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Лихобабин Сергей



23.01.2025 «МегаФон» усилил сигнал на побережье Калининградской области 1
18.04.2024 «МегаФон» улучшил покрытие в Калининградской области 1
05.03.2024 «МегаФон» запустил базовые станции в крупных жилищных комплексах Калининграда 1
28.08.2023 Озеро Виштынец попало в сети «Мегафона» 1
02.08.2023 В «Танцующем лесу» впервые появился интернет 1
29.06.2023 «Мегафон»: рыцарский замок окутали сетью LTE 1
09.06.2023 В Средневековье на скоростях LTE 1
28.04.2023 «Мегафон» подготовил сеть к наплыву туристов на самую длинную песчаную пересыпь в мире 1
20.04.2023 «Мегафон» улучшил мобильный интернет в Калининграде 1
07.03.2023 В Калининградской области появилась связь в популярном рыболовном месте 1
15.02.2023 «Мегафон» улучшил связь в районе маяка в Куршском заливе 1
16.11.2022 «Мегафон» разгоняет спальники Калининграда 1
19.12.2013 С запуском 4G общий трафик в сети «Билайн» в Калининграде вырос на треть 1
16.08.2012 «Билайн» организовал бесплатный Wi-Fi в городском транспорте Калининграда 1
05.06.2008 Калининградский филиал «Билайна» возглавил Сергей Лихобабин 1
01.04.2008 Директора калининградского «Билайна» перевели в Таджикистан 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Лихобабин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8822 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 4
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 3
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком - Zet-Mobile 22 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 1
Жемчужина - Санаторий 56 1
Администрация Калининграда - органы государственной власти 6 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8141 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7636 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20612 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3984 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7381 7
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 981 6
Сеть передачи данных - Data transmission network 3726 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27857 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24467 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24147 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3399 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13117 4
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 638 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15880 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6950 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10501 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8197 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9372 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6446 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12019 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 994 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12541 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6560 1
USB modem - USB модем 303 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6405 1
HSDPA Dual Carrier 84 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14390 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1608 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17068 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12747 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12187 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11950 1
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1076 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10137 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7097 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5180 2
Apple iPhone 5 772 1
Apple iPad mini 418 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 244 1
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 32 1
Климко Игорь 19 2
Мухомор Анатолий 1 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1468 14
Россия - СЗФО - Калининградская область 1285 12
Россия - РФ - Российская федерация 144310 9
Россия - СЗФО - Калининградская область - Куршская коса 14 4
Европа 21771 2
Таджикистан - Республика 859 2
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 91 2
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 36 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 324 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3094 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 591 1
Мировой океан - World Ocean 508 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Мамоново 10 1
Литва - Литовская Республика 651 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Багратионовск 7 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6170 6
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 220 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18471 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9942 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2648 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29040 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13500 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2582 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5752 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3545 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2369 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2389 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1205 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1625 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8657 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1073 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2927 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 65 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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