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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Орловский Виктор
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 229, упоминаний - 355
Орловский Виктор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Алексей 310 9
|Строкович Антон 45 3
|Волож Аркадий 181 2
|Гурджиян Руслан 17 2
|Нахманович Яков 2 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Соколова Валерия 2 2
|Чеботарев Максим 4 2
|Ускова Ольга 126 2
|Снегирев Александр 2 1
|Kardeşler Onur - Кардешлер Онур 1 1
|Gunay Kaan - Гунай Каан 1 1
|Демидов Михаил 119 1
|Singh Ratan - Сингх Ратан 2 1
|Школлер Роман 1 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Левиков Антон 68 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Телятников Сергей 1 1
|Хохлов Игорь 21 1
|Широких Алексей 70 1
|Романов Алексей 32 1
|Пирогов Алексей 29 1
|Четвернин Алексей 651 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Ивакин Роман 49 1
|Островский Владимир 22 1
|Путин Владимир 1820 1
|Крейнин Владислав 10 1
|Хасис Лев 96 1
|Попов Анатолий 98 1
|Урьяс Вадим 76 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Ведяхин Александр 43 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Козырев Алексей 270 1
|Ушацкий Андрей 100 1
|Белов Виктор 26 1
|CrunchBase 62 2
|Forbes - Форбс 441 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Bloomberg 785 1
|VentureBeat 79 1
|GlobalPitch.vc 1 1
|CNews Analytics 1988 9
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755017, в очереди разбора - 658707.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755017, в очереди разбора - 658707.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru