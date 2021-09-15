Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MIMO
Multiple Input Multiple Output
Massive MIMO
Massive Multiple-Input-Multiple-Output
MU-MIMO
CMU-MIMO
Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output
Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала -
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Публикаций - 162, упоминаний - 295
MIMO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1093 4
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|CNET - Издание 273 1
|GizChina - Издание 40 1
|EE Times 21 1
|Fortune Global 500 160 1
|GSMA Intelligence 5 1
|Fortune Global 100 5 1
|LightCounting Market Research 2 1
|Академгородок Новосибирск 29 1
|NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru