Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190937
ИКТ 14730
Организации 11406
Ведомства 1494
Ассоциации 1081
Технологии 3553
Системы 26620
Персоны 83045
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Россия ЦФО Орловская область Малоархангельск

Россия - ЦФО - Орловская область - Малоархангельск

СОБЫТИЯ


25.02.2026 Жители 3 районов Орловской области получили интернет «МегаФона» на скорости до 70 Мбит/с 1
30.05.2024 В восьми районах Орловской области связисты «разогнали» мобильный интернет 1
27.02.2024 75% орловцев используют смартфоны с поддержкой цифровых звонков 1
07.12.2022 Мобильный интернет «Мегафона» стал доступен еще 10 тыс. сельчан Орловской области 2
14.02.2022 В Орловской области скорость мобильного интернета МТС выросла в среднем на треть 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10135 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14702 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8855 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9491 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7712 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28992 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1321 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25607 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22063 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14968 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3135 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4045 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3348 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4073 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17234 2
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 277 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25765 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17242 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10268 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1104 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8542 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5917 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8840 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23117 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8484 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3361 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9826 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1393 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12333 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13359 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 151 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 101 1
Apple iPhone 11 278 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 521 1
Huawei Y - Серия смартфонов 21 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5945 1
Ивочкин Сергей 18 4
Орловский Виктор 402 4
Мочалов Юрий 39 1
Россия - ЦФО - Орловская область 357 5
Россия - ЦФО - Орловская область - Мценск 27 4
Россия - ЦФО - Орловская область - Ливны 17 3
Россия - РФ - Российская федерация 158861 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Колпнянский район - Колпна 5 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 459 2
Беларусь - Белоруссия 6088 1
Армения - Республика 2388 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Болховский - Болхов 11 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Корсаковский район - Корсаковский городской округ 12 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Кромской район - Кромы 7 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 156 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15309 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2602 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2979 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1023 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20477 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще