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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ДФО Сахалинская область Корсаковский район Корсаковский городской округ

Россия - ДФО - Сахалинская область - Корсаковский район - Корсаковский городской округ


20.12.2024 Телеком-модернизация «МегаФона»: На Сахалине оператор увеличил интернет-скорости 1
17.12.2024 МТС оцифровала старинное дачное село на берегу залива Анива 1
25.05.2023 «Мегафон» запустил мобильный интернет в Озерском 1
27.02.2023 4500 школьных карт на чипе «Микрона» для учащихся Сахалинской области 1
07.12.2022 Мобильный интернет «Мегафона» стал доступен еще 10 тыс. сельчан Орловской области 1
31.01.2019 «Почта банк» и «Ростелеком» обеспечили доступность финансовых услуг жителям малых сел Приморского края 1
02.02.2017 «Ростелеком» презентовал проект «Уссурийская звезда» 1
07.12.2012 МТС за год увеличила покрытие сети 3G на Сахалине в 3 раза 1
08.07.2011 МТС за год на 40% увеличила покрытие сети 3G на Сахалине 2

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
МегаФон 8805 3
Ростелеком 9701 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
Ростелеком - Сахателеком 63 1
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 93 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 57 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Аэродром Пушистый (Корсаков) - ИАТА: нет – ИКАО: UHSJ – Внутр. код: УХСЙ / UHSJ 6 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2192 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1222 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 1
Пропускная способность - Bandwidth 1744 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 1
HSDPA Dual Carrier 84 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4159 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
МТС 3G-сеть 116 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
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Логинов Александр 43 1
Горшков Георгий 11 1
Тулаганов Руслан 21 1
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Гаркун Ольга 1 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 7
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 2
Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 324 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Долинск 33 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ЦФО - Орловская область 320 1
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Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
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Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 1
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Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
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