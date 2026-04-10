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Honor серия смартфонов

Honor - серия смартфонов

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10.04.2026 В России стартовали продажи смартфона Honor 600 Lite с цельнометаллической рамкой и батареей 6520 мАч

т 29 999 руб. В период с 9 по 27 апреля 2026 г. действует специальное предложение, включая наушники Honor Choice стоимостью до 4990 руб. при заказе в DNS, «Билайн», «Мегафон» и МТС, а также выг
25.11.2025 Honor анонсировала смартфоны серии Honor 500 с портретной камерой 200 Мп, батареей 8000 мА·ч и MagicOS 10

стандарт сбалансированного пользовательского опыта, который впечатляет своей продуманностью. Модель Honor 500 Pro идет еще дальше и улучшает каждый аспект взаимодействия с устройством — именно

17.11.2025 Наушники Honor Choice Headphones Lite с временем автономной работы 82 часа поступили в продажу

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи наушников Honor Choice Headphones Lite. Новинка отличается увеличенным временем автономной работы до 82 часов, улучшенными звуковыми характеристиками и эргономичным дизайном. Об этом CNews сообщили предс
20.08.2025 Билайн запустил осеннюю акцию «3в1»: новый HONOR 400 Lite с бонусными рублями на связь и выгодой до 7000 рублей

ного летнего сезона, а главное, сделать это с выгодой. Одно из самых интересных предложений акции — HONOR 400 Lite 256 ГБ. Это легкий и элегантный смартфон с высокой производительностью. Он име
12.08.2025 Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro с ИИ-шумоподавлением поступили в продажу

В российских магазинах электроники поступили в продажу наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro с интеллектуальным шумоподавлением, продолжительным временем автономной работы до 38 часов и эргономичным дизайном. Honor Choice Earbuds X7 Pro получили иннов
08.07.2025 В «Ситилинке» стартовали продажи смартфонов линейки Honor 400 и 400 Pro

Смартфоны новой номерной серии Honor 400 и 400 Pro стали доступны для покупки в «Ситилинке». Новинки сочетают инновационные

08.07.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж смартфонов серии Honor 400

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж линейки смартфонов серии Honor 400. Смартфоны сочетают новые возможности мобильной съемки, интеллектуальные ИИ-инструм
02.07.2025 Стартовал предзаказ новых смартфонов бюджетной линейки Honor 400 в «Ситилинке»

бе модели оснащены камерой с разрешением 200 Мп, оптической стабилизацией и функциями ИИ. В линейку Honor 400 вошли два смартфона — Honor 400 и Honor 400 Pro. Флагман линейки рабо
01.07.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа смартфонов серии Honor 400

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа линейки смартфонов серии Honor 400. Новинки оснащены системой ИИ-камер 200 МП, OLED-экранами Honor Eye Comfort, батаре
01.07.2025 В России открыт предзаказ на смартфоны серии Honor 400 с флагманской камерой и интеллектуальной обработкой фото

В России открыт предзаказ на смартфоны Honor 400 и HONOR 400 Pro. Новинки оснащены системой ИИ-камер 200 Мп, OLED-экранами Ho
27.05.2025 Cмартфон Honor 400 Lite с ИИ‑кнопкой камеры поступил в продажу

их магазинах электроники и на маркетплейсах поступил в продажу тонкий, мощный и выносливый смартфон Honor 400 Lite. Об этом CNews сообщили представители Honor. Honor 400 Lite — смартфон

27.05.2025 В МТС стартовали продажи Honor 400 Lite

МТС объявляет о старте продаж нового ультратонкого смартфона Honor 400 Lite. Смартфон оснащен ИИ-кнопкой для расширенного доступа к управлению камерой. Оф
27.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж смартфона Honor 400 Lite с ИИ-кнопкой камеры

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Honor 400 Lite. Новинка наделена новым геометричным дизайном, ИИ-кнопкой камеры и безрамочным
23.05.2025 Honor анонсировал серию смартфонов Honor 400 и 400 Pro с ИИ‑камерой 200 МП и новыми технологиями обработки изображений

Бренд Honor объявил о международном запуске серии Honor 400. Смартфоны получили технологии искусственного интеллекта для создания фотографий и

13.05.2025 Смартфоны серии Honor 400 получат ИИ-технологию оживления фото

Компания Honor анонсировала для серии смартфонов Honor 400 технологию «Оживление фото с AI» на базе искусственного интеллекта. «Оживление фото с AI» — еще один результат объявленного в рамках стратегии Honor Plan Alpha партнерства с лидерами

13.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж умных часов Honor Choice Watch 2i

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж Honor Choice Watch 2i. Новинка получила AMOLED-экран, технологии мониторинга здоровья и качества сна, автономность до 14 дней. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — 4490 р
13.05.2025 Умные часы Honor Choice Watch 2i с мониторингом здоровья и сна поступили в продажу

В российские магазины электроники поступили в продажу умные часы Honor Choice Watch 2i. Новинка получила большой и яркий AMOLED-экран, технологии мониторинга здоровья и качества сна, впечатляющую автономность до 14 дней. Honor Choice Watch 2i оснащены
26.02.2025 В «Ситилинке» стартовали продажи Honor Pad V9

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о запуске продаж планшета среднего ценового сегмента с поддержкой пера Honor Magic-Pencil 3 и чехла-клавиатуры Honor Choice. Главными особенностями новинки стали: обновленный флагманский процессор Dimensity 8350 Extreme Edition, экран с частотой обновления 144 Гц, ИИ-функции и акустическая система. Об э
12.02.2025 Ритейлеры начали продажи детских часов Honor Choice Kids Watch Plus

В российские магазины электроники «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Мегафон», МТС, «Билайн» и «Ситилинк» поступили в продажу детские часы Honor Choice Kids Watch Plus с дизайном и функциональностью специально для самых маленьких пользователей, а также технологиями связи и геолокации для спокойствия родителей. Об этом CNews сообщи
11.12.2024 Ритейлеры начали продажи наушников Honor Choice Earbuds X7i и X7 Lite

В российских магазинах электроники «М.Видео», DNS, «Мегафон», МТС, «Билайн», «Ситилинк» поступили в продажу наушники Honor Choice Earbuds X7i и X7 Lite. Об этом CNews сообщили представители Honor. Honor Choice Earbuds X7i и X7 Lite — это наушники-вкладыши с эргономичной конструкцией. Вес каждого наушни
15.11.2024 Ритейлеры начали продажи роботов-пылесосов Honor Choice Robot Cleaner M1 с гироскопической навигацией

В российских магазинах электроники DNS поступили в продажу новые роботы-пылесосы Honor Choice Robot Cleaner M1. Новинки получили гироскопическую навигацию Smart 3.0, увеличенную мощность всасывания и емкую батарею для уборки большой площади. Об этом CNews сообщили представи
11.10.2024 Ритейлеры начали продажи наушников Honor Choice Headphones и Headphones Pro

В российских магазинах электроники «М.Видео», «Ситилинк», DNS, «Мегафон», МТС, «Билайн» поступили в продажу наушники Honor Choice Headphones и Headphones Pro. Об этом CNews сообщили представители Honor. Honor Choice Headphones и Headphones Pro — это первые полноразмерные наушники в линейке Honor Cho
10.10.2024 Технология Google «Круг для поиска» уже доступна на смартфонах Honor Magic V3 и серии Honor 200

я поиска» для пользователей складного смартфона Honor Magic V3, а также владельцев серии смартфонов Honor 200. «Круг для поиска» на базе технологий искусственного интеллекта усовершенствует при
27.08.2024 Ритейлеры начали продажи наушников Honor Choice Earbuds X7

В российских магазинах электроники «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Мегафон», МТС, «Билайн», «Ситилинк» поступили в продажу наушники Honor Choice Earbuds X7. Наушники обеспечивают комфортную посадку, шумоподавление и длительное время работы без подзарядки. Об этом CNews сообщили представители Honor. Honor Choice Earbu
30.07.2024 Ритейлеры начали продажи смартфонов Honor 200 и 200 Pro с флагманскими характеристиками и портретной съемкой Harcourt

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн» и Ozon начались продажи смартфонов Honor 200 и 200 Pro, созданных в партнерстве с легендарным парижским фотоателье Harcourt для съемки портретов профессионального качества. Об этом CNews сообщили представители Honor. Основная по
30.07.2024 В МТС стартовали продажи новых смартфонов Honor 200 и 200 Pro c портретной съемкой Harcourt

ожими характеристиками. Например, количество предзаказов на Honor 200 оказалось на 20% выше, чем на Honor 90, а количество предварительных заявок на Honor 200 Pro выше на 14%, чем на Honor Magi
23.07.2024 Смартфоны HONOR 200 и 200 Pro c уникальным ИИ-режимом Harcourt для портретной съемки доступны для предзаказа

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн» и Ozon, открыт предзаказ на смартфоны HONOR 200 и 200 Pro, созданные в партнерстве с легендарным парижским фотоателье Harcourt для съемки портретов профессионального качества. Об этом CNews сообщили представители HONOR. Анализ свет
23.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа смартфонов Honor 200 и Honor 200 Pro

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает предзаказ на новые смартфоны Honor 200 и Honor 200 Pro. Стоимость Honor 200 стартует от 49 990 руб. за конфигурацию памяти 8 + 256 ГБ. Цена Honor 200 Pro составляет 69 990 руб. В период предзаказа для

23.07.2024 МТС открыла предзаказ на смартфоны Honor 200 и 200 Pro  

ПАО «МТС» сообщает о старте предзаказа на смартфоны Honor 200 и 200 Pro с режимом портретной съемки Harcourt на базе технологий искусственного интеллекта. Новинка доступна для покупателей со скидкой и умными часами в подарок. Об этом CNews сообщ
27.06.2024 МТС в Перми запустила продажи Honor 200 Lite

ПАО «МТС» сообщает о начале продаж Honor 200 Lite — первого смартфона из ориентированной на портреты серии Honor 200. Нов
27.06.2024 МТС в Кирове запустила продажи Honor 200 Lite

ПАО «МТС» сообщает о начале продаж Honor 200 Lite — первого смартфона из ориентированной на портреты серии Honor 200. Нов
25.06.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона HONOR 200 Lite

аченного для идеальной портретной съемки и ярких селфи. При покупке смартфона в магазинах сети часы HONOR Choice в подарок. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Новый смарт
25.06.2024 Ритейлеры начали продажи HONOR 200 Lite — первого смартфона серии HONOR 200 для портретной съемки

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи смартфона HONOR 200 Lite. Новинка оснащена основной камерой 108 Мп с тремя режимами приближения и фронт
25.06.2024 В МТС стартовали продажи смартфона Honor 200 Lite

ПАО «МТС» сообщает о начале продаж Honor 200 Lite — первого смартфона из ориентированной на портреты серии Honor 200. Нов
28.05.2024 Honor анонсировала смартфоны серии Honor 200 в партнерстве с фотостудией Harcourt

Компания Honor объявила о запуске смартфонов Honor 200 и Honor 200 Pro. Ориентируясь на качество изображения зеркальных камер, смартфоны Honor 200 используют ИИ-технологии для портретной фотографии в мобильном формате. Для у
19.04.2024 Ритейлеры начали продажи новых моделей роботов-пылесосов Honor Choice Robot Cleaner R2s, R2s Plus и R2s Lite с лазерной навигацией

В российских магазинах электроники «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS поступили в продажу новые роботы-пылесосы Honor Choice Robot Cleaner R2s, R2s Plus и R2s Lite. Новинки получили LIDAR-навигацию, увеличенную мощность всасывания, емкие батареи для уборки большой площади и поддержку голосового ассистент
27.10.2023 В России начались продажи фитнес-браслета Honor Choice Band 

В магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, Ozon, «Ситилинк», МТС, «Билайн», «Мегафон» и др. начались продажи фитнес-браслета Honor Choice Band с AMOLED-экраном 1,64 дюйма, временем работы до 12 дней и круглосуточным мониторингом здоровья. Новинка поддерживает более 110 режимов тренировок, отслеживание сердечного ритм
23.10.2023 В России начались продажи Honor 90 Lite с долговечным экраном и камерой 100 Мп

В магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.видео», «Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», МТС, «Мегафон», «Билайн» и Ozon начались продажи Honor 90 Lite. Honor 90 Lite оснащен тройной камерой 100 Мп, экраном 6,7 дюйма с высокоточной калибровкой и повышенной долговечностью, флагманскими технологиями защиты зрения, большим об
17.10.2023 В России начались продажи наушников Honor choice Earbuds X5 Pro с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи беспроводных наушников Honor choice Earbuds X5 Pro. Новинка обладает стильным и эргономичным дизайном, технологией адаптивного активного шумоподавления до 46 дБ, поддерживает кодек LDAC и работает до 40 часов без под
29.09.2023 МТС начала продажи смартфона Honor 90 с камерой 200 Мп

МТС объявила о старте продаж Honor 90 в интернет-магазине МТС. В период с 29 сентября по 30 октября смартфон будет доступен со скидкой 5000 руб. Стоимость устройства с конфигурацией памяти 8 + 256 ГБ составит 39990 руб., в

Публикаций - 246, упоминаний - 343

Honor и организации, системы, технологии, персоны:

Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 198
Huawei 4676 121
Samsung Electronics 11064 70
Apple Inc 13154 57
Xiaomi - Сяоми 2231 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 44
Google LLC 12688 31
МегаФон 10742 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
LG Electronics 3735 16
BBK OPPO Electronics 484 16
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 15
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 14
Yandex - Яндекс 9216 13
Intel Corporation 12811 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 11
MediaTek - Ralink 595 10
Qualcomm Technologies 1974 10
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 9
Sony 6739 9
HTC Corporation 1512 9
Nvidia Corp 4002 9
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 8
ZTE Corporation 800 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 7
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Microsoft Corporation 25775 7
Lenovo Group 2446 7
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