СНТ Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества


СОБЫТИЯ


09.12.2025 АО «Сетевая компания» модернизирует электросети шести садоводческих товариществ Татарстана 2
05.12.2025 В поселках Ленинградской области ускорили мобильный интернет перед зимними каникулами 1
27.11.2025 МТС обновила LTE-сеть в Стрежевом 1
26.11.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Можайском округе 1
12.11.2025 «МегаФон» расширил покрытие LTE в дагестанском Кизляре 1
06.11.2025 GigaChat обучился в аграрном вузе на 8 факультетах и успешно сдал выпускной экзамен 1
23.10.2025 МТС усилила покрытие LTE для жителей Вишневой горки 1
13.10.2025 «МегаФон» провел запуск базовых станций в Курганской области 1
07.10.2025 ПВЗ Wildberries начнут открываться в частных домах 1
24.09.2025 «МегаФон» ускорил интернет в сотне деревень и сел Подмосковья 1
17.09.2025 Летом 2025 г. новосибирцы подключались к деловым онлайн-встречам с пляжей и парков 1
10.09.2025 На грядки с интернетом: иркутским садоводствам прокачали LTE 2
03.09.2025 Цифровизация Южного Урала: «МегаФон» улучшил связь во втором по величине городе региона 1
22.08.2025 МТС усилила LTE-покрытие в Западном, Центральном и других районах Кургана 1
20.08.2025 Цифровая жизнь теперь доступна дачникам Охи 1
06.08.2025 «МегаФон»: новые базовые станции и улучшенные скорости в Мошковском районе 1
30.07.2025 «МегаФон» расширил покрытие в двух районах Воткинска 1
25.07.2025 «МегаФон» покрыл сетью дачи под Балтийском 1
23.07.2025 В дачных массивах и городах Ленобласти ускорили мобильный интернет 1
17.07.2025 Стремительно вверх: «МегаФон» разогнал мобильный интернет в Чите 1
15.07.2025 «МегаФон» масштабировал телеком-инфраструктуру в деревнях, селах и СНТ Нижегородской области 1
11.07.2025 МТС обновила сеть в пригороде Томска 1
03.07.2025 Свердловским садоводам прокачали связь и мобильный интернет 2
27.06.2025 Быстрый мобильный интернет пришел на родину старинных промыслов Чувашии 1
19.06.2025 МТС ускорила мобильный интернет для камчатских дачников 1
18.06.2025 МТС прокачала сеть LTE для дачников Краснокаменска 1
11.06.2025 МТС ускорила мобильный интернет для татарстанских дачников 1
09.06.2025 «Летай» укрепил 4G в дачных поселках и малонаселенных пунктах к началу сезона отпусков 1
06.06.2025 «МегаФон» усиливает сеть LTE на Камчатке 1
29.05.2025 К началу лета МТС на треть ускорила мобильный интернет на дачах Волгоградской области 1
29.05.2025 Мобильный интернет ускорили к лету в Петербурге и Ленобласти 1
29.05.2025 МТС ускорила интернет для жителей Зимы Южной 1
16.05.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет для подмосковных дачников 1
15.05.2025 «МегаФон» построил и модернизировал инфраструктуру в населенных пунктах, расположенных на северном побережье Калининградского залива 1
14.05.2025 К майским праздникам в населенных пунктах Татарстана ускорили мобильный интернет до трех раз 1
06.05.2025 От Калининграда до Находки: «МегаФон» ускорил мобильный интернет для дачников и туристов 1
25.04.2025 В цветочных питомниках Санкт-Петербурга расцвел 4G 2
24.04.2025 МТС в преддверии дачного сезона прокачала связь для новосибирских дачников 1
21.04.2025 Аналитика «МегаФона»: садоводством в Кузбассе увлеклись зумеры и миллениалы 1
17.04.2025 МТС улучшила качество мобильной связи в Кызыле 1

