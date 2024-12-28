Ни бита MIMO: российские ученые предложили способ ускорения Wi-Fi Ученые из МФТИ и ИППИ РАН разработали метод улучшения функции MIMO (Multiple Input Multiple Output) в Wi-Fi. Это технология, используемая в беспроводной св

«МегаФон» вдвое ускорил мобильный интернет на востоке Москвы с помощью технологии MIMO лил инженерам «МегаФона» перейти к новому этапу модернизации сети и запуску в мегаполисе технологии MIMO. Такое цифровое решение не только увеличило скорость скачивания в гаджетах москвичей бол

Технология Massive MIMO от «Мегафона» ускорила мобильный интернет в Ленинградской области х локациях Ленинградской области специалисты «Мегафона» модернизировали сеть и запустили технологию Massive MIMO, которая ускорила мобильный интернет на 30%. Теперь жители города Кингисепп, пос

Samsung опубликовала дорожную карту по развитию технологии Massive MIMO Samsung Electronics опубликовала технический документ под названием «Massive MIMO для стандарта New Radio», в котором освещаются возможности и преимущества технол

TP-Link начинет российские продажи игрового MU-MIMO роутера Archer C5400X. Цена TP-Link анонсировала старт продаж 3-диапазонного MU-MIMO роутера Archer C5400X – первого роутера с 64-битным 4-ядерным процессором с частотой 1,8 ГГц. Устройство уже доступно для заказа у российских дистрибьюторов. В основе Archer C5400X лежи

МТС запускает технологии 5G на действующей сети в городах футбольного турнира одов, принимающих матчи мирового первенства по футболу, крупнейшей в Европе сети на базе технологии Massive MIMO – решения 5G, которое до пяти раз увеличит емкость сети и обеспечит десяткам тыс

D-Link представила маршрутизаторы с поддержкой Wi-Fi 802.11ac Wave 2 ства реализованы на мощной аппаратной платформе с двухъядерным процессором, поддерживают технологии MU-MIMO и TX Beamforming, оснащены оригинальным ПО российской разработки и полностью адаптиро

TP-Link представила потолочную Wave 2 и MU-MIMO точку доступа CAP1200 с предыдущими моделями поддерживает 802.11AC Wave 2 для бизнес-сетей высокой плотности и технологию MU-MIMO. Благодаря технологии MU-MIMO стандарта 802.11ac Wave 2 CAP1200 обеспечивает W

Ericsson расширяет портфель решений для сетей 5G_пресс-релиз Ericsson представила свой новый продукт AIR 3246, предназначенный для развертывания систем Massive MIMO и дополняющий существующее семейство 5G-решений Ericsson. В AIR 3246 реализована

«Мегафон» и Huawei нашли способ разогнать мобильный интернет в 5 раз и китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei провели тестирование технологии Massive MIMO, которая позволяет увеличить скорость мобильного интернета в пять раз. Тестирова

«Мегафон» и Huawei продемонстрировали технологию Massive MIMO «Мегафон» и Huawei продемонстрировали технологию Massive MIMO, которая позволяет значительно увеличить скорость мобильного интернета на сущест

TP-Link представил три новых флагманских Wi-Fi новинки i-Fi сигнала, который может похвастать поддержкой Wi-Fi стандарта 802.11ac wave 2 и технологией 4×4 MU-MIMO. Модель TP-Link Archer C5400X является мощным 3-диапазонным Wi-Fi роутером с 1,8 ГГц

ZTE представил технологию Pre5G Massive MIMO для операторского класса выставке информационных и коммуникационных технологий в Пекине анонсировал запуск технологии Pre5G Massive MIMO 2.0 (multiple input multiple output). Как рассказали CNews в компании, данная ве

ZTE стала на шаг ближе к внедрению технологии Pre5G Компания ZTE завершила полевое тестирование метода многопотоковой передачи данных 3D-MIMO в сетях оператора мобильной связи China Mobile. Успех тестирования стал ещё одним важным

Как и когда системы MU-MIMO изменят Wi-Fi стемы MIMO (Single User MIMO или SU-MIMO) и многопользовательские системы MIMO (Multi User MIMO или MU-MIMO). Сегодня в сетях Wi-Fi используется технология SU-MIMO, при которой обслуживание под

Новая разработка Ericsson обеспечивает подключение мобильных устройств к нескольким базовым станциям 5G одновременно ств пятого поколения к нескольким базовым станциям 5G одновременно за счет использования технологии MIMO (Multipoint Connectivity with Distributed MIMO). Она обеспечивает устойчивость вы

В Европе появилась первая мобильная сеть WiMAX с использованием MIMO уп в интернет и мультимедиа — скоро станет возможным по всей Греции благодаря внедряемой компанией Craig Wireless мобильной связи WiMAX компании Nortel, использующей прогрессивную антенную технологию MIMO (802.16e). Craig Wireless будет использовать WiMAX от Nortel с MIMO для того, чтобы предоставлять дешевую и неограниченную беспроводную широкополосную связь недостаточно хорошо обсл

Topcom представил серию беспроводных продуктов pcom представила новую серию продуктов для беспроводных локальных сетей с использованием технологии MIMO (Multiple Input, Multiple Output, что означает «множественный ввод-вывод»). В новую сери

Nortel внедряет технологию HSOPA в стандарт 3GPP , 3GPP) в рамках проекта дальнейшего развития стандартов беспроводных сетей (Long Term Evolution, LTE), Nortel получила одобрение на использование высокоскоростных технологий пакетного доступа OFDM и MIMO в своей технологии HSOPA. Ожидается, что с точки зрения конечных пользователей технологии HSOPA/LTE позволят операторам беспроводных сетей предоставлять услуги ’quadruple play’ &

Gigabyte Mimo: высокоскоростная связь на больших расстояниях Компания Gigabyte Technology пополнила ассортимент оборудования для беспроводных сетей новыми устройствами, реализующими технологию MIMO. В число новых продуктов Gigabyte, реализующих технологию Mimo, входят маршрутизатор широкополосного доступа, беспроводной узел доступа и PCI-адаптер. Маршрутизатор Gigabyte GN-BR03

Samsung выпустил на рынок первый ноутбук с MIMO Компания Samsung выпустила на рынок первый в мире ноутбук с поддержкой технологии MIMO — расширенной Wi-Fi, построенный на основе чипсета True MIMO от Airgo. Новый

Belkin представила оборудование Wi-Fi на базе MIMO и 802.11b, однако представляют собой предварительный вариант реализации стандарта 802.11n. По утверждению разработчиков, в основу представленных решений легла технология множественного ввода-вывода (MIMO). Технология MIMO использует передачу нескольких параллельных потоков данных с нескольких антенн в одном частотном диапазоне. Сертифицированные продукты на базе 802.11n появятся не