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MIMO Multiple Input Multiple Output Massive MIMO Massive Multiple-Input-Multiple-Output MU-MIMO CMU-MIMO Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала -

СОБЫТИЯ

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28.12.2024 Ни бита MIMO: российские ученые предложили способ ускорения Wi-Fi

Ученые из МФТИ и ИППИ РАН разработали метод улучшения функции MIMO (Multiple Input Multiple Output) в Wi-Fi. Это технология, используемая в беспроводной св
04.03.2024 «МегаФон» вдвое ускорил мобильный интернет на востоке Москвы с помощью технологии MIMO

лил инженерам «МегаФона» перейти к новому этапу модернизации сети и запуску в мегаполисе технологии MIMO. Такое цифровое решение не только увеличило скорость скачивания в гаджетах москвичей бол
29.11.2023 Технология Massive MIMO от «Мегафона» ускорила мобильный интернет в Ленинградской области

х локациях Ленинградской области специалисты «Мегафона» модернизировали сеть и запустили технологию Massive MIMO, которая ускорила мобильный интернет на 30%. Теперь жители города Кингисепп, пос
09.12.2020 Samsung опубликовала дорожную карту по развитию технологии Massive MIMO

Samsung Electronics опубликовала технический документ под названием «Massive MIMO для стандарта New Radio», в котором освещаются возможности и преимущества технол
31.07.2018 TP-Link начинет российские продажи игрового MU-MIMO роутера Archer C5400X. Цена

TP-Link анонсировала старт продаж 3-диапазонного MU-MIMO роутера Archer C5400X – первого роутера с 64-битным 4-ядерным процессором с частотой 1,8 ГГц. Устройство уже доступно для заказа у российских дистрибьюторов. В основе Archer C5400X лежи
08.06.2018 МТС запускает технологии 5G на действующей сети в городах футбольного турнира

одов, принимающих матчи мирового первенства по футболу, крупнейшей в Европе сети на базе технологии Massive MIMO – решения 5G, которое до пяти раз увеличит емкость сети и обеспечит десяткам тыс
05.04.2018 D-Link представила маршрутизаторы с поддержкой Wi-Fi 802.11ac Wave 2

ства реализованы на мощной аппаратной платформе с двухъядерным процессором, поддерживают технологии MU-MIMO и TX Beamforming, оснащены оригинальным ПО российской разработки и полностью адаптиро
24.11.2017 TP-Link представила потолочную Wave 2 и MU-MIMO точку доступа CAP1200

с предыдущими моделями поддерживает 802.11AC Wave 2 для бизнес-сетей высокой плотности и технологию MU-MIMO. Благодаря технологии MU-MIMO стандарта 802.11ac Wave 2 CAP1200 обеспечивает W
13.09.2017 Ericsson расширяет портфель решений для сетей 5G_пресс-релиз

Ericsson представила свой новый продукт AIR 3246, предназначенный для развертывания систем Massive MIMO и дополняющий существующее семейство 5G-решений Ericsson. В AIR 3246 реализована
21.06.2017 «Мегафон» и Huawei нашли способ разогнать мобильный интернет в 5 раз

и китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei провели тестирование технологии Massive MIMO, которая позволяет увеличить скорость мобильного интернета в пять раз. Тестирова
20.06.2017 «Мегафон» и Huawei продемонстрировали технологию Massive MIMO

«Мегафон» и Huawei продемонстрировали технологию Massive MIMO, которая позволяет значительно увеличить скорость мобильного интернета на сущест
07.03.2017 TP-Link представил три новых флагманских Wi-Fi новинки

i-Fi сигнала, который может похвастать поддержкой Wi-Fi стандарта 802.11ac wave 2 и технологией 4×4 MU-MIMO. Модель TP-Link Archer C5400X является мощным 3-диапазонным Wi-Fi роутером с 1,8 ГГц

27.09.2016 ZTE представил технологию Pre5G Massive MIMO для операторского класса

выставке информационных и коммуникационных технологий в Пекине анонсировал запуск технологии Pre5G Massive MIMO 2.0 (multiple input multiple output). Как рассказали CNews в компании, данная ве
04.12.2015 ZTE стала на шаг ближе к внедрению технологии Pre5G

Компания ZTE завершила полевое тестирование метода многопотоковой передачи данных 3D-MIMO в сетях оператора мобильной связи China Mobile. Успех тестирования стал ещё одним важным
08.07.2015 Как и когда системы MU-MIMO изменят Wi-Fi

стемы MIMO (Single User MIMO или SU-MIMO) и многопользовательские системы MIMO (Multi User MIMO или MU-MIMO). Сегодня в сетях Wi-Fi используется технология SU-MIMO, при которой обслуживание под
28.05.2015 Новая разработка Ericsson обеспечивает подключение мобильных устройств к нескольким базовым станциям 5G одновременно

ств пятого поколения к нескольким базовым станциям 5G одновременно за счет использования технологии MIMO (Multipoint Connectivity with Distributed MIMO). Она обеспечивает устойчивость вы
16.02.2007 В Европе появилась первая мобильная сеть WiMAX с использованием MIMO

уп в интернет и мультимедиа — скоро станет возможным по всей Греции благодаря внедряемой компанией Craig Wireless мобильной связи WiMAX компании Nortel, использующей прогрессивную антенную технологию MIMO (802.16e). Craig Wireless будет использовать WiMAX от Nortel с MIMO для того, чтобы предоставлять дешевую и неограниченную беспроводную широкополосную связь недостаточно хорошо обсл
25.05.2006 Topcom представил серию беспроводных продуктов

pcom представила новую серию продуктов для беспроводных локальных сетей с использованием технологии MIMO (Multiple Input, Multiple Output, что означает «множественный ввод-вывод»). В новую сери
21.02.2006 Nortel внедряет технологию HSOPA в стандарт 3GPP

, 3GPP) в рамках проекта дальнейшего развития стандартов беспроводных сетей (Long Term Evolution, LTE), Nortel получила одобрение на использование высокоскоростных технологий пакетного доступа OFDM и MIMO в своей технологии HSOPA. Ожидается, что с точки зрения конечных пользователей технологии HSOPA/LTE позволят операторам беспроводных сетей предоставлять услуги ’quadruple play’ &
06.02.2006 Gigabyte Mimo: высокоскоростная связь на больших расстояниях

Компания Gigabyte Technology пополнила ассортимент оборудования для беспроводных сетей новыми устройствами, реализующими технологию MIMO. В число новых продуктов Gigabyte, реализующих технологию Mimo, входят маршрутизатор широкополосного доступа, беспроводной узел доступа и PCI-адаптер. Маршрутизатор Gigabyte GN-BR03
02.06.2005 Samsung выпустил на рынок первый ноутбук с MIMO

Компания Samsung выпустила на рынок первый в мире ноутбук с поддержкой технологии MIMO — расширенной Wi-Fi, построенный на основе чипсета True MIMO от Airgo. Новый
06.12.2004 Belkin представила оборудование Wi-Fi на базе MIMO

и 802.11b, однако представляют собой предварительный вариант реализации стандарта 802.11n. По утверждению разработчиков, в основу представленных решений легла технология множественного ввода-вывода (MIMO). Технология MIMO использует передачу нескольких параллельных потоков данных с нескольких антенн в одном частотном диапазоне. Сертифицированные продукты на базе 802.11n появятся не

18.08.2003 MIMO: новое развитие технологии беспроводной передачи данных

я разработкой оборудования для беспроводной связи, сегодня представила чипсет AGN100, объединяющий Wi-Fi-функциональность с собственной разработкой компании - технологией беспроводной передачи данных MIMO (multiple-in, multiple-out), обеспечивающей скорость до 108 Мб/с на канал. Суть технологии в том, что единый поток данных разбивается на несколько и передается по нескольким каналам одновр

Публикаций - 593, упоминаний - 882

MIMO и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4676 91
МегаФон 10742 85
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 50
Qualcomm Technologies 1974 45
Intel Corporation 12811 44
Acer Group - Acer Inc 2776 43
TP-Link - ТП-Линк 231 42
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 41
Samsung Electronics 11064 40
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 33
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 30
ZTE Corporation 800 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 29
Nvidia Corp 4002 27
D-Link - Д-Линк Трейд 395 27
Google LLC 12688 22
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 21
Apple Inc 13154 18
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 17
Xiaomi - Сяоми 2231 16
Eltex - Предприятие Элтекс 273 16
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 15
Cisco Systems 5372 15
Lenovo Motorola 3566 15
Netgear 253 14
Ростелеком 10948 14
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 14
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 13
LG Electronics 3735 13
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 13
China Mobile 436 13
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 11
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 9
TRENDnet 88 9
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 9
Microsoft Corporation 25775 9
Sony 6739 9
Trend Micro 651 9
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
SoftBank Group 284 10
TÜV Rheinland Group 181 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 6
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 5
Наукоград - технопарк 156 4
Открытие Арена - стадион 21 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 3
Softbank Vision Fund 13 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 15 2
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 15 2
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 27 2
MR Group - МР Групп - MR Office 42 2
Щука - дизайн-студия 26 2
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - ЭкспоФорум Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 2
Иннополис ОАО 10 2
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 16 2
МГК им. Чайковского - Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского 7 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
UDR Inc 10 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Bright Capital 14 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 26 1
Coca-Cola Company 261 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
Эксмо-АСТ - издательство 80 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 6
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Петербургский метрополитен ГУП 150 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 3
NSSF - National Social Security Fund 4 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы - Троицкая линия 20 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
РНФ - Российский научный фонд 201 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 79 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 11 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 49
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 33
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 9
WiMAX Forum 69 6
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
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TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 27
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LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 15
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Nvidia GeForce GTX 525 14
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Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 37 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 13
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 196 13
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 13
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 12
Apple iPhone 6 4861 12
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Zyxel XGS - Zyxel RGS - Zyxel GS - Zyxel LTE- Zyxel WAC - Zyxel WAH - Zyxel SBG - Zyxel Armor - серия коммутаторов, роутеров, маршрутизаторов 34 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 11
Microsoft Windows Hello 210 11
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 11
Google Chromebook - Google Хромбук 239 11
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
TP-Link HomeCare - TP-Link HomeShield 14 10
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 10
Acer Chromebook - Серия ноутбуков 29 9
Ericsson Radio System - ERS 74 9
Югай Виктор 66 25
Прахов Михаил 38 11
Клебанова Юлия 30 9
Ушацкий Андрей 105 8
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Поляков Дмитрий 56 5
Amon Cristiano - Амон Кристиано 16 5
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Медведев Владислав 62 4
Абрамов Андрей 41 4
Rouanne Marc - Руан Марк 9 4
Лацанич Василь 106 4
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 3
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 3
Tommi Juhani Uitto 11 3
Wu Aiden - У Эйден 22 3
Rubin Andy - Рубин Энди 63 3
Анкилов Константин 121 3
Biao Wan - Бяо Вань 20 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 3
Рязанов Денис 3 3
Wang David - Ванг Дэвид 8 3
Смит Александр 5 3
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 3
Миньковский Михаил 25 2
Ротенберг Игорь 37 2
Ротенберг Аркадий 52 2
Вольфсон Влад 59 2
Меламед Александр 95 2
Ran Tony - Ран Тони 14 2
Минниханов Рустам 122 2
Егоров Игорь 45 2
Шайхутдинов Роман 116 2
Yu Richard - Ю Ричард 22 2
Chaobin Yang - Чаобинь Ян 7 2
Белов Виктор 60 2
Ликсутов Максим 245 2
Ottelini Paul - Оттелини Пол 8 2
Liu Albert - Лю Альберт 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 248
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 94
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 58
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 42
Европа 24964 33
Япония 13807 27
Южная Корея - Республика 7052 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
Европа Восточная 3138 15
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 15
Испания - Каталония - Барселона 752 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Швеция - Королевство 3782 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 9
Ближний Восток 3154 9
Россия - СФО - Новосибирск 4876 9
Испания - Королевство 3840 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 8
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 7
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 7
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Индия - Bharat 5869 7
Канада 5081 7
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Солнце - звезда Солнечной системы 5490 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 47
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 46
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 43
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 37
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 33
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 28
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 26
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 22
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 19
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 19
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 18
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 18
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 17
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 16
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 14
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 13
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 13
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 12
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 11
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