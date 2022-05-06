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Softbank Vision Fund
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 13, упоминаний - 19
Softbank Vision Fund и организации, системы, технологии, персоны:
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54474 11
|Япония 13762 7
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18974 5
|Саудовская Аравия - Королевство 663 5
|США - Калифорния 4811 5
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13763 3
|Китай - Тайвань 4232 2
|Великобритания - Лондон 2427 2
|Европа 24907 1
|Сингапур - Республика 1945 1
|Индия - Bharat 5840 1
|Германия - Федеративная Республика 13157 1
|Франция - Французская Республика 8139 1
|Индонезия - Республика 1050 1
|Испания - Королевство 3820 1
|Япония - Токио 1018 1
|Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 212 1
|Сатурн - Титан (спутник) 529 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454617, в очереди разбора - 727565.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454617, в очереди разбора - 727565.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.