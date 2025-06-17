Орловский Виктор

МТС обеспечила связью 78 малых населенных пунктов Орловской области МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 78 населенных пунктов Орловской области. Связь и мобильный интернет МТС впервые появились в небольших поселках в 22 районах области. Об этом CNews сообщили представители МТС. Среди подключенных к сети МТС населенных

«МегаФон»: дачная жизнь увлекла молодежь Орловской области но треть посетителей тематических ресурсов. Год к году прирост этой аудитории составил 61%. Трендом 2025 г. стало то, что цифровые платформы для садоводов и огородников стали чаще использовать жители Орловской области до 17 лет. За год число юных садоводов в регионе увеличилось сразу в 2,6 раза. Аудитория 25-34 лет подросла на 53%, а пользователей от 45 до 54 лет стало больше на 33%. Женщин

«МегаФон» усилил 4G-сигнал в 13 населенных пунктах Орловской области Мобильный интернет на скорости более 50 Мбит/с и более уверенный сигнал связи стали доступны для жителей небольших населенных пунктов Орловской области. Прошедшая модернизация затронула свыше 10 тыс. жителей Орловского, Мценского, Болховского, Троснянского и других районов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Наи

МТС усилила LTE на четырех федеральных автотрассах Орловской области е поможет автомобилистам оставаться на связи в мессенджерах, оплачивать платежи онлайн на АЗС, читать новостные ленты. «Развитие телеком-инфраструктуры вдоль трасс повышает безопасность в поездках по Орловской области и расширяет доступ к VoLTE — технологии голосовой связи, с которой можно одновременно разговаривать по смартфону и продолжать интернет-сессию, загружая файлы. Надежная связь п

«МегаФон» обеспечил связь более чем в 30 населённых пунктах Орловской области Специалисты «МегаФона» развернули сеть 4G в 14 муниципальных районах Орловской области. Жители небольших населённых пунктов получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету и качественной голосовой связи при помощи технологии звонков VoLTE. Новый уровень

МТС усилила LTE-интернет в деревне Первый воин Орловской области МТС сообщает о расширении сети LTE в деревне Первый воин Орловской области. После запуска дополнительного телеком-оборудования увеличилась зона покрытия стабильной связи в районе деревни, а скорость мобильного интернета выросла в среднем до 50 Мбит/с

В Орловской области провели апгрейд мобильного интернета Специалисты «МегаФона» с мая 2024 г. установили новое телеком-оборудование и модернизировали свыше 25 базовых станций в четырех районах Орловской области. Надежный 4G-сигнал на средней скорости 30 Мбит/с стал доступен для нескольких тысяч жителей населенных пунктов региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Новое

В восьми районах Орловской области связисты «разогнали» мобильный интернет он» модернизировал телеком-оборудование на социально важной локации Орла – железнодорожном вокзале, а также еще более чем на 70 объектах в регионе. Изменения с начала 2024 г. затронули восемь районов Орловской области и позволили улучшить качество мобильной сети в период пиковой нагрузки и в праздничные дни, а также сделали доступнее голосовую связь за счет использования технологии VoLTE. О

«МегаФон» назвал самые популярные вузы у абитуриентов Орловской области «МегаФона». Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из Национального рейтинга университетов. С начала 2024 г наибольший дата-трафик из Орловской области пришелся на интернет-ресурсы следующих учебных заведений: Высшая школа экономики (15% от общего объема данных); Московский физико-технический институт (13%); Финансовый универ

Навстречу звездам: орловцы стали чаще интересоваться космосом Сайты космической тематики все больше привлекают жителей Орловской области. В год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина они стали почти в восемь раз чаще интересоваться историей легендарного полета и биографией прославленного соотечественника, подго

МТС обеспечила мобильным интернетом деревни Фарафоново и Тростниково Орловской области ПАО «МТС», цифровая экосистема, подключила к сети LTE деревни Фарафоново Мценского района и Тростниково Покровского района Орловской области. В результате проведенных работ около 300 местных жителей получили доступ к 4G-интернету и цифровым сервисам. Об этом CNews сообщили представители МТС. Качественный мобильный

В Орловской области МТС на треть ускорила мобильный интернет ПАО «МТС», цифровая экосистема, увеличила на всей территории Орловской области скорость передачи данных в мобильных сетях в среднем до 30%. При этом в административном центре региона скорость достигает 150 Мбит/сек. Это стало результатом перевода частот,

Фермеры села Дровосечное Орловской области вышли на связь околения в поколение. «Цифровые технологии помогают повысить уровень качества жизни в небольших селах и деревнях. И мы планомерно продолжаем расширять географию покрытия. Например, за прошедший год в Орловской области мы построили и модернизировали сеть в более чем 20 сельских населенных пунктах. Тем самым мы поддерживаем и местное хозяйство, потому что экосистема МТС включает целый набор ц

МТС развернула в городах и районах Орловской области специальную сеть интернета вещей МТС расширила в Орловской области сеть стандарта NB-IoT, предназначенную для передачи данных с датчиков, сенсоров, видеокамер и других устройств. Сеть интернета вещей охватила все города и районные центры О

В Орловской области скорость мобильного интернета МТС выросла в среднем на треть МТС подвела итоги проекта по развитию и модернизации сети в Орловской области в 2021 г. В ходе работ компания обновила телекоммуникационное оборудование всех базовых станций стандартов 2G, 3G, 4G и запустила новые базовые станции. Это позволило увеличит

Госкураторы МФЦ не заметили переезда с Intel на «Эльбрусы» Незаметный переезд с Intel на «Эльбрусы» Как выяснил CNews, знаковый для российского импортозамещения переход многофункциональных центров Орловской области на полностью российский стек «железа» и ПО ознаменовался примечательным недоразумением. Представители госзаказчика долгое время не замечали, что запланированная миграция с сер

Павел Калугин, МФЦ Орловской области: Бытует мнение, что российские ИТ-разработки отличает низкое качество, но это вовсе не так CNews: Расскажите, пожалуйста, о развитии МФЦ в Орловском регионе? Какие задачи стоят перед «МФЦ Орловской области»? Павел Калугин: На сегодняшний день в области функционируют 26 отделов МФЦ, которые присутствуют в каждом муниципальном районе области и городском округе, и 67 территориально

«Светец» обеспечит техническое сопровождение системы-112 Орловской области «Светец интегро» заключила контракт на техническое сопровождение системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» с ГКУ Орловской области «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы». Техническое сопровождение систем вызова экстренных служб имеет такие особенности, как высокий уровень SLA, четкое разде

В Государственном архиве Орловской области установлен российский сканер с глубокой колыбелью ЭЛАР объявила о поставке в Государственный архив Орловской области автономного комплекса планетарного сканирования ЭларСКАН А2-650. Приобретение архивом сканера было инициировано и оплачено Вадимом Богдановым, который является исследователем-

МТС назначила руководителя филиала в Орловской области Компания МТС сообщила о назначении Олега Клянчина на должность директора филиала МТС в Орловский области. В круг обязанностей Олега Клянчина входит общее руководство филиалом МТС в Орловской области и реализация стратегии МТС в регионе: развитие телекоммуникационной инфраструктуры для оказания услуг мобильной и фиксированной связи в крупнейших городах и небольших населенн

«Ростелеком» организовал единую информационную сеть для Службы крови Орловской области «Ростелеком» завершил проект по строительству единой информационной сети для Службы крови Орловской области в городах Мценск и Ливны, тем самым объединив структурные подразделения Орловской станции переливания крови. Это закладывает основу для создания единой базы данных для

«Эттон» и «Ростелеком» внедрили в Орловской области систему управления программами капремонта Компании «Эттон» и «Ростелеком» внедрили в Орловской области информационную систему управления программами капитального ремонта. Об этом CNews сообщили в «Эттон». Проведение капитального ремонта в жилых комплексах регламентировано Жилищ

«МегаФон» увеличивает охват сети в Орловской области «МегаФон» провел масштабную застройку и комплексное усиление инфраструктуры на всей территории Орловской области. Новые объекты связи, запущенные в 2014 г., позволили увеличить пропускную способность сети и обеспечить услугами связи и мобильным интернетом жителей региона. Особое внимание

Функционал ЕЦПиБ Орловской области будет расширен на всей территории региона Единый центр процессинга и биллинга (ЕЦПиБ) Орловской области технологически и технически готов к расширению своего функционала на всей территории региона. В рамках деятельности ЕЦПиБ Орловской области c 20 июня 2014 года в регион

В Орловской области удвоилось число пользователей портала госуслуг За первое полугодие 2014 г. число пользователей порталом госуслуг в Орловской области выросло вдвое по сравнению с 2013 г. За этот период число жителей, зарегистрированных на портале, увеличилось с 10 тыс. до почти 20 тыс. Популярность портала госуслуг вызвана,

Виктор Орловский покинул ИТ-блок Сбербанка Старший вице-президент Сбербанка Виктор Орловский ушел из ИТ-блока и возглавил новое направление Digital, сообщили CNews в пре

«МегаФон» объединил больницы Орловской области в единую сеть «МегаФон» обеспечил подключение шести районных больниц и детской стоматологической поликлиники города Орла к Медицинскому информационно-аналитическому центру Орловской области. Новодеревеньковская, Нарышкинская, Колпнянская, Сосковская, Покровская, Глазуновская районные больницы и детская стоматологическая поликлиника г. Орла получили выделенные кан

Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области повышает качество ИТ-систем В медицинских учреждениях Орловской области реализован проект автоматизации кадрового учета, модернизации систем учета АХД и интеграции программных продуктов с федеральными сервисами Единой государственной информационно

УЭК: Интервью Губернатора Орловской области CNews: Расскажите о том, как стартовал проект УЭК в Орловской области. Александр Козлов: Вплотную к реализации проекта по внедрению универсальных электронных карт Орловщина приступила в начале января 2013 г. Но подготовительный этап стартовал ещ

В Орловской области открылся Единый центр процессинга и биллинга В Орловской области открылся Единый центр процессинга и биллинга (ЕЦПиБ). ЕЦПиБ Орловской области будет осуществлять формирование начислений за жилищные и коммунальные услуги с выпуском ед

СЭД «Этлас» внедряется в Министерстве здравоохранении Орловской области Компания «Этлас-Софт» и «Нова Груп» совместно с компаниями «Ростелеком» и «Барс Груп» в рамках реализации региональной программы «Модернизация здравоохранения Орловской области на 2011-2012 годы» запустила в эксплуатацию часть крупного проекта автоматизации системы здравоохранения Орловской области связанную с созданием сервиса электронного до

Depo Computers построила ЦОД для МИАЦ Орловской области Компания Depo Computers завершила проект по построению ЦОД для МИАЦ Орловской области. Проект реализован в рамках федеральной концепции информатизации здравоохранения. Основная задача проекта — создание единой информационной среды для более 60 медицинских учреж

Oracle признала ИТ-директора «Сбербанка» Виктора Орловского CIO года в регионе EMEA Старший вице-президент «Сбербанка России» Виктор Орловский получил награду «CIO Года» в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) в рамках Oracle Awards 2012. «Награда присуждена за выдающиеся заслуги и реализованные инновации в ро

Виктор Орловский: Мы строим за 5 лет то, на что у западных банков уходит 10 CNews: Какие ключевые ИТ-проекты "Сбербанк" реализует в этом году? Виктор Орловский: Я бы разделил проекты на бизнес-направленные и внутренние инфраструктурные, которые служат поддержкой бизнеса. К первым, в розничном блоке, например, можно отнести развитие эл

«Ростелеком» построит инфокоммуникационную сеть для правительства Орловской области «Ростелеком» и правительство Орловской области подписали соглашение о сотрудничестве по созданию Единой информационно-коммуникационной сети (ЕИКС) для органов государственной власти и органов местного самоуправления. Подпи

Виктор Орловский: "Сбербанк" – это философия CNews: Какие основные ИТ-проекты "Сбербанка", завершенные в 2011 г., вы могли бы выделить? Виктор Орловский: Я бы не стал ограничиваться только заканчивающимся годом. Многие наши проекты долгосрочны, они уже ведутся несколько лет и будут продолжаться дальше, переходя с этапа на этап.

ИТ-директор «Сбербанка» превратил работу в религию «Мой выходной – это только воскресенье, и так будет продолжаться очень долго, - говорит Виктор Орловский. – Суббота у меня, как правило, посвящена самообразованию и планированию – с

«Ростелеком» и правительство Орловской области заключили контракт на перевод госуслуг в электронный вид «Ростелеком» и правительство Орловской области подписали государственный контракт на перевод госуслуг в электронный вид. Подписи под документом поставили вице-президент – директор Макрорегионального филиала «Центр» компани

«Билайн Бизнес» организовал VPN для Департамента имущества, промышленности и информатизации Орловской области «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») организовал для Департамента имущества, промышленности и информатизации Орловской области услуги по предоставлению цифровых каналов связи для организации IP VPN и мультисервисных сетей. С июня 2011 г. «Билайн Бизнес» предоставляет Департаменту 31 порт виртуальной ч