Малышев Андрей 8 1
|Муров Андрей 3 1
|Фурсенко Андрей 27 1
|Чекунков Алексей 3 1
|Миллер Алексей 13 1
|Громов Алексей 5 1
|Сечин Игорь 27 1
|Алекперов Вагит 6 1
|Белова Анна 3 1
|Shneider Etienne - Шнайдер Этьен 1 1
|Тихонова Катерина 3 1
|Шамалов Кирилл 2 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Галкин Борис 1 1
|CNews Analytics 1990 2
|IDTechEx 3 2
|IHS iSuppli 274 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru