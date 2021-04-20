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Honor начала продажи новых ноутбуков Honor MagicBook в России. Цены

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Honor объявляет о старте продаж на российском рынке обновленных ноутбуков Honor MagicBook на базе процессоров Intel Core 11 поколения. Легкие и тонкие Honor MagicBook, оснащенные FullView-экраном с режимом защиты зрения Eye Comfort, открывают новые возможности как для работы и учебы, так и для развлечений. Устройства уже доступны для заказа в официальном интернет-магазине Honor и других каналах партнеров бренда.

Теперь работать, учиться, смотреть фильмы, играть и общаться с друзьями можно из любой точки города – ультратонкие и легкие ноутбуки (толщина корпуса Honor MagicBook 14 всего 15,9 мм при весе 1,38 кг) позволяют легко брать устройство с собой и наслаждаться высокой производительностью и качественным изображением, где угодно. А благодаря автономной работе до 10,5 часов можно смело забыть о потребности все время находиться у розетки и уйти работать в парк. Благо, экран полностью покрыт антибликовой защитной пленкой, которая обеспечивает яркое реалистичное изображение даже под прямыми солнечными лучами.

Яркие и четкие FullView-экраны, оснащенные режимом защиты зрения Eye Comfort и 100% цветовым охватом sRGB, обеспечивают реалистичную картинку с высоким уровнем детализации. Специально для пользователей, проводящих много времени у экрана, в обновленных ноутбуках Honor MagicBook на 50% снижено воздействие синего спектра излучения (сертификат TÜV Rheinland по снижению уровня синего света), устранено мерцание экрана (сертификат TÜV Rheinland по подавлению мерцания) и применена технология уменьшения яркости — это обеспечивает комфорт для глаз даже при длительной работе с ноутбуком.

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Обновленные модели Honor MagicBook работают на базе процессоров Intel Core i7-1165G7 и i5-1135G7 11 поколения, что позволяет вывести производительность на совершенно новый уровень. Ноутбуки отлично подойдут дизайнерам и всем тем, кто работает с контентом, а также геймерам: совершенно новая интегрированная графика Intel Iris Xe дискретного уровня в сочетании с 16 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем емкостью 512 Гб обеспечивают впечатляющие игровые возможности и высокую скорость обработки изображений. Для работы с ресурсозатратными задачами ноутбуки получили режим повышенной производительности, который активируется нажатием клавиш Fn и P. От перегрева защитит система охлаждения с вентилятором увеличенного размера и двумя тепловыми трубками.

Honor MagicBook ноутбук получил мощную батарею емкостью 56 Втч и оснащен технологией быстрой зарядки с мощностью 65 Вт, что позволяет пополнять заряд на 44% всего за 30 минут.

Встроенный прямо в кнопку питания сканер отпечатков пальцев позволяет мгновенно разблокировать ноутбук без ввода пароля, не снижая уровень защищенности конфиденциальной информации.

Ноутбуки Honor MagicBook 14 и MagicBook 15 станут отличным выбором для всех пользователей, которым важно быть на связи 24/7: Wi-Fi 6 и антенны 2X2 MIMO обеспечат быстрое и стабильное беспроводное соединение.

Функция «Мультиэкран» позволяет отображать экран смартфона на ноутбуке, переносить файлы между устройствами простым перетаскиванием, использовать клавиатуру и мышь для управления смартфоном, запускать мобильные приложения на ноутбуке и многое другое . Пользователи могут открывать документы на любом из устройств независимо от места фактического хранения, редактировать и сохранять их, не утруждая себя сложным процессом переноса файлов между устройствами на различных платформах.

Ноутбуки серии Honor MagicBook можно приобрести в официальном интернет-магазине Honor и других каналах партнеров бренда. Модели Honor MagicBook 14 с процессором Intel Core i7-1165G7 и i5-1135G7 11 поколения доступны по рекомендованной розничной цене 99 990 рублей и 79 990 рублей соответственно. Модель Honor MagicBook 15 с процессором Intel Core i5-1135G7 11 поколения – по рекомендованной цене 89 990 рублей. В период с 20 апреля по 3 мая 2021 года на официальном сайте интернет-магазина Honor покупателям будет доступна скидка на все модели обновленной серии Honor MagicBook в размере 15 000 рублей при добавлении продукта в корзину.

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