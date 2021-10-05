Орловский Виктор

Николай Давыдов присоединился к Fort Ross Ventures 1

МТС и Российское экологическое общество запускают федеральную программу цифровизации вывоза и утилизации отходов 1

Fort Ross Ventures объявил о запуске фонда поздних стадий 1

Fort Ross Ventures проинвестировал стартап жилой недвижимости Roofstock 1

В России готовится электронный сервис для вызова на дом избирательной комиссии 1

Венчурный фонд Сбербанка проинвестировал в американский робототехнический стартап Fetch Robotics 1

Сбербанк вложился в сервис по размещению рекламы на такси 1

Fort Ross Ventures поддержит Dynamic Yield на международном рынке 1

Tele2 покрыла 61 регион России сетями LTE 1

Tele2 покрыла Дальний Восток сетью LTE 1

Tele2 покрыла сетью LTE 50 регионов России 1

Tele2 запустила 4G в Псковской области 1

Tele2 расширила карту покрытия 4G еще на три региона 1

Tele2 запустила сеть 4G в четырех регионах 1

Tele2 запустила сеть 4G в Архангельской области 1

Tele2 запустила 4G в Тюменской области 1

Tele2 запустил сети LTE в Удмуртской республике и Вологодской области 1