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Орловский Виктор


05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 2
03.09.2021 «Мегафон» запустил бесплатный сервис по защите от спам-звонков 1
15.03.2021 Fort Ross Ventures инвестировал $10 млн в Standard Cognition 1
24.02.2021 Fort Ross Ventures лидировал в раунде на $30 млн для платформы клиентских данных Blueshift 1
19.02.2021 Николай Давыдов присоединился к Fort Ross Ventures 1
08.02.2021 Fort Ross Ventures инвестировал $10 млн для облачной платформы Rescale на раунде C 1
19.01.2021 Сооснователь Otus.ru Дмитрий Волошин стал венчурным партнером Fort Ross Ventures 1
03.12.2020 Fort Ross Ventures лидировал в раунде на $45 млн для платформы каршеринга и райдшеринга Ridecell 1
19.11.2020 МТС и Российское экологическое общество запускают федеральную программу цифровизации вывоза и утилизации отходов 1
02.11.2020 Fort Ross Ventures объявил о запуске фонда поздних стадий 1
03.08.2020 Apple купила платежное приложение, приглянувшееся Сбербанку и его бывшему ИТ-директору 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
26.05.2020 «Русагро» и Cognitive Pilot приступили к массовому оснащению сельхозтехники системой беспилотного вождения 1
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО 1
13.01.2020 Fort Ross Ventures проинвестировал стартап жилой недвижимости Roofstock 1
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 1
15.08.2019 В России готовится электронный сервис для вызова на дом избирательной комиссии 1
23.07.2019 Венчурный фонд Сбербанка проинвестировал в американский робототехнический стартап Fetch Robotics 1
17.06.2019 «Гэндальф» внедрила «Скан-Архив» в «Аргос 2003» 1
07.06.2019 Fort Ross Ventures и «Мегафон» займутся совместным поиском привлекательных объектов для инвестиций 1
06.06.2019 Сбербанк вложился в сервис по размещению рекламы на такси 1
02.04.2019 «СберМобайл» теперь доступен в 32 регионах России 1
11.12.2018 Fort Ross Ventures поддержит Dynamic Yield на международном рынке 1
16.11.2018 «Сбермобайл» пришел в регионы России 1
17.07.2018 Tele2 запустил высокоскоростной 4G-интернет в Туве 1
08.06.2018 Tele2 покрыла 61 регион России сетями LTE 1
16.05.2018 Tele2 покрыла Дальний Восток сетью LTE 1
27.04.2018 Сбербанк, ФРИИ и Fort Ross Ventures представят стартапы в Кремниевой долине 1
05.04.2018 «Сбертех» открыл бесплатную школу программирования под Android, чтобы нанять лучших выпускников 1
19.02.2018 Сбербанк, ФРИИ и FortRoss Ventures объявили второй этап отбора участников Global Pitch 1
26.12.2017 Tele2 покрыла сетью LTE 50 регионов России 1
21.11.2017 Сбербанк, ФРИИ и FortRoss Ventures представят российские стартапы в Кремниевой долине 1
29.08.2017 Tele2 запустила 4G в Псковской области 1
17.08.2017 Tele2 расширила карту покрытия 4G еще на три региона 1
19.07.2017 Tele2 запустила сеть 4G в четырех регионах 1
19.06.2017 Tele2 запустила сеть 4G в Архангельской области 1
14.06.2017 Tele2 запустила 4G в Тюменской области 1
31.05.2017 Tele2 запустил сети LTE в Удмуртской республике и Вологодской области 1
18.05.2017 Tele2 запустила сеть 4G в Курской области 1
11.05.2017 Начальник «Бутырки»: КИС СОЮ не устранит проблему переполненности СИЗО полностью, но определенную часть решить сможет 1

Публикаций - 229, упоминаний - 355

Орловский Виктор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 16
Microsoft Corporation 10997 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 11
SAP SE 3207 9
Nokia Networks 54 6
Rambler Group - Рамблер ГК 483 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 5
Samsung Electronics 5627 5
IBM 3524 3
Dynamic Yield 3 3
Ericsson 846 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 3
Firefly Systems 10 2
АйТи 748 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 2
Google LLC 7124 2
GridGain Systems - Гридгаин 28 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Сбербанк Телеком 18 2
BiznessApps - Bizness Apps 2 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 486 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 2
Cognitive Pilot 35 2
Yandex - Яндекс 4098 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 296 1
Verysell - Верисел 90 1
Software AG & IDS Scheer 108 1
Летограф - Letograf 63 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 5 1
iiko - айко 17 1
Apple Inc - Эппл Рус 7669 1
TechMafia 3 1
Fetch Robotics 2 1
Orange France Télécom 97 1
Mobeewave 1 1
Крок 1219 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
Nvidia Corp 2005 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 25
УЭК - Универсальная электронная карта 512 15
FortRoss Ventures - венчурный фонд 19 10
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Мострансавто 59 4
HeadHunter Group - HH Group 336 4
Сбербанк Венчурный фонд - SBT Venture Fund - SberBank Venture Capital 6 3
Uber Technologies 258 2
Открытие ФК 538 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 2
Uber 257 2
Русагро Группа Компаний 139 2
ТНК-ВР Холдинг 147 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Square 38 1
Google Ventures - GV 35 1
Аргос 2003 2 1
Union Tech Ventures 1 1
Da Vinci Capital 16 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 182 1
Forestay Capital 1 1
Activate Capital 1 1
Initialized Capital 2 1
Denso Corporation 8 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
ПриватБанк 177 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Roofstock 1 1
CyberPlat - КиберПлат 201 1
Связной ГК 875 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Citi Ventures - венчурный фонд 5 1
Bain Capital Ventures 21 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 15 1
Canvas Ventures - венчурный фонд 1 1
Lightspeed Ventures - венчурный фонд 1 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
Правительство РФ 2198 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Мосгордума - Московская городская Дума 53 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 28
3G - Стандарт мобильной связи 3699 15
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 1
ППВК - Передвижные пункты весового контроля 1 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 1
5G NR - 5G New Radio 58 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 418 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Google Android 10750 13
Apple iOS 5741 11
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 9
Стрелка - Транспортная карта 113 7
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 3
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 2
Cognitive Agro Pilot 30 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 327 2
Java - Язык программирования 1166 2
Apple - App Store 2198 2
Microsoft Windows 7 1662 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 1
Ericsson Instant ESS - Instant Ericsson Spectrum Sharing 2 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 2 1
Google Material Design - Google Material UI - стиль графического дизайна интерфейсов программного обеспечения и приложений 38 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Cognitive C-Pilot - Интеллектуальная система автономного вождения 6 1
Тройка - транспортная карта 34 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 2 1
Yota SIM-карты 15 1
Летограф Решение для автоматизации документооборота и архива 3 1
Plazius - Плазиус - система цифрового маркетинга и платежей - Platius - Платиус 7 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
Ericsson Radio System - ERS 43 1
Nvidia GeForce GTX 2048 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Гэндальф - Скан-Архив 36 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Samsung Pay 238 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 1
Попов Алексей 310 9
Строкович Антон 45 3
Волож Аркадий 181 2
Гурджиян Руслан 17 2
Нахманович Яков 2 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Соколова Валерия 2 2
Чеботарев Максим 4 2
Ускова Ольга 126 2
Снегирев Александр 2 1
Kardeşler Onur - Кардешлер Онур 1 1
Gunay Kaan - Гунай Каан 1 1
Демидов Михаил 119 1
Singh Ratan - Сингх Ратан 2 1
Школлер Роман 1 1
Контрабаев Артур 66 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Левиков Антон 68 1
Рудычева Наталья 81 1
Телятников Сергей 1 1
Хохлов Игорь 21 1
Широких Алексей 70 1
Романов Алексей 32 1
Пирогов Алексей 29 1
Четвернин Алексей 651 1
Чекмарев Александр 2 1
Ивакин Роман 49 1
Островский Владимир 22 1
Путин Владимир 1820 1
Крейнин Владислав 10 1
Хасис Лев 96 1
Попов Анатолий 98 1
Урьяс Вадим 76 1
Дворкович Аркадий 169 1
Ведяхин Александр 43 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
Исмаилов Рашид 47 1
Козырев Алексей 270 1
Ушацкий Андрей 100 1
Белов Виктор 26 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 147
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 89
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 44
Россия - Кемеровская область 461 37
Россия - Курская область 338 33
Россия - Иркутская область 536 33
Россия - Республика Мордовия 386 28
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 25
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 24
Россия - Ростовская область 859 24
Россия - Кировск - Кировская область 301 22
Россия - Республика Адыгея 241 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 17
Россия - Калининградская область 531 15
Россия - Астраханская область 369 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 15
Россия - Волгоградская область 395 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 14
Восточная Европа 1667 12
Россия - Приморский край - Приморье 604 9
Россия - Белгородская область 363 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 8
Россия - Тамбовская область 321 8
Россия - Воронежская область 394 8
Россия - Тульская область 752 8
Россия - СФО - Новосибирск 1954 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 7
Россия - Калужская область 568 7
Россия - Смоленская область 226 7
Россия - Костромская область 228 7
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 7
Россия - Рязанская область 313 7
Россия - Липецкая область 291 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 7
Россия - Новгородская область 281 6
Россия - Владимирская область 366 6
Россия - Брянск 216 6
Казахстан - Республика 2618 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 19
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ТКО - Твердые коммунальные отходы 14 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 51 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
CrunchBase 62 2
Forbes - Форбс 441 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Bloomberg 785 1
VentureBeat 79 1
GlobalPitch.vc 1 1
CNews Analytics 1988 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
Google for Enterpreneurs 1 1
Единый день голосования 8 1
Венчурный инвестор - премия 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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