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В Орловской области скорость мобильного интернета МТС выросла в среднем на треть

МТС подвела итоги проекта по развитию и модернизации сети в Орловской области в 2021 г. В ходе работ компания обновила телекоммуникационное оборудование всех базовых станций стандартов 2G, 3G, 4G и запустила новые базовые станции. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета в регионе в среднем на треть и дополнительно обеспечить сетью 4G более 30 населенных пунктов.

Проект модернизации сети охватил Орел, Мценск, Ливны и все 24 муниципальных района области, включая районные центры. Скоростной сетью 4G были обеспечены небольшие населенные пункты Орловского, Ливенского, Мценского, Болховского, Малоархангельского, Троснянского, Должанского и Хотынецкого районов, а также районные центры, г. Новосиль, с. Красная Заря и с. Корсаково.

Новые технологии позволяют абонентам МТС с комфортом пользоваться цифровыми сервисами, работать и учиться на удаленке, а также находиться в стабильной зоне скоростного интернета в условиях повышенной нагрузки.

«Обновление оборудования было одной из приоритетных задач на 2021 г., и мы с ней успешно справились. После проведенных работ скорость мобильного интернета у абонентов выросла в среднем на 30%, а трафик 4G увеличился на 40%. Популярность цифровых услуг растет и мотивирует совершенствовать нашу сеть, которая напрямую влияет на качество жизни людей и развитие инфраструктуры в регионе. В этом году мы продолжим стройку в Орле, Орловском, Ливенском, Мценском, Кромском, Урицком и других районах области», – сказал директор филиала МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 86 млн абонентов.

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