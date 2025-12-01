Россиянам перестанут выдавать иностранные SIM-карты

Операторы связи в скором будущем могут лишиться возможности выдавать россиянам SIM-карты иностранного производства. Минцифры планирует обязать их перейти исключительно на карты, выпущенные в России. Еще несколько лет назад они почти полностью зависели от иностранных поставщиков SIM-карт, особенно от западных.

Не SIM, а СИМ

Минцифры России хочет обязать российских операторов связи выдавать россиянам исключительно отечественные SIM-карты, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей министерства. В ведомстве уже подготовили необходимый проект приказа, в котором прописаны новые требования к выдаваемым в России SIM-картам.

В частности, в них должны использоваться отечественные протоколы шифрования при аутентификации абонентов в мобильной сети связи. «Принятие приказа обеспечит производителям условия для разработки и производства отечественных идентификационных модулей», – заявили изданию представители Минцифры.

tomekwalecki / Pixabay SIM-карты в России стремительно обрастают ограничениями

Если документ будет принят, перечисленные в нем изменения вступят в силу 1 сентября 2026 г. В проекте приказа не сказано, придется ли россиянам заменять SIM-карты, которые были выпущены раньше внедрения нововведений и содержат иностранные технологии.

Первые требования

Согласно проекту приказа Минцифры, SIM-карты, которые российские операторы связи выдают своим абонентам, должны в первую очередь располагать заключением о подтверждении производства промышленной продукции на территории России (постановление Правительства России №719). Также их операционная система должна быть отечественной и при этом обязательно внесенной в реестр отечественного ПО, который курирует Минцифры.

В дополнение к этому все без исключения находящиеся в SIM-карте криптографические ключи в обязательном порядке быть изготовлены на территории России. Но и это еще не все: проект приказа Минцифры гласит, что все SIM-карты должны располагать соответствием требованиям постановления Правительства России №1387 (обязательное подтверждение соответствия средств связи).

Сети, которых нет

На момент выхода материала представители Минцифры уверяли, что операторы связи смогут беспрепятственно выдавать россиянам SIM-карты, закупленные до вступления нового приказа в силу. Ограничений по времени тоже не планируется – их можно будет выдавать «вплоть до полного окончания складских запасов операторов», сообщили «Коммерсанту» в Минцифры.

Впрочем, без исключений здесь не обошлось. Они касаются сотовых сетей пятого поколения (5G) – в России действует требование ФСБ России, согласно которому аутентификация в сетях 5G обязана осуществляться исключительно при помощи отечественной криптографии. При этом ключи должны генерироваться только российской организацией, и только той, у которой есть соответствующий сертификат, выданный в ФСБ, «Соответственно, производитель USIM также должен быть отечественным. Иностранный производитель не может быть сертифицирован ФСБ», – добавили представители Минцифры.

Однако последнее едва ли хоть как-нибудь коснется россиян в ближайшие несколько лет. К декабрю 2025 г. в стране не было ни единой общедоступной сети 5G, за исключением нескольких тестовых зон и частных 5G-сетей очень сильно ограниченного радиуса действия.

На российские и не российские рассчитайся

К декабрю 2025 г. в российском реестре ПО было, по меньшей мере, три операционные системы для SIM-карт. А вот производителей SIM-карт, чья продукция числится в реестре отечественной электроники Минпромторга, пока всего два – это Eastcompeace и ГЛОНАСС.

«Коммерсант» подчеркивает, что в России до сих пор нет четких критериев определения «российскости» смарт-карт – таковые все еще отсутствуют в постановлении Правительства №719. Определяющий эти критерии проект неоднократно публиковался для общественного обсуждения, но в итоге так и не был принят.

При этом на момент выхода материала все до единой SIM-карты в России не соответствовали будущим требованиям, сообщил «Коммерсанту» заместитель генерального директора по технической части производителя SIM-карт «Альтаир-2000» Василий Долгов. По его словам, это связано с тем, что в нынешней версии проекта приказа Минцифры «четко не прописаны критерии самого чипа и системы генерации, загрузки, контроля криптоключей».

«Если не будет проблем с поставками "одобренных" чипов и с учетом и контролем криптографических ключей – наша производительность в целом не изменится», – добавил Долгов. По его словам, «Альтаир-2000» способна выпускать 50 млн SIM-карт в год.

«На сегодняшний день вопрос соответствия довольно расплывчатый, так как нет финальной версии приказа Минцифры»,— сказали изданию представители производителя SIM-карт Eastcompeace.

«Компании на рынке в основном используют иностранные чипы для сим-карт. Из-за массовости производства азиатских чипов продукция с ними пока оказывается значительно дешевле, чем с использованием российских», – сказал источник «Коммерсанта» на рынке электроники.

Не успеют

По мнению источника издания на российском телеком-рынке, едва ли операторы смогут полностью перейти на закупки исключительно российских SIM-карт до 1 сентября 2026 г.. «На сегодня нет готового серийного отечественного чипа для использования в производстве сим-карт массового сегмента».

«Сейчас на долю российской продукции приходится более половины всего приобретаемого в интересах наших клиентов объема, и этот показатель будет расти», – сообщили изданию представители «МегаФона».

По словам представителей МТС, оператор закупает «значительную часть USIM-карт» у российских производителей, а остальные – в Китае. Абсолютные цифры или хотя бы доли в процентах они не приводят.