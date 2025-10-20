Получите все материалы CNews по ключевому слову
FBReader
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
FBReader и организации, системы, технологии, персоны:
|Чубайс Анатолий 215 2
|Шарапов Владимир 1 1
|Жеглов Глеб 5 1
|CNews - ZOOM.CNews 1852 4
|Wikipedia - Википедия 566 2
|Советский спорт 19 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2109 1
|Московский Комсомолец - МК - Газета 30 1
|Комсомольская правда ИД 68 1
|Reg Hardware 91 1
|АиФ - Аргументы и факты 49 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394067, в очереди разбора - 732126.
Создано именных указателей - 184654.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.