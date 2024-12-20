Россия ДФО Сахалинская область Корсаковский район Корсаковский городской округ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Почта Банк 466 1
|Аэродром Пушистый (Корсаков) - ИАТА: нет – ИКАО: UHSJ – Внутр. код: УХСЙ / UHSJ 6 1
|Иваницкая Юлия 24 1
|Логинов Александр 43 1
|Горшков Георгий 11 1
|Тулаганов Руслан 21 1
|Перагов Андрей 18 1
|Якичев Александр 3 1
|Ивочкин Сергей 8 1
|Гаркун Ольга 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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