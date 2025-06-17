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Орловский Виктор

СОБЫТИЯ


17.06.2025 МТС обеспечила связью 78 малых населенных пунктов Орловской области

МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 78 населенных пунктов Орловской области. Связь и мобильный интернет МТС впервые появились в небольших поселках в 22 районах области. Об этом CNews сообщили представители МТС. Среди подключенных к сети МТС населенных
11.04.2025 «МегаФон»: дачная жизнь увлекла молодежь Орловской области

но треть посетителей тематических ресурсов. Год к году прирост этой аудитории составил 61%. Трендом 2025 г. стало то, что цифровые платформы для садоводов и огородников стали чаще использовать жители Орловской области до 17 лет. За год число юных садоводов в регионе увеличилось сразу в 2,6 раза. Аудитория 25-34 лет подросла на 53%, а пользователей от 45 до 54 лет стало больше на 33%. Женщин
17.02.2025 «МегаФон» усилил 4G-сигнал в 13 населенных пунктах Орловской области

Мобильный интернет на скорости более 50 Мбит/с и более уверенный сигнал связи стали доступны для жителей небольших населенных пунктов Орловской области. Прошедшая модернизация затронула свыше 10 тыс. жителей Орловского, Мценского, Болховского, Троснянского и других районов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Наи
27.11.2024 МТС усилила LTE на четырех федеральных автотрассах Орловской области

е поможет автомобилистам оставаться на связи в мессенджерах, оплачивать платежи онлайн на АЗС, читать новостные ленты. «Развитие телеком-инфраструктуры вдоль трасс повышает безопасность в поездках по Орловской области и расширяет доступ к VoLTE — технологии голосовой связи, с которой можно одновременно разговаривать по смартфону и продолжать интернет-сессию, загружая файлы. Надежная связь п
28.10.2024 «МегаФон» обеспечил связь более чем в 30 населённых пунктах Орловской области

Специалисты «МегаФона» развернули сеть 4G в 14 муниципальных районах Орловской области. Жители небольших населённых пунктов получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету и качественной голосовой связи при помощи технологии звонков VoLTE. Новый уровень
11.10.2024 МТС усилила LTE-интернет в деревне Первый воин Орловской области

МТС сообщает о расширении сети LTE в деревне Первый воин Орловской области. После запуска дополнительного телеком-оборудования увеличилась зона покрытия стабильной связи в районе деревни, а скорость мобильного интернета выросла в среднем до 50 Мбит/с
12.08.2024 В Орловской области провели апгрейд мобильного интернета

Специалисты «МегаФона» с мая 2024 г. установили новое телеком-оборудование и модернизировали свыше 25 базовых станций в четырех районах Орловской области. Надежный 4G-сигнал на средней скорости 30 Мбит/с стал доступен для нескольких тысяч жителей населенных пунктов региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Новое
30.05.2024 В восьми районах Орловской области связисты «разогнали» мобильный интернет

он» модернизировал телеком-оборудование на социально важной локации Орла – железнодорожном вокзале, а также еще более чем на 70 объектах в регионе. Изменения с начала 2024 г. затронули восемь районов Орловской области и позволили улучшить качество мобильной сети в период пиковой нагрузки и в праздничные дни, а также сделали доступнее голосовую связь за счет использования технологии VoLTE. О
04.04.2024 «МегаФон» назвал самые популярные вузы у абитуриентов Орловской области

«МегаФона». Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из Национального рейтинга университетов. С начала 2024 г наибольший дата-трафик из Орловской области пришелся на интернет-ресурсы следующих учебных заведений: Высшая школа экономики (15% от общего объема данных); Московский физико-технический институт (13%); Финансовый универ
19.03.2024 Навстречу звездам: орловцы стали чаще интересоваться космосом

Сайты космической тематики все больше привлекают жителей Орловской области. В год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина они стали почти в восемь раз чаще интересоваться историей легендарного полета и биографией прославленного соотечественника, подго
18.01.2024 МТС обеспечила мобильным интернетом деревни Фарафоново и Тростниково Орловской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, подключила к сети LTE деревни Фарафоново Мценского района и Тростниково Покровского района Орловской области. В результате проведенных работ около 300 местных жителей получили доступ к 4G-интернету и цифровым сервисам. Об этом CNews сообщили представители МТС. Качественный мобильный

14.03.2023 В Орловской области МТС на треть ускорила мобильный интернет

ПАО «МТС», цифровая экосистема, увеличила на всей территории Орловской области скорость передачи данных в мобильных сетях в среднем до 30%. При этом в административном центре региона скорость достигает 150 Мбит/сек. Это стало результатом перевода частот,
10.02.2023 Фермеры села Дровосечное Орловской области вышли на связь

околения в поколение. «Цифровые технологии помогают повысить уровень качества жизни в небольших селах и деревнях. И мы планомерно продолжаем расширять географию покрытия. Например, за прошедший год в Орловской области мы построили и модернизировали сеть в более чем 20 сельских населенных пунктах. Тем самым мы поддерживаем и местное хозяйство, потому что экосистема МТС включает целый набор ц
27.07.2022 МТС развернула в городах и районах Орловской области специальную сеть интернета вещей

МТС расширила в Орловской области сеть стандарта NB-IoT, предназначенную для передачи данных с датчиков, сенсоров, видеокамер и других устройств. Сеть интернета вещей охватила все города и районные центры О
14.02.2022 В Орловской области скорость мобильного интернета МТС выросла в среднем на треть

МТС подвела итоги проекта по развитию и модернизации сети в Орловской области в 2021 г. В ходе работ компания обновила телекоммуникационное оборудование всех базовых станций стандартов 2G, 3G, 4G и запустила новые базовые станции. Это позволило увеличит
24.09.2021 Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы»

Незаметный переезд с Intel на «Эльбрусы» Как выяснил CNews, знаковый для российского импортозамещения переход многофункциональных центров Орловской области на полностью российский стек «железа» и ПО ознаменовался примечательным недоразумением. Представители госзаказчика долгое время не замечали, что запланированная миграция с сер
22.04.2021 Павел Калугин, МФЦ Орловской области: Бытует мнение, что российские ИТ-разработки отличает низкое качество, но это вовсе не так

CNews: Расскажите, пожалуйста, о развитии МФЦ в Орловском регионе? Какие задачи стоят перед «МФЦ Орловской области»? Павел Калугин: На сегодняшний день в области функционируют 26 отделов МФЦ, которые присутствуют в каждом муниципальном районе области и городском округе, и 67 территориально
13.04.2021 «Светец» обеспечит техническое сопровождение системы-112 Орловской области

«Светец интегро» заключила контракт на техническое сопровождение системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» с ГКУ Орловской области «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы». Техническое сопровождение систем вызова экстренных служб имеет такие особенности, как высокий уровень SLA, четкое разде
10.05.2017 В Государственном архиве Орловской области установлен российский сканер с глубокой колыбелью

ЭЛАР объявила о поставке в Государственный архив Орловской области автономного комплекса планетарного сканирования ЭларСКАН А2-650. Приобретение архивом сканера было инициировано и оплачено Вадимом Богдановым, который является исследователем-
04.02.2016 МТС назначила руководителя филиала в Орловской области

Компания МТС сообщила о назначении Олега Клянчина на должность директора филиала МТС в Орловский области. В круг обязанностей Олега Клянчина входит общее руководство филиалом МТС в Орловской области и реализация стратегии МТС в регионе: развитие телекоммуникационной инфраструктуры для оказания услуг мобильной и фиксированной связи в крупнейших городах и небольших населенн
04.09.2015 «Ростелеком» организовал единую информационную сеть для Службы крови Орловской области

«Ростелеком» завершил проект по строительству единой информационной сети для Службы крови Орловской области в городах Мценск и Ливны, тем самым объединив структурные подразделения Орловской станции переливания крови. Это закладывает основу для создания единой базы данных для

22.06.2015 «Эттон» и «Ростелеком» внедрили в Орловской области систему управления программами капремонта

Компании «Эттон» и «Ростелеком» внедрили в Орловской области информационную систему управления программами капитального ремонта. Об этом CNews сообщили в «Эттон». Проведение капитального ремонта в жилых комплексах регламентировано Жилищ
26.12.2014 «МегаФон» увеличивает охват сети в Орловской области

«МегаФон» провел масштабную застройку и комплексное усиление инфраструктуры на всей территории Орловской области. Новые объекты связи, запущенные в 2014 г., позволили увеличить пропускную способность сети и обеспечить услугами связи и мобильным интернетом жителей региона. Особое внимание
30.10.2014 Функционал ЕЦПиБ Орловской области будет расширен на всей территории региона

Единый центр процессинга и биллинга (ЕЦПиБ) Орловской области технологически и технически готов к расширению своего функционала на всей территории региона. В рамках деятельности ЕЦПиБ Орловской области c 20 июня 2014 года в регион
29.08.2014 В Орловской области удвоилось число пользователей портала госуслуг

За первое полугодие 2014 г. число пользователей порталом госуслуг в Орловской области выросло вдвое по сравнению с 2013 г. За этот период число жителей, зарегистрированных на портале, увеличилось с 10 тыс. до почти 20 тыс. Популярность портала госуслуг вызвана,
20.06.2014 Виктор Орловский покинул ИТ-блок Сбербанка

Старший вице-президент Сбербанка Виктор Орловский ушел из ИТ-блока и возглавил новое направление Digital, сообщили CNews в пре
16.06.2014 «МегаФон» объединил больницы Орловской области в единую сеть

«МегаФон» обеспечил подключение шести районных больниц и детской стоматологической поликлиники города Орла к Медицинскому информационно-аналитическому центру Орловской области. Новодеревеньковская, Нарышкинская, Колпнянская, Сосковская, Покровская, Глазуновская районные больницы и детская стоматологическая поликлиника г. Орла получили выделенные кан
19.11.2013 Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области повышает качество ИТ-систем

В медицинских учреждениях Орловской области реализован проект автоматизации кадрового учета, модернизации систем учета АХД и интеграции программных продуктов с федеральными сервисами Единой государственной информационно
05.11.2013 УЭК: Интервью Губернатора Орловской области

CNews: Расскажите о том, как стартовал проект УЭК в Орловской области. Александр Козлов: Вплотную к реализации проекта по внедрению универсальных электронных карт Орловщина приступила в начале января 2013 г. Но подготовительный этап стартовал ещ
26.07.2013 В Орловской области открылся Единый центр процессинга и биллинга

В Орловской области открылся Единый центр процессинга и биллинга (ЕЦПиБ). ЕЦПиБ Орловской области будет осуществлять формирование начислений за жилищные и коммунальные услуги с выпуском ед
18.04.2013 СЭД «Этлас» внедряется в Министерстве здравоохранении Орловской области

Компания «Этлас-Софт» и «Нова Груп» совместно с компаниями «Ростелеком» и «Барс Груп» в рамках реализации региональной программы «Модернизация здравоохранения Орловской области на 2011-2012 годы» запустила в эксплуатацию часть крупного проекта автоматизации системы здравоохранения Орловской области связанную с созданием сервиса электронного до
03.12.2012 Depo Computers построила ЦОД для МИАЦ Орловской области

Компания Depo Computers завершила проект по построению ЦОД для МИАЦ Орловской области. Проект реализован в рамках федеральной концепции информатизации здравоохранения. Основная задача проекта — создание единой информационной среды для более 60 медицинских учреж
19.10.2012 Oracle признала ИТ-директора «Сбербанка» Виктора Орловского CIO года в регионе EMEA

Старший вице-президент «Сбербанка России» Виктор Орловский получил награду «CIO Года» в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) в рамках Oracle Awards 2012. «Награда присуждена за выдающиеся заслуги и реализованные инновации в ро
11.09.2012 Виктор Орловский: Мы строим за 5 лет то, на что у западных банков уходит 10

CNews: Какие ключевые ИТ-проекты "Сбербанк" реализует в этом году? Виктор Орловский: Я бы разделил проекты на бизнес-направленные и внутренние инфраструктурные, которые служат поддержкой бизнеса. К первым, в розничном блоке, например, можно отнести развитие эл
01.06.2012 «Ростелеком» построит инфокоммуникационную сеть для правительства Орловской области

«Ростелеком» и правительство Орловской области подписали соглашение о сотрудничестве по созданию Единой информационно-коммуникационной сети (ЕИКС) для органов государственной власти и органов местного самоуправления. Подпи
17.02.2012 Виктор Орловский: "Сбербанк" – это философия

CNews: Какие основные ИТ-проекты "Сбербанка", завершенные в 2011 г., вы могли бы выделить? Виктор Орловский: Я бы не стал ограничиваться только заканчивающимся годом. Многие наши проекты долгосрочны, они уже ведутся несколько лет и будут продолжаться дальше, переходя с этапа на этап.
09.02.2012 ИТ-директор «Сбербанка» превратил работу в религию

«Мой выходной – это только воскресенье, и так будет продолжаться очень долго, - говорит Виктор Орловский. – Суббота у меня, как правило, посвящена самообразованию и планированию – с
23.12.2011 «Ростелеком» и правительство Орловской области заключили контракт на перевод госуслуг в электронный вид

«Ростелеком» и правительство Орловской области подписали государственный контракт на перевод госуслуг в электронный вид. Подписи под документом поставили вице-президент – директор Макрорегионального филиала «Центр» компани
14.07.2011 «Билайн Бизнес» организовал VPN для Департамента имущества, промышленности и информатизации Орловской области

«ВымпелКом» («Билайн Бизнес») организовал для Департамента имущества, промышленности и информатизации Орловской области услуги по предоставлению цифровых каналов связи для организации IP VPN и мультисервисных сетей. С июня 2011 г. «Билайн Бизнес» предоставляет Департаменту 31 порт виртуальной ч
24.05.2011 Виктор Орловский: В будущем "Сбербанк" будет оказывать ИТ-услуги сторонним компаниям

CNews: "Сбербанк" заявлял о планах создания собственного крупного дата-центра. Могли бы вы рассказать, на какой стадии сейчас находится этот проект? Виктор Орловский: Мы, действительно, строим собственный ЦОД, который станет крупнейшим в Европе. Проект уже находится на завершающей стадии. Первая очередь этого дата-центра, который мы называе

Публикаций - 408, упоминаний - 426

Орловский Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 57
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 52
МегаФон 10742 46
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 33
Ростелеком 10948 32
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
Microsoft Corporation 25775 16
SAP SE 5601 15
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 106 13
Oracle Corporation 7074 13
Yandex - Яндекс 9215 12
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 8
Google LLC 12688 8
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
HP Inc. 5883 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 6
Крок - Croc 1964 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 6
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 6
iBuildApp 10 6
МТС - РеКом 21 6
Samsung Electronics 11064 6
Apple Inc 13154 6
9594 6
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
МТС Центр макрорегион 64 5
Dell EMC 5180 5
Cisco Systems 5372 5
БАРС Груп 579 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 142
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 45
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 19
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 14
Альфа-Банк 1979 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 8
Сбер - Сбербанк Венчурный фонд - SBT Venture Fund - SberBank Venture Capital - Sberbank Digital Ventures 12 8
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 8
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
Мострансавто 69 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Почта России ПАО 2370 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
Евросеть 1421 5
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 4
Абсолют Банк 249 4
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 4
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 4
ПриватБанк - PrivatBank 197 4
Альянс Банк 20 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
АльфаСтрахование СГ 394 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 40
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 24
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 7
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
Федеральное казначейство России 1949 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 5
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 5
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 5
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 5
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Международная академия связи - МАС 46 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
РЭО - Российское экологическое общество 1 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
Профсоюз работников связи России 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 140
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 68
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 60
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 60
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 59
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 57
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 44
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 42
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 35
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 35
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 34
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 33
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 30
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 29
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 29
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 27
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 26
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 25
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 25
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 25
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 23
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 23
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 22
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 22
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 22
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 21
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 20
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 20
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 20
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 33
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 20
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 19
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 16
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 16
Google Android 15243 15
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 14
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 13
Apple iOS 8583 12
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 10
Microsoft Windows 2000 8678 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 5
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
Сбер - Сбербанк - Кредитная фабрика 29 5
Linux OS 11533 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 4
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Microsoft Windows 16882 4
Apple - App Store 3109 4
Oracle Java - язык программирования 3469 3
WordPress Foundation - WordPress 255 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 3
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 3
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE - Tele2 VoLTE 25 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Global Pitch 3 3
ЕПБ - Единый проездной билет 71 3
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 3
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 58 3
Попов Алексей 339 25
Кулик Вадим 206 24
Калинин Денис 70 24
Мочалов Юрий 39 20
Греф Герман 485 16
Мушаков Игорь 36 16
Хлызов Андрей 21 12
Катрич Алексей 43 12
Ивочкин Сергей 20 12
Вожегова Мария 28 11
Архипова Мария 21 10
Пегасов Сергей 55 9
Михайлов Алексей 115 7
Путин Владимир 3454 7
Хасис Лев 105 6
Мельникова Алиса 100 6
Меднов Сергей 124 6
Широких Алексей 72 6
Заварзин Андрей 10 6
Волков Никита 80 5
Плужников Андрей 13 5
Енютин Сергей 10 5
Батурова Елена 7 5
Доброхотов Денис 7 5
Никифоров Николай 1138 4
Урьяс Вадим 98 4
Мацоцкий Сергей 180 4
Эренбург Михаил 39 4
Прянишников Николай 316 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Попова Мария 141 4
Серова Елена 320 4
Хайретдинов Марат 10 4
Пирогов Алексей 29 4
Строкович Антон 53 4
Иншаков Дмитрий 51 4
Тулеев Аман 10 4
Поддубный Алексей 6 4
Mihaescu Mircea - Михаэску Мирча 6 4
Цыганов Вячеслав 79 3
Россия - РФ - Российская федерация 166164 298
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 158
Россия - ЦФО - Орловская область 369 132
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 112
Россия - ЦФО - Курская область 751 100
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 91
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 86
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 86
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 79
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 79
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 77
Россия - ЦФО - Брянская область 402 71
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 63
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 62
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 59
Россия - УФО - Свердловская область 1951 58
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 56
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 52
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 51
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 50
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 50
Россия - ЦФО - Костромская область 477 50
Россия - СФО - Омская область 789 49
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 47
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 44
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 43
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 43
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 41
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 41
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 41
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 40
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 38
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 38
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 35
Россия - УФО - Челябинская область 1512 35
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 35
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 34
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 34
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 34
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 143
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 121
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 60
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 58
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 56
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 55
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 51
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 50
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 41
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 41
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 26
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 26
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 25
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 25
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 25
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 23
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 23
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 21
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 19
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 19
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 17
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 17
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 17
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 14
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 14
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 14
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 13
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 12
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 10
Паспорт - Паспортные данные 2848 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 20
Forbes - Форбс 1002 3
Crunchbase 74 2
CNews TV 747 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
ТВ-Новости АНО 7 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
VentureBeat 90 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Российская газета 290 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Regnum - Регнум 114 1
Euronews - телеканал 52 1
Наш Красноярский край 1 1
Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 12 1
Советский спорт 19 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
CNews Журнал 167 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 6
Gartner - Гартнер 3658 4
IDC - International Data Corporation 4975 3
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
НМГ - Медиалогия 37 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Интерфакс-100 21 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 74 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Dow Jones - VentureSource 6 1
Fortune Global 500 295 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 5
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 19 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
KU - Korea University - Университет Корё - Корейский Университет 9 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 30 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет 10 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 1
РКСИ ГБПОУ РО - Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики 5 1
ЗабГУ - Забайкальский государственный университет 5 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 17 1
Kyoto University - Киотский университет 29 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 19
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 10
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 6
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 5
CNews ИТ-стратегия 32 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 1
Google for Enterpreneurs 1 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Единый день голосования 143 1
IBM Бизнес-Форум 21 1
ПЛАС-Форум 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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