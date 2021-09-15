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MIMO
Multiple Input Multiple Output
Massive MIMO
Massive Multiple-Input-Multiple-Output
MU-MIMO
CMU-MIMO
Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output
Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала -


15.09.2021 МТС и Huawei разогнали базовую станцию 5G до рекордных в России 5,6 Гбит/сек 3
20.07.2021 МТС, MediaTek и Ericsson объединили несущие частоты 5G в диапазоне 4,8-5,0 ГГц 1
19.07.2021 Найден способ сократить расходы телеком-операторов и повысить качество связи при переходе на 5G 2
24.06.2021 Nokia запускает линейку продуктов AirScale 5G нового поколения 3
29.05.2021 Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 2
27.05.2021 Крупнейший в мире производитель ноутбуков переведет их на устаревший Wi-Fi 1
24.05.2021 Zyxel начала продажи двух новых точек доступа Wi-Fi для индустрии HoReCa 2
12.05.2021 Tele2 подготовила 4G-сеть в Петербурге и Ленобласти к дачному сезону 2
22.04.2021 МТС полностью обновит сеть в Волгограде и области 1
30.03.2021 Wi-Fi 6 или 5G? И если 5G — то какая? 1
29.03.2021 Zyxel начала продажи точки доступа начального уровня стандарта Wi-Fi 5. Цена 1
25.01.2021 TP-Link представила усилитель сигнала RE605X с Wi-Fi 6. Цена 2
21.01.2021 Acer представила ноутбук TravelMate Spin B3 для учащихся 1
14.01.2021 МТС приступила к модернизации сети в Тульской области 1
05.01.2021 D-Link представила защищенную точку доступа AC1300 Wave 2 DWL-8720AP. Цена 1
21.12.2020 TP-Link объявила о старте продаж роутера Archer AX73 с поддержкой Wi-Fi 6. Цена. Фото 2
09.12.2020 Samsung опубликовала дорожную карту по развитию технологии Massive MIMO 6
03.11.2020 Как выбрать Wi-Fi роутер для дома: советы ZOOM 1
28.10.2020 Обнародованы характеристики стандарта Wi-Fi 7. Скорость составит 46 Гбит/с 5
24.09.2020 TP-Link запустила в продажу новые решения для корпоративных и домашних сетей 1
11.09.2020 МТС закупает 5G-ready оборудование Huawei для модернизации сети в Московском регионе 1
03.08.2020 TP-Link объявила о старте продаж Wi-Fi 6 роутера Archer AX50 1
30.07.2020 TP-Link представляет актуальные решения для дома: Wi-Fi 6 роутеры серии Archer AX и Mesh-системы Deco 1
30.07.2020 ZTE и True Corporation анонсировали совместное создание коммерческой сети 5G в Таиланде 1
20.07.2020 Zyxel выпускает на российский рынок точки доступа Wi-Fi 6 бизнес-класса 1
16.07.2020 Какие задачи 5G ставит перед телеком-операторами и как их решать 1
14.07.2020 Роутеры с поддержкой частоты 5 ГГц: хиты продаж 2020 года 1
13.07.2020 Технология Wi-Fi 6 – поколение беспроводных устройств будущего 1
06.07.2020 TP-Link представила облачное решение Omada SDN для корпоративных сетей 1
26.06.2020 Huawei начала разработку технологий для эффективного внедрения сетей 5G 1
21.05.2020 Nokia поставила новый рекорд скорости в сети 5G 1
19.05.2020 TP-Link представила в России базовый роутер с поддержкой Wi-Fi 6 2
18.05.2020 «Билайн» завершил модернизацию мобильной сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
01.05.2020 Лучшие 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 1
27.04.2020 Раскрыты подробности о революционном стандарте Wi-Fi 7 4
10.04.2020 Nokia представила новые продукты AirScale для сетей 5G 1
07.04.2020 Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы 1
05.02.2020 TP-Link представила в России Mesh-систему Deco P9 и Wi-Fi 6 адаптер Archer TX3000E 2
30.01.2020 Keysight представила решение для эмуляции каналов 5G 3
30.01.2020 HP представила ноутбуки серии Chromebook для цифрового образования 1

Публикаций - 162, упоминаний - 295

MIMO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 20
TP-Link 158 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 11
Huawei 2730 10
Intel Corporation 4175 9
Nokia Corporation 2434 9
TRENDnet 49 8
Samsung Electronics 5666 7
Ericsson 860 7
Acer Group 1363 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
Nvidia Corp 2019 6
D-Link 189 5
Trend Micro 342 5
Qualcomm Technologies 1002 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 5
AMD - Advanced Micro Devices 1670 4
ZyXEL Communications 168 4
Xiaomi 904 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 4
ZTE Corporation 550 3
Google LLC 7148 3
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 79 3
Broadcom Inc 197 2
Qualcomm Europe 14 2
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 2
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 95 2
China Telecom 88 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла 45 2
Cisco Systems 2040 2
Samsung System LSI 18 1
Wacom 69 1
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 12 1
Elisa 16 1
Nokia Mobile Networks 1 1
МегаФон Федеральный центр исследований и разработок 2 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
TELUS-Huawei 5G Living Lab 1 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Zyxel Networking SBU 10 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
UDR Inc 6 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 1
Открытие Арена - стадион 17 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Сибирское Подворье - туристический комплекс 1 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
РЖД Москва - Белорусский вокзал 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Правительство РФ 2203 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 121 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
NSSF - National Social Security Fund 3 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Президент Республики Татарстан 4 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 76
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 54
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 39
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 33
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 25
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 23
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 17
3G - Стандарт мобильной связи 3731 16
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 14
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 13
Beamforming - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 34 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 11
5G NR - 5G New Radio 58 10
OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 30 9
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 8
USB Type-C - USB-C 901 8
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 7
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 7
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 6
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 6
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 6
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 118 6
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 5
3GPP Release - стандартизация 5G 23 5
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 5
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 283 5
PoE - Power over Ethernet 275 5
Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 47 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 4
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 4
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 4
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
BSS Color - BSS Coloring - Base Service Station 7 4
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 4
Google Android 10751 13
Apple iOS 5742 8
Nvidia GeForce GTX 2062 7
Corning Gorilla Glass 496 5
TP-Link HomeCare 9 5
TP-Link Tether 31 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
TP-Link Deco - серия роутеров 8 4
Google Hangouts - Мессенджер 63 4
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 4
TP-Link Archer AX - серия роутеров 7 4
Nokia AirScale Radio Access 27 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 4
Microsoft Windows 10 6635 4
Google Chrome OS 306 4
Qualcomm Snapdragon X 37 4
Google Chromebook - Серия ноутбуков 86 3
TP-Link Archer C - серия роутеров 4 3
Acer Chromebook Spin 6 3
Intel Celeron N 10 3
ZyXEL Keenetic 17 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 3
Acer Chromebook - Серия ноутбуков 12 3
Google Chrome - браузер 1117 3
Google Gmail 605 3
Intel Celeron - Серия процессоров 254 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 2
D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 10 2
Huawei 5G Simplified Solution 16 2
Intel Core - Семейство процессоров 863 2
Acer Nitro - Серия ноутбуков 35 2
Яндекс.DNS 16 2
Acer Color Intelligence 13 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 2
Samsung Exynos 9 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 64 2
Microsoft Windows Hello 170 2
Amazon Alexa 138 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 2
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