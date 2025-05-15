«МегаФон» построил и модернизировал инфраструктуру в населенных пунктах, расположенных на северном побережье Калининградского залива

Жители и гости Светловского городского округа Калининградской области получили доступ к обновленной сети и скоростному мобильному интернету как в городе, так и ближайших СНТ. В преддверии летнего сезона «МегаФон» построил и модернизировал инфраструктуру в населенных пунктах, расположенных на северном побережье Калининградского залива.

Улучшения сети коснулись непосредственно города Светлый, близлежащих поселков Волочаевское и Взморье, а также СНТ Балтика-1 и Рыбак. В этих населенных пунктах проживает более 20 тыс. человек, а с наступлением тепла количество активных абонентов в округе возрастает почти на 30%.

Чтобы снизить нагрузку на оборудование в местах с большим мобильным трафиком инженеры оператора провели рефарминг частотных диапазонов, переведя мощности из устаревших сетей 2G в LTE. А также установили новые базовые станции, охватившие жилые кварталы, дачные массивы, учреждения культуры и отдыха, промышленные объекты и большую часть побережья Калининградского залива.

«Мы продолжаем подготовку нашей сети к летнему сезону. Трафик из мегаполисов перетекает в поселки, СНТ и на побережье. Поэтому мы существенно нарастили наши телекоммуникационные мощности на Калининградском заливе, чтобы в пиковые нагрузки абоненты всегда оставались на связи, пользовались привычными онлайн-приложениями и не беспокоились о поиске сети», — сказал директор «МегаФона» в Калининградской области Сергей Лихобабин.

Модернизация и строительство нового телеком-оборудования в Светловском округе позволили увеличить скорость мобильного интернета в гаджетах абонентов в среднем на 20%, чтобы местные жители и туристы могли пользоваться всеми цифровыми возможностями без зависаний и прерываний.