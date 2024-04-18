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«МегаФон» улучшил покрытие в Калининградской области

Стабильную связь и мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с смогут оценить жители 10 поселков Калининградской области – «МегаФон» запустил новое телеком‑оборудование. Теперь местные жители могут пользоваться онлайн-сервисами, которые для горожан уже давно стали обыденными – госуслуги, дистанционная запись к врачу, веб-ресурсы для работы, образовательные курсы и развлечения.

«МегаФон» охватил своей сетью поселки Апрелевка, Малинники, Родники, Храброво Гурьевского округа, поселок Чехово Багратионовского района, поселок Крылово Правдинского района и Гастеллово Славского района Калининградской области.

Местным жителям и посетителям этих территорий стали доступны современные цифровые сервисы, в том числе технология VoLTE, которая обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение. Аналитики оператора отмечают, что популярность современных звонков через VoLTE выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Сергей Голицын, T1
Цифровизация

«Перед нами стоит амбициозная задача: обеспечить «ковровое покрытие» сети во всех населённых пунктах Калининградской области. Оно позволит нашим абонентам пользоваться высокоскоростным интернетом без прерываний в любой точке региона. Данная задача решается инженерами «МегаФона» за счет установки новых объектов связи, выбора оптимальных локаций для оборудования, динамического использования частотных слоев и рефарминга», – сказал директор «МегаФона» в Калининградской области Сергей Лихобабин.

По оценке «МегаФона», самыми активными интернет-пользователями оказались жители поселка Апрельевка, здесь средний объем трафика больше чем в 2 раза превышает средний трафик посёлков, попавших под модернизацию.

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