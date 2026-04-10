Honor - серия смартфонов

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Honor анонсировала смартфоны серии Honor 500 с портретной камерой 200 Мп, батареей 8000 мА·ч и MagicOS 10 стандарт сбалансированного пользовательского опыта, который впечатляет своей продуманностью. Модель Honor 500 Pro идет еще дальше и улучшает каждый аспект взаимодействия с устройством — именно

Наушники Honor Choice Headphones Lite с временем автономной работы 82 часа поступили в продажу В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи наушников Honor Choice Headphones Lite. Новинка отличается увеличенным временем автономной работы до 82 часов, улучшенными звуковыми характеристиками и эргономичным дизайном. Об этом CNews сообщили предс

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Наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro с ИИ-шумоподавлением поступили в продажу В российских магазинах электроники поступили в продажу наушники Honor Choice Earbuds X7 Pro с интеллектуальным шумоподавлением, продолжительным временем автономной работы до 38 часов и эргономичным дизайном. Honor Choice Earbuds X7 Pro получили иннов

В «Ситилинке» стартовали продажи смартфонов линейки Honor 400 и 400 Pro Смартфоны новой номерной серии Honor 400 и 400 Pro стали доступны для покупки в «Ситилинке». Новинки сочетают инновационные

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж смартфонов серии Honor 400 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж линейки смартфонов серии Honor 400. Смартфоны сочетают новые возможности мобильной съемки, интеллектуальные ИИ-инструм

Стартовал предзаказ новых смартфонов бюджетной линейки Honor 400 в «Ситилинке» бе модели оснащены камерой с разрешением 200 Мп, оптической стабилизацией и функциями ИИ. В линейку Honor 400 вошли два смартфона — Honor 400 и Honor 400 Pro. Флагман линейки рабо

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа смартфонов серии Honor 400 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа линейки смартфонов серии Honor 400. Новинки оснащены системой ИИ-камер 200 МП, OLED-экранами Honor Eye Comfort, батаре

В России открыт предзаказ на смартфоны серии Honor 400 с флагманской камерой и интеллектуальной обработкой фото В России открыт предзаказ на смартфоны Honor 400 и HONOR 400 Pro. Новинки оснащены системой ИИ-камер 200 Мп, OLED-экранами Ho

Cмартфон Honor 400 Lite с ИИ‑кнопкой камеры поступил в продажу их магазинах электроники и на маркетплейсах поступил в продажу тонкий, мощный и выносливый смартфон Honor 400 Lite. Об этом CNews сообщили представители Honor. Honor 400 Lite — смартфон

В МТС стартовали продажи Honor 400 Lite МТС объявляет о старте продаж нового ультратонкого смартфона Honor 400 Lite. Смартфон оснащен ИИ-кнопкой для расширенного доступа к управлению камерой. Оф

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж смартфона Honor 400 Lite с ИИ-кнопкой камеры «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона Honor 400 Lite. Новинка наделена новым геометричным дизайном, ИИ-кнопкой камеры и безрамочным

Honor анонсировал серию смартфонов Honor 400 и 400 Pro с ИИ‑камерой 200 МП и новыми технологиями обработки изображений Бренд Honor объявил о международном запуске серии Honor 400. Смартфоны получили технологии искусственного интеллекта для создания фотографий и

Смартфоны серии Honor 400 получат ИИ-технологию оживления фото Компания Honor анонсировала для серии смартфонов Honor 400 технологию «Оживление фото с AI» на базе искусственного интеллекта. «Оживление фото с AI» — еще один результат объявленного в рамках стратегии Honor Plan Alpha партнерства с лидерами

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж умных часов Honor Choice Watch 2i «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж Honor Choice Watch 2i. Новинка получила AMOLED-экран, технологии мониторинга здоровья и качества сна, автономность до 14 дней. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — 4490 р

Умные часы Honor Choice Watch 2i с мониторингом здоровья и сна поступили в продажу В российские магазины электроники поступили в продажу умные часы Honor Choice Watch 2i. Новинка получила большой и яркий AMOLED-экран, технологии мониторинга здоровья и качества сна, впечатляющую автономность до 14 дней. Honor Choice Watch 2i оснащены

В «Ситилинке» стартовали продажи Honor Pad V9 Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о запуске продаж планшета среднего ценового сегмента с поддержкой пера Honor Magic-Pencil 3 и чехла-клавиатуры Honor Choice. Главными особенностями новинки стали: обновленный флагманский процессор Dimensity 8350 Extreme Edition, экран с частотой обновления 144 Гц, ИИ-функции и акустическая система. Об э

Ритейлеры начали продажи детских часов Honor Choice Kids Watch Plus В российские магазины электроники «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Мегафон», МТС, «Билайн» и «Ситилинк» поступили в продажу детские часы Honor Choice Kids Watch Plus с дизайном и функциональностью специально для самых маленьких пользователей, а также технологиями связи и геолокации для спокойствия родителей. Об этом CNews сообщи

Ритейлеры начали продажи наушников Honor Choice Earbuds X7i и X7 Lite В российских магазинах электроники «М.Видео», DNS, «Мегафон», МТС, «Билайн», «Ситилинк» поступили в продажу наушники Honor Choice Earbuds X7i и X7 Lite. Об этом CNews сообщили представители Honor. Honor Choice Earbuds X7i и X7 Lite — это наушники-вкладыши с эргономичной конструкцией. Вес каждого наушни

Ритейлеры начали продажи роботов-пылесосов Honor Choice Robot Cleaner M1 с гироскопической навигацией В российских магазинах электроники DNS поступили в продажу новые роботы-пылесосы Honor Choice Robot Cleaner M1. Новинки получили гироскопическую навигацию Smart 3.0, увеличенную мощность всасывания и емкую батарею для уборки большой площади. Об этом CNews сообщили представи

Ритейлеры начали продажи наушников Honor Choice Headphones и Headphones Pro В российских магазинах электроники «М.Видео», «Ситилинк», DNS, «Мегафон», МТС, «Билайн» поступили в продажу наушники Honor Choice Headphones и Headphones Pro. Об этом CNews сообщили представители Honor. Honor Choice Headphones и Headphones Pro — это первые полноразмерные наушники в линейке Honor Cho

Технология Google «Круг для поиска» уже доступна на смартфонах Honor Magic V3 и серии Honor 200 я поиска» для пользователей складного смартфона Honor Magic V3, а также владельцев серии смартфонов Honor 200. «Круг для поиска» на базе технологий искусственного интеллекта усовершенствует при

Ритейлеры начали продажи наушников Honor Choice Earbuds X7 В российских магазинах электроники «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Мегафон», МТС, «Билайн», «Ситилинк» поступили в продажу наушники Honor Choice Earbuds X7. Наушники обеспечивают комфортную посадку, шумоподавление и длительное время работы без подзарядки. Об этом CNews сообщили представители Honor. Honor Choice Earbu

Ритейлеры начали продажи смартфонов Honor 200 и 200 Pro с флагманскими характеристиками и портретной съемкой Harcourt В российских магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн» и Ozon начались продажи смартфонов Honor 200 и 200 Pro, созданных в партнерстве с легендарным парижским фотоателье Harcourt для съемки портретов профессионального качества. Об этом CNews сообщили представители Honor. Основная по

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МТС в Кирове запустила продажи Honor 200 Lite ПАО «МТС» сообщает о начале продаж Honor 200 Lite — первого смартфона из ориентированной на портреты серии Honor 200. Нов

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Ритейлеры начали продажи HONOR 200 Lite — первого смартфона серии HONOR 200 для портретной съемки В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи смартфона HONOR 200 Lite. Новинка оснащена основной камерой 108 Мп с тремя режимами приближения и фронт

В МТС стартовали продажи смартфона Honor 200 Lite ПАО «МТС» сообщает о начале продаж Honor 200 Lite — первого смартфона из ориентированной на портреты серии Honor 200. Нов

Honor анонсировала смартфоны серии Honor 200 в партнерстве с фотостудией Harcourt Компания Honor объявила о запуске смартфонов Honor 200 и Honor 200 Pro. Ориентируясь на качество изображения зеркальных камер, смартфоны Honor 200 используют ИИ-технологии для портретной фотографии в мобильном формате. Для у

Ритейлеры начали продажи новых моделей роботов-пылесосов Honor Choice Robot Cleaner R2s, R2s Plus и R2s Lite с лазерной навигацией В российских магазинах электроники «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS поступили в продажу новые роботы-пылесосы Honor Choice Robot Cleaner R2s, R2s Plus и R2s Lite. Новинки получили LIDAR-навигацию, увеличенную мощность всасывания, емкие батареи для уборки большой площади и поддержку голосового ассистент

В России начались продажи фитнес-браслета Honor Choice Band В магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, Ozon, «Ситилинк», МТС, «Билайн», «Мегафон» и др. начались продажи фитнес-браслета Honor Choice Band с AMOLED-экраном 1,64 дюйма, временем работы до 12 дней и круглосуточным мониторингом здоровья. Новинка поддерживает более 110 режимов тренировок, отслеживание сердечного ритм

В России начались продажи Honor 90 Lite с долговечным экраном и камерой 100 Мп В магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.видео», «Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», МТС, «Мегафон», «Билайн» и Ozon начались продажи Honor 90 Lite. Honor 90 Lite оснащен тройной камерой 100 Мп, экраном 6,7 дюйма с высокоточной калибровкой и повышенной долговечностью, флагманскими технологиями защиты зрения, большим об

В России начались продажи наушников Honor choice Earbuds X5 Pro с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи беспроводных наушников Honor choice Earbuds X5 Pro. Новинка обладает стильным и эргономичным дизайном, технологией адаптивного активного шумоподавления до 46 дБ, поддерживает кодек LDAC и работает до 40 часов без под