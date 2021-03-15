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Fort Ross Ventures инвестировал $10 млн в Standard Cognition

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Fort Ross Ventures проинвестировал в американский стартап — разработчика решений для автоматизации розничных магазинов Standard Cognition. Объем инвестиций фонда в компанию составил 10 миллионов долларов, тогда как общий размер раунда составил 150 миллионов долларов. С привлечением инвестиций стоимость Standard Cognition превысила 1 миллиард долларов и таким образом компания стала первым единорогом в области создания магазинов бескассового обслуживания. В сделке также участвовали такие инвесторы, как SoftBank Vision Fund 2, CRV, EQT Ventures, TI Platform Management и SK Networks.

Благодаря комбинации из камер, искусственного интеллекта и компьютерного зрения, решение Standard Cognition позволяет любому розничному магазину внедрить систему аналогичную Amazon Go. Покупатель авторизуется на входе в магазин с помощью смартфона, после чего может брать с полок нужные продукты и класть их в свой пакет, рюкзак или просто в карманы. Умная система автоматически определяет список покупок и снимает необходимую сумму с карты покупателя после того, как тот покинет территорию магазина. Система компании не занимается распознаванием лиц и позволяет покупателям оставаться полностью анонимными.

Инвестиции в платформу позволят Standard Cognition расширить свои возможности и оборудовать более, чем 50 000 магазинов без касс в ближайшие пять лет. Технологию компании уже используют такие магазины, как Alimentation Couche-Tard, Inc. (материнская компания глобального бренда круглосуточных магазинов Circle K) и Compass Group.

Srandard Cognition планирует укрепить свои лидирующие позиции и получить международное присутствие, в том числе, выйти на рынок Европы.

Виктор Орловский, основатель и генеральный партнер Fort Ross Ventures, отметил: «Нас ждёт невероятная революция в системе продаж. По данным последних исследований, около 7,5 миллионов рабочих мест в розничной торговле могут исчезнуть в течение следующего десятилетия из-за автоматизации. Технология Standard Cognition — это гигантский скачок вперед для розничных продавцов, которые хотят выйти на новый уровень и повысить качество обслуживания клиентов. Мы будем рады помочь компании с выходом на европейские рынки».

Джордан Фишер, со-основатель и CEO Standard Cognition, сказал: «Мы рады сотрудничать с таким инвестиционным партнером, как Fort Ross Ventures. Инвестиции и помощь фонда позволят нам предложить нашу платформу розничным продавцам и покупателям в Европе и по всему миру».

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