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Softbank Vision Fund

Softbank Vision Fund

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.05.2022 Уволенный глава китайской «дочки» ARM отказывается уходить из компании и не отдает печать, несмотря на вмешательство властей 1
15.03.2021 Fort Ross Ventures инвестировал $10 млн в Standard Cognition 1
16.03.2018 Изгнанный с должности глава компании Qualcomm ищет деньги, чтобы ее купить 2
23.10.2017 Смартфон «отца Android» внезапно подешевел на $200 1
18.09.2017 Slack получил четверть миллиарда долларов инвестиций 2
18.08.2017 «Отец Android» начал продажи своего модульного смартфона из керамики и титана. Фото 1
17.07.2017 «Отец Android» делает модульный смартфон из керамики: Сроки продаж сорваны, топ-менеджеры бегут из компании 1
30.05.2017 «Отец Android» Энди Рубин выпустил модульный смартфон из керамики и титана. Фото 1
21.03.2017 Apple сорвала $100 млн инвестиций в «убийцу» iPhone от «отца» Android 1
15.02.2017 Бывший акционер «Яндекса» и «Mail.ru» вынул $1,1 млрд из Apple, чтобы вложиться в Google и Microsoft 1
13.12.2016 Apple вложила $1 млрд в крупнейшего в мире ИТ-инвестора 4
17.10.2016 Возник крупнейший в мире ИТ-инвестор с капиталом $100 млрд 2

Публикаций - 13, упоминаний - 19

Softbank Vision Fund и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13074 8
Google LLC 12610 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1419 5
Android Inc 9 5
Essential Products Inc 5 4
Alphabet 170 2
Microsoft Corporation 25699 2
ARM Holdings 95 2
Sirius XM Holdings - Sirius XM Radio - Sirius Satellite Radio - XM Satellite Radio Holdings 73 1
Samsung Electronics 11005 1
Dell EMC 5170 1
Amazon Inc - Amazon.com 3254 1
Alibaba Group 471 1
X Corp - Twitter 2929 1
Yandex - Яндекс 9109 1
Qualcomm Technologies 1967 1
Meta Platforms - Facebook 4608 1
Intel Corporation 12777 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 597 1
Microsoft Corporation - GitHub 1056 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1673 1
VK - Mail.ru Group 3591 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 437 1
Lenovo Motorola 3559 1
Dropbox 526 1
Atlassian 151 1
Zendesk 39 1
Nvidia Corp 3950 1
Slack Technologies 4 1
Runscope 7 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 155 1
Best Buy 222 1
Box inc - box.com - box.net 372 1
Flipkart Group 21 1
SoftBank Group 283 11
Microsoft - LinkedIn 697 2
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 27 2
Monsanto 16 1
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 523 1
JD.com - Jingdong Mall 100 1
WeWork 6 1
Berkshire Hathaway 34 1
Uber 353 1
Tiger Global Management 44 1
WikiMart - Викимарт 53 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1401 2
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26549 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12998 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28045 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8449 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12822 5
Аксессуары 4251 5
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3906 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10551 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6440 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10235 4
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1203 4
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 455 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27169 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29562 4
Наушники - Headphones 4442 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3129 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6377 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2041 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3425 4
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2319 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10704 4
Контрастность 3020 4
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 694 4
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2479 4
Монохромное изображение - Monochrome image 642 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13408 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21781 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10030 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7888 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22431 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17862 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2346 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3244 3
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 590 3
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 570 3
SIM-card - Nano-SIM - Mini-SIM - Micro-SIM 329 3
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 3
Док-станция - Docking station 554 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13166 3
Google Android 15165 5
Microsoft Security Essentials - MSE 145 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2162 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 734 4
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 517 4
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 113 4
Essential Phone PH - смартфон 12 4
Huawei P9 - Серия смартфонов 33 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2966 3
Lenovo Moto - серия смартфонов 125 3
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7581 2
Apple iOS 8541 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 188 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 246 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 385 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 423 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 105 1
Salesforce Heroku 23 1
Crashlytics 8 1
Amazon Go 11 1
Google Project Ara 48 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 118 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 5
Son Masayoshi - Сон Масаеси - Сон Масайоши 28 4
Bullock Jonathan - Баллок Джонатан 2 2
Sama Alok - Сама Алок 2 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 675 2
Wallace Brian - Уоллес Брайан 6 2
Haas Rene - Хаас Рене 11 1
Chen Eric - Чен Эрик 4 1
Wu Allen - Ву Аллен 5 1
Yasuda Hideki - Ясуда Хидеки 2 1
Орловский Виктор 405 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 52 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 1
Jacobs Paul - Джейкобс Пол - Якобс Пол 26 1
Jacobs Irwin - Джейкобс Ирвин 8 1
Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 13 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54474 11
Япония 13762 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18974 5
Саудовская Аравия - Королевство 663 5
США - Калифорния 4811 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13763 3
Китай - Тайвань 4232 2
Великобритания - Лондон 2427 2
Европа 24907 1
Сингапур - Республика 1945 1
Индия - Bharat 5840 1
Германия - Федеративная Республика 13157 1
Франция - Французская Республика 8139 1
Индонезия - Республика 1050 1
Испания - Королевство 3820 1
Япония - Токио 1018 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 212 1
Сатурн - Титан (спутник) 529 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18021 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5717 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15884 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3369 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3817 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5461 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27054 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1502 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2122 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53043 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1383 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8026 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3779 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5077 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1096 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57191 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2731 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5997 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8741 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6522 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2844 1
Сон - Somnus 477 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11214 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6661 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 991 1
Bloomberg 1610 8
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6077 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 263 2
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 231 1
The Verge - Издание 613 1
FT - Financial Times 1287 1
ITHome 43 1
The Register - The Register Hardware 1774 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 547 1
Times 658 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 226 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 57 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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